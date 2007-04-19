Цельнометаллическая деревня, 2006

Как только церковный орган начинает играть «Славься, Боже!», в нескольких сотнях метров на сцене Блэк Металла раздается громкий шум. Вокалист группы «Kreator» рычит в микрофон песню «Enemy of God», со своим видением смерти и бессмертии зла.

На первый взгляд, культурная пропасть между жителями Ваккена и фанатами хеви-метал, приехавшими со всего мира, должна быть огромна. С одной стороны - кружевные рубашки, золотые распятия и темные однобортные костюмы, с другой - кожаные косухи, шипованные браслеты, сатанинские татуировки и волосы до плеч.

Раз в год, в первый уик-энд августа, небольшая деревушка Ваккен в Шлезвиг-Гольштейне прощается с тишиной и спокойствием, прекрасно характеризующими данное поселение в две тысячи душ. Здесь начинается фестиваль Wacken Open Air. Все началось 17 лет назад с пары сотен металлистов, с годами их число росло и стало местом паломничества для более чем 40 тысяч любителей тяжелого рока со всего мира.

«Цельнометаллическая деревня» изучает забавно дружелюбное проникновение двух культур. Фокусируясь на временном музыкальном событии, фильм рисует картину деревенского сообщества, чье чувство самоидентичности и сплоченности практически невозможно представить без ежегодного Хеви-метал Фестиваля.