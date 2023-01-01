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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Киноафиша Фильмы Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», 2021: актеры и роли
The French Dispatch Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» 2021 / США
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48 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Timothee Chalamet Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Лоис Смит Lois Smith Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan
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