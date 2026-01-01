Оповещения от Киноафиши
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
