Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 6 октября 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» – Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 18 ноября 2021, 12:02
Оценка
«Почему, мистер Андерсон, почему, во имя чего вы продолжаете делать столь красиво?»

Старина Уэс дорвался: разрослись то ли бюджеты, то ли слава — неважно. Важно то, что визуальный ряд выше всяких похвал: композиция, детали, баланс статики и динамики, тонкий и изысканный визуальный юмор. Детали хочется замечать, а сцены прокручивать на повторе.

Истории альманаха можно воспринимать поверхностно, а можно раскручивать, словно клубок — всё зависит от внимания зрителя и желания вовлекаться. Да, фильм можно подпивасно проглядеть, словно плейлист короткометражек, а можно чуть глубже раскрутить тонкую нить дотошно выстроенного ЛОРа, который, опять же, прописан больше визуалом, нежели сюжетным действом. Этот фильм не про кончину редактора, он про гротескный маленький мир в центре которого то, что режиссёр рисует во всех своих фильмах: любовь, смерть, и идея, за которую хочется бороться.

«Французский вестник» более взрослый и чопорный, чем другие работы Уэса, что скорее плюс: теплится надежда чаще видеть в широком прокате фильмы с артхаусными приёмами, которые мотивируют всматриваться в экран, нежели в попкорн. Да, сюжет не всегда справляется с тем, чтобы захватывать внимание, но это не мешает выходить с сеанса уже планируя, когда снова вернёшься в вымышленный французский город.

7.3 / 10
18 ноября 2021, 12:02 Ответить
Елена Несмеева 4 декабря 2021, 15:32
Оценка
Может я не доросла до такой сюжетной линии фильма, но я уснула на 4-м действии. Лично для меня очень скучно.
4 декабря 2021, 15:32 Ответить
User 5 декабря 2021, 20:50
Оценка
Каждый дубль как красивая картинка. Цвета, компизиция. Это да… но Всматривалась, пыталась увидеть что-то глубокое, понять смысл и ничего не поняла, муть какая-то. Довольно нудная при этом картина вышла.
5 декабря 2021, 20:50 Ответить
Алексей Барышников 13 февраля 2022, 00:06
Тошнотворная пошлятина, кривляния, полный отстой. Высосанная пересосанная бредятина. Через 5 минут было уже тошно, и к концу фильма лучше не стало. Вытерпел только из любопытства, за что же хвалят.
13 февраля 2022, 00:06 Ответить
Глеб Кошкин 13 февраля 2022, 23:51
Оценка
Очень рад что посмотрел данный фильм в кинотеатре, смех, хорошее настроение и неизгладимое впечатление остались со мной на несколько дней
13 февраля 2022, 23:51 Ответить
