Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Второй дублированный трейлер
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Второй дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 6 октября 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
– Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
trailer
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ
18 ноября 2021, 12:02
Оценка
«Почему, мистер Андерсон, почему, во имя чего вы продолжаете делать столь красиво?»
Старина Уэс дорвался: разрослись то ли бюджеты, то ли слава — неважно. Важно то, что визуальный ряд выше всяких похвал: композиция, детали, баланс статики и динамики, тонкий и изысканный визуальный юмор. Детали хочется замечать, а сцены прокручивать на повторе.
Истории альманаха можно воспринимать поверхностно, а можно раскручивать, словно клубок — всё зависит от внимания зрителя и желания вовлекаться. Да, фильм можно подпивасно проглядеть, словно плейлист короткометражек, а можно чуть глубже раскрутить тонкую нить дотошно выстроенного ЛОРа, который, опять же, прописан больше визуалом, нежели сюжетным действом. Этот фильм не про кончину редактора, он про гротескный маленький мир в центре которого то, что режиссёр рисует во всех своих фильмах: любовь, смерть, и идея, за которую хочется бороться.
«Французский вестник» более взрослый и чопорный, чем другие работы Уэса, что скорее плюс: теплится надежда чаще видеть в широком прокате фильмы с артхаусными приёмами, которые мотивируют всматриваться в экран, нежели в попкорн. Да, сюжет не всегда справляется с тем, чтобы захватывать внимание, но это не мешает выходить с сеанса уже планируя, когда снова вернёшься в вымышленный французский город.
7.3 / 10
18 ноября 2021, 12:02
3
0
Ответить
Елена Несмеева
4 декабря 2021, 15:32
Оценка
Может я не доросла до такой сюжетной линии фильма, но я уснула на 4-м действии. Лично для меня очень скучно.
4 декабря 2021, 15:32
2
1
Ответить
User
5 декабря 2021, 20:50
Оценка
Каждый дубль как красивая картинка. Цвета, компизиция. Это да… но Всматривалась, пыталась увидеть что-то глубокое, понять смысл и ничего не поняла, муть какая-то. Довольно нудная при этом картина вышла.
5 декабря 2021, 20:50
1
1
Ответить
Алексей Барышников
13 февраля 2022, 00:06
Тошнотворная пошлятина, кривляния, полный отстой. Высосанная пересосанная бредятина. Через 5 минут было уже тошно, и к концу фильма лучше не стало. Вытерпел только из любопытства, за что же хвалят.
13 февраля 2022, 00:06
0
0
Ответить
Глеб Кошкин
13 февраля 2022, 23:51
Оценка
Очень рад что посмотрел данный фильм в кинотеатре, смех, хорошее настроение и неизгладимое впечатление остались со мной на несколько дней
13 февраля 2022, 23:51
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия, 2021, США
02:43
Горыныч
трейлер
00:58
Жатва
дублированный трейлер
01:15
Левша
трейлер
01:48
Яга на нашу голову
трейлер
00:40
Возвращение в Сайлент Хилл
teaser-trailer
01:26
Алиса в стране чудес
трейлер 2
01:32
Сердцеед
трейлер
02:11
Буратино
трейлер 2
01:01
Отец, мать, сестра, брат
trailer
00:58
Умри, любовь моя
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Старина Уэс дорвался: разрослись то ли бюджеты, то ли слава — неважно. Важно то, что визуальный ряд выше всяких похвал: композиция, детали, баланс статики и динамики, тонкий и изысканный визуальный юмор. Детали хочется замечать, а сцены прокручивать на повторе.
Истории альманаха можно воспринимать поверхностно, а можно раскручивать, словно клубок — всё зависит от внимания зрителя и желания вовлекаться. Да, фильм можно подпивасно проглядеть, словно плейлист короткометражек, а можно чуть глубже раскрутить тонкую нить дотошно выстроенного ЛОРа, который, опять же, прописан больше визуалом, нежели сюжетным действом. Этот фильм не про кончину редактора, он про гротескный маленький мир в центре которого то, что режиссёр рисует во всех своих фильмах: любовь, смерть, и идея, за которую хочется бороться.
«Французский вестник» более взрослый и чопорный, чем другие работы Уэса, что скорее плюс: теплится надежда чаще видеть в широком прокате фильмы с артхаусными приёмами, которые мотивируют всматриваться в экран, нежели в попкорн. Да, сюжет не всегда справляется с тем, чтобы захватывать внимание, но это не мешает выходить с сеанса уже планируя, когда снова вернёшься в вымышленный французский город.
7.3 / 10
Авторизация по e-mail