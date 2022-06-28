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Джейсон Шварцман

Jason Schwartzman
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман Jason Schwartzman
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Дата рождения
26 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Личные связи
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
родственники Николас Кейдж
Николас Кейдж
дальние родственники
Биография Джейсона Шварцмана

Содержание:

Джейсон Шварцман – Фильмы
  - Джейсон Шварцман – «Академия Рашмор»
  - Джейсон Шварцман – «Скотт Пилигрим против всех»
  - Джейсон Шварцман – «Отель «Гранд Будапешт»
Джейсон Шварцман – Личная жизнь

Американский актёр Джейсон Шварцман родился 26 июня 1980 года в Лос-Анджелесе. Его мать – актриса Талия Шайр («Крёстный отец», «Рокки»), а отец – продюсер Джек Шварцман, который приходится племянником знаменитому режиссёру Фрэнсису Форду Копполе. В 1999 году Джейсон выпустился из Уиндвудской школы. В это же время он также являлся барабанщиком группы Phantom Planet, в которой играл на протяжении нескольких лет.

Джейсон Шварцман – Фильмы

Дебютным фильмом Джейсона Шварцмана становится «Академия Рашмор» Уэса Андерсона. После этого он то и дело появляется на телевизионных экранах, а также в небольших ролях в кино. Он сыграл одного из персонажей культового сериала с Джеймсом Франко и Сетом Рогеном «Хулиганы и ботаны», снялся у Романа Копполы в картине «Агент «Стрекоза», появился в ленте «Чуваки» 2001 года, а также в картинах «Симона», «Высший пилотаж» и «Совсем как Мона».

Джейсон Шварцман – «Академия Рашмор»

Первым появлением на экране для Джейсона Шварцмана стал проект Уэса Андерсона «Академия Рашмор». Актёру было всего 18 лет, и он с трудом справлялся с ролью, по словам своего коллеги по съёмочной площадке Билла Мюррея. Однако образ Макса Фишера полюбился зрителям, а сам Шварцман даже был удостоен награды Young Artist Awards.

Следующим важным проектом в карьере Шварцмана, после «Академии Рашмор», становится фильма Дэвида О. Рассела «Взломщики сердец», где также сыграли Изабель Юппер, Дастин Хоффман, Джуд Лоу, Марк Уолберг, Джона Хилл, Айла Фишер и Наоми Уоттс.

В 2005 году на экраны выходит сразу три фильма с участием Шварцмана: «Колдунья» с Николь Кидман, «Продавщица» со Стивом Мартином и «Мария-Антуанетта» с Кирстен Данст. В 2007-ом году Джейсон вновь сыграл у Уэса Андерсона – на этот раз в комедии «Поезд на Дарджилинг: Отчаянные путешественники». Кроме того, в это же время вышла короткометражка «Отель «Шевалье» по мотивам фильма, где сыграли Джейсон Шварцман, Натали Портман и Михель Кастеджон. Актёр появляется практически во всех фильмах Андерсона, среди которых также «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны» и «Отель «Гранд Будапешт».

Важным периодом в творчестве Джейсона Шварцмана является выход сериала «Убить скуку», написанный Джонатаном Эймсом. Он рассказывает о жизни скучающего писателя, который после расставания с девушкой решает разместить объявление о предоставлении услуг частного детектива, и вместе со своими друзьями попадает в нелепые ситуации. Помимо него, в сериале сыграли Зак Галифианакис и Тед Дэнсон.

Актёр также известен по ролям в фильмах «Спасти мистера Бэнкса», «Послушай, Филип» и «Большие глаза».

Джейсон Шварцман – «Скотт Пилигрим против всех»

В 2010 году в прокат выходит фильм Эдгара Райта «Скотт Пилигримм против всех», где сыграли Майкл Сера, Бри Ларсон, Мэри Элизабет Уинстед, Крис Эванс и Джейсон Шварцман. В центре сюжета экранизации популярного комикса находится парень Скотт, который влюбляется в таинственную Рамону и должен победить её семерых злых бывших парней. Одного из бывших, Гидеона Грейвса, как раз играет Шварцман.

Джейсон Шварцман – «Отель «Гранд Будапешт»

Джейсон Шварцман известен своим постоянным сотрудничеством с Уэсом Андерсоном. Наиболее успешным фильмом режиссёра является «Отель «Гранд Будапешт», получивший множество номинаций и наград. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо и многие другие. Шварцман появляется в картине в образе мистера Жана.

Джейсон Шварцман – Личная жизнь

В 2009 году Джейсон Шварцман женился на дизайнере Брейди Каннингэм, от которого у него две дочери.

Интересные факты о Джейсоне Шварцмане

- Рост Джейсона Шварцмана – 1,68 м.

- Джейсон Шварцман на протяжении девяти лет играл в группе Phantom Planet, известной по саундтреку к сериалу «Одинокие сердца» California. Также он является основателем и вокалистом группы Coconut Records.

Фильмография Джейсона Шварцмана
Город астероидов
Город астероидов
комедия, мелодрама 2022, США
0.0
Мейнстрим
Мейнстрим
драма 2020, США
5.0
Клаус
Клаус
анимация, семейный, комедия, приключения 2019, Испания / Великобритания
8.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Винная страна
Винная страна
комедия 2019, США
5.0
Король польки
Король польки
биография, драма, комедия 2017, США
5.0
Моя школа тонет в море
Моя школа тонет в море
анимация 2016, США
6.0
Ночевка
Ночевка
комедия, мистика 2015, США
6.0
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Фотографии Джейсона Шварцмана Все фотографии
Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джейсон Шварцман получил роль в приквеле «Голодных игр» В Панеме появился новый гражданин.
Написать
28 июня 2022 16:13
Руперт Френд и Джейсон Шварцман пополнили актерский состав нового фильма Уэса Андерсона Режиссер продолжает работать с проверенными лицами. 
Написать
16 августа 2021 10:48
Эндрю Гарфилд и Майя Хоук становятся звездами интернета в трейлере сатирической драмы «Мейнстрим» Картина выйдет в российских кинотеатрах 20 мая 2021 года.
Написать
7 апреля 2021 11:21
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Связи
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
родственники Николас Кейдж
Николас Кейдж Nicolas Cage
дальние родственники
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