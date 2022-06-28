Содержание:

Джейсон Шварцман – Фильмы

- Джейсон Шварцман – «Академия Рашмор»

- Джейсон Шварцман – «Скотт Пилигрим против всех»

- Джейсон Шварцман – «Отель «Гранд Будапешт»

Джейсон Шварцман – Личная жизнь

Американский актёр Джейсон Шварцман родился 26 июня 1980 года в Лос-Анджелесе. Его мать – актриса Талия Шайр («Крёстный отец», «Рокки»), а отец – продюсер Джек Шварцман, который приходится племянником знаменитому режиссёру Фрэнсису Форду Копполе. В 1999 году Джейсон выпустился из Уиндвудской школы. В это же время он также являлся барабанщиком группы Phantom Planet, в которой играл на протяжении нескольких лет.

Джейсон Шварцман – Фильмы

Дебютным фильмом Джейсона Шварцмана становится «Академия Рашмор» Уэса Андерсона. После этого он то и дело появляется на телевизионных экранах, а также в небольших ролях в кино. Он сыграл одного из персонажей культового сериала с Джеймсом Франко и Сетом Рогеном «Хулиганы и ботаны», снялся у Романа Копполы в картине «Агент «Стрекоза», появился в ленте «Чуваки» 2001 года, а также в картинах «Симона», «Высший пилотаж» и «Совсем как Мона».

Джейсон Шварцман – «Академия Рашмор»

Первым появлением на экране для Джейсона Шварцмана стал проект Уэса Андерсона «Академия Рашмор». Актёру было всего 18 лет, и он с трудом справлялся с ролью, по словам своего коллеги по съёмочной площадке Билла Мюррея. Однако образ Макса Фишера полюбился зрителям, а сам Шварцман даже был удостоен награды Young Artist Awards.

Следующим важным проектом в карьере Шварцмана, после «Академии Рашмор», становится фильма Дэвида О. Рассела «Взломщики сердец», где также сыграли Изабель Юппер, Дастин Хоффман, Джуд Лоу, Марк Уолберг, Джона Хилл, Айла Фишер и Наоми Уоттс.

В 2005 году на экраны выходит сразу три фильма с участием Шварцмана: «Колдунья» с Николь Кидман, «Продавщица» со Стивом Мартином и «Мария-Антуанетта» с Кирстен Данст. В 2007-ом году Джейсон вновь сыграл у Уэса Андерсона – на этот раз в комедии «Поезд на Дарджилинг: Отчаянные путешественники». Кроме того, в это же время вышла короткометражка «Отель «Шевалье» по мотивам фильма, где сыграли Джейсон Шварцман, Натали Портман и Михель Кастеджон. Актёр появляется практически во всех фильмах Андерсона, среди которых также «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны» и «Отель «Гранд Будапешт».

Важным периодом в творчестве Джейсона Шварцмана является выход сериала «Убить скуку», написанный Джонатаном Эймсом. Он рассказывает о жизни скучающего писателя, который после расставания с девушкой решает разместить объявление о предоставлении услуг частного детектива, и вместе со своими друзьями попадает в нелепые ситуации. Помимо него, в сериале сыграли Зак Галифианакис и Тед Дэнсон.

Актёр также известен по ролям в фильмах «Спасти мистера Бэнкса», «Послушай, Филип» и «Большие глаза».

Джейсон Шварцман – «Скотт Пилигрим против всех»

В 2010 году в прокат выходит фильм Эдгара Райта «Скотт Пилигримм против всех», где сыграли Майкл Сера, Бри Ларсон, Мэри Элизабет Уинстед, Крис Эванс и Джейсон Шварцман. В центре сюжета экранизации популярного комикса находится парень Скотт, который влюбляется в таинственную Рамону и должен победить её семерых злых бывших парней. Одного из бывших, Гидеона Грейвса, как раз играет Шварцман.

Джейсон Шварцман – «Отель «Гранд Будапешт»

Джейсон Шварцман известен своим постоянным сотрудничеством с Уэсом Андерсоном. Наиболее успешным фильмом режиссёра является «Отель «Гранд Будапешт», получивший множество номинаций и наград. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо и многие другие. Шварцман появляется в картине в образе мистера Жана.

Джейсон Шварцман – Личная жизнь

В 2009 году Джейсон Шварцман женился на дизайнере Брейди Каннингэм, от которого у него две дочери.