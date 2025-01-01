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Авторское кино

Все 80 Онлайн
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Жар-птица
Жар-птица
драма 2025, Россия
7.0
Блиц
Блиц
драма, военный 2024, Великобритания
6.0
Воплощение
Воплощение
драма 2024, Россия
6.0
Все страхи Бо
Все страхи Бо
ужасы, драма, комедия 2023, Канада / США
6.0
Претенденты
Претенденты
драма 2023, США
7.0
Присцилла: Элвис и я
Присцилла: Элвис и я
биография, драма 2023, США
7.0
Бедные-несчастные
Бедные-несчастные
мелодрама, фантастика, драма 2023, Ирландия / США
7.0
Зона интересов
Зона интересов
драма, исторический, военный 2023, Польша / Великобритания / США
7.0
О сухой траве
О сухой траве
драма 2023, Франция / Германия / Швеция / Турция
8.0
Оставленные
Оставленные
комедия, драма 2023, США
7.0
Город астероидов
Город астероидов
комедия, мелодрама 2022, США
7.0
Аннетт
Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
6.0
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.0
Прошлой ночью в Сохо
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.0
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
комедия 2021, США
7.0
Рука Бога
Рука Бога
драма 2021, Италия / США
6.0
Власть пса
Власть пса
драма 2021, Великобритания
6.0
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо
драма 2021, Франция
6.0
Титан
Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
6.0
Лакричная пицца
Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
7.0
Земля кочевников
Земля кочевников
драма 2020, США / Германия
7.0
Еще по одной
Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
Манк
Манк
драма, биография 2020, США
7.0
Суд над чикагской семеркой
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография 2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Думаю, как все закончить
Думаю, как все закончить
драма, ужасы, триллер 2020, США
6.0
Маяк
Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
Боль и слава
Боль и слава
драма 2019, Испания
7.0
Неограненные алмазы
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия 2019, США
7.0
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
7.0
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Авторское кино обладает уникальным стилем и запоминающимися образами благодаря тому, что оно создается под контролем одного талантливого режиссера. Этот жанр фильмов предлагает зрителю новый взгляд на различные темы и идеи, а также неординарные подходы к ним. Авторское кино часто предлагает сложные сюжеты и глубокие характеры, а также исследует темы, которые могут быть слишком смелыми или провокационными для коммерческого кино. Это позволяет зрителям получить более глубокий исследовательский взгляд на различные аспекты жизни и общества.

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