Наша рецензия

Во «Французском вестнике» умирает главный редактор, который был душой издания. Теперь редакция объединяется, чтобы закончить последний номер. Все собираются в кабинете погибшего и читают будущие статьи. Первой становится сюжет о художнике, оказавшемся в тюрьме. Его талант для всего мира хочет открыть известный коллекционер, пытаясь купить его работы. Вторая посвещена молодым французским революционерам, которым удается найти любовь в идеологических противоречиях. А третья расскажет о…