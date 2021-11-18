Во «Французском вестнике» умирает главный редактор, который был душой издания. Теперь редакция объединяется, чтобы закончить последний номер. Все собираются в кабинете погибшего и читают будущие статьи. Первой становится сюжет о художнике, оказавшемся в тюрьме. Его талант для всего мира хочет открыть известный коллекционер, пытаясь купить его работы. Вторая посвещена молодым французским революционерам, которым удается найти любовь в идеологических противоречиях. А третья расскажет о…
Старина Уэс дорвался: разрослись то ли бюджеты, то ли слава — неважно. Важно то, что визуальный ряд выше всяких похвал: композиция, детали, баланс статики и динамики, тонкий и изысканный визуальный юмор. Детали хочется замечать, а сцены прокручивать на повторе.
Истории альманаха можно воспринимать поверхностно, а можно раскручивать, словно клубок — всё зависит от внимания зрителя и желания вовлекаться. Да, фильм можно подпивасно проглядеть, словно плейлист короткометражек, а можно чуть глубже раскрутить тонкую нить дотошно выстроенного ЛОРа, который, опять же, прописан больше визуалом, нежели сюжетным действом. Этот фильм не про кончину редактора, он про гротескный маленький мир в центре которого то, что режиссёр рисует во всех своих фильмах: любовь, смерть, и идея, за которую хочется бороться.
«Французский вестник» более взрослый и чопорный, чем другие работы Уэса, что скорее плюс: теплится надежда чаще видеть в широком прокате фильмы с артхаусными приёмами, которые мотивируют всматриваться в экран, нежели в попкорн. Да, сюжет не всегда справляется с тем, чтобы захватывать внимание, но это не мешает выходить с сеанса уже планируя, когда снова вернёшься в вымышленный французский город.
7.3 / 10
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