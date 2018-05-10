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Жил-был Дэдпул Жил-был Дэдпул
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Once upon a Deadpool

Жил-был Дэдпул, 2018

2018 / США
5.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Сказочная версия фильма о супергерое-острослове Дэдпуле
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Жил-был Дэдпул» является новой версией полюбившегося зрителям супергеройского блокбастера «Дэдпул» 2016 года, из которой вырезали все сцены, содержащие насилие и секс. Также в фильм добавили одну небольшую сюжетную линию с участием актера Фреда Сэвиджа из сериала «Чудесные годы».

В центре сюжета окажется наемник Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс), который внезапно узнает о том, что смертельно болен. Не сумев принять подобный расклад, он решается на отчаянный шаг и доверяет свое тело тайной организации, которая обещает излечить его экспериментальным методом. Однако в ходе операции случается непоправимое, и теперь Уэйд намерен отомстить, правда, для начала ему приходится привыкнуть к своему модифицированному внешнему облику и новым способностям.

- Идея сделать подобный фильм была позаимствована из фильма «Принцесса-невеста» и предложена одним из фанатов картины в твиттере.

- Слоган фильма «Жил-был Дэдпул» звучит как «Сказочно-приличная версия».

Адаптированная версия для тех, кто не смог пробиться на фильм из-за возрастных ограничений, с 15-ю минутами новых сцен и одним новым героем.

5.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 января 2019
Премьера онлайн 7 августа 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид Литч
Дэвид Литч
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джулиан Деннисон
Джулиан Деннисон
Зази Битц
Зази Битц
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Джош Бролин
Джош Бролин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жил-был Дэдпул 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Евгений Фишер 3 января 2019, 15:54
Как небо и Земля отлчаются. Не,я уже не смогу видеть только позитивные фильмы с этим героем.
ssofiaandreevna 4 января 2019, 01:24
Какой смысл ....
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22 голоса
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