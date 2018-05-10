Жил-был Дэдпул, 2018

«Жил-был Дэдпул» является новой версией полюбившегося зрителям супергеройского блокбастера «Дэдпул» 2016 года, из которой вырезали все сцены, содержащие насилие и секс. Также в фильм добавили одну небольшую сюжетную линию с участием актера Фреда Сэвиджа из сериала «Чудесные годы».

В центре сюжета окажется наемник Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс), который внезапно узнает о том, что смертельно болен. Не сумев принять подобный расклад, он решается на отчаянный шаг и доверяет свое тело тайной организации, которая обещает излечить его экспериментальным методом. Однако в ходе операции случается непоправимое, и теперь Уэйд намерен отомстить, правда, для начала ему приходится привыкнуть к своему модифицированному внешнему облику и новым способностям.