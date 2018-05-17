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В жизни наёмника Уэйда Уилсона всё по-прежнему. После первых удачных дел он пачками убивает преступников, а дома его ждёт любимая женщина. Но однажды в жизни Дэдпула происходит событие, которое меняет всю его дальнейшую судьбу. И теперь ему предстоит помочь не самому приятному мальчишке-мутанту из приюта. Главная проблема в том, что на мальчика охотится Кейбл (Джош Бролин) — солдат из будущего с бионической рукой и продвинутым оружием. Но даже делая добрые дела, болтливый наёмник не…