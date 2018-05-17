В жизни наёмника Уэйда Уилсона всё по-прежнему. После первых удачных дел он пачками убивает преступников, а дома его ждёт любимая женщина. Но однажды в жизни Дэдпула происходит событие, которое меняет всю его дальнейшую судьбу. И теперь ему предстоит помочь не самому приятному мальчишке-мутанту из приюта. Главная проблема в том, что на мальчика охотится Кейбл (Джош Бролин) — солдат из будущего с бионической рукой и продвинутым оружием. Но даже делая добрые дела, болтливый наёмник не…
Самый дерзкий проект Marvel - экранизация комиксов о Уейде Уилсоне, известном под именем Дедпул. Во Вселенной комиксов персонаж Дэдпула находится в мире Людей Икс. Он является мутантом, наемным убийцей с циничным и язвительным чувством юмора. Если на данный момент эта информация для вас новая, я не буду советовать фильм «Дедпул 2» к просмотру. По крайней мере посмотрите сначала первую часть, чтобы понять, о чем идет речь, как Уейд стал мутантом и кто такая Ванесса. В отличие от многих сиквелов, тут не будет краткого содержания предыдущих серий. Дальше больше: нужно посмотреть все девять фильмов о Людях Икс, чтобы понять половину шуток. А чтобы понимать все, надо быть преданным фанатом, знать имена персонажей и актеров, их взаимоотношения и историю создания фильмов. Именно на таких и сделана ставка в этом фильме, и судя по тому, как аплодировал весь зал в кинотеатре в премьерный вечер, и по кассовым сборам в первые дни проката, таких гиков в мире очень много. При просмотре этого фильма я лично получила то, чего мне так не хватало в «Войне бесконечности» - дерзости и риска. Создали Мстителей, о чем я уже писала, пошли по пути наименьшего сопротивления и их фильм похож на Капитана Америка - он настолько правильный, что даже тошно. Хотя Дэдпул и фанат Стива Роджерса, он является полной его противоположностью. Его создавали как безбашенный и дерзкий эксперимент, что и выделило этого мутанта из линейки всех супергероев.
После ошеломительного успеха первой части, несмотря на возрастные ограничения (рейтинг R, 18+), создатели фильма разогнались на полную катушку. Такого количество оторванных конечностей и пошлых шуток вы больше нигде не увидите. Что меня больше всего порадовало, эти шутки действительно смешные. Дэдпул знает, что он персонаж комиксов, шутит над создателями фильма, Райаном Рейнольдсом, Росомахой и ленивыми сценаристами. И при этом в фильме есть нормальный сюжет, отличная графика на всех масштабных сценах и несколько тузов в рукаве, которые вас по-настоящему удивят. Меня удивили.
Дэдпула нельзя назвать супергероем в привычном нам понимании, хотя он и сражается со злом ради своей благой цели - обычно деньги или месть, но не нам его судить. При этом в отличие от остальных фильмов Marvel, выкупленных Disney, здесь отсутствует такое сильное влияние настроений Голливуда. Если в «Черной пантере» всячески пытались раскрыть не только вопросы расового многообразия в мире супергероев, но и через сильных женских персонажей всячески поддерживали кампании против домогательств и за равные права. Дэдпул же в свою очередь придерживается старого доброго патриархата. Кончено, Ванесса - очень важный образ, за счет него развивается характер главного героя. Но Дэдпул не гонится за этими модными тенденциями, а фокусируется на вопросах семейных ценностей. В конце концов, нас с самого начала предупредили, первый фильм был романтическим, а вторая часть - семейное кино.
но персонаж Дедпул оригинальный!
очень хамоватый и, если честно, бессмысленный, он скорее ближе к герою У.Смита из Хенкока.
что касается юмора, то у каждого он свой и осуждать не буду. я считаю, тут юмор "камеди клаба" - жопа, писька, "от иметь твою маму" и мошонка - не мой формат. над несколькими шутками посмеялся ;))
страшно подумать, какая будет третья часть и еще более страшно представить Дедпула во Мстителях.
Невыносимо разговорчивый киллер возвращается на большие экраны. С миссией, сначала своего уничтожения, которая потом переходит в спасительную операцию одного очень крупного паренька. Ее осуществлению мешает Кейбл, товарищ из будущего, маниакально мечтающий помешать Дэдпулу в осуществлении его планов. Поэтому, болтуну приходится собрать команду «Сила X». Наши киношники, устраивали подобное в недавнем проекте «За гранью реальности», не забыв, про уже знакомых зрителям представителей Людей Х - Колоса и Сверхзвуковую боеголовку. И дали злодею последний, решающий бой, при условии, что хоть кто-нибудь выживет, пока они будут добираться до места.
Отказавшись от продолжения «Джона Уика», третью часть которого уже находится в работе, режиссер Дэвид Литч потренировавшись на «Взрывной блондинке» с Шарлиз Терон и отработав фишки безбашенного героя на короткометражке «Дэдпул: Никаких добрых дел», ушел с головой в работу над «Дэдпулом 2». Наверное, ни для кого неожиданностью не станет, что обычно вторые части получаются лишь жалкой тенью оригиналов, привет «Пипец 2» и прочие, но Райану Рейнольдсу повезло. Создатели не стали упрощать или уменьшать градус безумства, наоборот проштудировав оригинальные комиксы, они пошли ва-банк, и, судя по всему, сорвали куш.
Используя игры с прошлым и будущим, возрастной рейтинг и актеров, согласившихся на все, чтобы сыграть в продолжении «Дэдпула», они создали проект, который во много раз превосходит оригинальный фильм и на эту самую злополучную и неудобную команду «Сила Икс» хочется смотреть бесконечно. Все, начиная с вступительных титров, Селин Дион, теперь мы знаем зачем ты понадобилась коварному киллеру до точечного дубляжа, который стал еще более раскрепощенным. Конечно, надо быть абсолютно сумасшедшим, таким, как центральный персонаж «Дуэдпула», чтобы согласиться заснять все его выходящие за рамки выкрутасы.
Оператору Джонатану Села («Джон Уик», «Взрывная блондинка») не привыкать, судя по фильмографии, выполнять самые невероятные и удивительные просьбы режиссеров. Тем более, их дуэт с Дэвидом Литчем принимают просто великолепно, как зрители, так и критики. Поэтому все безумства, которые можно увидеть в кино, можно списать на хорошо отлаженный механизм, который сбоев пока не давал. Музыка – один из важнейших элементов, как комиксов, так и фильмов про Дэдпула, поэтому композитору Тайлеру Бейтсу пришлось «прошерстить» все закрома, чтобы снабдить не замокающего киллера, самым запоминающимся аккомпанементом весны 2018.
Про Райна Рейнольдса («Предложение», «Телохранитель киллера») было сказано уже много. Поэтому пара слов про остальных. Джош Бролин («Эверест», «Дело храбрых»), интересно, что с его героями будет дальше, ведь он играет уже второго персонажа вселенной Marvel за отчетный март. На смену крутейшему Таносу, пришел Кейбл – путешественник во времени, держащий наперевес огромную пушку и медвежонка. Паддингтон, мы тебя очень любим, это напоминание о том, ради чего он приперся в прошлое. У персонажа есть история и Бролин, изображает своего солдата в лучших традициях Арнольда Шварценеггера, лишь коронной фразы про возвращение не хватает, наверное, оставили ее для новых приключений. Он и беспощаден и идет к цели через любые препятствия. Ванесс, любимая девушка Дэдпула, тоже вернулась. Морена Баккарин получает огромное удовольствие от своего образ. Сериал «Готэм» не прошел для нее даром, там она появляется в роли одной из возлюбленных того самого Джима Гордона, которому приходиться охранять неблагополучный город, пока Брюс Уэйн не подрастет. Поэтому актрисе отлично удаются образы, где ей нужно ждать партнера, а потом осыпать его всеми возможными любовными бонусами.
Вернулись в продолжение не только мутанты школы Ксавьера, но и таксист Допиндер, которому создатели тоже подарили пару зубодробительных монологов. Британский крутыш Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Грязь») играет такого подонка, до которого, мало кому удалось бы дорасти. А дарованию, Джулиану Деннисону, открытому пару лет назад гением Тайкой Вайтити в «Охотниках на дикарей», достался самый интригующий образ проекта. Спасибо авторам и за появление Билла Скарсгарда («Оно», «Взрывная блондинка») и Терри Крюса («Бруклин 9-9», «Геймер») очень они уж классные. А Зази Битц, в роли Домино, самого удачливого мутанта в мире, оказывается не так уж плоха, у нее полно шуток и крутых моментов для нее авторы оставили предостаточно.
О всех параллелях и отсылках хочется упоминать лишь вскользь. Во-первых, в интернете уже полно самых неожиданных теорий, которые можно, как подтвердить, так и опровергнуть. А главное, откройте их для себя сами, ведь всегда приятно смеяться над шуткой впервые, а не приходить к выводу, что вы где-то уже это слышали. Отмечу лишь вот что. Кино, комиксовых и прочих издевательств от Дэдпула здесь предостаточно, при этом достанется, как им, так и самому Рейнольдсу в том числе. Не уходите из кинозала раньше времени, микрофиналы у «Дэдпула 2» просто бомба, причем каждый. Здорово, что в Голливуде еще остаются люди готовые рисковать. Создатели «Дэдпула» делают что хотят, говорят все, что приходит им в голову и творят на экране бесчинства. И это с легкостью сходит им с рук. И пока такие студии-гиганты, как Marvel и DC делят между собой территории, зрителей и сборы, у небольших проектов на подобие «Дэдпула» есть возможность посмеяться и поиздеваться, как над ними, так и над кинопубликой, которая столько времени все это терпит.
Проект «Дэдпул 2», это отличное и ни на что не похожее развлечение, которому нет равных, по крайней мере, пока, особенно по части юмора, наглости, жестокости и изысканности ругательств. Создатели проделали ряд мероприятий по вытеснению всего, что не понравилось зрителям в первой части, поэтому продолжение стало еще более безбашенным и острым, как на язык, так и на действия. И пока, совершенно не ясно, что же случится с самым болтливым наемником в мире в стенах компании Disney, желательно сгулять в кино и получить удовольствие от взрослого рейтинга, от того, что авторы пародируют и от уже второго по счету бенефиса актера Райана Рейнольдса, который, наконец-таки, получил роль-мечту, сделавшую его тем героем, о котором мечтает каждый, кто приходит в эту профессию.
Начало нудное потом чуть лучше ну с пивом потянет...
Дэдпул помноженный на Дэдпула.Дэдпул (Райан Рейнольдс) возвращается на большие экраны, чтобы спасти подростка-мутанта Рассела (Джулиан Деннисон) от кибернетизированного Кейбла (Джош Бролин), который прибыл из будущего, чтобы найти юного мутанта. Для защиты мальчика, Дэдпулу придётся собрать свою команду людей со сверхспособностями – “Сила Икс”.
Все события и действия героев не потеряли задор с первой части, и теперь все детали, полюбившееся зрителю, прибавили в количестве и качестве: вдвойне веселее, кровавее, динамичней. С появлением команды ничего в корне не меняется и все лавры всё также уходят болтливому наёмнику, хотя новые персонажи тоже влюбят в себя зрителя.
Изменения претерпел жанр, но основная тема комедии осталась на месте. Комедию потеснила драма, фильм стал немного темнее. Эмоции меняются постоянно, переходя от эмоций, которые были на первом фильме, до полностью противоположных. И эти переходы фильма от одного состояния, к другому, находятся в балансе.
Самое главное, чем являлся “Дэдпул” с первой части, осталось неизменным. Пародия, всё так же хороша, но стала ещё лучше. В этот раз досталось всем: отсылки на Marvel и на DC, на другие фильмы, таких же крупных компаний, и даже на самого себя не забыл спародировать. Отсылки появляются в разговорах, то пролетают мельком. Их количество настолько много, что “Дэдпул 2” в состоянии побороться с фильмом “Первому игроку приготовиться”, за титул лучшего фильма по отсылкам. В картине предостаточно и юмора в стиле Дэдпула, что не может не радовать, ведь все именно этого и ждут, когда идут на такой фильм.
Фильм смеётся над многими вещами, и под прицелом пародии находится и рейтинг. Всё в картине устроено так, чтобы зритель подумал, что смотрит “семейное кино”: много экранного времени уделено взаимоотношению Дэдпула и Рассела. Но это совсем не значит, что фильм будет классической “диснеевской картиной”. Это совсем не так. Шутки ниже пояса, маты, насилие, пародируют категорию таких фильмов. Всё под сопутствующим рейтингом 18+. Фильм смеётся над устоявшимися правилами и оборачивает “семейное кино” в свою пародийную и взрослую оболочку.
Картина является кинокомиксом и снята, как кинокомикс. Этот жанр чувствуется в драматических сценах, которые как будто снимаются по заветам таких фильмов. Драму не ждёшь в таком фильме, она немного выбивается из концепции болтливого наёмника. Но всё также, присущие таким фильмам особенности, как неожиданные камео, впечатляющие, и, возможно, лучшие в мире сцены после титров, крутой саундтрек – заставляют улыбнуться, и ещё раз убедиться, что мы смотрим фильм про болтливого наёмника.
В результате, фильм подаёт зрителю всё то, что было в первой картине, но только увеличенное в несколько раз. “Дэдпул 2” – пример образцового сиквела, который приумножает заслуги оригинала, и радует зрителей тем редким жанром, который нигде больше в Голливуде и не встретишь, в формате супергеройских фильмов. Но, как и оригинал, вторая часть не лишена недостатков, но их, зритель может не заметить из-за достаточного количества плюсов картины.
Олег Забродский
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