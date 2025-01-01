[Колосс читает книгу, когда слышит музыку снаружи. Он видит, как Дэдпул играет на смартфоне песню Питера Гэбриела «In Your Eyes», затем закрывает уши]

Deadpool Я наделал ошибок! Хочу всё исправить! Ты доверял мне. Я использовал это доверие... и превратил его в дырку для кайфа в аэропортовом туалете. В Миннеаполисе. Знаешь, в каком.

[Колосс выходит из комнаты и смотрит на Дэдпула]

Deadpool Но даже ты знаешь, что я не полный отщепенец! Я когда-то был Людоедом!

[Негасоник Тинэйдж Уорхед бросает в Дэдпула контейнер с едой, сбивая смартфон с рук. Дэдпул оборачивается и поднимает контейнер]

Deadpool Ты всё ещё пользуешься моими липучками. Ага.

Negasonic Teenage Warhead Они лучше липнут, чем скотч.

Negasonic Teenage Warhead Пожалуйста, не надо.

Colossus Говори, что хотел. Быстро.

Deadpool Ладно. Быстро. Речь о парне. Как и ты, я его подвёл. И, как и я, он никогда не видел, чтобы кто-то ради него жертвовал чем-то, потому что весь мир давно списал его как полное г... Знаешь, он объединяется с Джаггернаутом!

[вздыхает]

Deadpool Джаггернаут! Мой любимый персонаж Марвел в истории-

[смотрит на Юкио]

Deadpool И привет, Юкио! Было очень мило с твоей стороны поздороваться, так что и я скажу привет. Вы с ним очень милая пара. Да. Где я остановился?

[смотрит обратно на Колосса]

Deadpool А, да. Никогда не стоит встречать своих героев, потому что, честно, он немного му...к! И, как большинство му...ков, он твёрдый, как камень, и приносит только проблемы! Слушай, ты можешь остановить Джаггернаута. Я знаю, что можешь!

Colossus Знаешь, что со мной будет, если я помогу? Меня опозорят. Ты преступник, беглец. Но хуже всего — ты разбил мне сердце, Уэйд.