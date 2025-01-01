Wade WilsonНет, извини, что ты это сказал, глядя мне прямо в глаза и нанося бальзам для губ.
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DeadpoolТолько лучшие друзья вместе расправляются с педофилами.
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Дэдпул[борьба с Джаггернаутом]Эй, здоровяк, солнце уже низко.
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Blind AlПрислушайся к боли. Она и учитель истории, и пророк. Боль учит нас, кто мы есть, Уэйд. Иногда она такая сильная, что кажется, будто мы умираем, но по-настоящему жить мы можем только тогда, когда немножко умираем, правда?
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Deadpool[Кейблу]Ты убил Черного Тома, ты расистский с#к сын!
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CableРасслабься, я достаю кое-что из своей сумки с приблудами.
WeaselЭто чертова поясная сумка, и ты это знаешь, больной ублюдок! Разница — как день и ночь.
DeadpoolСерьёзно, я не понимаю! Ты что, стреляешь лучами удачи из глаз? Это сложно представить. И явно не очень кинематографично. Ну удача? Какой-то наркоман-рисовальщик комиксов додумался до этой фигни? Наверное, чувак, который не умеет рисовать ноги!
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FirefistКак насчёт того, чтобы пойти и всё порешать?
DeadpoolЯ знаю, что ты думаешь: «Как же я рад, что оставил детей дома». Но ты ошибаешься. Твоя няня сейчас совсем на от###е. И поверь или нет, «Дэдпул 2» — это семейный фильм. Правда жизни. А любой большой семейный фильм начинается... с жестокого убийства. «Бэмби», «Король Лев», «Пила 7».
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Deadpool[в то время как «умирает»]Видишь? Видишь этот яркий свет? Вот он.
DeadpoolСпасибо, Бедлам. Меня всегда коробил откровенный сексизм в названии группы. Люди Икс? *Мужчины*? Суть в том, что наша группа будет прогрессивной. Гендерно нейтральной. Отныне мы будем называться... Икс-Форс.
DeadpoolЧто получится, если взять 8 футов хрома, щепотку смелости, чашку удачи, каплю расизма, брызги диабета и тачку рака четвертой стадии? Ответ: семья. Видишь? Я не врал, какой это фильм. Если ты сегодня и вынесешь что-то — кроме необходимости загуглить «что, блин, такое дабстеп» — так это то, что всем нам нужно принадлежать кому-то.
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[Во сне Уэйда]
VanessaПоцелуй меня так, будто соскучилась, Рыжая.
DeadpoolПотому что я был внутри тебя. Не так сказал. Я был внутри твоих туфель, что тоже немного странно.
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Blind AlДорогая, не могла бы ты говорить громче? Сложно тебя слышать с этим жалким членом во рту.
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DeadpoolОн объединился с Джаггернаутом. Джаггернаут! Это, типа, мой любимый персонаж Марвел, но никогда не встречай своих кумиров, потому что, честно говоря, он немного му#ак! И, как многие му#аки, он твёрдый, как камень, и приносит одни проблемы!
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CableМеня зовут Кейбл! Я из будущего. Просто уходи.
Wade WilsonО? Ты из будущего? Тогда у меня три вопроса. Первый: да, дабстеп ещё в моде? Второй: какой там уже Шаркнадо по счёту? И третий: когда зрители скажут «хватит с этими роботизированными руками»?
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DeadpoolСкажи б#ядь для меня. Только разок. Давай, вместе сделаем. Это не сложно. Поехали, 1-2-3. Б... б...
DeadpoolВ каждом фильме есть момент, когда герой достигает дна. В «Беги, Раннинг» это было, когда у Джона Кэнди сломались сани. В «Человеческой многоножке» — когда люди согласились сниматься в этом фильме. А в этом фильме... ну, вы на него смотрите. Дно, знакомься — Камень.
DeadpoolНу, я в этом не сомневаюсь, Коричневая Пантера.
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DeadpoolЧетыре или пять моментов. Вот и всё, что нужно, чтобы стать героем. Люди думают, что просыпаешься героем, чистишь зубы героем, кончаешь в дозатор для мыла героем. Но теперь быть героем — это всего несколько моментов. Несколько моментов, когда делаешь гадкие дела, которые никто больше не хочет делать.
DeadpoolДа ладно, мы все когда-то ели в Арби. Понял?
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[после того, как Шаттарстар погиб, упав на вращающиеся лопасти вертолёта]
DeadpoolНу что ж, похоже, мы нашли то, в чём ты не лучший.
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Deadpool[К Кейблу]Руки прочь от этого парня, Джон Коннор!
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VanessaДети дают нам шанс стать лучше, чем мы были раньше. Он нуждается в тебе.
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Deadpool[кричит на Колосса внутри Института Ксавьера]Знаешь что? Делать правильные вещи иногда бывает грязно, е#ан#о и совсем не удобно. Так что оставайся здесь, в Шато де Вёржин, пока мы идём оттягиваться!
Weasel[Уэйду]Иди домой. Ты тут уже три дня, ладно? Ты пахнешь так, словно кто-то сс#л в рану после гражданской войны, когда она загноилась. Надо было сразу ампутировать, зачем там сс#ть? Это вообще не имеет смысла.
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JuggernautСейчас я засуну красного парня в старика.
DeadpoolНичего. Дай-ка посмотрю... Ох, черт. Вот почему ты такой маленький ублюдок. Никто тебя никогда не менял. Да, у тебя там большая зловонная хрень, да? Боже, пахнет как жопа Гитлера, что... в принципе логично, правда?
[кладет младенца Гитлера на весы]
DeadpoolДумаю, мы оба понимаем, что у меня нет нужных навыков для этого, так что я просто быстро поменяю тебе памперс, а потом вернусь с моим другом Кейблом. Он обожает убивать детей.
Vanessa[Уэйду Уилсону]Сначала придётся меня забеременеть, ковбой!
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WeaselЯ тебя сейчас остановлю, потому что до двух я не дотяну. Даже до одного не дотяну. Я плохо переношу боль, знаешь. Если я ударюсь пальцем ноги — для меня день закончен. Я плакал, когда отменили «Фелисити». Когда я реально пугаюсь, у меня появляются нервные эрекции. У меня прямо сейчас одна. Не смотри, только хуже сделаешь. Я не хочу, чтобы ты меня ранил, и я расскажу тебе всё, всё, что хочешь знать... кроме того, где они находятся.
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[Колосс читает книгу, когда слышит музыку снаружи. Он видит, как Дэдпул играет на смартфоне песню Питера Гэбриела «In Your Eyes», затем закрывает уши]
DeadpoolЯ наделал ошибок! Хочу всё исправить! Ты доверял мне. Я использовал это доверие... и превратил его в дырку для кайфа в аэропортовом туалете. В Миннеаполисе. Знаешь, в каком.
[Колосс выходит из комнаты и смотрит на Дэдпула]
DeadpoolНо даже ты знаешь, что я не полный отщепенец! Я когда-то был Людоедом!
DeadpoolЛадно. Быстро. Речь о парне. Как и ты, я его подвёл. И, как и я, он никогда не видел, чтобы кто-то ради него жертвовал чем-то, потому что весь мир давно списал его как полное г... Знаешь, он объединяется с Джаггернаутом!
[вздыхает]
DeadpoolДжаггернаут! Мой любимый персонаж Марвел в истории-
[смотрит на Юкио]
DeadpoolИ привет, Юкио! Было очень мило с твоей стороны поздороваться, так что и я скажу привет. Вы с ним очень милая пара. Да. Где я остановился?
[смотрит обратно на Колосса]
DeadpoolА, да. Никогда не стоит встречать своих героев, потому что, честно, он немного му...к! И, как большинство му...ков, он твёрдый, как камень, и приносит только проблемы! Слушай, ты можешь остановить Джаггернаута. Я знаю, что можешь!
ColossusЗнаешь, что со мной будет, если я помогу? Меня опозорят. Ты преступник, беглец. Но хуже всего — ты разбил мне сердце, Уэйд.
DeadpoolТогда знаешь что? Твоё сердце в неправильном месте, большой. Делать правильное — иногда грязно и х#вово, и не всегда удобно! Так что оставайся здесь, в Шато де Вёрджин, пока мы идём трахаться!
WeaselЯ скажу, зачем я здесь. Мужик из «Жены путешественника во времени» избил меня почти до смерти. Он меня пытал! Но я сказал ему только то, что он хотел услышать. Так что я здесь, чтобы помочь нам подготовиться и пойти на него без меня.
DeadpoolДавай поговорим. Не обязательно всё так заканчивать! Этот уё###к заслуживает смерти за то, что сделал с тобой. Он сильно тебя ранил. Из-за этого ты хочешь ранить других. Но если ты его убьёшь, значит, он выиграл. Ты станешь всем тем, кем он тебя называет, только хуже. Ты всего лишь ребёнок. Ты не хочешь никого ранить.
DeadpoolПотому что я был внутри тебя!... Нет, это прозвучало не так. Я был на твоём месте... что тоже странно. Суть в том, что есть люди, есть люди в этом глупом мире, кроме него, которые будут к тебе по-человечески.
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DeadpoolОтлично... кучка вооружённых педофилов в тапочках. Можно мне одну из этих пушек?
[шёпотом бармену, прячется за баром после прекращения стрельбы]
DeadpoolМне клюквенно-грейпфрутовую водку. Знаю, что это называется «Си Бриз». Не заставляй меня это говорить.
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Wade WilsonВ каждом фильме есть момент, когда герой опускается на самое дно. В «Крутых виражах» это было, когда у Джона Кэнди сломались санки, в «Человеческой многоножке» — когда актёры согласились сниматься в этом фильме. Тут не иначе. Дно. Знакомься, камень.
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Дэдпул[тюремному охраннику]Какая у тебя суперсила? Культурная апроприация?
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[Во время похорон сицилийской мафии Дэдпул вырывается из гроба и стреляет по бандитам]