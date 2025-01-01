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Киноафиша Фильмы Дэдпул 2 Цитаты из фильма Дэдпул 2

Цитаты из фильма Дэдпул 2

Cable Дабстеп — для слаба#ов!
Wade Wilson Ты такой мрачный. Ты точно не из вселенной DC?
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Cable Кто ты?
Wade Wilson Я — Бэтмен.
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Дэдпул [К Кейблу] Заткнись, Танос!
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Wade Wilson С этим ошейником моя суперсила — просто неукротимый рак. Дайте мне лук со стрелами, и я практически Соколиный Глаз.
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Cable Я использую устройство, чтобы скользить во времени. Чем дальше путешествие, тем сложнее контролировать. У меня два заряда: один — чтобы попасть сюда, другой — чтобы вернуться домой.
Wade Wilson [смотрит в камеру] Ну... это просто ленивый сценарий.
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Weasel И наконец... Питер.
Deadpool Какие-нибудь силы есть?
Peter У меня... у меня нет никаких. Я просто увидел объявление.
Deadpool Совсем без суперсил?
Peter Ну, у меня диабет первого и второго типа.
Deadpool Ай! Ой!
Weasel Вот и весь ваш диабет.
Deadpool Верно. Да, у тебя все есть. Если найдёшь диабет третьего типа — скажи нам. Ладно, ты в деле.
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Wade Wilson [Ванессе] Надеюсь, мы заточили нож для сливочного сыра.
[Уэйд бросает нож в голову стрелка, убивая его]
Wade Wilson [включает устройство для путешествий во времени] Сейчас вернусь. Нашего ребёнка точно назовём Шер!
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Cable Ты напоминаешь мне мою жену.
Wade Wilson Что?
Cable Я сказал, ты мне напоминаешь...
Wade Wilson Нет, извини, что ты это сказал, глядя мне прямо в глаза и нанося бальзам для губ.
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Deadpool Только лучшие друзья вместе расправляются с педофилами.
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Дэдпул [борьба с Джаггернаутом] Эй, здоровяк, солнце уже низко.
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Blind Al Прислушайся к боли. Она и учитель истории, и пророк. Боль учит нас, кто мы есть, Уэйд. Иногда она такая сильная, что кажется, будто мы умираем, но по-настоящему жить мы можем только тогда, когда немножко умираем, правда?
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Deadpool [Кейблу] Ты убил Черного Тома, ты расистский с#к сын!
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Cable Расслабься, я достаю кое-что из своей сумки с приблудами.
Weasel Это чертова поясная сумка, и ты это знаешь, больной ублюдок! Разница — как день и ночь.
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Firefist Отойди, или Джастин Бибер сдохнет!
Deadpool [Негасоник Тинейдж Уорхэд] Ха! Джастин Бибер. Он назвал тебя Джастином Бибером.
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Deadpool Я не говорю на кантонском, мистер...
[смотрит на карточку, потом бросает её]
Deadpool В общем, я даже не буду пытаться. Но я учил испанский в восьмом классе, так что donde esta la biblioteca? Что дословно переводится как: я не торгуюсь, ты п#зд###й тыква.
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[из трейлера]
Cable Я рожден войной, воспитан ею. Люди думают, что понимают боль, но у них нет её понятия. Какая самая сильная боль у тебя была? Может, та, что делает тебя больше машиной, чем человеком.
Deadpool [остановка трейлера] Постой, нет, СТОП! Что за чёрт? Дейл! Почему, почему спецэффекты ещё не готовы? Это же металлическая рука! Не то чтобы мы пытались убрать усы! Чёрт с ним, я сам сделаю...
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Deadpool Знаешь, что нам надо сделать? Собрать е##ную команду. Нужны крепкие, морально гибкие и достаточно молодые, чтобы тащить эту франшизу лет 10-12.
Dopinder Моё тело — инструмент смерти.
Deadpool Не сейчас, Допиндер.
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Deadpool Какие у тебя есть суперспособности, которые хочешь нам рассказать? Какие-нибудь, э...
Peter Нет. У меня их нет. Я просто увидел объявление. Мне показалось, что это весело.
Deadpool ...Ты в деле.
Dopinder [на заднем плане, кидает коробку с припасами] ЧЁРТ!
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Wade Wilson Я любил её. Я любил её, как океан любит воду.
Weasel Океан — это вода.
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Firefist [пытается снять ошейник с шеи Дэдпула] Нам нужен код.
Domino Попробуй, э-э... семь?
Deadpool Успокойся, Капитан Удача, это не будет одна цифра.
[Firefist нажимает цифру 7 и снимает ошейник]
Deadpool Блин, какой же это халтурный сценарий.
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[последние реплики]
Райан Рейнольдс [про себя, держа сценарий Зеленого Фонаря] Теперь ты играешь в большой лиге, малыш!
[кровь разбрызгивается на сценарий и резкий переход на лицо Рейнольдса с пулевым ранением в лоб, он падает, показывая Дэдпула за ним с пистолетом]
Дэдпул [обращаясь к камере] Пожалуйста, Канада.
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Peter [наношу лосьон на лицо] Я особо про этого Кэйбла ничего не знаю, но гарантирую — он не убил столько народу, сколько меланома.
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Deadpool Кэйбл, возвращайся к своей семье и передай им, что Уэйд передаёт привет. И пообещай мне одну вещь: что ты начнёшь судить людей не по цвету кожи, а по содержанию их характера.
Cable Ё-моё...
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Domino Они идут в туннель.
Deadpool Я — единственная надежда этого парня, так что сиди тихо и жди моего сигнала.
Domino Да ну. Мы их потеряем. Я спрыгиваю.
Deadpool Нет, нет, единственный выживший. Удача — не суперспособность! Мы в ж###е!
Deadpool Нет, мы точно не в ж###е.
Deadpool Серьёзно, я не понимаю! Ты что, стреляешь лучами удачи из глаз? Это сложно представить. И явно не очень кинематографично. Ну удача? Какой-то наркоман-рисовальщик комиксов додумался до этой фигни? Наверное, чувак, который не умеет рисовать ноги!
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Firefist Как насчёт того, чтобы пойти и всё порешать?
Juggernaut «Порешать» — это моё второе имя.
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Deadpool Я знаю, что ты думаешь: «Как же я рад, что оставил детей дома». Но ты ошибаешься. Твоя няня сейчас совсем на от###е. И поверь или нет, «Дэдпул 2» — это семейный фильм. Правда жизни. А любой большой семейный фильм начинается... с жестокого убийства. «Бэмби», «Король Лев», «Пила 7».
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Deadpool [в то время как «умирает»] Видишь? Видишь этот яркий свет? Вот он.
[драматическая пауза]
Deadpool О, это солнце. Не смотри прямо на него.
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Deadpool Чёрт с ним. Приземление супергероя.
[прыгает с здания и приземляется на колени]
Deadpool Ох! А, б#я, б#я, б#я, б#я, б#я. Это *совсем* непрактично.
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Deadpool Я не знаю, как тебя отблагодарить, но знаю, как обнять.
Cable Нет.
Deadpool [подходит ближе к Кейблу] Да. Вот так. Обнимай крепче.
[обнимает Кейбла]
Deadpool Давай. Таз к тазу. Кончиком к кончику. Вот так, дети называют это состыковкой.
[слышит звук открывающегося ножа]
Deadpool В моём чл## нож?
Cable Да, в твоём чл## нож.
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[первые реплики]
Deadpool К чёрту Росомаху. Сначала он на моих заслугах с рейтингом покатился, а потом этот волосатый урод решил поднять ставки и сдохнуть. Вот козел. Ну, знаешь что, Волви? В этой части умираю и я.
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Tenors Теноры, Бассы: [поют] Ты его не остановишь / А-а-а-а / Ты не остановишь этого / М#д#к!
Sopranos Сопрано, Альты: [поют] Святые... х#рни... / Святые... х#рни... / Святые... х#рни... / Святые... х#рни... / Святые... х#рни... / Святые... х#рни...
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Negasonic Teenage Warhead Мы — Люди Икс.
Deadpool Нет, вы — Икс-люди.
Negasonic Teenage Warhead Вы утомляете.
Deadpool Понял, что ты сделал. Каламбуры.
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Deadpool Так, а ты чем в будущем занимаешься, а? Солдатом каким-то?
Cable Да, что-то вроде того.
Deadpool Я был солдатом. Спецназ. Спорю, через пятьдесят лет мы будем лучшими друзьями.
Cable Через пятьдесят лет тебя не станет. Вся твоя генерация загонит эту планету в кому.
Deadpool Бах!
[издаёт звук взрыва]
Deadpool Спойлер. Ха-ха! А, эти планеты.
Domino [шёпотом] В следующий раз — Убер.
Cable Вот тебе спойлер. Ты не герой, а надоедливый клоун в образе секс-игрушки.
Deadpool Ну, у меня для тебя новости — моё сердце на месте. Рассел не убьёт никого. Из-за меня он узнает, что такое настоящая любовь.
Cable Из-за тебя я всегда буду знать, как выглядит взрослый мужик с детскими яйц##ми.
Deadpool Я расту, а не хвастаюсь.
Domino Надо было закончить колледж.
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Wade Wilson Это мне кажется, или песня «Хочешь слепить снеговика?» из «Холодного сердца» подозрительно похожа на «Папа, ты меня слышишь?» из «Йентл»?
[поёт]
Wade Wilson Папа, ты меня слышишь?
[обычный голос]
Wade Wilson И никому, б#я, не приходит в голову.
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[после того, как Уэйда оторвало ноги, они отрастают и выглядят как ножки малыша. Визл заходит и видит его сидящим на диване без штанов рядом с Блайнд Эл]
Weasel Почему ты это не прикрыл?
Wade Wilson Воин не должен стесняться.
Weasel Да ты-то как раз должен. Смотри на себя — просто так, голым по пояс? Как малыш какой-то.
Wade Wilson Да уж. Полный Винни-Пух.
Blind Al Что, черт возьми, здесь происходит? Опиши.
Wade Wilson Я бы не просил его об этом, если бы был на твоём месте.
Weasel Это как будто...
Wade Wilson Ну вот, понеслось.
Weasel Будто он роды анально принимал, но на полдороги забили. Ноги достали и сказали: «Знаешь что? Всё, хватит.»
Wade Wilson [к Блайнд Эл] Довольна?
Weasel Будто у него от пояса вниз маппет, но в этот раз видно, что у маппета есть х###й. У Гровера х###й размером с...
[входит Допиндер]
Dopinder А! О, нет, нет, нет, Доп, не снова.
Weasel Такое уже было?
[Допиндер начинает давиться]
Weasel Блин, или ссы, или не ссы. Это нерешительность меня убивает.
Blind Al Почему Бог не забрал у меня слух?
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[говорят о Дэдпуле 2]
Уэйд Уилсон Фильм оправдывает все ожидания, *плюс-плюс.*
Визел К чёрту. Они, наверное, даже третью не сделают.
Уэйд Уилсон Да зачем? На двух остановились — и так порвали!
[они оба смеются]
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Cable Нет ничего, чего я не смог бы убить.
Deadpool Ну, как говорил вожатый Кевин... «Всё бывает впервые, сынок.» Давай, врубайся, Одноглазый Вилли.
[перерезает одну пулю, а потом сам обсыпан пулями]
Deadpool Эти пули были, типа, супербыстрыми.
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Black Tom Я — Чёрный Том Кэссиди.
Wade Wilson Белый Уэйд Уилсон.
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Juggernaut Щас я тебя пополам порву.
Deadpool Это так по Джаггернауту!
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Colossus У нас есть правила. Ты не судья, не присяжный и не палач.
Deadpool К чёрту ваши правила! Я сражаюсь за правое дело, а иногда приходится играть грязно.
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Deadpool Будучи бывшим Людьми Икс...
Bedlam Стажёр.
Deadpool Спасибо, Бедлам. Меня всегда коробил откровенный сексизм в названии группы. Люди Икс? *Мужчины*? Суть в том, что наша группа будет прогрессивной. Гендерно нейтральной. Отныне мы будем называться... Икс-Форс.
Domino Это не слишком похоже?
Deadpool Не припомню, чтобы я спрашивал твоё мнение, Питер.
Peter ...Это был не я.
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Wade Wilson Джордж Майкл был прав. Я больше никогда не станцую. Чёрт! Он тоже мёртв. Зато у нас ещё есть Боуи.
Weasel Да, у нас ещё...
[смотрит на Допиндера, тот кивает и подмигивает ему]
Weasel ...есть Боуи.
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Deadpool Именно поэтому «Клуб одиноких девчонок» — чистая порнуха.
Dopinder Вау!
Domino Надо было реально остаться в колледже...
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Deadpool Что получится, если взять 8 футов хрома, щепотку смелости, чашку удачи, каплю расизма, брызги диабета и тачку рака четвертой стадии? Ответ: семья. Видишь? Я не врал, какой это фильм. Если ты сегодня и вынесешь что-то — кроме необходимости загуглить «что, блин, такое дабстеп» — так это то, что всем нам нужно принадлежать кому-то.
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[Во сне Уэйда]
Vanessa Поцелуй меня так, будто соскучилась, Рыжая.
Wade Wilson Ну, давай сюда.
[Они целуются долго и страстно]
Wade Wilson Не трахай Элвиса.
Vanessa Не трахай Колоссуса.
Wade Wilson Погоди, что?
[Уэйда возвращают в реальный мир]
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[после того, как Дэдпул понимает, что Кейбл вернулся в прошлое, чтобы спасти его]
Deadpool Ты, скользкий сын б#я. Ты это для меня сделал? Стой, ты не можешь назад. Ты использовал последнее топливо. А твоя девчонка и жена?
Cable Нет, моя семья в безопасности. И я не ради тебя это сделал. Нет, я останусь здесь, чтобы убедиться, что мир не схавает себя до п#зды.
Deadpool Нет, ты сделал это для меня.
Cable Нет, не делал.
Deadpool Делал.
Cable Нет, не делал.
Deadpool Точно делал.
Cable Нет, я уверен, что не делал.
Deadpool Ладно. Давай подбросим монетку, ок? Орёл — ты сделал это для меня. Решка — ты сделал это для меня.
[подбрасывает монетку]
Deadpool Я даже не буду смотреть, потому что ты сделал это для меня.
Cable Скажи ещё раз.
Deadpool Ты сделал это для меня.
Cable Е-маё.
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Wade Wilson Извини, что опоздал. Там куча детей с ограниченными возможностями застряла на дереве, и мне пришлось, эм...
Vanessa Ага.
Wade Wilson Ты права. Я дрался с каким-то супергероем в плаще. Но потом мы узнали, что его маму тоже зовут Марта.
Vanessa Нет.
Wade Wilson Попался. Я собирал всю глютеновую ж#пу на планете и запускал её в космос, где она больше не сможет нас задеть.
Vanessa Попробуй ещё раз.
Wade Wilson Диарея? Пока не сниму костюм, нельзя быть уверенным, но все признаки указывают на да. Пробки? Хм?
Vanessa Поцелуй меня так, как будто скучаешь, Рэд.
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Wade Wilson Разве не так всегда бывает? Как в «Звёздных войнах»: мужчины обречены стать своими отцами? И заняться добровольным сексом с сестрой?
Vanessa Думаю, ты пропустил огромные, огромные куски этого фильма.
Wade Wilson Нет, я почти уверен, что Люк её поймал.
Vanessa Дорогой, это «Империя».
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Dopinder Я хочу наполнить свою душу. Хочу принадлежать чему-то, как ты, сэр Пул.
Deadpool Допиндер, ты меня не перестаёшь удивлять. Знаешь, глубина твоего сердца — нечто особенное. Всем нам нужно ощущение принадлежности. Всем нам нужен настоящий дом, место...
Dopinder Я хочу стать наёмным убийцей.
Deadpool Прости, что ты сказал?
Dopinder Помнишь, когда я похитил Бандху и пригрозил ему серьёзным насилием?
Deadpool Да, ты его как бы убил.
Dopinder И помнишь фильм «Интервью с вампиром»?
Deadpool Не хочу.
Dopinder Когда Том Круз впервые кормил 10-летнюю Кирстен Данст кровью. И она посмотрела на его гладкое, красивое лицо и сказала: «Хочу ещё». О, Пул, представь меня, 10-летнюю Кирстен Данст.
Deadpool ...Я никогда не перестану это представлять. Но я очень хочу как можно скорее забыть об этом и никогда больше не упоминать.
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Cable Ты не герой, б###ь. Ты просто надоедливый клоун, одетый как секс-игрушка.
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Firefist Откуда ты знаешь, чего я хочу?
Deadpool Потому что я был внутри тебя. Не так сказал. Я был внутри твоих туфель, что тоже немного странно.
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Blind Al Дорогая, не могла бы ты говорить громче? Сложно тебя слышать с этим жалким членом во рту.
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Deadpool Он объединился с Джаггернаутом. Джаггернаут! Это, типа, мой любимый персонаж Марвел, но никогда не встречай своих кумиров, потому что, честно говоря, он немного му#ак! И, как многие му#аки, он твёрдый, как камень, и приносит одни проблемы!
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Cable Меня зовут Кейбл! Я из будущего. Просто уходи.
Wade Wilson О? Ты из будущего? Тогда у меня три вопроса. Первый: да, дабстеп ещё в моде? Второй: какой там уже Шаркнадо по счёту? И третий: когда зрители скажут «хватит с этими роботизированными руками»?
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Deadpool Скажи б#ядь для меня. Только разок. Давай, вместе сделаем. Это не сложно. Поехали, 1-2-3. Б... б...
Colossus Б#ядь.
Deadpool Вау. Наслаждайся адом, грязная тр#ха.
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Weasel Знакомьтесь, Бедлам.
Deadpool Крутое имя. Сверхспособности?
Bedlam Я могу искажать электрические поля. В том числе и то, что внутри твоего мозга — вызывая тревогу, путаницу, боль.
Deadpool То есть, по сути, ты — Дэйв Мэтьюз.
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Negasonic Teenage Warhead [Представляет Юкио Уэйду] Уэйд, Юкио. Юкио, Уэйд.
[Юкио машет Уэйду]
Wade Wilson Что за хреновина у нас тут?
Negasonic Teenage Warhead Она моя девушка, ты нетерпимый ####.
Wade Wilson Ого! Притормози с этой ненавистью, Фокс и друзья. Я просто удивлён, что кто-то вообще с тобой встречается, особенно Пинки Пай из «Мой маленький пони».
[Подмигивает Юкио]
Yukio Мне этот парень нравится.
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Buck Знаешь, что значит "нормально", Уэйд? Это: х##вово, неуверенно, нуждаюсь и эмоционально. По версии...
[пауза]
Wade Wilson Кюблер-Росс.
Buck Да. По модели Кюблер-Росс отказ — это всего лишь одна из пяти стадий горя.
Wade Wilson Боже ж мой, Бак! Больше тебе реплик не даю.
[уходит от бара]
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Deadpool В каждом фильме есть момент, когда герой достигает дна. В «Беги, Раннинг» это было, когда у Джона Кэнди сломались сани. В «Человеческой многоножке» — когда люди согласились сниматься в этом фильме. А в этом фильме... ну, вы на него смотрите. Дно, знакомься — Камень.
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Dopinder Ты мой Том Круз!
Deadpool А ты моя Кристен Данст!
[про себя]
Deadpool Кристен? Кирстен?
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Deadpool [Питеру] Иди домой, Зайчик, иди домой.
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[Появляется Оружие XI перед Росомахой]
Wolverine Уэйд, это ты?
[пауза]
Wolverine Похоже, Страйкер наконец-то придумал, как тебя заткнуть.
[как Росомаха выпускает когти, Оружие XI неожиданно стреляет в голову Дэдпулу]
Deadpool Эй, это я! Не царапайся! Просто привожу временные линии в порядок! Слушай, рано или поздно ты повесишь когти на гвоздь, и многим от этого будет очень грустно.
Wolverine Чего?
Deadpool Но однажды твой старый приятель Уэйд попросит тебя снова сесть в седло.
[стреляет в Оружие XI ещё дважды]
Deadpool И когда это случится — скажи «да».
[продолжает стрелять в Оружие XI]
Wolverine Ах, да.
[Дэдпул машет Росомахе, продолжая стрелять в Оружие XI и уходя]
Deadpool [шёпотом] Я тебя люблю.
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Colossus [бежит на Джаггернаута] Выбирай себе противника по-серьёзнее!
Deadpool Это прям в твоём стиле. Вперёд, тигр! Сейчас будет крутая CG-битва!
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Deadpool Есть плохие и хорошие новости. Плохие — вся команда мертва. Хорошие — я не думаю, что кто-то будет скучать по Шаттерстару, он был немного му#аком.
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Firefist [в их камере] Завтра мы найдём здесь самого большого пацана... и сделаем из него нашего би...
[слышит громкий шум]
Firefist Что это было?
Wade Wilson Это самый большой парень здесь. Забавный факт про Ледяную камеру — никто её никогда не видел, потому что в подвале держат монстра. Прямо рядом с
[смотрит в камеру]
Wade Wilson огромным, парящим шаром предзнаменования.
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[Дэдпул / Уэйд Уилсон прощается со всеми вокруг, пока "умирает"]
Wade Wilson Надеюсь, Академия наблюдает.
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Wade Wilson [Кэблу] Это сумка на поясе? Раньше у меня была такая, в тысяча девятьсот девяносто — и никогда.
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Fred Savage Предпочитаю фильмы Марвел.
Deadpool Мы и есть Марвел.
Fred Savage Да, но вы же, типа, лицензия Марвел от Фокса. Это как если бы Битлз продюсировал Никелбэк. Музыка, но отстой.
Deadpool Ты был милее в детстве!
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Deadpool Хоть раз в жизни я хочу найти планету, где люди будут хуже меня во всём, целая куча функциональных идиотов. Я приеду туда и стану их Суперменом.
Weasel Это не Канада?
Deadpool Заткни свой чёртово ртов##!
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[из трейлера]
Deadpool [головокружение после масштабной сцены] Скажи, что это сняли в замедленной съёмке...
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Dopinder Я могу быть очень полезен.
Wade Wilson Какая у тебя суперсила?
Dopinder [думает, потом улыбается] Мужество.
Wade Wilson Мило.
Weasel Хватит ли у тебя смелости проверить, достаточно ли прокладок в ДОЗАТОРЕ?
Dopinder [тихо] Есть.
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Deadpool [Ванессе после путешествия во времени, чтобы спасти её] Мы точно назовём нашего ребёнка Шер!
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Deadpool Ох, чёрт, вот это уже перебор!
[достаёт пистолеты]
Deadpool Руки за колени и вниз головой, быстро!
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[после того, как Допиндер сбил директора своей такси]
Dopinder [сильно] Хочу ещё.
Deadpool Ну, я в этом не сомневаюсь, Коричневая Пантера.
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Deadpool Четыре или пять моментов. Вот и всё, что нужно, чтобы стать героем. Люди думают, что просыпаешься героем, чистишь зубы героем, кончаешь в дозатор для мыла героем. Но теперь быть героем — это всего несколько моментов. Несколько моментов, когда делаешь гадкие дела, которые никто больше не хочет делать.
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Колосс Что ты делаешь?
Дэдпул Мою работу. Ты ведь сам сказал, что я готов, а я с тобой, честно говоря, не согласен. Но вот мы здесь, пытаемся преодолеть наши разногласия. Как поётся у Бейонсе: пожалуйста...
[кладёт руку на грудь Колосса]
Дэдпул пожалуйста, перестань меня изменять.
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Wade Wilson Я пойду сделаю десерт. Ты доставай страпон, и давай сделаем супермалыша.
Vanessa Вроде бы так не работает, но можем попробовать.
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Zeitgeist Я — Цайтгайст.
Deadpool Круто. Хочется сказать, что у тебя есть дар чувствовать... пульс общества?
Zeitgeist Нет... Нет, я плююсь кислотной рвотиной.
Deadpool Ага.
Zeitgeist Хочешь, покажу?
Deadpool Нет, спасибо.
Weasel Поверь нам на слово.
Deadpool Да ладно, мы все когда-то ели в Арби. Понял?
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[после того, как Шаттарстар погиб, упав на вращающиеся лопасти вертолёта]
Deadpool Ну что ж, похоже, мы нашли то, в чём ты не лучший.
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Deadpool [К Кейблу] Руки прочь от этого парня, Джон Коннор!
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Vanessa Дети дают нам шанс стать лучше, чем мы были раньше. Он нуждается в тебе.
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Deadpool [кричит на Колосса внутри Института Ксавьера] Знаешь что? Делать правильные вещи иногда бывает грязно, е#ан#о и совсем не удобно. Так что оставайся здесь, в Шато де Вёржин, пока мы идём оттягиваться!
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Wade Wilson ["Последние слова"] Дятел... Гингивит... К###поп... Хочешь слепить снеговика?
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Deadpool Пошли, оторвёмся по полной!
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Дэдпул [при открытии подарка на годовщину от Ванессы] О, ну это... это просто самая... прекрасная вещь, которую я- я даже не знаю, что это такое.
Ванесса Моя спираль.
Дэдпул ...Бомба?
Ванесса Нет, тупица, это моё средство контрацепции.
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Deadpool [Кабель достаёт пистолет, а Дэдпул вынимает мечи] Давай, выкладывай всё, Одноглазый Вилли!
[Дэдпул отгоняет первый выстрел, но остальные промахиваются]
Deadpool ... Ай.
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Weasel [Уэйду] Иди домой. Ты тут уже три дня, ладно? Ты пахнешь так, словно кто-то сс#л в рану после гражданской войны, когда она загноилась. Надо было сразу ампутировать, зачем там сс#ть? Это вообще не имеет смысла.
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Juggernaut Сейчас я засуну красного парня в старика.
Deadpool Я верю ему!
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Colossus Сдавайся спокойно, или будут проблемы.
Firefist Ты это у Робокопа стырил!
Deadpool Это из Робокопа! Отступи! Ты меня позоришь.
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[Дэдпул возвращается в момент перед убийством Питера]
Deadpool Питер!
Peter У-ха! Икс-Форс!
Deadpool Уходи! Просто уходи!
Peter Но мы же Икс-Форс!
Deadpool Нет. Нас нет. Икс-Форс — это просто маркетинговый ход от Фоксов, чтобы Джош Бролин не сидел без работы. Этой команды не существует.
Peter Ладно, это было жутковато! Мне надо кота покормить!
Deadpool Иди домой, Мишутка. Иди домой.
Peter Хорошо. Передашь Домино мой емейл?
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Дэдпул [Желаю Безследному благополучно приземлиться] Возможно, ветер не может сдуть то, чего не видит.
[Безследный задевает провода и получает удар током]
Дэдпул Серьёзно?
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Deadpool Чёрт
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Deadpool Это рай?
Vanessa Теперь да.
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Deadpool Вынимаю оружие из рук преступников.
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[Колосс бросается на Джаггернаута]
Дэдпул Вперед, тигр! Сейчас будет большая CG-битва!
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Dopinder О, я обосс###сь.
Deadpool На самом деле, это, наверное, я.
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Wade Wilson Ублюдок, который убил Ванессу, сбежал.
Colossus Уэйд, кто бы они ни были, мы их найдём и добьёмся справедливости.
Wade Wilson Это я. Я тот ублюдок, который сбежал. Я убил каждого из них, кроме себя. Себя убить не смог.
[Уэйд начинает срываться]
Wade Wilson Мы собирались завести семью. Мы, эм... Мы должны были стать семьёй...
Colossus Уэйд, Ванесса ушла. Она не вернётся. Это может быть не та семья, которую ты хочешь, но это та семья, которая тебе нужна. У тебя доброе сердце. Оно здесь, где может расти.
Wade Wilson Что ты сказал? Про моё сердце?
[Уэйд обнимает Колосса]
Wade Wilson Думаю, я на своём месте.
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Deadpool Скажи, что это сняли в замедленной съёмке.
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Negasonic Teenage Warhead Как что-то такое маленькое генерирует достаточно энергии, чтобы повернуть время вспять, это...
Deadpool О, просто почини, Одиннадцатая, или я отнесу это в Genius Bar.
Yukio Кейбл тебя убьёт, когда узнает.
Deadpool Никогда о нём не слышал.
Negasonic Teenage Warhead А ты думаешь, почему я ему помогаю?
[передаёт Дэдпулу устройство для путешествий во времени]
Deadpool Господь таинственно действует, не так ли? Хороший день.
Yukio Пока, Уэйд!
Deadpool Пока, Юкио!
Yukio Наверное, это была плохая идея.
Negasonic Teenage Warhead Что мы наделали?
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Wolverine [Увидев недавно превращённого Дэдпула/Оружие XI] Уэйд, это ты?
[Уэйд не отвечает]
Wolverine Похоже, Страйкер наконец-то понял, как тебя заткнуть
[выдёргивает когти]
Wolverine .
[Вдруг Дэдпул/Оружие XI получают выстрел в голову от кого-то, кто оказывается нынешним Дэдпулом из будущего]
Deadpool Эй! Это я! Не царапай! Просто привожу временную линию в порядок.
[Дэдпул несколько раз стреляет в старого Дэдпула, потом уходит]
Deadpool [Вовику] Люблю тебя.
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Дэдпул [после того, как Джаггернаут разорвал его пополам и не смог убедить Рассела отказаться от миссии] Что у Джаггернаута есть, чего нет у меня? Только не говори «ноги»! Я знаю, что ты скажешь «ноги»!
Огненный кулак [показывает Дэдпулу средний палец] Ноги!
Дэдпул До сих пор больно слышать вслух!
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Deadpool Новый план: используй все свои воображаемые силы, чтобы остановить Кейбла!
Domino Где он? Я его не вижу.
Deadpool Он у тебя на спине! Он залезает сзади! О БОЖЕ, ОН ВНУТРИ!
Domino Ты вообще себя слышишь?
Deadpool Случайные двусмысленности!
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[Дэдпул несет младенца Гитлера]
Deadpool Ничего. Дай-ка посмотрю... Ох, черт. Вот почему ты такой маленький ублюдок. Никто тебя никогда не менял. Да, у тебя там большая зловонная хрень, да? Боже, пахнет как жопа Гитлера, что... в принципе логично, правда?
[кладет младенца Гитлера на весы]
Deadpool Думаю, мы оба понимаем, что у меня нет нужных навыков для этого, так что я просто быстро поменяю тебе памперс, а потом вернусь с моим другом Кейблом. Он обожает убивать детей.
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Juggernaut Тук-тук.
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Blind Al Дорогуша, не могла бы ты говорить громче? Я не слышу тебя с этой жалкой х##ней во рту.
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Cable [имеется в виду директор, который пытается убежать от Рассела] Он даже бежит как еб###й извращенец.
Wade Wilson Да — интернет-хищник, который потерял свой ноут.
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Domino Леди Фортуна, возьми руль.
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Deadpool [Восстановился до полного здоровья после того, как с него слетел ошейник] Привет, суперспособность.
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Domino Домино, Визел: Я занимаюсь только делами за штаны!
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Headmaster Вы все, грязные мутанты, сгниёте в аду вместе с этим мальчишкой! Ваши души безнадежны!
Cable [достаёт нож] Давай посмотрим на ТВОЮ душу, извращенец!
Deadpool Нет! Нет! Хватит! Мы лучше этого! Мы лучше его! Больше никакого бессмысленного насилия, больше никакой крови! Пусть карма с ним разбирается.
Headmaster День расплаты настал!
[Допиндер сбивает директора своим такси]
Deadpool Буду по нему скучать. Казался классным.
Dopinder УРА! МУЖЕСТВО, МАТЕРЩ###Ы!
Deadpool ...И карма, мате###ик.
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Deadpool [Джаггернаут вылезает из груды обломков] О боже! Джаггернаут! Я подумал, что это ты! Надо было надеть белые штаны.
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[Дэдпул прокрадывается в родильное отделение и подходит к одному из младенцев]
Deadpool Ну и ну. Привет. Вот это задачка. Ё-моё. О, да. Ты уже тренируешь свой маленький салют, да? Да, тренируешь. Ну, мы это исправим, не так ли?
[поворачивается]
Deadpool Ёшкин кот! Это гораздо тяжелее, чем я думал. О-хо.
[снова смотрит на младенца]
Deadpool Ох, я точно в ад отправлюсь.
[указывает на малыша]
Deadpool Нас двое таких.
[кладёт руки на голову и ходит кругами]
Deadpool Ты справишься.
[снова смотрит на малыша и машет руками туда-сюда]
Deadpool Это безумие. Это безумие. Это безумие. Это безумие. Ладно.
[хрустит пальцами и вздыхает. В кроватке написано «А. Гитлер — 20 апреля 1889»]
Deadpool Максимум усилий.
[начинает брать малыша]
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Deadpool Правила созданы, чтобы их нарушать!
Colossus Это же полная противоположность тому, для чего они нужны!
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Wade Wilson Для меня семья всегда была словом на "б". Мой отстойный отец сбежал и кинул меня. Понимаешь, у меня просто нет нормальных примеров для Тодда.
Vanessa Эй, смотри на меня. Ты не такой, как твой отец. К тому же... я ни за что не позволю назвать нашего ребёнка Тоддом.
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Дэдпул [к Домино] Заткнись, чёрная Черная Вдова!
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Vanessa [Уэйду Уилсону] Сначала придётся меня забеременеть, ковбой!
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Weasel Я тебя сейчас остановлю, потому что до двух я не дотяну. Даже до одного не дотяну. Я плохо переношу боль, знаешь. Если я ударюсь пальцем ноги — для меня день закончен. Я плакал, когда отменили «Фелисити». Когда я реально пугаюсь, у меня появляются нервные эрекции. У меня прямо сейчас одна. Не смотри, только хуже сделаешь. Я не хочу, чтобы ты меня ранил, и я расскажу тебе всё, всё, что хочешь знать... кроме того, где они находятся.
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[Колосс читает книгу, когда слышит музыку снаружи. Он видит, как Дэдпул играет на смартфоне песню Питера Гэбриела «In Your Eyes», затем закрывает уши]
Deadpool Я наделал ошибок! Хочу всё исправить! Ты доверял мне. Я использовал это доверие... и превратил его в дырку для кайфа в аэропортовом туалете. В Миннеаполисе. Знаешь, в каком.
[Колосс выходит из комнаты и смотрит на Дэдпула]
Deadpool Но даже ты знаешь, что я не полный отщепенец! Я когда-то был Людоедом!
Negasonic Teenage Warhead Стажёр!
[Негасоник Тинэйдж Уорхед бросает в Дэдпула контейнер с едой, сбивая смартфон с рук. Дэдпул оборачивается и поднимает контейнер]
Deadpool Ты всё ещё пользуешься моими липучками. Ага.
Negasonic Teenage Warhead Они лучше липнут, чем скотч.
Yukio [машет Дэдпулу] Привет, Уэйд!
Negasonic Teenage Warhead Пожалуйста, не надо.
Colossus Говори, что хотел. Быстро.
Deadpool Ладно. Быстро. Речь о парне. Как и ты, я его подвёл. И, как и я, он никогда не видел, чтобы кто-то ради него жертвовал чем-то, потому что весь мир давно списал его как полное г... Знаешь, он объединяется с Джаггернаутом!
[вздыхает]
Deadpool Джаггернаут! Мой любимый персонаж Марвел в истории-
[смотрит на Юкио]
Deadpool И привет, Юкио! Было очень мило с твоей стороны поздороваться, так что и я скажу привет. Вы с ним очень милая пара. Да. Где я остановился?
[смотрит обратно на Колосса]
Deadpool А, да. Никогда не стоит встречать своих героев, потому что, честно, он немного му...к! И, как большинство му...ков, он твёрдый, как камень, и приносит только проблемы! Слушай, ты можешь остановить Джаггернаута. Я знаю, что можешь!
Colossus Знаешь, что со мной будет, если я помогу? Меня опозорят. Ты преступник, беглец. Но хуже всего — ты разбил мне сердце, Уэйд.
Deadpool Тогда знаешь что? Твоё сердце в неправильном месте, большой. Делать правильное — иногда грязно и х#вово, и не всегда удобно! Так что оставайся здесь, в Шато де Вёрджин, пока мы идём трахаться!
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Firefist Чёрт, как же круто быть бандитом!
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Weasel Я скажу, зачем я здесь. Мужик из «Жены путешественника во времени» избил меня почти до смерти. Он меня пытал! Но я сказал ему только то, что он хотел услышать. Так что я здесь, чтобы помочь нам подготовиться и пойти на него без меня.
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[перед прыжком X-Force с парашютом]
Peter Кто-нибудь боится сильного ветра?
Deadpool Гэри...
Peter Меня зовут Питер.
Deadpool Понимаю, ты новенький, но расслабься. Тебя выбрала высшая сила.
Domino Он что, только что назвал себя Богом?
Bedlam Кажется, да.
Peter Я бы хотел домой.
Deadpool А я хотел бы, чтобы МакРиб продавали круглый год, но мечты не всегда сбываются! Я десять лет прослужил в Спецназе! Думаешь, мы не прыгали из-за лёгкого ветерка? ТЫ ТЕПЕРЬ В ЭТОЙ Х#Н#, УСАТЫЙ!
Deadpool [шёпотом Питеру] Я кричу, чтобы впечатлить остальных. С тобой ничего не случится, зайка.
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Firefist Отойди! Иди домой, Уэйд!
Deadpool Давай поговорим. Не обязательно всё так заканчивать! Этот уё###к заслуживает смерти за то, что сделал с тобой. Он сильно тебя ранил. Из-за этого ты хочешь ранить других. Но если ты его убьёшь, значит, он выиграл. Ты станешь всем тем, кем он тебя называет, только хуже. Ты всего лишь ребёнок. Ты не хочешь никого ранить.
Firefist Откуда ты знаешь, чего я хочу?
Deadpool Потому что я был внутри тебя!... Нет, это прозвучало не так. Я был на твоём месте... что тоже странно. Суть в том, что есть люди, есть люди в этом глупом мире, кроме него, которые будут к тебе по-человечески.
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Deadpool Отлично... кучка вооружённых педофилов в тапочках. Можно мне одну из этих пушек?
Cable Нет.
Deadpool Ладно. Я просто возьму этот кирпич. Максимальное усердие.
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Cable Почему ты защищаешь этого пацана?
Deadpool Мне по х##у на него и его комплекс "Ты моя мама?"!
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Deadpool Время шоу, мамаша!
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Colossus [смеётся] Нам лучше уйти, пока Факерноут не проснулся.
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Weasel Знакомься...
Domino «Домино.»
Deadpool В чём твой прикол?
Domino Мне везёт.
Deadpool Это же не суперсила.
Domino Ещё как суперсила.
Deadpool Нет, не суперсила.
Domino Да, суперсила.
Deadpool Нет, не суперсила.
Domino Да, суперсила.
Deadpool Нет, не суперсила.
Domino [Улыбаясь] Конечно, суперсила!
Deadpool Нет, не суперсила.
Domino Нет, не суперсила.
Deadpool Да, суперсила.
Domino Вот видишь.
Deadpool Чёрт! Вывали из моей головы!
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Dopinder О, миссия выполнена?
Wade Wilson Ну, в духе Джорджа В.
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Cable [говорит о своей бывшей жене] Она всегда боролась. Она была смешной... выражала свою боль через призму юмора. Чему я так и не научился.
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Deadpool Джаггернаут! Надо было надеть белые штаны!
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Deadpool Тсс! Тсс...
[шёпотом бармену, прячется за баром после прекращения стрельбы]
Deadpool Мне клюквенно-грейпфрутовую водку. Знаю, что это называется «Си Бриз». Не заставляй меня это говорить.
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Wade Wilson В каждом фильме есть момент, когда герой опускается на самое дно. В «Крутых виражах» это было, когда у Джона Кэнди сломались санки, в «Человеческой многоножке» — когда актёры согласились сниматься в этом фильме. Тут не иначе. Дно. Знакомься, камень.
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Дэдпул [тюремному охраннику] Какая у тебя суперсила? Культурная апроприация?
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[Во время похорон сицилийской мафии Дэдпул вырывается из гроба и стреляет по бандитам]
Deadpool Ух ты! Не лезь туда!
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Wade Wilson Забавный факт про Айс Бокс: хотя никто его никогда не видел, говорят, что в подвале держат монстра, прямо рядом с огромной кипящей кучей предвестников.
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Cable Поверь, мне это ещё менее нравится, чем тебе, но ты выпустил Джаггернаута, ты тупая к#нт.
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Firefist [Sluggo] Сейчас ты получишь по п##де!
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Colossus Уэйд! Каково было первое правило?
Deadpool Всё в холодильнике надо подписывать!
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Juggernaut Я воткну этого таксиста тебе в жопу.
Dopinder Моё тело и руки такие мягкие.
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Wade Wilson Что, заявки в Икс-Force больше не принимают, к сожалению. Даже если бы принимали... действует предупреждение о сильном ветре как минимум до...
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Black Tom Ты должен быть здесь самым жёстким типом, а выглядешь не слишком внушительно.
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Deadpool [узнав, что Расселл подвергался насилию] Да ну на х##. Всего четыре-пять моментов! Вот и всё, что нужно, чтобы стать героем.
[Негасоник Тинейдж Уорхед показывает ему средний палец]
Deadpool Люди думают, что герой - это тот, кто проснулся героем. Почистил зубы героем. Кончил в дозатор для мыла героем.
Colossus [нюхая руки] Боже мой.
Deadpool Но нет, чтобы стать героем, нужно всего несколько моментов. Несколько моментов, когда делаешь гадкие вещи, которые никто другой не сделает.
[внезапно открывает огонь по персоналу Essex House]
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Juggernaut [Колоссу] Я тебя расплавлю и сделаю из тебя кольцо для чл###а.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Джош Бролин
Josh Brolin
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
T.J. Miller
Роб Делани
Роб Делани
Rob Delaney
Лесли Аггамс
Лесли Аггамс
Leslie Uggams
Джулиан Деннисон
Джулиан Деннисон
Julian Dennison
Каран Сони
Каран Сони
Karan Soni
Зази Битц
Зази Битц
Zazie Beetz
Брианна Хилдебранд
Брианна Хилдебранд
Brianna Hildebrand
Джек Кеси
Джек Кеси
Jack Kesy
Стефан Капичич
Стефан Капичич
Stefan Kapicic
Терри Крюс
Терри Крюс
Terry Crews
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Morena Baccarin
Сиори Куцуна
Сиори Куцуна
Shioli Kutsuna
Рэндал Ридер
Randal Reeder
Хью Джекман
Хью Джекман
Hugh Jackman
Фред Сэвэдж
Фред Сэвэдж
Fred Savage
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Bill Skarsgard
Эдди Марсан
Эдди Марсан
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