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Каран Сони

Karan Soni
Каран Сони
Каран Сони Karan Soni
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Дата рождения
8 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нью-Дели, Индия
Рост
174 см
Биография Карана Сони

Содержание:
Каран Сони — фильмы
Каран Сони — Личная жизнь

Американский актер индийского происхождения Каран Сони родился 8 января 1989 года в Нью-Дели в Индии, после переезда в США закончил в Лос-Анджелесе USC School of Dramatic Arts.


Каран Сони — фильмы

Дебют Карана на экране состоялся в 2009 году в семейном ситкоме «Бывает и хуже», где он снимался вместе с такими актерами как Чарли МакДермотт и Нейл Флинн. В большом метре первым стал короткометражный фильм Кака Нирваны, 2010 года, Сони сыграл Кемаля.

В 2013-м с его участием вышел фильм Колина Треворроу, по сценарию Дерека Коннолли — «Безопасность не гарантируется», а также сериал Amazon Studios «Бета», который закрыли после первого сезона. В 2014 году актер снимался в рекламных роликах для AT&T, а годом позже принял участие в проекте «Блант говорит» вместе с Патриком Стюартом.

Карана Сони стали узнавать после небольшой, но запоминающейся роли таксиста Допиндера в фильме «Дэдпул», к которой он вернулся и в сиквеле ленты. В 2016 — 2017 годах он был замечен в «перезагрузке» франшизы «Охотники за привидениями» с Мелиссой Маккарти и Крисом Хемсвортом, комедии «Новогодний корпоратив» режиссеров Гордона и Уилла Спека и чёрной комедии Люсии Аньелло — «Очень плохие девчонки». У Карана Сони также большой список ролей на телевидении. За свою карьеру он снялся во многих проектах, среди которых «Соседи», «Могучие медики», «Другой космос», где у актера была одна из главных ролей, а также 3 сезон сериала братьев Коэн «Фарго».


Каран Сони — Личная жизнь

Личную жизнь актер не афиширует. Ведет аккаунт в твиттер.

Фильмография Карана Сони
7 дней
7 дней
комедия, драма 2021, США
7.0
Гламурные боссы
Гламурные боссы
комедия 2020, США
4.0
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
боевик, комедия 2020, США
6.0
Корпоративные животные
Корпоративные животные
ужасы, комедия 2019, США
4.0
Ты - мое сомнение
Ты - мое сомнение
комедия 2019, США
6.0
Покемон. Детектив Пикачу
Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.0
Дэдпул 2
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
Офисный беспредел
Офисный беспредел
комедия, ужасы 2018, США
6.0
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