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Каран Сони — фильмы

Каран Сони — Личная жизнь

Американский актер индийского происхождения Каран Сони родился 8 января 1989 года в Нью-Дели в Индии, после переезда в США закончил в Лос-Анджелесе USC School of Dramatic Arts.



Каран Сони — фильмы

Дебют Карана на экране состоялся в 2009 году в семейном ситкоме «Бывает и хуже», где он снимался вместе с такими актерами как Чарли МакДермотт и Нейл Флинн. В большом метре первым стал короткометражный фильм Кака Нирваны, 2010 года, Сони сыграл Кемаля.

В 2013-м с его участием вышел фильм Колина Треворроу, по сценарию Дерека Коннолли — «Безопасность не гарантируется», а также сериал Amazon Studios «Бета», который закрыли после первого сезона. В 2014 году актер снимался в рекламных роликах для AT&T, а годом позже принял участие в проекте «Блант говорит» вместе с Патриком Стюартом.

Карана Сони стали узнавать после небольшой, но запоминающейся роли таксиста Допиндера в фильме «Дэдпул», к которой он вернулся и в сиквеле ленты. В 2016 — 2017 годах он был замечен в «перезагрузке» франшизы «Охотники за привидениями» с Мелиссой Маккарти и Крисом Хемсвортом, комедии «Новогодний корпоратив» режиссеров Гордона и Уилла Спека и чёрной комедии Люсии Аньелло — «Очень плохие девчонки». У Карана Сони также большой список ролей на телевидении. За свою карьеру он снялся во многих проектах, среди которых «Соседи», «Могучие медики», «Другой космос», где у актера была одна из главных ролей, а также 3 сезон сериала братьев Коэн «Фарго».



Каран Сони — Личная жизнь

Личную жизнь актер не афиширует. Ведет аккаунт в твиттер.