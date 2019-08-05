Наша рецензия

В 1969 году банда Чарльза Мэнсона убила беременную жену Романа Поланского, актрису Шэрон Тейт. В 1969 году Квентину Тарантино было шесть лет, он ходил под стол если не пешком, то быстрым шагом, и уже тогда начал формироваться как киноман и будущий режиссёр. Конечно, вы вряд ли помните себя в шесть лет, и уж тем более не помните, каким был город вокруг вас. Но Квентин уверен в своих воспоминаниях о Лос-Анджелесе и тщательно выводит их на экран. Вот такие улицы. Такие вот вывески. Такие фильмы в…