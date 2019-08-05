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Однажды в... Голливуде Однажды в... Голливуде
Киноафиша Фильмы Однажды в... Голливуде Отзывы о фильме «Однажды в... Голливуде»
Once Upon a Time... in Hollywood Однажды в... Голливуде 2019 / США
7.1 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Однажды в... Голливуде»

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Наша рецензия

В 1969 году банда Чарльза Мэнсона убила беременную жену Романа Поланского, актрису Шэрон Тейт. В 1969 году Квентину Тарантино было шесть лет, он ходил под стол если не пешком, то быстрым шагом, и уже тогда начал формироваться как киноман и будущий режиссёр. Конечно, вы вряд ли помните себя в шесть лет, и уж тем более не помните, каким был город вокруг вас. Но Квентин уверен в своих воспоминаниях о Лос-Анджелесе и тщательно выводит их на экран. Вот такие улицы. Такие вот вывески. Такие фильмы в…

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Алексей Немченко 5 августа 2019, 03:44
Только что вышли с зала.
Не буду ломается как девченка, и сполерит и прочие.
Кто смотрел все фильмы Т. Р тому стоит однозначно идти в кино. Кто не смотрел даже не трать деньги 3 ч потеряете в пустую.
Оценка 8 из 10 по мнение.
5 августа 2019, 03:44 Ответить
Roman Semenoff 8 августа 2019, 14:23
Оценка
Полностью согласен с вышенаписанным отзывом. По мне так не в героях акцент на фильм, а задумка Тарантино. Чуть не уснул короче.
8 августа 2019, 14:23 Ответить
Oleg Telezhko 8 августа 2019, 16:10
Оценка
Фильм крайне разочаровал. 4/10

В фильме нет динамики и драйва Тарантино, нет раскрытия персонажей или оно глупое, нет сюжета, нет идеи, нет истории любви, короче вообще ничего нет, кроме потрясающей игры Дикаприо. 3часа впустую потраченного времени
8 августа 2019, 16:10 Ответить
krasnopoyas98 8 августа 2019, 17:12
Оценка
Если вы не знаете, чем заняться в выходные или вечером, то обязательно сходите на этот фильм.
Как фанат творчества "Квентина Торрентино" , я с не терпением ждал премьеры этого фильма и поэтому я настоятельно рекомендую сходить на него.
В нем есть всё необходимое для увлекательного просмотра. Проще выяснясь, всё то за что любят фильмы "Торрентино" , но по моему мнению , не всё с этим к сожалению так гладко, как хотелось бы. Но за концовку готов простить все грехи сего "чуда".
Центральные персонажи фильма просто восхитительны, в частности особенно порадовал, очень харизматичный "Брэд Пит". Что к сожалению не могу сказать за "Марго Робби", как по моему мнению её персонаж получился самым невразрачным.
В целом фильм начинается достаточно медленно, как бы погружая тебя в гущю того времени и проблем героев, но позже достаточно эпично и очень гнетуще свершается "Эпилог". Отлична переданна атмосфера того времени, что конечно же не может приятно удивить и дополнить картину.
Что касается операторской и звукорежиссёрской работы , здесь я просто аплодируют стоя. Правильно подобраные ракурсы, все нужные детали фильма четко выделены в фильме. Придраться на самом деле мало есть к чему.
Вообщем рекомендую к просмотру, в особенности рекомендую фанатам, т.к каждый, что-то черпнёт для себя)
8 августа 2019, 17:12 Ответить
nopilot 8 августа 2019, 18:38
Повзрослевший Тарантино понравится не всем
Жили-были два друга. Актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Один снимался в вестернах, а второй вместо него падал с лошади. Отличить кто играл, а кто дублировал настолько сложно, что даже во вступительных титрах Питт подписан именем ДиКаприо и наоборот. Рик Далтон уже не одно десятилетие блистает в кино, но постепенно его карьера клонится к закату. Теперь он на вторых ролях и глубоко переживает что его вот-вот забудут.
Совсем рядом восходит звезда молодой актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби). Она только-только начинает познавать прелести большого экрана. И пусть ее пока с трудом узнают, да и больших ролей у нее нет, но ей нравится как люди смотрят на ее игру. Где-то их реакция ее тревожит, где-то радует. Но в целом она довольна. К тому же она вышла замуж за знаменитого европейского режиссера Романа Полански и вроде бы счастлива.

У Клиффа все сложно. Он хороший парень и друг, но зависит от Рика, т.к. его берут на работу только как дублера Далтона. Все из-за его дурной славы и бурного прошлого. Тут еще и судьба его упорно сводит с молодой хиппершей Киской (Маргарет Куэлли, кстати дочь Энди Макдауэлл), с которой ему вечно не по пути.

У всех этих персонажей, в сущности, схожие проблемы. Мужчины стареют и становятся уже не такими резвыми какими были раньше. Женщины молоды, но и в этом они находят недостаток. Как летом людям хочется зимы, а зимой лета, так и в зрелости мечтается о юности, а в юности о зрелости. Забавно, что в очереди в кассу передо мной стояло несколько подростков, которым билет на картину с рейтингом 18+ не продали. Еще нескольким продали, но без паспорта все равно не пустили. Пожалуй, это единственный минус, да и тот не молодости, а российской системы возрастных рейтингов. В этом плане тема фильма похожа на альмодоваровские «Боль и славу».
Помимо взросления/старения (называйте как угодно) есть и другая тема, которая пусть и меньше, но все же интересует автора. Это перекличка времен. Один из персонажей — кинорежиссер — хочет снять вестерн, в котором действие разворачивается в 1869 году, но так чтобы в нем узнавался 1969 год (время действия «Однажды в Голливуде»). Он этого пытается достичь за счет костюмов и грима. А сам Тарантино заставляет проглянуть 2019 год в 1969-ом несколько иначе. Здесь есть разговоры (и не только) и о поединках между боксерами и представителями смешанных единоборств (не надо напоминать, что это случилось уже в наши дни); и о гендерном равенстве (или что там у них), когда актрисы называют себя актерами потому, что актриса "глупое слово". Пока в России некие лица, по какому-то недоразумению называющие себя феминистками, придумывают феминитивы, на Западе актрис все чаще и чаще подписывают не как actress, а как actor. Именно по причине равноправия. О том, что все профессии стоит называть одним словом независимо от пола работника писал еще советский фантаст Александр Беляев, но некоторые предпочитают заново изобретать велосипед. Как 2019 год повторяет ошибки 1969-го. Словно 1969-ый был репетицией, а съемки начались только сейчас. Так и герой ДиКаприо забывает старательно заученный текст и срывается. С другой стороны, герой ДиКаприо остро переживает такие срывы и тут становится непонятно - он играет или все по-настоящему? Ведь наверняка были моменты, когда Лео забывал текст или боялся, что звездная карьера катится под откос. И тут уж не отличить, это актерское мастерство или подлинные эмоции.
Несмотря на то, что имя Робби вынесено на афишу, роль у нее не слишком большая. Немногим больше, чем у Куэлли. Однако героини обеих демонстрируют превратности судьбы. Выходящий в тираж Далтон был бы не против познакомиться с Тейт, а затем с Полански, чтобы получить хорошую роль в его фильме. Но несмотря на то, что они живут по соседству, повода для встречи он никак не найдет. А у Бута с Киской все наоборот. Он бы и рад не видеть ее и ее друзей, но те буквально сами напрашиваются. Не все в жизни сходится.

Тарантино, как человек, которому пришлось переписывать концовку «Омерзительной восьмерки» из-за утекшего сценария, просил журналистов не спойлерить. Но спойлерить особенно нечего. С одной стороны глупо говорить, что в фильме, где персонажами являются сектанты Чарльза Мэнсона и убитая ими Шерон Тейт конец непредсказуем. С другой, Тарантино не постеснялся в одном из фильмов убить Гитлера. Но даже если бы он убил Гитлера и тут, история все равно осталась бы прямой и без обилия сюжетных поворотов.
Кроме того, Тарантино в своем фильме рассказывает и о кино. Не даром даже название ленты перекликается с работой Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе». Не стесняется Тарантино цитировать не только чужие, но и свои собственные фильмы - это ли не признание успеха? Успеха заслуженного - Тарантино уже давно вошел в историю кино.

Многие будут искать какие-то отсылки, пасхальные яйца и прочую дребедень. Это любопытно, но не более. Ведь даже прокатчик не стал переводить все что звучало из автомобильного радиоприемника Далтона, а сделал это выборочно. Почему-то перевели новости о войне во Вьетнаме, но рекламу книги Рэя Бредбери "Человек в картинках" оставили на английском. Не смутило локализаторов, даже то, что следующей была сцена в особняке «Плейбоя», а история журнала, как известно, началась с публикации романа «451 градус по Фаренгейту». Но, повторюсь, это мишура.
Все красочно и красиво. 2 часа 38 минут смотрятся легко, что указывает на мастерство режиссера и остальных членов съемочной группы. Но от Тарантино ждешь чего-то большего. Слишком уж высокую планку он задал своими прежними работами. 4/5
8 августа 2019, 18:38 Ответить
Лев 8 августа 2019, 23:59
Оценка
Мне как фанату Тарантино фильм понравился. Ещё со времён Криминального чтива и Бешеных псов мне нравятся диалоги ниочём и обо всём. Может ли этот фильм показаться скучным? Возможно. Это не динамичный и событийный Джанго. Это атмосферный фильм 60-70х. И лишь после просмотра узнав кто подразумевается под Чарли и событиями окружившими задумку фильма, я в полном восторге. Чем-то напомнил Эль Рояль, декорациями, странными хиппарями
8 августа 2019, 23:59 Ответить
Григорий Ратушный 9 августа 2019, 08:01
Оценка
Будучи обчным зрителем, а не каким то ценителем, могу сказать, что фильм довольно скучный для просмотра
9 августа 2019, 08:01 Ответить
bob-37 9 августа 2019, 13:31
Оценка
Да, пропиарил Тарантино себя замечательно, так сказать, заложил еще на стадии "фундамента" своей режиссёрской карьры, когда заявил, что уйдет с большой арены, когда выпустит десять фильмов. Этот - предпоследний))))
Спойлеров и пересказа сюжета не будет!
Фильм, однозначно, заходит на отлично!
Правда, Тарантино уже не тот, кровищи и оч жестоких сцен стало намного {намного-намного} меньше. Но оно, скорее всего, и к лучшему, так он становится ближе к простому зрителю, который относится с некой долей скептицизма на успех и хорошее впечатление от просмотра картины. С другой стороны, кто-то может сказать, что Тарантино стал попсовым или вышел в тираж, субъективно, но не соглашусь!
Великолепно подобранный звездный актерский состав и рука мастера режисера и сценариста отлично прослеживаются в ленте.
Я бы с удовольствием ещё посмотрел режиссёрскую версию. Ту самую, которую он привозил в Канны, которая с монтажого стола была более 4-х часов.
Если спросят - буду ли смотреть этот фильм второй раз, ответ будет однозначен ‐ конечно {при наличии свободного времени}.
В фильме много курят и не только сигареты, м.б. для кого-то это будет проблемой, но для себя дискомфорта и навязывания не заметил {не курю}.
К просмотру рекомендую.
9 августа 2019, 13:31 Ответить
userelena 9 августа 2019, 17:00
Оценка
👌🏻Все как всегда круто!
9 августа 2019, 17:00 Ответить
Анюта Пащенко 9 августа 2019, 18:24
Оценка
Стремный, скучный фильм.
Если Вы не преданный фанат Тарантино и не хотите в пустую потратить время, то не стоит на него идти.
9 августа 2019, 18:24 Ответить
Леонид Литвинов 9 августа 2019, 19:24
Оценка
Да,хорошие актеры,хорошая игра.Но фильм смертельно скучный,а в конце ещё и неприятный.
9 августа 2019, 19:24 Ответить
Максим Рубанов 10 августа 2019, 00:07
Оценка
Мы были четвертой парой , которая ушла с сеанса.
10 августа 2019, 00:07 Ответить
Алексей Шумик 10 августа 2019, 05:57
Это шедевр !)
10 августа 2019, 05:57 Ответить
rafik.ivanov.85 10 августа 2019, 07:09
Оценка
Два часа двадцать минуть сидишь в зале и думаешь а это тарантино вообще снимает этот фильм , но последнии 20 минут полностью сделали этот фильм шикарным , только ради концовки стоит посмотреть .
10 августа 2019, 07:09 Ответить
Павел Ерин 10 августа 2019, 09:19
Оценка
Тарантино красавчик! Фильм понравился всем - атмосферой беззаботного Лос-Анджелеса 1969 года (такой, какой ее видит Тарантино), актерской игрой, ненавязчивым, разлитым по фильму юмором. Эти терзания стареющего героя Ди Каприо, к которому режиссер - это видно - относится все же с симпатией, хотя герой немножко карикатурный! Да, фильм не очень динамичный, но Тарантино и не на экшн делал ставку.
Конечно, фильм смотрится с бОльшим интересом, волнением и напряжением, если ты знаешь реальную историю жизни и смерти Шэрон Тэйт. Пусть даже сюжет не совпадает с реальностью. Потому, что, если не знаешь, то будешь думать - что за ерунда такая, зачем вообще режиссер уделяет столько времени этой Тэйт и к чему все эти детали (визит "Чарли" на виллу в поисках жившего там когда-то продюсера, к примеру)!
Удивительно удачный подбор актеров. Ди Каприо и Брэд Питт великолепны. Почти все актеры, играющие реальных людей, очень похожи на своих прототипов. Наверное, максимально, насколько это было возможно. Марго Робби, конечно, не вылитая Шэрон Тэйт, но типаж тот же, никто бы , думаю, не сыграл лучше. Когда видишь улыбку Тэйт на фотографиях, то понимаешь - да, это оно и есть. Полански похож на себя в молодости. И даже Мэнсон, мелькнувший в кадре, себя напоминает. Только Тэкс непохож, реальный был спортсмен, крепкий парень, а этот какой-то задохлик. И настоящая Сьюзан Аткинсон была более инфернальной, что ли. Но это понятно - Тарантино намеренно "опустил" участников банды Мэнсона, окарикатурил их, "отомстив" таким образом за гибель реальной Шэрон Тэйт. Жаль, что на самом деле все было не так, как в фильме.
Рекомендую к просмотру, но лучше тем, кто в курсе истории отношений Романа Полански и Шэрон Тэйт, гибели этой красивой актрисы и, пусть не является ее поклонником, но испытывает симпатию к этой женщине, очень обаятельной, погибшей так трагически в 26 лет.
10 августа 2019, 09:19 Ответить
Галина Мухомодеева 10 августа 2019, 10:51
Оценка
Фильм красивый, наслаждение для эстета. Великолепная игра актеров! Сути, к сожалению, нет
10 августа 2019, 10:51 Ответить
rm_dari 10 августа 2019, 14:49
Оценка
Мне понравился. С удовольствием пересмотрю ещё раз
10 августа 2019, 14:49 Ответить
Анастасия Янова 10 августа 2019, 21:19
Оценка
Это худший фильм который я видела за последнее время! Успела поспать, поиграть в телефон и уйти не дождавшись концовки... скучный, муторный и психоделический!
10 августа 2019, 21:19 Ответить
Йикита Янко 10 августа 2019, 21:51
Может я чего-то не понимаю, но очень дооолгий и без сюжетный фильм!! С таким составом актеров и что режесер Тарантино было очень скучно!!!
10 августа 2019, 21:51 Ответить
alfiya7163 11 августа 2019, 12:05
Оценка
Фильм по началу нудный... но концовка того стоила ..СУПЕР!!!В целоми понравился..Тарантино как всегда, в своем репертуаре...
11 августа 2019, 12:05 Ответить
New You 11 августа 2019, 12:49
Оценка
Первые 25минут изнуряли рекламой, а когда негодование переросло в ярость. Наконец-то начался фильм! 3 часа хрени на описание второ и третистепенных персонажей. Только на антураж тех времён стоит смотреть. Весь фильм кратце(см.последние 10мин.):трёх ненормальных подростков убили защищаясь у себя в доме Пит и Лео. Одну сожгли огнеметом. Это дало случайный шанс познакомиться соседям
11 августа 2019, 12:49 Ответить
standartsklad 11 августа 2019, 13:30
Доброго всем дня, воскресного!! солнечного !!фильм смотрел в субботу 10 го!! в комментариях было намного меньше и в основном в минусе, и когда начал смотреть ,подумал что зря прочитал те комментарии которые были до того,,,почувствовал предвзятость!!! Фильм цепанул !.….как будто бы посмотрел все комментарии но не нашёл для себя ответа и увязки между тем фильм который я посмотрел полгода назад "Так сказал Чарли"??к сожалению в варшавском экспрессе попал на субтитры но ничего ,ха-ха !!зато не мог понять!?в той концовке, о которой многие говорят!!кто же погибнет!? интрига для меня сохранялась до последнего..."знакомства," как здесь говорят в последних комментариях !!!!моё мнение Тарантино крут, хотя по виду "странный")) Вот теперь точно буду ждать его последний (10)фильм!! никогда "ничего" не ждал(
11 августа 2019, 13:30 Ответить
kosmonawt9 11 августа 2019, 19:23
Го........полное не ходите не тратьте время и деньги
11 августа 2019, 19:23 Ответить
Леха 11 августа 2019, 21:38
в ответ на сообщение Анастасия Янова от 10 августа 2019, 21:19
Объем внимания как у пятилетнего ребенка. Не трясут погремушкой постоянно - фильм говно. Вам только форсаж по силам.
11 августа 2019, 21:38 Ответить
dk 11 августа 2019, 22:35
Хорошо, очень хорошо. Завязка на 2 часа и 10 минут экшена на десерт.
11 августа 2019, 22:35 Ответить
georgiy.gorbunov.80 12 августа 2019, 02:05
в ответ на сообщение rm_dari от 10 августа 2019, 14:49
Неужели ты щас говоришь правду???
Как это можно посмотреть дважды???
12 августа 2019, 02:05 Ответить
Платон Босов 12 августа 2019, 13:18
Оценка
Фильм очень атмосферный! По сути Тарантино переписал историю, которая была в то время и сдела счастливый конец! Игра актеров высший уровень, диалоги все на высоте! Фильмы тарантино как особый вид исскуства! И да обязательно пересмотрю еще раз!
12 августа 2019, 13:18 Ответить
Эдуард Савчук 12 августа 2019, 15:21
Оценка
Попался на рекламу, хотя мне это не свойственно. Фильм не понравился вообще, но из принципа досидел до конца. Конечно актёры замечательные и картинки тоже, но создалось впечатление, что это работа троечника, который не успевает к сдаче курсовика, много материала отснято, а с монтажом большая проблема, и полное отсутствие логики! И еще: ничего так не раздражает, как объяснения за кадром -это уже точно отстой ( за 3 часа можно было "Войну и Мир" Толстого в деталях показать). Не советую терять время , хотя мы привыкли учиться только на своих ошибках, да и к тому же будешь не в тренде , если не сходишь на такой "культовый " фильм
12 августа 2019, 15:21 Ответить
Андрей Владимиров 12 августа 2019, 18:17
Оценка
Отличны фильм, всё в стиле Тарантино. Молодежь конечно, возможно его не поймёт. В фильме нет ожидаемого экшена, он про конец 60х в Голивуде, всего одна кровавая сцена и этого достаточно, Тарантино в фильме "спас жизнь Шерон" как бы изменил плохо конец на хороший. Советую посмотреть.
12 августа 2019, 18:17 Ответить
zaviruyha 12 августа 2019, 18:50
Оценка
Фильм потрясающий! Если знать трагическую историю Шэрон Тейт и то как виртуозно Тарантино поворачивает время вспять, чтобы изменить предначертанную судьбу, тогда фильм становится для зрителя глубоким и наполненным смыслом. Хотя Квентину, на мой взгляд, и смыл то часто не нужен. Просто оффигенные диалоги, игра актеров, сьемка, картинка и саундтрек.
12 августа 2019, 18:50 Ответить
Василина Ларионова 13 августа 2019, 00:36
Оценка
Очень скучный фильм. Купились на актёров. Через два часа просмотра не выдержали и ушли из зала. И мы были такие не одни. Фильм очень скучный и без смысла. Просто невозможно досидеть до конца.
13 августа 2019, 00:36 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 13 августа 2019, 00:40
Оценка
хороший фильм. только непонятно зачем брюса ли опустили ниже плинтуса
13 августа 2019, 00:40 Ответить
zakon_27 13 августа 2019, 06:09
Оценка
Более скучного фильма я не смотрела!!! В зале перердически было слышно «когда конец». Долгий, совершенно не интересный фильм
13 августа 2019, 06:09 Ответить
Shu Ra 13 августа 2019, 15:20
Оценка
Потясающая игра актеров, концовка гениальна! Немного подзатянуто, но это же Тарантино;)
13 августа 2019, 15:20 Ответить
Maxim Motyrin 13 августа 2019, 16:57
в ответ на сообщение Леха от 11 августа 2019, 21:38
чесслово, хотел написать то же самое. Поставить 10ку Хоббсу и Шоу (уникальное по тупости творение), а фильм, которому аплодировали в Каннах - худший...
13 августа 2019, 16:57 Ответить
Maxim Motyrin 13 августа 2019, 16:59
в ответ на сообщение Павел Ерин от 10 августа 2019, 09:19
Павел, отличный отзыв, но Вы очень сполерите)
13 августа 2019, 16:59 Ответить
anastasiyapervykhina 13 августа 2019, 19:36
Оценка
Актёры играют хорошо. Где то переигрывают...но...спустя час мы так и не втчнулись в суть. Скучно. Ушли. И не одни мы.
13 августа 2019, 19:36 Ответить
aigoul2106 14 августа 2019, 05:20
Оценка
Немного подзатянутый. А так фильм хороший. Тарантино себе не изменяет. Концовка особенно супер. Логика есть, связь тоже присутствует. Все на самом деле глубже, чем может показаться.
14 августа 2019, 05:20 Ответить
mabi_4792 14 августа 2019, 12:21
Оценка
Прежде чем говорить, что фильм говно, прочитайте в википедии кто такая Шерон Тейт, Чарльз Мэнсон и что такое "семья" Мэнсона. И не нойте про два сорок! Фильм шикарен! И да, "Голливуд уже не тот.."😎
14 августа 2019, 12:21 Ответить
Алексеев Алексей 14 августа 2019, 17:33
Оценка
Тарантино, кризис настиг!
14 августа 2019, 17:33 Ответить
iz24 15 августа 2019, 06:01
Оценка
Потерял время зря, чушь, только минут 10 небольшой прикол почти в конце
15 августа 2019, 06:01 Ответить
Иван Коваль 15 августа 2019, 12:28
Оценка
Взрослые люди.фильм с подругой не поняли. Ушли через 1,5 часа так и не дождавших хоть чего то интересного.разочарован
15 августа 2019, 12:28 Ответить
Елена Петрова 15 августа 2019, 14:36
Оценка
Скучный и ни о чем фильм
15 августа 2019, 14:36 Ответить
Павел Ерин 15 августа 2019, 22:27
в ответ на сообщение Maxim Motyrin от 13 августа 2019, 16:59
Оценка
Да ладно, я не раскрыл всех деталей сюжета, к тому же о том, что Тарантино "изменил историю", уже многие написали.
Кстати, о деталях. Тарантино удивительно скрупулезно подходит к исторической конкретике тех событий 1969 года. Пусть сюжет изменен, но отдельные детали очень точные, значительная часть фильма - это отсылка к настоящим событиям (что не всем, конечно, интересно). Реальные члены банды Мэнсона действительно жили на заброшенном ранчо в пригороде Лос-Анджелеса, где когда-то снимались вестерны, и зарабатывали на жизнь в том числе организацией конных прогулок, как это и показано по сюжету. Хозяина ранчо действительно звали Джордж Спэн, это был старик лет 80-ти, совершенно слепой. За ним, как и в фильме, присматривала девушка из банды Мэнсона по прозвищу Пискля (или Пищалка, смотря как переводить с английского слово "squeaky"). Актриса даже немного похожа на ту настоящую "Писклю". Решетчатые ворота, которые вели в усадьбу Полански - Шэрон Тэйт и открывались нажатием кнопки сбоку, - они именно такие и были. И так далее. Самостоятельного значения по сюжету все это не имеет, но Тарантино постарался воссоздать эти нюансы.
15 августа 2019, 22:27 Ответить
qwerasdf83 17 августа 2019, 16:44
Оценка
Очень нудный фильм без смысла и цели. Не советую тратить почти 3 часа
17 августа 2019, 16:44 Ответить
Виктория Справедливая 18 августа 2019, 23:44
Оценка
На любителя.
18 августа 2019, 23:44 Ответить
poshehonec 20 августа 2019, 09:06
Оценка
Фильм, несомненно, не очень динамичный) но любителям атмосферного кино понравится. Хорошая картинка, передающая "дух времени" порадовала. Концовочка, в духе Тарантино, снята для любителей жести, коих среди его почитателей немало.
Не очень понял стёб над Брюсом Ли, неужели он был такой в жизни? Сомневаюсь)
Резюмируя - смотрибельно, но точно не для любителей экшена)
20 августа 2019, 09:06 Ответить
rmkhafizov 20 августа 2019, 17:14
Оценка
Откровенно дерьмо просто. Пошел только их за того,что 9 фильм Тарантино. 2.5 часа ни о чем просто, лишь 10 минут каких то действий
20 августа 2019, 17:14 Ответить
ЕфимШифрин 25 августа 2019, 11:56
Оценка
хороший фильм в стиле тарантино.
25 августа 2019, 11:56 Ответить
hensho 25 августа 2019, 19:57
Оценка
Шикарный фильм! Да, фильм спокойный, размеренный, вдумчивый. Думаю, те, кто пишет, что фильм скучный и нудный, не поняли задумку Тарантино. Фильм- признание любви к Голливуду. Тарантино точно передал все тонкости и нюансы атмосферы 60-х годов, он смаковал их, как будто сам окунаешься в нее. Он рассуждает о молодости и старости. Показывает Голливуд - блистательный и увлекательный, но вместе с тем жестокий и переменчивый. И что в жизни всегда есть второй шанс.
Игра Ди Каприо и Питта потрясающа. Концовка кровава ( тут Тарантино себе не изменил:),и неожиданна. Фильм оставляет приятное послевкусие. Теплое и солнечное. Рекомендую!
25 августа 2019, 19:57 Ответить
belimedvedd 29 августа 2019, 16:51
Оценка
Перед просмотром фильма нужно, как минимум, ознакомиться с биографией Шэрон Тейт и состоянием Голливуда на момент происходящих в фильме событий. Конечно, для американского зрителя это ближе, и Тарантино не скрывал, что «Однажды в… Голливуде» - это фильм-признание в любви к эпохе, которую считают Золотой эпохой Голливуда, и рассказ о событиях, изменивших Голливуд навсегда. В этом рассказе Тарантино себе не изменил, и это очень радует: нужно быть готовым к тому, что ты будешь неторопливо погружаться в светлую, теплую, душевную атмосферу Голливуда 60-х, но «Бесславные ублюдки» всё же напомнят о себе в концовке😉
29 августа 2019, 16:51 Ответить
Максим Кордин 13 сентября 2019, 10:40
Оценка
Фильм гавно!!! Стриптизерши и Оно 2 лучше! Нет даже клоунов съедающих маленькую девочку и голых женщин! А я девственник, очень хотел их увидеть 🤤
13 сентября 2019, 10:40 Ответить
annaterehova2710 16 сентября 2019, 15:35
в ответ на сообщение Галина Мухомодеева от 10 августа 2019, 10:51
Прежде чем смотреть, надо было почитать о сути этого фильма!) А в частности давнюю историю(реальную) о Чарльзе Мэнсон и о секте, которую он создал под названием "Семья".
История страшная и Тарантино молодец, что не заложил ее полностью в сценарий.
16 сентября 2019, 15:35 Ответить
Денис Мазманов 27 сентября 2019, 18:35
Оценка
Фильм никакой. 2 часа 40 минут... Полный бред. До конца досмотреть не смог. Полное разочарование.
27 сентября 2019, 18:35 Ответить
lolitaminat 30 сентября 2019, 09:41
Очередной шедевр Тарантино

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» не обошелся без споров. В основном это было связано с тем, что Тарантино снимал фильм о печально известном и трагическом убийстве Шэрон Тейт, и многие люди опасались обращения режиссёра к такой деликатной теме.

Как оказалось, в фильме на самом деле акцент сделан вовсе не на преступлениях семьи Мэнсонов. Это очень большая ода знаменитого режиссёра последним дням Золотого века Голливуда, и она сопровождается всеми лучшими приёмами режиссера. Слишком длинный и извилистый, но блестяще обыгранный и неожиданный - такой фильм может снять только Тарантино.

«Однажды в… Голливуде» - фильм, в значительной степени о вестернах и их влиянии на американское народное воображение. Его главный герой, Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), является героем вестернов, однако его карьера приближается к закату летом 1969 года. Его агент (Аль Пачино) предлагает подумать о том, чтобы уехать в Италию, чтобы поработать со «вторым лучшим в мире режиссёром спагетти-вестернов» (Серхио Корбуччи). Рик вынужден смириться с устареванием жанра и трансформироваться, чтобы найти место в новых условиях. Эта идея перехода является тем, что дает картине ее повествовательную и концептуальную значимость. Рик и его лучший друг и по совместительству дублёр на съёмочной площадке Клифф Бут (Брэд Питт) являются реликвиями, Клифф даже больше, чем Рик, хотя он намного жестче и выносливее. Они вынуждены вместе наблюдать за тем, как Голливудские холмы наполняются новыми звёздами: на съёмочной площадки Клифф импульсивно ввязывается в драку с горячим Брюсом Ли (Майк Мох), по соседству с коттеджем Рика селится польский режиссёр Роман Полански (Рафаль Заверуха) со своей женой Шарон Тейт (Марго Робби). Несмотря на существенную значимость участия Робби в фильме, «Однажды в… Голливуде» - это, прежде всего, история дружбы Далтона и Бута в условиях приспособления к этому новому миру.

ДиКаприо и Питт оба превосходны, игра актёров делает связь их персонажей подлинной, и сцены с их участием являются одними из самых сильных в фильме. Что касается Марго Робби, то её роль во многом вспомогательная, образ Шэрон Тейт используется в качестве символа перемен в Голливуде. Если не знать ее трагическую связь с семьей Мэнсонов, то её присутствие в фильме теряет смысл.

Два сюжета в конечном итоге объединяются в кульминационный третий акт, в котором фильм меняет темп и происходит интересное развитие сюжета. В последние полчаса судьба одного из единственно подлинных персонажей этого аллюзивного фильма, реального человека с трагическим наследием, решается в неожиданной развязке.
30 сентября 2019, 09:41 Ответить
sergejj 1 декабря 2019, 00:02
Оценка
Полное г.....не смотрите, только время потеряете...худший фильм Тарантино...непонятно зачем в этом фильме снялся Лео и Пит....
1 декабря 2019, 00:02 Ответить
Анастасия Ванбина 26 марта 2021, 21:06
Не всем заходит Тарантино, но я обожаю его, надо понимать его, не могу советовать его фильмы, выбор каждого
26 марта 2021, 21:06 Ответить
Аяна Дойбухаа 27 мая 2021, 11:44
в ответ на сообщение mabi_4792 от 14 августа 2019, 12:21
Оценка
Полностью согласна 👌в фильме идеально показаны конкретное время, место, события и люди, это под силу только местному из Голливуда и ЛА, ну и и Таррантино👏👏👏
27 мая 2021, 11:44 Ответить
Аяна Дойбухаа 27 мая 2021, 11:48
в ответ на сообщение Аяна Дойбухаа от 27 мая 2021, 11:44
Оценка
Квентина Тарантино🙏💜
27 мая 2021, 11:48 Ответить
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