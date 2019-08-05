В 1969 году банда Чарльза Мэнсона убила беременную жену Романа Поланского, актрису Шэрон Тейт. В 1969 году Квентину Тарантино было шесть лет, он ходил под стол если не пешком, то быстрым шагом, и уже тогда начал формироваться как киноман и будущий режиссёр. Конечно, вы вряд ли помните себя в шесть лет, и уж тем более не помните, каким был город вокруг вас. Но Квентин уверен в своих воспоминаниях о Лос-Анджелесе и тщательно выводит их на экран. Вот такие улицы. Такие вот вывески. Такие фильмы в…
Не буду ломается как девченка, и сполерит и прочие.
Кто смотрел все фильмы Т. Р тому стоит однозначно идти в кино. Кто не смотрел даже не трать деньги 3 ч потеряете в пустую.
Оценка 8 из 10 по мнение.
В фильме нет динамики и драйва Тарантино, нет раскрытия персонажей или оно глупое, нет сюжета, нет идеи, нет истории любви, короче вообще ничего нет, кроме потрясающей игры Дикаприо. 3часа впустую потраченного времени
Как фанат творчества "Квентина Торрентино" , я с не терпением ждал премьеры этого фильма и поэтому я настоятельно рекомендую сходить на него.
В нем есть всё необходимое для увлекательного просмотра. Проще выяснясь, всё то за что любят фильмы "Торрентино" , но по моему мнению , не всё с этим к сожалению так гладко, как хотелось бы. Но за концовку готов простить все грехи сего "чуда".
Центральные персонажи фильма просто восхитительны, в частности особенно порадовал, очень харизматичный "Брэд Пит". Что к сожалению не могу сказать за "Марго Робби", как по моему мнению её персонаж получился самым невразрачным.
В целом фильм начинается достаточно медленно, как бы погружая тебя в гущю того времени и проблем героев, но позже достаточно эпично и очень гнетуще свершается "Эпилог". Отлична переданна атмосфера того времени, что конечно же не может приятно удивить и дополнить картину.
Что касается операторской и звукорежиссёрской работы , здесь я просто аплодируют стоя. Правильно подобраные ракурсы, все нужные детали фильма четко выделены в фильме. Придраться на самом деле мало есть к чему.
Вообщем рекомендую к просмотру, в особенности рекомендую фанатам, т.к каждый, что-то черпнёт для себя)
Жили-были два друга. Актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Один снимался в вестернах, а второй вместо него падал с лошади. Отличить кто играл, а кто дублировал настолько сложно, что даже во вступительных титрах Питт подписан именем ДиКаприо и наоборот. Рик Далтон уже не одно десятилетие блистает в кино, но постепенно его карьера клонится к закату. Теперь он на вторых ролях и глубоко переживает что его вот-вот забудут.
Совсем рядом восходит звезда молодой актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби). Она только-только начинает познавать прелести большого экрана. И пусть ее пока с трудом узнают, да и больших ролей у нее нет, но ей нравится как люди смотрят на ее игру. Где-то их реакция ее тревожит, где-то радует. Но в целом она довольна. К тому же она вышла замуж за знаменитого европейского режиссера Романа Полански и вроде бы счастлива.
У Клиффа все сложно. Он хороший парень и друг, но зависит от Рика, т.к. его берут на работу только как дублера Далтона. Все из-за его дурной славы и бурного прошлого. Тут еще и судьба его упорно сводит с молодой хиппершей Киской (Маргарет Куэлли, кстати дочь Энди Макдауэлл), с которой ему вечно не по пути.
У всех этих персонажей, в сущности, схожие проблемы. Мужчины стареют и становятся уже не такими резвыми какими были раньше. Женщины молоды, но и в этом они находят недостаток. Как летом людям хочется зимы, а зимой лета, так и в зрелости мечтается о юности, а в юности о зрелости. Забавно, что в очереди в кассу передо мной стояло несколько подростков, которым билет на картину с рейтингом 18+ не продали. Еще нескольким продали, но без паспорта все равно не пустили. Пожалуй, это единственный минус, да и тот не молодости, а российской системы возрастных рейтингов. В этом плане тема фильма похожа на альмодоваровские «Боль и славу».
Помимо взросления/старения (называйте как угодно) есть и другая тема, которая пусть и меньше, но все же интересует автора. Это перекличка времен. Один из персонажей — кинорежиссер — хочет снять вестерн, в котором действие разворачивается в 1869 году, но так чтобы в нем узнавался 1969 год (время действия «Однажды в Голливуде»). Он этого пытается достичь за счет костюмов и грима. А сам Тарантино заставляет проглянуть 2019 год в 1969-ом несколько иначе. Здесь есть разговоры (и не только) и о поединках между боксерами и представителями смешанных единоборств (не надо напоминать, что это случилось уже в наши дни); и о гендерном равенстве (или что там у них), когда актрисы называют себя актерами потому, что актриса "глупое слово". Пока в России некие лица, по какому-то недоразумению называющие себя феминистками, придумывают феминитивы, на Западе актрис все чаще и чаще подписывают не как actress, а как actor. Именно по причине равноправия. О том, что все профессии стоит называть одним словом независимо от пола работника писал еще советский фантаст Александр Беляев, но некоторые предпочитают заново изобретать велосипед. Как 2019 год повторяет ошибки 1969-го. Словно 1969-ый был репетицией, а съемки начались только сейчас. Так и герой ДиКаприо забывает старательно заученный текст и срывается. С другой стороны, герой ДиКаприо остро переживает такие срывы и тут становится непонятно - он играет или все по-настоящему? Ведь наверняка были моменты, когда Лео забывал текст или боялся, что звездная карьера катится под откос. И тут уж не отличить, это актерское мастерство или подлинные эмоции.
Несмотря на то, что имя Робби вынесено на афишу, роль у нее не слишком большая. Немногим больше, чем у Куэлли. Однако героини обеих демонстрируют превратности судьбы. Выходящий в тираж Далтон был бы не против познакомиться с Тейт, а затем с Полански, чтобы получить хорошую роль в его фильме. Но несмотря на то, что они живут по соседству, повода для встречи он никак не найдет. А у Бута с Киской все наоборот. Он бы и рад не видеть ее и ее друзей, но те буквально сами напрашиваются. Не все в жизни сходится.
Тарантино, как человек, которому пришлось переписывать концовку «Омерзительной восьмерки» из-за утекшего сценария, просил журналистов не спойлерить. Но спойлерить особенно нечего. С одной стороны глупо говорить, что в фильме, где персонажами являются сектанты Чарльза Мэнсона и убитая ими Шерон Тейт конец непредсказуем. С другой, Тарантино не постеснялся в одном из фильмов убить Гитлера. Но даже если бы он убил Гитлера и тут, история все равно осталась бы прямой и без обилия сюжетных поворотов.
Кроме того, Тарантино в своем фильме рассказывает и о кино. Не даром даже название ленты перекликается с работой Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе». Не стесняется Тарантино цитировать не только чужие, но и свои собственные фильмы - это ли не признание успеха? Успеха заслуженного - Тарантино уже давно вошел в историю кино.
Многие будут искать какие-то отсылки, пасхальные яйца и прочую дребедень. Это любопытно, но не более. Ведь даже прокатчик не стал переводить все что звучало из автомобильного радиоприемника Далтона, а сделал это выборочно. Почему-то перевели новости о войне во Вьетнаме, но рекламу книги Рэя Бредбери "Человек в картинках" оставили на английском. Не смутило локализаторов, даже то, что следующей была сцена в особняке «Плейбоя», а история журнала, как известно, началась с публикации романа «451 градус по Фаренгейту». Но, повторюсь, это мишура.
Все красочно и красиво. 2 часа 38 минут смотрятся легко, что указывает на мастерство режиссера и остальных членов съемочной группы. Но от Тарантино ждешь чего-то большего. Слишком уж высокую планку он задал своими прежними работами. 4/5
Спойлеров и пересказа сюжета не будет!
Фильм, однозначно, заходит на отлично!
Правда, Тарантино уже не тот, кровищи и оч жестоких сцен стало намного {намного-намного} меньше. Но оно, скорее всего, и к лучшему, так он становится ближе к простому зрителю, который относится с некой долей скептицизма на успех и хорошее впечатление от просмотра картины. С другой стороны, кто-то может сказать, что Тарантино стал попсовым или вышел в тираж, субъективно, но не соглашусь!
Великолепно подобранный звездный актерский состав и рука мастера режисера и сценариста отлично прослеживаются в ленте.
Я бы с удовольствием ещё посмотрел режиссёрскую версию. Ту самую, которую он привозил в Канны, которая с монтажого стола была более 4-х часов.
Если спросят - буду ли смотреть этот фильм второй раз, ответ будет однозначен ‐ конечно {при наличии свободного времени}.
В фильме много курят и не только сигареты, м.б. для кого-то это будет проблемой, но для себя дискомфорта и навязывания не заметил {не курю}.
К просмотру рекомендую.
Если Вы не преданный фанат Тарантино и не хотите в пустую потратить время, то не стоит на него идти.
Конечно, фильм смотрится с бОльшим интересом, волнением и напряжением, если ты знаешь реальную историю жизни и смерти Шэрон Тэйт. Пусть даже сюжет не совпадает с реальностью. Потому, что, если не знаешь, то будешь думать - что за ерунда такая, зачем вообще режиссер уделяет столько времени этой Тэйт и к чему все эти детали (визит "Чарли" на виллу в поисках жившего там когда-то продюсера, к примеру)!
Удивительно удачный подбор актеров. Ди Каприо и Брэд Питт великолепны. Почти все актеры, играющие реальных людей, очень похожи на своих прототипов. Наверное, максимально, насколько это было возможно. Марго Робби, конечно, не вылитая Шэрон Тэйт, но типаж тот же, никто бы , думаю, не сыграл лучше. Когда видишь улыбку Тэйт на фотографиях, то понимаешь - да, это оно и есть. Полански похож на себя в молодости. И даже Мэнсон, мелькнувший в кадре, себя напоминает. Только Тэкс непохож, реальный был спортсмен, крепкий парень, а этот какой-то задохлик. И настоящая Сьюзан Аткинсон была более инфернальной, что ли. Но это понятно - Тарантино намеренно "опустил" участников банды Мэнсона, окарикатурил их, "отомстив" таким образом за гибель реальной Шэрон Тэйт. Жаль, что на самом деле все было не так, как в фильме.
Рекомендую к просмотру, но лучше тем, кто в курсе истории отношений Романа Полански и Шэрон Тэйт, гибели этой красивой актрисы и, пусть не является ее поклонником, но испытывает симпатию к этой женщине, очень обаятельной, погибшей так трагически в 26 лет.
Как это можно посмотреть дважды???
Кстати, о деталях. Тарантино удивительно скрупулезно подходит к исторической конкретике тех событий 1969 года. Пусть сюжет изменен, но отдельные детали очень точные, значительная часть фильма - это отсылка к настоящим событиям (что не всем, конечно, интересно). Реальные члены банды Мэнсона действительно жили на заброшенном ранчо в пригороде Лос-Анджелеса, где когда-то снимались вестерны, и зарабатывали на жизнь в том числе организацией конных прогулок, как это и показано по сюжету. Хозяина ранчо действительно звали Джордж Спэн, это был старик лет 80-ти, совершенно слепой. За ним, как и в фильме, присматривала девушка из банды Мэнсона по прозвищу Пискля (или Пищалка, смотря как переводить с английского слово "squeaky"). Актриса даже немного похожа на ту настоящую "Писклю". Решетчатые ворота, которые вели в усадьбу Полански - Шэрон Тэйт и открывались нажатием кнопки сбоку, - они именно такие и были. И так далее. Самостоятельного значения по сюжету все это не имеет, но Тарантино постарался воссоздать эти нюансы.
Не очень понял стёб над Брюсом Ли, неужели он был такой в жизни? Сомневаюсь)
Резюмируя - смотрибельно, но точно не для любителей экшена)
Игра Ди Каприо и Питта потрясающа. Концовка кровава ( тут Тарантино себе не изменил:),и неожиданна. Фильм оставляет приятное послевкусие. Теплое и солнечное. Рекомендую!
История страшная и Тарантино молодец, что не заложил ее полностью в сценарий.
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» не обошелся без споров. В основном это было связано с тем, что Тарантино снимал фильм о печально известном и трагическом убийстве Шэрон Тейт, и многие люди опасались обращения режиссёра к такой деликатной теме.
Как оказалось, в фильме на самом деле акцент сделан вовсе не на преступлениях семьи Мэнсонов. Это очень большая ода знаменитого режиссёра последним дням Золотого века Голливуда, и она сопровождается всеми лучшими приёмами режиссера. Слишком длинный и извилистый, но блестяще обыгранный и неожиданный - такой фильм может снять только Тарантино.
«Однажды в… Голливуде» - фильм, в значительной степени о вестернах и их влиянии на американское народное воображение. Его главный герой, Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), является героем вестернов, однако его карьера приближается к закату летом 1969 года. Его агент (Аль Пачино) предлагает подумать о том, чтобы уехать в Италию, чтобы поработать со «вторым лучшим в мире режиссёром спагетти-вестернов» (Серхио Корбуччи). Рик вынужден смириться с устареванием жанра и трансформироваться, чтобы найти место в новых условиях. Эта идея перехода является тем, что дает картине ее повествовательную и концептуальную значимость. Рик и его лучший друг и по совместительству дублёр на съёмочной площадке Клифф Бут (Брэд Питт) являются реликвиями, Клифф даже больше, чем Рик, хотя он намного жестче и выносливее. Они вынуждены вместе наблюдать за тем, как Голливудские холмы наполняются новыми звёздами: на съёмочной площадки Клифф импульсивно ввязывается в драку с горячим Брюсом Ли (Майк Мох), по соседству с коттеджем Рика селится польский режиссёр Роман Полански (Рафаль Заверуха) со своей женой Шарон Тейт (Марго Робби). Несмотря на существенную значимость участия Робби в фильме, «Однажды в… Голливуде» - это, прежде всего, история дружбы Далтона и Бута в условиях приспособления к этому новому миру.
ДиКаприо и Питт оба превосходны, игра актёров делает связь их персонажей подлинной, и сцены с их участием являются одними из самых сильных в фильме. Что касается Марго Робби, то её роль во многом вспомогательная, образ Шэрон Тейт используется в качестве символа перемен в Голливуде. Если не знать ее трагическую связь с семьей Мэнсонов, то её присутствие в фильме теряет смысл.
Два сюжета в конечном итоге объединяются в кульминационный третий акт, в котором фильм меняет темп и происходит интересное развитие сюжета. В последние полчаса судьба одного из единственно подлинных персонажей этого аллюзивного фильма, реального человека с трагическим наследием, решается в неожиданной развязке.
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