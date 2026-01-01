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Фильмография
Николас Хэммонд
Nicholas Hammond
Киноафиша
Персоны
Николас Хэммонд
Николас Хэммонд
Nicholas Hammond
Дата рождения
15 мая 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Николаса Хэммонда
Родился 15 мая 1950 года. Вашингтон, США.
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Популярные фильмы
7.9
Звуки музыки
(1965)
7.3
Однажды в... Голливуде
(2019)
7.2
Она написала убийство
(1984)
Фильмография Николаса Хэммонда
Приключения Клиффа Бута
The Adventures of Cliff Booth
комедия, криминал, драма
2026, США
Смотреть трейлер
7.3
Однажды в... Голливуде
Once Upon a Time... in Hollywood
комедия, драма
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Дамы в чёрном
Ladies in Black
комедия, драма
2018, Австралия
6.9
Затерянный мир
боевик, приключения, фантастика
1999, Австралия/Канада/Новая Зеландия/США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6
Удивительный Человек-паук
боевик, приключения, фантастика
1977, США
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
мюзикл, семейный, документальный, биография
1965, США
Смотреть трейлер
6.9
Повелитель мух
Lord of the Flies
триллер, драма, приключения
1963, Великобритания
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