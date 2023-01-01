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Однажды в... Голливуде Однажды в... Голливуде
Киноафиша Фильмы Однажды в... Голливуде Награды и номинации фильма Однажды в... Голливуде
Once Upon a Time... in Hollywood Однажды в... Голливуде 2019 / США
7.3 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Однажды в... Голливуде

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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