Квентин Тарантино почтил память вымышленного актера Рика Далтона (Леонардо ДиКаприо), посвятив ему выпуск своего подкаста Video Archives. В новом эпизоде программы режиссер поделился несколькими интересными фактами о творческой биографии главного героя «Однажды... в Голливуде». Напомним, на днях Тарантино сообщил, что Рик мирно скончался на Гавайях в возрасте 90 лет.

«Далтон был любим поклонниками сериала Bounty Law, в котором он играл охотника за головами Джейка Кэхилла на протяжении пяти сезонов, а также известен по роли вооруженного огнеметом линчевателя Эдди Карпински в фильмах The Fireman, The Fireman Part 2 и The Fireman 3: CIA Crackdown. Но его фильмография не ограничивается этими проектами, ведь он проработал в профессии более 20 лет. В этом выпуске подкаста Video Archives мы приглашаем вас вспомнить путь Рика Далтона», — рассказал Тарантино.