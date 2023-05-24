Квентин Тарантино почтил память вымышленного актера Рика Далтона (Леонардо ДиКаприо), посвятив ему выпуск своего подкаста Video Archives. В новом эпизоде программы режиссер поделился несколькими интересными фактами о творческой биографии главного героя «Однажды... в Голливуде». Напомним, на днях Тарантино сообщил, что Рик мирно скончался на Гавайях в возрасте 90 лет.

«Далтон был любим поклонниками сериала Bounty Law, в котором он играл охотника за головами Джейка Кэхилла на протяжении пяти сезонов, а также известен по роли вооруженного огнеметом линчевателя Эдди Карпински в фильмах The Fireman, The Fireman Part 2 и The Fireman 3: CIA Crackdown. Но его фильмография не ограничивается этими проектами, ведь он проработал в профессии более 20 лет. В этом выпуске подкаста Video Archives мы приглашаем вас вспомнить путь Рика Далтона», — рассказал Тарантино.

По словам Тарантино, нападение хиппи, показанное в финале «Однажды... в Голливуде», сильно повлияло на карьеру Далтона:

«В конце 60-х с ним произошел один инцидент. Трое вооруженных хиппи ворвались в его дом. Его дублер Клифф Бут фактически убил двух из них, а Рик поджег третьего из огнемета, взятого им со съемок The 14 Fists of McCluskey. После этого его пригласили на съезд Республиканской партии, потому что это нападение очень впечатлило «молчаливое большинство» Никсона. Он был убежденным сторонником Демократической партии, но все равно пришел туда и покорил публику. Рик был очень рад, что добился признания. После этого его пригласили в «Вечернее шоу Джонни Карсона», где он тоже произвел фурор. А затем благодаря росту популярности Рику начали поступать более солидные предложения. Он перешел от ролей в «Земле великанов» и «Зеленом шершне» к съемкам в «Миссия: невыполнима».

Тарантино добавил, что The Fireman Part 2 был поставлен Бутом (Брэд Питт), так как режиссер Уолтер Хилл («Воины») отказался от проекта. Кроме того, он сообщил, что Далтон некогда пробовался на роль Гарри в культовом хорроре Джона Карпентера «Нечто», но в итоге это место досталось Дональду Моффету.