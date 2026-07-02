В центре сюжета — две первоклассные и бесстрашные оперативницы индийской разведки, которые вынуждены объединить усилия ради предотвращения глобальной катастрофы. Им предстоит вступить в смертельную игру против жестокого и расчетливого лидера преступного синдиката, чьи планы угрожают мировой безопасности. Действуя под руководством опытного главы спецслужб, героини отправляются на опасную миссию, где им придется проверить на прочность не только свои боевые навыки, но и доверие друг к другу.
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