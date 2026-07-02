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Постер фильма Альфа
3.0
Альфа - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Альфа
3.0

Альфа

, 2026
Alpha
Индия / боевик, приключения, триллер / 18+
Две отважные оперативницы противостоят крупному криминальному боссу
Трейлеры
Пойду 6
Не пойду 1
Постер фильма Альфа
3.0
Пойду 6
Не пойду 1
Альфа - Трейлер с субтитрами
Альфа  Трейлер с субтитрами

О фильме

В центре сюжета — две первоклассные и бесстрашные оперативницы индийской разведки, которые вынуждены объединить усилия ради предотвращения глобальной катастрофы. Им предстоит вступить в смертельную игру против жестокого и расчетливого лидера преступного синдиката, чьи планы угрожают мировой безопасности. Действуя под руководством опытного главы спецслужб, героини отправляются на опасную миссию, где им придется проверить на прочность не только свои боевые навыки, но и доверие друг к другу.

В ролях

Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Sita
Sharvari Wagh
Durga Kaul
Бобби Деол
Бобби Деол
Baba
Анил Капур
Анил Капур
Vikrant Kaul
Дибюенду Бхаттачария
Dr. John Varghese
Ритик Рошан
Ритик Рошан
Kabir
Мадхаван
Мадхаван
Диа Мирза
Диа Мирза
Janaki
Vishal Kathpal
Madhur Kulkarni
Sangay Tsheltrim
Captain Bhupen
Pranay Narayan
General Sodhi
Khushi Hajare
Young Sita
Режиссер Shiv Rawail
Сценарист Soumil Shukla, Шридхар Рагхаван, Kumaar, Анвита Датт, Kausar Munir, Удай Чопра, Ишита Мохира, Адитья Чопра, Ishita Moitra
Композитор Sanchit Balhara, Ankit Balhara, Abeer Pandit, Rohansh Pandit
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 июля 2026
Дата выхода
3 июля 2026 Россия ООО "МАРИНА ТОКИЗ"
3 июля 2026 Бахрейн
3 июля 2026 Великобритания
2 июля 2026 Германия
3 июля 2026 Гонконг
3 июля 2026 Индия
3 июля 2026 Индонезия 17+
3 июля 2026 Ирландия 15A
3 июля 2026 Непал
3 июля 2026 ОАЭ 18TC
3 июля 2026 США NR
3 июля 2026 ЮАР
Сборы в мире $1 754 499
Производство Yash Raj Films
Другие названия
Alpha, Shiv Rawail, Альфа

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 15 голосов
3.1 IMDb
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Трейлеры фильма

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Альфа - Трейлер с субтитрами
Альфа Трейлер с субтитрами
Альфа - Тизер
Альфа Тизер
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Отзывы о фильме

Comon 7 июля 2026, 00:24
Индия самая густонаселенная страна, и там полный бардак с рождаемостью похоже, постоянно во всех фильмах дети попадают не туда, не к тем родителям,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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