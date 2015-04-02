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Interstellar Интерстеллар 2014 / США / Великобритания
8.1 Оцените
238 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Отзывы о фильме «Интерстеллар»

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В «Интерстелларе» Кристофер Нолан достиг, насколько можно судить, пика собственной монументальности. На экранах всего мира воссиял философский межгалактический эпос с таким зашкаливающим градусом духоподъемности, какого хватит не на одну вселенную. Нолан явно замахнулся на масштаб кубриковской «Космической одиссеи» и на ее место в истории кинематографа, однако немного не рассчитал, и в результате получился «Армагеддон» Майкла Бэя, поведанный на языке…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 15/12/2013 - 02:17:34




Да хдеж тут Нолан? Древо жизни какое-то. Музычка ничего, эпичная, циммеровская.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Киноафиша, 21/04/2008 - 18:53:13):


НОЛАН!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
тизер





2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 14/12/2013 - 21:10:31):


Крутячно❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 16/05/2014 - 16:29:10):



А давайте угадаем.!✊ Я думаю, Нолан, любитель концепций и теорий, возможно хочет по рассуждать о Времени. Я думаю, что тема как то завязана на путешествии во времени, или путешествии со скоростью света, при котором в теории время не идет внутри корабля, но идет у всех остальных. Как то так✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Смущает меня, что тут Мерфи упоминается. Может, через дыры МакКонахи скаканет в альтернативную реальность, где закон Мерфи не работает? ✊ Тогда у человечества наверное будет шанс на спасение. Не столько шанс, сколько смысл.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 15/12/2013 - 15:17:09):

Ну если соединить художественность Малика, с масштабом Нолана, то дело за сценарием = НЕТЛЕНКА✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шверценберг 30 ноября 2015, 23:53
Цитата (liluya, 20/11/2014 - 18:55:23):

Умный и образованный это разные понятия.
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
lexxx197918 3 декабря 2015, 13:24
уникальный в своем роде фильм, ничего подобного до этого не видел, посмотрели с интересом. Думаю такой должна быть настоящая кинофантастика.
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
leadraven 6 декабря 2015, 10:13
Всё что касается содержания - сюжет, персонажи, драма - слабоваты, неубедительны и неправдоподобны. Встречаются откровенные косяки. Нолан самому себе в Начале значительно уступает.

Но звуковое сопровождение, в том числе музыка, на высочайшем уровне - Циммер не подвёл. И картинка вполне ничего. Так что чисто эстетическое удовольствие в IMAXе получить можно.

Ставлю фильму 7 баллов.
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Alessia 7 декабря 2015, 12:51
Я поняла почему мне понравился фильм. Потому что у него хороший, счастливый конец.

Надоели горе, страдания, извращения, убийства и войны.
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 14 декабря 2015, 02:36
Цитата (test, 19/11/2014 - 23:47:56):после сеанса не кидали в экран черной икрой за то, что фильм не оправдал надежд



Сейчас красной все кидают в Москве, санкции✊ ✊
14 декабря 2015, 02:36 Ответить
Lil 14 декабря 2015, 02:36
Фильм не понравился. Еле досидела 3 часа. Общалась со знакомым, чувак закончил физико-математический факультет, ему кинцо очень понравилось. Но он рассуждал, что это очень интересно с точки зрения науки, хоть и многие вещи противоречили различным теориям. Задвигал мне какие-то темы про черные дыры и тэ пэ

Наверное, фильм для реально умных людей... не проходная вещь, но для таких как я... не моего ума уровень

По поводу цен-у нас в Рубеже он 130 рэ вечером стоил✊
14 декабря 2015, 02:36 Ответить
Очевидец 14 декабря 2015, 02:36
Цитата (yamamoto, 19/11/2014 - 11:42:47):В СПб тоже можно за 3000 в кинцо сходить на двоих, в центре города, но нафиг надо.

Не знаю, где такие цены, может на сеанс в полночь в VIP-зале или кто-то одолжил машину времени и смотрел этот фильм в 2015 ✊ , но в "Художественном" на Невском всего 350р на одного.
14 декабря 2015, 02:36 Ответить
maxwel 14 декабря 2015, 02:36
Жалко поздно сходил тут уже цены на билеты стали обсуждать ✊ . Фильм крут конечно, но оставляет слишком много простора для фантазии. Вероятно для того чтобы всем постараться угодить.Для этого же намешано всякого разного для кучи. Удовольствие получено,но пересматривать совершенно не захочется чую.

Возникла мысль по поводу пятимерных людей будущего. Это же уже не люди, а боги просто. Они могут быть везде и всегда сразу и делать что угодно. Как то мелко мыслят создатели фильма то,если развить идею то может и большой взрыв дело их рук.. ✊

Короче... Бог это миф - 5д люди реальность © Чтобы не оскорблять верующих скажу, что имеет место быть и другой вариант.. если бог есть, то несомненно он пятимерен . )
14 декабря 2015, 02:36 Ответить
semiramis 15 декабря 2015, 23:13
Ответ на сообщение Toporock от 16/11/2014 - 23:42:20


5000 руб за 2 билета !!! Я знал ,что в Москве все дороже,но чтобы настолько !! Я не пошел за такие деньги на BLACK SABBATH,хотя очень хотел сходить на ГЕНИЕВ МЕТАЛЛА!! Но вовремя не побеспокоился о билете,и спекулянты скупили входные билеты по 2500 , а продавали по 4500 !! и я решил,что не буду кормить этих уродов!!! Но за "киношку" 2500 руб-это просто беспредел!!!
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
Toporock 15 декабря 2015, 23:13
Цитата (Очевидец, 17/11/2014 - 00:49:06):Я предполагаю, что природа не так проста и все возникающие эффекты со временем при приближении к скорости света на обычной скорости будут нивелированы.

Абсолютно согласен.✊
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
Toporock 15 декабря 2015, 23:13
Цитата (Сибирский Шрек, 17/11/2014 - 00:45:29):

Да не говори✊ ✊
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
Очевидец 15 декабря 2015, 23:13
Цитата (Toporock, 16/11/2014 - 16:17:02):если взять формулу Е= m х с (в квадрате), то, m = E/с (в квадрате). Тут скорость света известна, и равна 300 000м/сек, то есть постоянная, значит и масса будет конкретным числом. Бесконечность, это вобще что такое? Пример?

На мой взгляд все эти разговоры про увеличение массы тела и замедление времени при приближении к скорости света всего навсего попытки объяснить почему нельзя превысить скорость света, хотя кванты света распространяются со скоростью света без проблем и видимо с нулевой массой, может быть как волны. Насчет планеты-океана в фильме, где Купер и Холланд провели 2 часа, а на орбитальной станции прошло 23 года, то скорее всего именно они постарели на 23 года, а не космонавт на орбите, да и приливная волна должна была двигаться со скоростью миллиметр в сутки земного времени, в котором жили космонавты. Земные часы у экспедиции просто остановились бы, а вернуться обратно на орбиту при такой массе планеты и значит силе притяжения было бы просто не возможно.

Если представить космический корабль когда-то улетевший с Земли и возвращающийся к ней из конечной точки путешествия со скоростью близкой к скорости света и второй корабль летящий к Земле из той же точки отсчета с досветовой скоростью, то первый корабль несмотря на эффект замедления времени не сможет попасть на Землю до своего отлёта с ней, чтобы столкнуться с самими собой, ещё не улетевшими с Земли, иначе этот полёт станет невозможным и не приземлится на Земле в будущем, позже посадки второго корабля, летящего к Земле с досветовой скорости, т.к. скорость второго корабля явно меньше.

Я предполагаю, что природа не так проста и все возникающие эффекты со временем при приближении к скорости света на обычной скорости будут нивелированы.
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
Toporock 15 декабря 2015, 23:13
Я кстати вообще призываю бойкотировать Московский СИТИ, за не адекватные цены!!!!
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (Сибирский Шрек, 16/11/2014 - 07:45:47): мне стоит смотреть или нет?

Ну на Нолана конечно стоит сходить, это ж раз в пару , тройку лет происходит✊
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (semiramis, 16/11/2014 - 23:00:36):(1500 руб на троих )

Я смотрел,за 5000р в ИМАХе на двоих в СИТИ. Представь мое разочарование...
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
semiramis 1 февраля 2016, 12:26
После такой мощной дискуссии на столько страниц и я решил посетить сие творение Нолана!!! Фильм в целом понравился захватывает от начала и до конца ,хотя пустот и ненужных философствований тоже хватает!!!Впрочем только время покажет встанет ли он в один ряд с шедеврами космической фантастики!!!



Но написать я хочу о другом !! Я специально шел на этот фильм в IMAX,что находится в Радуге (С-Петербург),ожидая от фильма со множеством комп.эффектов идеальной картинки и звука !!!Соответственно заплатил приличные деньги (1500 руб на троих ) И что же в итоге: тусклая ,нечеткая картинка почти без красок,которая портит впечатление от в целом неплохого фильма !!! Да еще динамики скрипели на низких частотах как в деревенском клубе!!Сразу вспомнились застойные годы,когда иностранные фильмы копировались на убогую пленку фирм Свема и ТАСМА ,а фильмы в истинном качестве можно было посмотреть только во время фестивальных показов на натуральном Кодаке!!Но тогда альтернативы этим фильмам не было,да и цена была бросовая-30-50 коп,которые просто были неощутимы для кармана обывателя!!

Сейчас нам говорят,что наши супер-кинотеатры с супер-аппаратурой вышли на мировой уровень!! А на деле ,как всегда в России, сплошное надувательство ,причем ценам выше мировых!!!Я думаю,что в США и ЕВРОПЕ за такой "прокат"зрители минимум бы потребовали деньги назад. У нас же "пипл схавает" ,что подадут!!1 Может быть я сгущаю краски и в других кинотеатрах качество картинки было лучше,но если в IMAX такое качество,что же показывали в обычных кинотеатрах? И если бы это был единичный случай,когда смотреть кино в кинотеатре противно!!! А потом покупаешь фильм на лицензионном blu-ray и убеждаешься ,что все снято просто великолепно!! Так что мне надоело платить приличные деньги за этот "совковый" лохотрон !! Или прокатчики перестанут нас разводить как лохов и начнут продавать качественный товар или они с каждым месяцем будут удивляться,что сборы от проката падают !! А у нас сейчас в отличие от "застоя" много альтертив: BLUE RAY, DVD , интернет наконец!!!! Хочется узнать мнение форумчан на этот счет!!!
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (IYL, 16/11/2014 - 13:36:56):Масса как раз величина относительная )) Это вес всегда постоянный. А масса кстати при движении со скоростью света равна бесконечности.



если взять формулу Е= m х с (в квадрате), то, m = E/с (в квадрате). Тут скорость света известна, и равна 300 000м/сек, то есть постоянная, значит и масса будет конкретным числом. Бесконечность, это вобще что такое? Пример?✊
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Foggy 1 февраля 2016, 12:26
у боссов Голливуда есть американцы, пусть они и платят, а я сamrip гляну и определюсь, буду ли качать bdrip и пересматривать потом

ps что мной и было сделано собсно ✊

pps то, что физики какими-то своими компаниями ходят и довольные, вовсе не означает, что я нефизик буду доволен ✊ , достаточно просто сказать, что каждому стоит посмотреть и составить свое мнение ✊ (при этом платить или не платить - это опять же личный выбор)
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (Сибирский Шрек, 16/11/2014 - 07:45:47):мне стоит смотреть или нет?.

Ты обязан сходить, потому что если провалим в прокате его, то не скоро боссы Холивуда, дадут столько денег на масштабную НФ✊
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (yamamoto, 16/11/2014 - 09:24:54):Блин - кончайте воду лить

Я не из-за физики, я же говорил наоборот + 100 очков за смелость и фантазию Нолана, но кино самое, что ни на есть обычное, он забыл снять. Для меня, падение уровня, уровня драматургии, очевидно с Бэтманов (если бы не Леджер, кто бы его сейчас называл культовым). Может ему пора расстаться с братом, не знаю, снять комедию может, а то я уверен, он наснимал часов 15, потом пришлось резать на 3. Для меня лично Прометей, куда более качественное кино, например, хоть и тоже не лучшее..
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (George LookAss, 16/11/2014 - 00:45:56):Но так как все объекты во Вселенной находятся в той же системе что и Земля и только ракета находится в другой системе



Где это ты вычитал, что ракета выходящая за рамки какой то скорости (интересно еще от какой скорости), выходит из общей системы Вселенной??? В какую это она выходит тогда систему? Может в пятое измерение? То есть свет, от того же солнца, отлетая от него, попадает в другой временной континуум, потом выныривает из него на поверхности Земли, будучи моложе, чем человек, который ждал рассвета минуту назад, и увидь он его раньше на минуту, то они были бы ровесниками?
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (George LookAss, 16/11/2014 - 00:54:21):замедление времени, рост массы и сокращение длины движущегося тела в направлении движения.



Какая масса? Масса чего , фотонов?
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (George LookAss, 16/11/2014 - 00:54:21): кстати масса аппарата меняется. При высоких скоростях наблюдается три эффекта: замедление времени, рост массы и сокращение длины движущегося тела в направлении движения. Это называется СТО и это 11 класс школьной физики.



Главной причиной, почему приписывание массы любому виду энергии считается чисто терминологически неудачным и поэтому практически вышло из употребления в стандартной научной терминологии, является следующая из этого полная синонимичность понятий массы и энергии. Кроме того, неаккуратное использование такого подхода может запутывать[9] и в конечном итоге оказывается неоправданным. Таким образом, в настоящее время термин «релятивистская масса» в профессиональной литературе практически не встречается, а когда говорится о массе, имеется в виду инвариантная масса. В то же время термин «релятивистская масса» используется для качественных рассуждений в прикладных вопросах, а также в образовательном процессе и в научно-популярной литературе. Этот термин подчёркивает увеличение инертных свойств движущегося тела вместе с его энергией, что само по себе вполне содержательно.

- Вики -
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Но вот я собственно и добрался до него. По многим рекомендациям, до IMAXа. Из окон кинотеатра, был виден вечерний РАН, все предполагало то, что самый ожидаемый фильм года, будет приятно просмотрен.✊



Итак. Уходя от бесконечного научного спора, который все равно бесконечен, ведь ни Торн ни Хогиннс, никто в принципе не может это все проверить. Соглашаясь, что всякий художник, может и ДОЛЖЕН не взирая, на мнение кучи обывателей, смело творить, и не согласовывать ничего, даже с физикой. На то это и НФ (сай-фай). Я перейду сразу на художественную часть.



Сюжет.

Нет конечно, убогим сюжет назвать, язык у меня не повернется. Но и конгениальным его тоже не назовешь. Как будто даже веришь по началу, врубаешься в формулировки. Потом все.. Нет, размах смелости Нолана, дай Бог ему еще 12 таких фильмов, впечатляет. Это первый режиссер, пытающийся визуализировать Черную Дыру и путешествие в нее. Это по сути 20 000 лье под водой. Жуль Верн тоже не много ошибался в океанографии, но кто это ему ставит в вину сейчас? Но ведь помимо периодических лекций, с Маликовскими пролетами вдоль горизонтов событий, нужна еще и драма. Какой то здравый смысл всего происходящего. Или основной мотив всего.

И ОН ЕСТЬ!!✊ Это ПЫЛЬНЫЕ БУРИ✊ ✊ ✊ ✊ . Проблема действительно серьезная, НО уже решенная. (тут я вспомню про РАН).

Так вот, пыльные бури, появились как только появилась суша. Но позже, как только Землю облепили всяко разные растения, то проблема исчезла. Позже, эта проблема ни раз еще "нападала" на нашу планету, в итоге как видите все ок. Действительно, влияние человека на природу, привело в ряде областей планеты, к появлению пыльных бурь. Например, Калмыкия, Казахстан, Сахара. Все мы помним, как СССР, с призывом "НАКОРМИМ ВСЮ ПЛАНЕТУ" ,распахало 1000 летние степи под картошку, и как их через пару лет сдуло, вместе с картошкой.

Проблема в том, что на расстоянии в сотни километров, ветер беспрепятственно разгоняется, сдувая и забирая с собой по миллиметру плодородный слой, и параллельно засыпая высушенной песчаной пылью, все преграды по пути. Я лично видел фото 40 летней давности, где в степях Юга России, дома были засыпаны на 2 метра пылью. Никто не умер. Вопрос решили другие профессора РАН ✊ , они сделали несколько простых алгоритмов для фермеров. А именно, лесополосы, нулевая обработка почвы, специальный севооборот. Ветер остался, и теперь он не может поднять с почвы, хоть сколько нибудь значительное количество пыли. На месте той фото с песком, теперь цветущий сад. И самое главное, кукуруза, это самое бредовое из всех видов растений, что нужно выращивать при этой ситуации. Она полностью высушивает землю под собой, не дает расти сорняку, не держит влагу в почве. То есть проблемы как бы нет, во всяком случае она в 10 000 раз проще, чем полететь в черную дыру и найти вторую часть уравнения✊ . Поэтому с таким удивлением летает по полю Индийский спутник, не понимая почему они не построят теплицы и не посадят там все на свете.✊ В общем завязка фильма так себе, то есть нет проблемы...



Сюжет часть 2.

Драма. Тут я надеялся, Нолан вырулит ситуацию, в более интересное русло. Ну типа, карусель со временем. Представить, что Мак улетел, прилетел на Землю а тут прошло 1000лет, и люди превратились в тараканов, и им в целом хорошо. Или Мак и Энн Х, прилетели каждый на свою планету, и давай на перегонки их колонизировать, а что бы посмотреть как растет популяция в реально режиме, они отлетаю на планету Океан, там сидят пять часов, и прилетаю на свои планеты, там уже Цивилизация, или конец ее. Короче очень много вариантов со Временем. В итоге, один не плохо обыгранный прием, с посланиями родственников за 23 года, его можно было сделать больше, больше загадок, больше событий, они могли бы подать через видеописьма зрителям. Главная проблема прыжков во времени - ОДИНОЧЕСТВО, отдано эпизодическому Мэтту Деймону, который ни как не влияет на настроение к сюжету, хотя бы из-за очень не большого хронометража в картине. Был и был Дэймон, все и так летели к Черной Дыре, это было ясно в начале. И мгновение одиночества с грустно копающимся роботом и Энн Х на планете, в конце. Все. Дальше разыгрывается основной мотив, выбор между желанием увидеть родственников и спасти человечество. Все по началу выбирают родственников✊ . Потом идет звездно-полосатый героизм, исключающий двоякие трактовки характеров героев....



Теперь в цифрах.



Новые эффекты: Гаргантюа.



Старые эффекты: Роботы - оквадраченный R2D2 из StarWars, земля к верх ногам - "Начало", устройство космических аппаратов - Одиссея Кубрика, планеты Океан, Лед и Камень - любой сериал Би-Би-Си, убогое исполнение.



В заключении.

Сюжетных черных дыр, было слишком много. Гаргантюа затащил Нолана и брата Нолана, за шкаф реальности. От туда с удивлением поглядывает на нас, по сути революционный продукт, в единичном исполнении - теория ученного, обрамленная гипер масштабностью Нолана.

Но ожидалось то другое...

5/10
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Цитата (George LookAss, 14/11/2014 - 13:56:44):скорость тут непричём. Согласно ОТО время замедляется вблизи объекта высокой массы. Для людей на Земле, к примеру, время течёт медленнее, чем для астронавтов на борту МКС. И этот эффект даже измерен.



Тогда как объяснить остановку времени, в ракете летящей со скоростью света, относительно людей живущих на Земле? Ведь масса аппарата не менялась до и во время скорости света....

И второй момент. Время на ракете замедлилось или на Земле ускорилось? Шар Земля врядли стал крутиться в 100 раз быстрее, из-за того что кто то полетел со скоростью времени. А если это на ракете замедлилось на столько, то какой смысл в такой скорости, если все становиться медленнее в сто раз?
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Цитата (George LookAss, 14/11/2014 - 14:00:28):отвергаешь результаты наблюдений



Я как раз таки ничего не отвергаю в отличии от тебя, внимательно еще перечитай мои сообщения. Я лишь предлагаю свою гипотезу, это ты уже весь РАН на уши поднял, все небось там возле стеллажей с книгами уже неделю стоят, ждут уравнение✊ ✊
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Цитата (George LookAss, 14/11/2014 - 13:58:18):Двум необразованным дебилам, которые не зают, что такое ОТО, конечно, виднее



Онти Террористическая Операция?✊
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Цитата (George LookAss, 14/11/2014 - 14:00:28):Ты, дурак, даже не знаешь, как его имя правильно пишется

Это не важно, главное ты меня понял, а имя (в рамках Времени и Космоса), изменится в транскрипции еще тысячи раз, а вот суть останется. ✊
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Оля 2 февраля 2016, 01:21
Фильм вызывает много смешанных чувств, не совсем согласна, но в целом интересно, особенно понравилось 4 измерение, это было круто!! 9/10✊
2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 01:21
Цитата (Foggy, 13/11/2014 - 05:36:58):а то у меня нет деда в РАН и тому подобных заведениях



Это не беда, сам можешь стать дедом

2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 01:21
Цитата (Очевидец, 13/11/2014 - 01:39:31):Все забывают



Вот я примерно это и хотел сказать, только не получилось, терминологию подзабыл, да и фильм пока не смотрел

2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 01:21
Цитата (peacefrog, 12/11/2014 - 23:06:53):Во всем мире это так... и в Америке, и в Европе и в Азии. А в тех странах, где наука берет больше денег из госбюджета, чем из коммерческих источников (как например в России), бюрократизация и распил в науке процветают сильнее





В лагеря их надо свозить, в лагеря)). Там им думать ничто не мешает, ни жены, ни дети, ни бухло. Природа, сосны, красота. Там и до 15го измерения уже и рукой подать✊
2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Foggy 2 февраля 2016, 01:21
Очевидец в общем уже все глобальные ляпы обрисовал к обсуждению со здешними академиками ✊ , для тех академиков, кто хочет самоутвердиться, например, в математике осталось куча нерешенных проблем исключительно теоретического характера, и за решения некоторых даже хорошо платят ✊ ..."а письками меряться" тем более академикам - это уже даже как-то не смешно...

и к замечаниям Очевидца я добавлю только это: Ага, значит взяли засунули астронавта-инженера-землепашца в многомерное пространство, и он там сразу в этой среде стрелками от часов управлять научился ✊ ...давайте посадим мартышку в комнату с 5ю компьютерами у меня вопрос к LookAss'у - с каким из них она сможет работать? ✊ , только не надо рассказывать, что пройдя горизонт событий чудесным образом выживший!!!! человеческий организм, подвергся именно таким биохимическим, физиологическим и прочим (людям под разными препаратами такое состояние организма и не снилось ✊ ) изменениям (про то что они произошли вне привычного 3хмерного пространства с его теориями, которыми тут буквально швыряются, и соответственно фактор времени мы тоже не рассматриваем, я вообще молчу...это что получается за забавная эволюция такая, как яблоком по башке Ньютона припечатало как в анекдотах и он одномоментно выдал на гора свои постулаты? надо думать зря в космос сначала собачек бедных отправляли в коробках из сплавов в вакууме побарахтаться...предлагаю собрать РАН и в полном составе отправить в ближайшую черную дыру для изучения на собственной шкуре так скажем побочных явлений ✊ а мы будем очень внимательно за стрелками на часах, оставленных академиками, следить...я даже азбуку Морзе освою...давно собирался да все недосуг), что стал многомерными кубиками в кубе управлять (нарисовано было забавно, я не спорю...хотя многомерное пространство у меня лично, не как у представителя РАН, а рядового человека, все-таки больше ассоциируется с чем-то шарообразным...в него можно уложить бесконечное кол-во углов, не обязательно 4 к каждой грани ✊ ) поэтому теории, гипотезы и прочее бла-бла-бла это очень абстрактно, а здесь мы видим попытку приложить абстракцию к конкретике, и без ляпов Нолан не обошелся, потому как полез и в физику, и в химию, и даже антроплогию присобачить пытался...прям-таки осмыслил весь путь человечества ✊ за свои скромные сколько там ему лет...✊

ps все уже прихлопну моего внутреннего тролля ✊ , а то у меня нет деда в РАН и тому подобных заведениях ✊
2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Очевидец 2 февраля 2016, 01:21
Все забывают, что человек не физическое тело, а биологический организм у которого "тикают" свои биологические часы и если предположить, что при приближении скорости космического корабля к скорости света происходит замедление времени, то логично предположить, что биологические часы тоже замедлятся и могут настолько, что остановятся и человек погибнет или будет находится в анабиозе в беспомощном состоянии? Но это в том случае если забыть, что это теория относительности и замедление происходит по отношению к неподвижному наблюдателю, т.е. - Земле, а на космическом корабле время по установленным на нём приборам движется с той же скоростью, что и на Земле и космонавты на этом корабле ничего заметить не могут. Тоже самое происходит с короткоживущими элементами, которые при разгоне в андронном коллайдере до "скорости света" вдруг начинают "жить" в 30 раз больше положенного. Никто не измерял время существования этого пимезона на часах в самом пимезоне, а они покажут тоже самое время существования как и в покое. Теорию относительности никто не отменял. Смешно предположить, что если наблюдатель находится в другой Галактике и наша Галактика движется по отношению к той Галактике со скоростью близкой к скорости света, то у нас наблюдается замедление времени.✊ Кто первый его заметил сообщите пожалуйста в РАН.✊ Как могли Купер и Брэндон провести на планете покрытой водой 2 часа, чтобы на орбитальной станции прошло 23 года. Неужели планета вращалась со скоростью близкой к скорости света? ✊ Как у Купера тикали "биологические часы " в 5ом измерении? И как живые особи могут существовать в пятом измерении вне машины времени, где можно только перемещаться на временной шкале, возвращаясь в 4х мерное измерение.
2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 01:21
Цитата (George LookAss, 12/11/2014 - 13:05:28):а скорее грустно, что человек, живя в 21-м веке не знает элементарнейших вещей, да ещё и пытается их оспаривать! Просто мрак и мракобесие какое-то



Именно так кричали ученые мужи Галелео Галелею, на суде

✊ ✊ ✊ ✊
2 февраля 2016, 01:21 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 07:51
Цитата (George LookAss, 11/11/2014 - 13:31:43):да в том-то и дело, что в 5-ти измерениях все события 4-х мерной Вселенной от её начала и до конца существуют одновременно. Т.е. вся цепочка событий от зарождения Вселенной до выхода человека в 5-е измерение и далее в будущее, не является последовательностью, а существует одновременно.



А это наверное тоже научный факт?✊
2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 07:51
Цитата (George LookAss, 11/11/2014 - 10:04:30):

В школе надо всё-таки слушать, чего рассказывают на уроках физики, чтобы ерунду не писать. Релятивистское замедление времени это не чушь, а объективный измеренный научный факт.





Это никакой не факт! Никого мы еще внутри корабля со скоростью света никуда не посылали. Это ТЕОРИЯ, мон шер. Вот нужно было в школе не просто тупо учить домашнее задание, а еще факультативы посещать. Я все это прекрасно знаю, но имею свою теорию. Теорию относительности ВРЕМЕНИ, как токового✊
2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 07:51
Цитата (peacefrog, 11/11/2014 - 22:23:54):Человек - это и есть самый главный патоген на Земле

я вот тоже думаю так, вирус убивающий Гайю

2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 07:51
Цитата (George LookAss, 12/11/2014 - 10:20:42):Вот это - факт, основанный на наблюдениях: Релятивистское замедление времени проявляется, например, при наблюдении короткоживущих элементарных частиц, образующихся в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей и успевающих благодаря ему достичь поверхности Земли.





Ну позвольте, ведь это совершенно не значит, что в космическом корабле, будет все так же, и на Земле соответственно. Вы сами подгоняете факты под свою (релятивисткую) теорию. В случае с людьми, это всего лишь ГИПОТЕЗА, и как вы правильно заметили я имею право иметь свою такую же гипотезу. А именно никакого изменения во времени не будет внутри корабля, потому что понятия ВРЕМЯ выдуманное понятие, и никакое тем более 4-ое или 5-ое измерение. Это вообще смешно. С высоты Вашей колокольни конечно видней (я имею ввиду РАН, и ноль КПД за столько денег что выделяется на этих горе-ученых), но так же можно предположить, что все исчезает и уходит в 6-ое или 7-ое измерение, или 9-ое, или Индра всем управляет, в том числе и бюджетом РАН

✊ ✊
2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 07:51
Цитата (George LookAss, 12/11/2014 - 10:24:54):это математическое следствие многомерности. Сейчас у науки нет фактов, подтверждающих наличие других измерений, но математические модели существуют на случай любого количества измерений, хоть до бесконечности.



Пойми одну вещь, наука, это прежде всего бюрократический механизм - НИИЧЕГО, да они что то делают, даже думают, но все открытия как правило происходят вне системы. Иначе мы благодаря науке, до сих пор бы думали что находимся на спине черепахи

✊ Но в целом наука нужна, для обучения и систематизации данных, а так же для распределения средств, для общения. У меня мой дед член Академии РАН, поверь мне я не хуже тебя знаю что это. Если не лучше.
2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Очевидец 2 февраля 2016, 22:08
Ответ на сообщение Uzik от 11/11/2014 - 10:39:09


Этот парадокс решаем только в том случае, если человечество всё-таки научилось создавать кротовые норы и перемещаться во времени в далёком будущем по отношению к событиям в фильме без полёта к черной дыре Гаргантюа ✊ , возможно перед своей гибелью, но решило "отмотать" тысячелетие назад и создало условия для этих открытий во времена Купера и Мерфи. Иначе получается как в повести Азимова "Конец Вечности": Б.Ш.Купер послан из Вечности в прошлое, чтобы научить Виккора Малансона уравнениям позволяющим создать Вечность, сам занимает его место, "делает открытие" публикуя уравнения, которыми его научили в Вечности и проводит эксперимент с мышкой, перемещая её во времени, после чего Вечность и возникает.✊
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Jensen 2 февраля 2016, 22:08
Цитата (Uzik, 11/11/2014 - 10:39:09):

Согласен с Вами, для моей головы этот пародокс нерешаем. По всякому пытался представить людей 5д которые видят наше примитивное время как линейку, и вроде получилось, НО сама возможность появления этих людей из людей обычных, никак мне неясна. Есть подозрение, что надо английскую версию смотреть с субтитрами, что-то мы не уловили.
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
ЕленаЕлена 2 февраля 2016, 22:08
Оценка
Классный фильм ✊ обязательно надо посмотреть его в кино! Космические съемки захватывают, другие планеты, черная дыра, да и сама идея фильма тоже интересная. Время, пространство, гравитация и прочее, все относительно, НО любовь это сила которая не поддается измерениям и воздействиям других сил, она способна преодолеть время, гравитацию и любые пространства!!!! ✊ ✊ Доброе, захватывающее кино. Гравитация на мой взгляд гораздо скучнее.✊ Ставлю 10 ✊ даже и не скажешь, что фильм идет 3 часа, пролетели как 30 минут ✊
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 22:08
Цитата (peacefrog, 10/11/2014 - 23:28:09):По поводу того, что люди, получив контроль над временем и пространством с помощью тессеракта, не могли исправить прошлое на Земле, это вы зря гоните.. Что уж проще, чем помочь своей родной планете и остаться потом на ней жить, даже с учетом параллельного освоения других планет. Кто бросит свою родину в беде пылевых бурь, если есть несложная возможность всё поправить.



Ну может не сразу это произошло, сначала они на Сатурн типа полетели, но потом же могли попасть в любой момент времени той же Земли и внести коррекцию, после чего моментально изменяется вся временная петля или линейка времени, если для обычного земного жителя. С помощью тессеракта, который они создали и которым научились правильно пользоваться, можно и по времени перемещаться и по пространству.



А по поводу таймлайна - что, когда и с кем происходило в фильме, вот здесь схемка есть с цветными линиями для каждого персонажа..









Вообще то это парадокс. Если бы откорректировать историю планеты, то полет бы не состоялся, и следовательно никто и ничего бы не исправил. И следовательно коррекции не произошло бы

✊ ✊

Следовательно, где случаются парадоксы, там значит нет истины. И все басни про время в спять - антинаучно. Второй вопрос, что такое время в принципе. Секунды, минуты и так далее. Этом отрезки, за которые что то периодично происходит. Некая константа. Вращение Земли, Солнца и т.д. Так вот, представив что человек сможет летать со скоростью света, куда то, то мы почему то представляем что на планете Земля, при этом все должно ускориться. Странно, почему? Кто то отлетел от Земли на два дня, а на Земле прошло два года, чушь. Время Земное, понятие Земное, и для Земных существ, оно одинаково везде. В целом ВРЕМЯ наверное как понятие существует во Вселенной, ну типа после "Большого Взрыва" разлетаются галактики, потом закручиваются, обретают гравитацию, массу, но рост вселенной продолжается, а значит существует и конец, разрыв галактик в перспективе, и когда предметы растянет настолько, что оборот Земли вокруг Солнца исчезнет, то получается изчезнет и ВРЕМЯ, ибо ка считать и что тогда? Получается что понятие ВРЕМЯ, это человесеское понятие, а не 4-ое измерение. Вселенная это хаус, а человек пытается все упорядочить, вот и придумали время, а время оно ВРЕМЕННО. ✊
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Очевидец 2 февраля 2016, 22:08
Цитата (peacefrog, 10/11/2014 - 23:28:09):По поводу того, что люди, получив контроль над временем и пространством с помощью тессеракта, не могли исправить прошлое на Земле, это вы зря гоните.. Что уж проще, чем помочь своей родной планете и остаться потом на ней жить, даже с учетом параллельного освоения других планет. Кто бросит свою родину в беде пылевых бурь, если есть несложная возможность всё поправить.

На этот вопрос в фильме нет четкого ответа. Непонятно в каком месте бабушки и дедушка делятся воспоминаниями о периоде пыльных бурь на Земле - на обновленной Земле или на освоенной новой планете или на орбитальной станции. Но не показывается искривление и маленький объём пространства, так что скорее всего не на орбитальной станции.
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Очевидец 2 февраля 2016, 22:08
Грандиозный эмоциональный фильм, если вдумываться в смысл происходящего на экране, а если искать экшен, как в "Гравитации" или в "Прометее", то его очень мало. Видно, что идея сюжета опирается на фильм Кубрика и его несколько раз просто цитируют. Вначале происходят "банальные" для возможностей фантастического кино перелеты из одной Вселенной в другую и с одной планеты на другую через орбитальную станцию, а настоящая фантастика в фантастическом фильме начинается с попадания Купера в черную дыру. На мой взгляд есть несколько неувязок в фильме. Зачем заселять планеты вблизи сверхмассивной черной дыры, в сингулярности которой эти планеты могут оказаться через несколько сотен лет, а если произойдет выброс горячего межзвездного газового облака из которого возникнет газовая туманность и будут формироваться звезды? Попав в черную дыру, из-за гигантских сил тяготения Купер превратился бы в точку вместе со своим кораблем, а если предположить, что черная дыра - это "сколлапсировавшая" звезда, то в точке сингулярности происходят ядерные реакции и образуется межзвездный газ, то Купер испарился бы на химические элементы из которых синтезировались бы другие элементы. Если допустить, что за "горизонтом событий" черной дыры Купер мог оказаться в пятом измерении, то есть мог свободно перемещаться по оси времени в любом направлении, то обратно во времени попасть на Землю в свой дом он не мог, т.к. физически находился внутри "черной" дыры. В фильме путешествие через "червоточину" в пространстве - это перемещение в пространстве, а не во времени и вернуться обратно путем перемещения во времени невозможно. Если предположить, что Купер в 5ом измерении всё же вернулся к себе домой, то совершать законченные действия, например бросать книжки на пол он мог только в строго определенные промежутки времени, иначе они бы сыпались на пол постоянно, что доказывает - Купер не мог одновременно находиться во всех моментах прошлого и будущего или например одновременно в доме, который существует; когда он ещё не был построен или после того как дом оказался разрушенным. Счастливо вернуться из черной дыры в другой Вселенной (Галактике) и через "червоточину" в свою Вселенную (Галактику) без постороннего вмешательства Купер не смог бы, что означает намек авторов фильма на существование высокоразвитой цивилизации овладевшей физическими процессами в черной дыре и ими управляющей, например как спасение людей в финале фильма Кубрика. Финал, где на уровне семьи демонстрируют парадокс времени и показывают орбитальную станцию напоминающую Землю, а Купер после всех передряг молодой и готов лететь к Брандон просто потрясающий.✊
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
3lik 2 февраля 2016, 22:08
Хорош фильмец. Эмоциональность зашкаливает - поле для раздумья косой коси. После таких фильмов опять хочется творить и еще с большим рвением наслаждаться жизнью. Короче фильм бомба. И как мотивирующий и как загадочный. Спасибо всем за этот шедевр!!!
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Jensen 2 февраля 2016, 22:08
Цитата (test, 10/11/2014 - 15:03:48):

То есть для обладателей "5д виденья" вся жизнь обычного 4д человека видна сразу от начала до конца, независимо от того прожил тот её или нет. Так получается? Почему тогда Купера подвели именно к дочке в шкаф, а не к профессору или Бранд. Хотя сам отвечу - кино, семейные ценности, узы родства, папа-дочь, слезы и т.д.)

P:S Ну сильный фильм, ничего не скажешь, второй день из головы не выходит.
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Jensen 2 февраля 2016, 22:08
Всё равно не понятно✊

Хорошо, ты видишь пласты времени все сразу, это понятно, 5д... Здесь причина и следствие поменялись местами, причина получается что - "я могу находится в 5д", а следствие - "значит я себя в 5д могу отправить, дав себе координаты базы". Но он то сам, без своего же вмешательства не мог оказаться в дыре и далее в 5д пространстве, чтобы появилась причина. Замкнутый круг. Если бы ему дал координаты "кто-то третий" было бы логично. Дальше бы он стучал, кричал стой и т.д., и в итоге бы пришел к тому, что додумался бы отправить формулы. Но, координаты себе... блин застрелите меня✊
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Jensen 2 февраля 2016, 22:08
Цитата (George LookAss, 10/11/2014 - 11:03:04):

Всё это так. А вот зачем было отправлять самому себе координаты базы НАСА??? Никак мне не понять этот временной пародокс. Ведь не отправь он их себе, он бы там не оказался и люди до 5д бы не доразвивались.
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Alessia 3 февраля 2016, 09:33
Потрясающий фильм! В IMAX просто великолепно: звук, изображение, вибрация - полный эффект присутствия!
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
Swi4e1 3 февраля 2016, 09:33
ЧТо то вообще не понравился фильм. Очень ждал премьеры , но ожидание оказалось напрасным. Вроде и интересный фильм и вроде обычный. Ничего прям в нём нового и супер крутого нету. 3 часа болтовни и полётов в космосе. С концовкой вообще перемудрили .



Короче смешанные чувства. Фильм Гравитация , если такой можно сравнить с этим , в 100 раз круче.



5/10
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
Foggy 3 февраля 2016, 09:33
опять налицо режиссерское желание охватить все и вся, и в результате общая картина смазывается...

куча интереснейших идей, позаимствованных у классиков нф литературы, и весьма бледное их раскрытие...

тотальный эгоцентризм всех персонажей в кадре, в результате все сводится к выяснению отношений героев и человечества и героев с человечеством, 2/3 этой проблематики было рассмотрено еще в Event Horizon 97г и более слабом Пандоруме...

лучший герой в результате оказывается робот: "уровень правдивости установить 95%, юмора 75% - принято, самоуничтожение через 10-9-8..."

из потенциально сильной сцены встречи дочки и папашки получается фарс с бабкой...невразумительная Хэтэуэй, закопавшая своего женишка и бузмно одинокая, к которой надо тут же лететь...вся тема любви вырождается в простую веру ( я одна тебе верила и считала твою азбуку морзе с секундной стрелки...видать, кукуруза закончилась, а песчаные бури нет, раз уж дочке остальное человечество не сказало, что она грибов наелась не тех ✊ )

много логических косячков, чем грешат все фантастические фильмы, так что ладно уж...

местами посредственная визуалка, которую с легкостью переплевывают приключения Клуни и Буллок в трусиках

ps по итогу это явно не 10/10, а всего лишь 8/10, хорошо, но не более...Макконахи, кстати, старался, но больше удивил Дэймон, впрочем, роль попроще была ✊

pps здесь больше от Армагеддона, чем от Прометея и это печально

ppps и концовка уж слишком оптимистична (надо же было как-то позаимствовать в условиях экономии фишечку из Начала с пейзажем, сворачивающимся в обруч), чтобы выжить человечеству надо меняться неузнаваемо...на данной стадии совершенствования шанс выживания стремится к...ну пусть будет к песчаным бурям и кукурузе



pppps есть более попсовые книжки в жанре нф, которые получились лучше, чем здесь...несмотря на то, что перекос в сторону широкой аудитории виден за километр...надо же кассу засчет семейного просмотра собрать ✊ ✊ ✊
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
KonstantinVeresk 3 февраля 2016, 09:33
Ответ на сообщение Newman от 08/11/2014 - 16:20:21


Спасибо!
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
khaos11 3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Цитата (fanbunga, 08/11/2014 - 20:37:45):Нет здесь Кубрика. Нет головокружительной тайны. Только меркантильная наука.



Да, задрали вы уже порядком этой кубриковской "Одиссеей", "кубрикоодиссеефилы" или даже просто "фильки". Сидите тогда ночи напролет и гоняйте ее по сотому разу, любимую. А то стоит какому-нибудь щас опусу выйти на космотему, так сразу начинают ее из земли выкапывать и тыкать со слюноотделением. Я против Одиссеи этой ничего не имею (просто не очень нравится), но о том же Нолане почитать, так он не раз говорит, что Кубрик - один из его любимых режиссеров, и здесь сие как дань уважения...Впрочем, это уже даже и не важно: фильм делает свое дело (его с Кубриком невольно уже сравнивают) и о нем будут говорить, несмотря на всякие там негативные горе-отзывы хомячков в их желании пойти на перекор поп-мнению.
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
fanbunga 3 февраля 2016, 09:33
Трогательный оптимизм у Нолана. Спасемся, значит.

С другой стороны, грустно. Конечно, он знает Тарковского. "Человеку нужен человек". А человечеству?

Нет здесь Кубрика. Нет головокружительной тайны. Только меркантильная наука.

У меня, пока смотрела, мысли крутились, что не про космос ваще кино. Т.е. космос это какбэ наши заблуждения и страхи. Типа мы через них, как через тернии...куда? друг к другу, видимо.

Не скажу, что не понравилось. Нахальство Нолана впечатляет. Внезапно весь смысл фильма уместился в одном монологе д-ра Манна (спасибо Деймону, что придал ускорение этой посудине по имени Интерстеллар). Получается, нет никаких высших сил и чудес. И спасение в том, что хорошие папы воспитают умненьких детей, а те, когда надо, сделают всё, как надо. Аминь.
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
Leshik 3 февраля 2016, 23:18
Очень понравился фильм! В домашнюю видеоколлекцию его. 10/10
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
KonstantinVeresk 3 февраля 2016, 23:18
Товарищи, кто ходил в IMAX - скажите, несколько забугорных журналистов утверждают, что именно IMAX-версия грешит плохим сведением звука, что героев иногда просто не слышно на фоне музыки или спецэффектов. Как ваши впечатления? Дубляж, наверное, решил эту проблему?)) Собираюсь именно в IMAX (в Галерею), боюсь испортить впечатление...
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
https://intrade.bar/68731 3 февраля 2016, 23:18
До момента подлета к кротовой норе все выглядело вполне научно и здорово - старт с земли на ракете-носителе с 3 ступенями, гибернация в полете к Саткрну ... Но потом пошел чистый бред. Полет вниз к планете, вращающейся со скоростья света почти (ведь час на ней равен 7 годам в обычном пространстве!) это ж какой импульс им придала кротовая нора!!! И почему время на орбите над планетой идет как в обычном пространстве, а на 400 км ниже уже гравитационная аномалия - необъяснимо. А главное, что из этой временной аномалии они ведь получали сигналы от передатчика, причем такие, которые давали основание утверждать, что там жизнь есть :) хотя по времени планеты прошло всего 2 часа :))) ну и то, что, оказывается, их шаттл может сам с планеты с силой тяжести 1,3 земной на своих двигателях стартовать - зачем тогда с Земли они на ускорителе летели??? Ну и дальше просто феерические логические нестыковки :))) хрен с ней с ледяной планетой, но если посчитать, то на их станции было аж 4 посадочных модуля!! На одном Мэтт не смог пристыковаться и взорвался, на втором робот в черную дыру ушел, на третьем сам главный герой, а на четвертом Кэтрин села на 3 планету. Блин да при таком количестве техники на станции они полгалактики могли облететь :)) ну и конечно катапульта на космическом шатле это вообще круто! Но в принципе учитывая то, что мощности их двигателей хватило, чтобы от края горизонта событий улететь, то все возможно. Вот только зачем им тогда контроль над гравитацией - если они спокойно могут взлететь с планеты на маршевых двигателях, то и человечество вывезти с земли не такая уж и сложная задача. Оценка 2 :) и то только за первую часть.
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Berlin197150 3 февраля 2016, 23:18
Великолепный фильм! Всем рекомендую. 10/10!!!
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Энки 3 февраля 2016, 23:18
9.2/10
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Шверценберг 3 февраля 2016, 23:18
Согласен с Жорой зри в Зад , фильм многогранен.В какой-то степени это еще и фильм ужасов( вылители на часок а вернулись через 23 года !! ). Клюквы хватает но она не раздражает а концовка разочаровала, надо было прозаичнее сделать без закидонов с этими полтерГЕЯМИ. Доктор Манн - светоч науки великий из умов а поведение его странное и совсем не обязательно было губить экипаж но это уже косяки сценария. Забавный дизайн роботов аля Автономный Мыслящий Высокоманевренный Холодильник. В целом фильм хорош 8/10
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
What 3 февраля 2016, 23:18
Фильм супер!ходили на премьеру,в зале зрители выходили под впечатлением, все обсуждали сюжет, достойный фильм. Лучший, этого режиссера!
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Toporock 3 февраля 2016, 23:18
Я пока не смотрел, но вот какая картина с Ноланом видится мне, что он от фильма к фильму теряет драматургию сильно, Помни и Престиж, ваще пик творчества. Потом Бэтманы, смело но комикс, реально уступает тем же Хранителям, и если бы не Божественный Хит Леджер, то не видать второй части статуса культового как своих ушей. Третья часть я вообще молчу. "Начало", смело, красиво, но характерами персонажей засада, опять же если бы не Ди Киприо и сама задумка, то тоже не Стэнли Кубрик. Вот теперь Интерселар, мля идея просто бомба, если вдуматься, кроме Нолана такой масштаб сейчас никто не тянет, в смелости ему не откажешь. Там ген.дир Легендари Пикчерс ему верит по полной, это помогает. Кстати Интерселар от Легенлари Пик???
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Toporock 3 февраля 2016, 23:18
Цитата (peacefrog, 06/11/2014 - 23:02:28):



Молодец , на этот раз приятно почитать даже. Тебе бы заглавную рецензию писать, вместо Терновского ✊ хотя бы иногда. А кстати если бы банер на сайте Интерселара висел, продал бы свое мнение??✌️
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
khaos11 4 февраля 2016, 09:32
Оценка
Нолан остался верен себе. Выдал качественный фантастический продукт для думающих, так сказать, людей. Особого восторга не испытал, но фильм дельный - это точно.



8/10
4 февраля 2016, 09:32 Ответить
Maklay 4 февраля 2016, 09:32
Оценка
если вы действительно ждёте фантастику на тему космос,с красивой картинкой,то фильм не для вас. Фильм в духе Нолана,много разговоров, так же закручено как и в "Начало", 3 часа прошло быстро. Тут об отношении людей и скоротечности времени,о главных ценностях, семья.У меня тоже есть дочь,момент где он прощался со своей дочерью очень зацепил. Конечно peacefrog не понравилось, скорее всего он одинокий,лет под 30, блогер который пишет,что всё фу,чтоб его хоть кто то замечал. В IMAX наверное нету смысла идти,хотя.. вообщем 10/10.
4 февраля 2016, 09:32 Ответить
GoodFella 4 февраля 2016, 09:32
Всякий раз как вижу в фантастике отношения детей с родителями с примесью соплей, можно быть уверенным, что кино окажется лажей. Этот фильм тоже не подвел в этом плане. 3 часа растягиваются на все 33. Для меня этот был самый ожидаемым фильмом года, а стал одним из самых провальных. Имхо самый худший фильм Нолана.
4 февраля 2016, 09:32 Ответить
KOCTAC2 4 февраля 2016, 09:32
Фильм великолепный.. Когда фильм закончился, зрители аплодировали, а это о многом говорит. Так получилось, что месяц назад читал статью, как раз по теме фильма и многое понимал, хотя моей спутнице было сложнее. В любом случае фильм наводит на размышления и будет много споров и разных точек зрения. Фильм обязателен к просмотру. p.s. Единственное, что особо не понял ( немного отвлекся) причину поступка героя Мэта Дэймона, но думаю потом пойму, т.к. однозначно буду пересматривать.

Выкладываю статью, про которую писал, если кто не читал, думаю найдет для себя интересные моменты..

--

9 главных причин того, что вы никогда не сможете вернуться в Прошлое

Согласно Альберту Эйнштейну, для того, чтобы путешествовать в будущее, нам нужно достигнуть скорости света. Для того чтобы отправиться в прошлое, нам нужно превысить скорость света.

Нынешним рекордсменом по путешествиям во времени является Сергей Крикалёв. Он пролетел примерно 337 миль вокруг земной орбиты на скорости 28 тыс.км/ч (17,450 миль в час) — и фактически переместился на 0,02 секунды в будущее. Это значит, что в этот момент он делает шаг на две сотые секунды раньше, чем вы видите, как он это делает. Таким образом, путешествие в будущее вполне возможно.

Но никто никогда не перемещался в прошлое. И никто не сможет, если только мы не превысим скорость света, что подтвердят вам следующие факты:

9. Парадокс петли

Термин получил своё название благодаря рассказу Роберта Хайнлайна «По пятам», в котором много построено именно на этом явлении.

Альтернативная история — одна из самых распространённых концепций путешествий во времени, которая основывается на возможности изменять историю, случайно или намеренно, во время временных путешествий. Единственная оговорка – утверждение, что любое изменение, внесённое путешественником во времени в историю, всегда является тем, что и так должно было случиться (смотреть пункт №3).

Но момент, который это утверждение не покрывает – это простой факт того, что любой объект, путешествующий во времени, стареет совершенно обычно. Путешествие выше скорости света не означает, что человек может остаться вечно молодым; он может вернуться на Землю через 10 лет, при том, что на ней пройдёт 1000, но он всё равно будет на 10 лет старше, и когда-нибудь умрёт. То же самое происходит и с неживыми объектами. Представим, что вы переложили свою речь на получение премии Оскар, а затем забрались в машину времени, и вернулись на 30 минут обратно, когда ещё помнили, где она была, забрали её, и вернулись сквозь прореху во времени, и отправили её на своё выступление «Линкольна». Но к этому мы вернёмся в пункте №3.

К слову: любой объект, путешествующий во времени, на момент перемещения никак не отражается в истории. Через 100 миллионов лет лист бумаги превратится в пыль, как и сам путешественник. Но шоу должно продолжаться, и Оскар отойдёт к тому же человеку, который примет его без речи, потому что она больше не существует за пределами истории, чтобы вернуть её к нему в будущее.

А теперь представим передачу самой информации назад в будущее. Представим, что вы изобрели машину времени и использовали её для путешествий в прошлое на 1 000 лет. Вы делитесь знаниями о путешествиях во времени с людьми этой эпохи, и они начинают пользоваться ей. Через 1 000 лет вы изобретаете машину времени, возвращаетесь в прошлое… и так далее. Но тогда у нас возникает проблема, поскольку не может быть больше одного источника чего-либо, в итоге изобретение путешествия во времени лишится своего, и момент появления этого изобретения настолько же неопределим, как результат деления на ноль.

8. Теория Слабой Формы Космической Цензуры

Стивен Хокинг на протяжении всей своей карьеры работал с чёрными дырами, и большая часть того, что мы о них знаем, основана на его работах. Поверхность чёрной дыры представляет собой «горизонт событий», и как только какой-либо объект пересекает его и входит в дыру, он перестаёт существовать в нашем пространстве-времени. Его притянет невероятно мощной гравитацией в бесконечно тонкий пучок энергии, который называется сингулярностью.

В своих работах Хокинг представляет теорию о том, что только ужасающая энергия чёрных дыр может создать сингулярность. Теория слабой формы космической цензуры гласит, что не существует сингулярности, не скрытой чёрной дырой, и что сингулярность никогда не будет открыта человеческому наблюдению. Сингулярность — основная из тем, рассматриваемых космологией, поскольку одна из теорий о чёрных дырах характеризует их как гравитационные поля, настолько сильные, что они наделяют все входящие в них объекты сверхсветовой скоростью. Сингулярность – двигатель гравитации чёрных дыр.

Если бы космический корабль хотел разрушить световой барьер, ему нужно было бы просто пролететь сквозь чёрную дыру, и когда бы он вылетел с другой стороны, он бы продолжил двигаться с той же скоростью – то есть корабль был бы запущен на сверхсветовой скорости, так что он смог бы вернуться на Землю в определённый момент в прошлом.

Но ни один объект не может выжить во время сингулярности чёрной дыры. Предмет может просто быть уничтожен, очевидно, нарушив закон сохранения массы. Значит, пока не доказано, что сингулярность может существовать за пределами чёрной дыры, этот метод путешествия в прошлое невозможен.

7. «Кротовые норы» нарушают законы физики

Все наши представления о путешествиях во времени основываются на том, что мы знаем о физических свойствах и взаимосвязи Вселенной. При этом мы решили, что группа математиков, совершенно далёких от физики, будет описывать физические законы на микроскопическом уровне, и назвали это квантовой физикой. Эта группа также выдвинула мощную теорию о существовании «мостов Эйнштейна-Розена», названных в честь двоих учёных, которые внесли наибольший вклад в наше понимание этой темы.

Эти «мосты» гораздо чаще называют «кротовыми норами» или «червоточинами», ведь они подобны норам, прорытым в пространстве-времени. Если бы мы могли воспользоваться ими, то ближайший путь между двумя точками в пространстве-времени равнялся бы не прямой линии, а нулю, что связано с «прокалыванием» пространства-времени в точке отправления и точке назначения, подобно проделыванию дыр в листе бумаги; затем произошло бы мгновенное складывание пространства-времени, пока две точки не достигли бы соприкосновения друг с другом, и тогда путешественник мог бы переместиться из пункта А в пункт Б, а пространство-время развернулось бы в своё первоначальное положение. Это не потребовало бы никаких физических усилий, хотя место назначения могло бы находиться на другом конце открытой на тот момент части Вселенной, и космический корабль не приблизился бы и не превзошёл скорость света, он бы просто телепортировал.

Похоже, это дало бы возможность путешествовать в прошлое без достижения скорости света, но при этом никто не учитывает, что же происходит внутри самой «кротовой норы». Физики понятия не имеют об этом и порой признают возможность того, что внутри «норы» не существует законов физики в том виде, как мы их знаем, либо их там не существует вообще. Если же мы попытаемся понять путешествие через «кротовые дыры» с точки зрения физики, то у нас даже нет отправной точки для исследований, и мы даже не прошли в этом и первую стадию.

6. Никаких туристов из будущего.

Давайте немного отойдём от математики, ведь теория, которой твёрдо придерживаются светлые умы математического сообщества, включая Стивена Хокинга, уже имеет своё вполне доступное пониманию доказательство того, что путешествия выше скорости света невозможны: насколько нам известно, среди нас нет людей из будущего. Именно для этой цели академиками и даже простыми старыми любителями научной фантастики создавались встречи, на которых они обсуждали данный вопрос, ожидая гостей из будущего. Замысел состоял в том, что в будущем люди знали бы о таких встречах точно так же, как мы сейчас знаем о Второй мировой; для нас это история. Так что если бы путешествия во времени когда-нибудь могли бы стать реальностью, путешественники давно должны были вернуться из будущего и доказать возможность таких перемещений.

Однако, разумеется, ничего такого не произошло, и поскольку мы говорим о целом будущем с настоящего момента до конца времён, то должно быть довольно много путешественников из самых разных моментов будущего, появляющихся в самых разных моментах своего прошлого. Но существует забавная критика этого представления, заключающаяся в справедливом вопросе: «С чего это кто-нибудь будет возвращаться в наше время? Путешествие в 1 сентября 1939 ещё имеет какой-то смысл, но в сегодняшний день? Если бы они хотели о чём-нибудь нас предупредить, что бы это было? Они что, вернулись бы с какой-нибудь гениальной философией о том, как создать мир во всём мире?»

Представьте: вы можете переместиться в любой момент в прошлом, куда только пожелаете. Что же вы захотите увидеть? 90 % или даже больше предполагаемых путешественников наверняка захотят выяснить, существовал ли Иисус Христос в действительности. Но захотели бы вы вернуться в настоящее время, чтобы предотвратить неминуемую войну между Израилем и ХАМАС? Пока никто не попытался.

5. Парадокс близнецов

Этот парадокс более подробно рассматривает путешествия в будущее. Он подразумевает теоретическую историю о двух новорожденных, совершенно идентичных близнецах, один из которых остаётся на Земле, а второй – путешествует до Проксимы Центавры, ближайшей звезды, находящейся на расстоянии 4 световых лет. Если космический корабль будет перемещаться на скорости, равной 80 % от скорости света, что, как ни странно, кажется вполне реалистичным, путешествие в оба конца составит 10 лет. Это означает, что оставшийся на Земле близнец будет на 10 лет старше, когда его брат вернётся.

Но на корабле команда наблюдает за тем, как Проксима Центавра и Земля движутся относительно космического корабля, и это приводит к тому, что расстояние от пункта А до пункта Б сокращается до 2,4 световых года, вместо 4. Каждый отрезок пути займёт 2,4 световых года, которые, поделённые на скорость – 80 % от скорости света – составят продолжительность полёта в 3 года, 6 лет в оба конца. Таким образом, близнец, находящийся на борту, вырастет на 6 лет за тот же период времени. Это не кажется логически невозможным.

Но что выглядит совершенно невозможным, так это если один из близнецов будет путешествовать на 101 % или больше от скорости света. Это заставит его, по крайней мере, согласно указанному выше сценарию, как мы его понимаем, перенестись в прошлое и прекратить существовать, т.е. исчезнуть с борта корабля, и не вернуться к своему брату на Землю.

4. E = MC в квадрате.

Самое известное уравнение в истории математики описывает эквивалентность массы и энергии. Как печально известно, в 1942 году оно было использовано как замечательная идея для создания нового мощного оружия. Эйнштейн и не представлял, что его творение может быть использовано для создания более крупной и более совершенной бомбы, и просто плакал, когда Энрико Ферми и Роберт Оппенгеймер объяснили, что происходило в Оук-Ридже, городе в штате Теннесси.

Помимо объяснения, сколько энергии содержится в предмете при какой массе, уравнение также предоставляет объяснение того, что происходит с массой, когда она движется быстрее. Чем быстрее движется какое-либо тело, тем больше энергии требуется для того, чтобы поддерживать это движение. Если объект достигает скорости света, он достигает бесконечной массы, а значит, требует бесконечной энергии для продолжения своего движения.

Это не делает невозможным путешествия в будущее, потому что всё, что необходимо объекту для этого – достигнуть скорости света. Фактически, вы перемещаетесь в будущее, даже когда идёте на кухню взять бутылочку пива. Расстояние, на которое вы продвинетесь в будущее, слишком незначительно для того, чтобы о нём беспокоиться. Но, технически, вы также набираете точно такое же незначительное количество массы. Энергия, необходимая для того, чтобы переместить большой объект, такой, как космический корабль, на любое значительное расстояние в будущее, если придерживаться нашей системы координат, будет больше или равна энергии, заключённой сейчас в VY Большого Пса, крупнейшей звезде, среди известных нам.

Но превышение скорости света переместит путешественника в прошлое, и это потребует безграничных, или даже больше, чем безграничных, объёмов энергии. И этого невозможно достичь.

3. Временная Петля

Этот парадокс также рассматривает один особый сценарий: изобретение первой машины времени. Изобретатель возвращается обратно в прошлое в попытке заставить своих бабушку и дедушку влюбиться друг в друга, и случайно убивает своего дедушку (см. №2). Затем, не желая исчезать из будущего, он спит со своей будущей бабушкой и становится отцом своего отца, делая, таким образом, своё существование возможным, чтобы в будущем снова вернуться в прошлое, снова стать отцом своего отца и так далее.

Этот парадокс нелогичен, потому что он описывает эффект в будущем, произошедший до того, как появится его причина в прошлом. Представьте, что вы должны были вернуться в прошлое до Большого Взрыва, каким-нибудь образом устроить Большой Взрыв и с помощью этого создать Вселенную. По правилам судьбы это даст вам возможность родиться через 13,5 миллиардов лет, чтобы создать машину времени и вернуться в прошлое, чтобы создать Вселенную, чтобы машина времени могла быть изобретена. И тогда этот процесс изначально теряет смысл.

2. Парадокс Времени

Этот парадокс, по сути, — негативная версия № 3, который также называют «парадоксом убитого дедушки». Путешествие в прошлое станет совершенно невозможным, потому что оно даст возможность вернуться в прошлое и убить самого себя. Но если вы умрёте, то кто вернётся в прошлое, чтобы убить самого себя? Критики, и в особенности фанаты научной фантастики, сразу же отвечают, что наше понимание математики развивается с каждым днём благодаря таким людям, как Ньютон, Эйнштейн, Хокинг и Митио Каку, и с этим приходит и развивается понимание логики путешествий во времени.

Лучший на данный момент аргумент против парадокса времени – это Мультивселенная, которая наполнена бесконечным количеством проекций одного и того же человека, делающего бесконечное количество вещей в бесконечное количество моментов своей жизни. Вас могут заколоть в сто лет в пьяной драке в другой Вселенной, но при этом вы умрёте от рака, будучи ребёнком, в этой. Наше нынешнее понимание квантовой механики и квантовой физики даёт немало оснований для существования Мультивселенной. А это означает разрешение временного парадокса и некоторых других, и это даст вам будущее после того, как вы убили себя в прошлом. Но всё ещё нет полностью сформированной теории о существовании Мультивселенной, а пока её существование не доказано, временной парадокс имеет место.

1. Отсутствие «Теории Всего»

Честно говоря, предыдущие статьи основаны больше на логике, чем на чистой математике, однако мы можем только строить загадки относительно всего, что касается путешествий во времени, основываясь на нашем поверхностном понимании этого вопроса. Вся жизнь Альберта Эйнштейна была сосредоточена на том, что мы теперь называем Относительностью. Он создал две теории о ней, но следующей ступенью, более важной, было связать общую теорию относительности с электромагнетизмом. Эйнштейн умер, не закончив работу над этим, и сегодняшние «великие умы» тоже недалеко от него ушли. «Высшая» форма современной математики носит название «М-теории», которая всё ещё не была полностью изложена. Она – почти религия для математиков, потому как она настолько непонятна и неизучена, что некоторые в неё даже не верят.

Эта теория описывает 11 измерений Вселенной вместо привычных 4, и лидеры в её изучении ожидают, что он сможет объединить 5 различных теорий струн, предшествовавших ей; и подумать только, что может быть единственной оставшейся ступенью до её формирования: объединение физических характеристик и законов всех 4 фундаментальных взаимодействий Вселенной. «М-теория» ищет точки соприкосновения Общей Относительности и Квантовой Гравитации с точки зрения объединения всех 4 взаимодействий. Сделать это означает взглянуть с математической точки зрения на то, как Вселенная появилась и то, как она развивалась, когда существовал бесконечно малый смысл создания всей той материи и энергии, которая заключена в ней сейчас. Понимание такого уровня физики потребует математического понимания того, как управлять пространством-временем и проецировать время в будущее и возвращать время в прошлое. Но пока никто не объединит все 4 взаимодействия в одно физическое образование, распространяющееся на каждый отрезок пространства-времени, мы не сможем достичь «когда-угодно».
4 февраля 2016, 09:32 Ответить
maracatchu 4 февраля 2016, 09:32
Ответ на сообщение peacefrog от 06/11/2014 - 18:41:18


сколько времени смотрю отзывы на этом сайте, от лягушки один негатив, блин..
4 февраля 2016, 09:32 Ответить
Toporock 4 февраля 2016, 21:02
Я тут прочитал статью от какого то ученого, которого Нолан подрядил создать программу, по теоритическим предположениям, на тему что такое черная дыра! Так вот, судя по всему это не много ни мало, весьма научный фильм. Реально в создании участвовали ученые, ныне действующие, и программисты, которые переложили теории в алгоритмы, и посмотрели что получилось. Черная дыра, будет преломлять свет а не поглощать, и многое другое... Жаль что я уехал в ЕС, придется мне с начала прочитать что вы думаете, а потом смотреть ✊
4 февраля 2016, 21:02 Ответить
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