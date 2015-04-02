В «Интерстелларе» Кристофер Нолан достиг, насколько можно судить, пика собственной монументальности. На экранах всего мира воссиял философский межгалактический эпос с таким зашкаливающим градусом духоподъемности, какого хватит не на одну вселенную. Нолан явно замахнулся на масштаб кубриковской «Космической одиссеи» и на ее место в истории кинематографа, однако немного не рассчитал, и в результате получился «Армагеддон» Майкла Бэя, поведанный на языке…
Да хдеж тут Нолан? Древо жизни какое-то. Музычка ничего, эпичная, циммеровская.
НОЛАН!!!✊
Крутячно❗️
А давайте угадаем.!✊ Я думаю, Нолан, любитель концепций и теорий, возможно хочет по рассуждать о Времени. Я думаю, что тема как то завязана на путешествии во времени, или путешествии со скоростью света, при котором в теории время не идет внутри корабля, но идет у всех остальных. Как то так✊
Ну если соединить художественность Малика, с масштабом Нолана, то дело за сценарием = НЕТЛЕНКА✊
Умный и образованный это разные понятия.
Но звуковое сопровождение, в том числе музыка, на высочайшем уровне - Циммер не подвёл. И картинка вполне ничего. Так что чисто эстетическое удовольствие в IMAXе получить можно.
Ставлю фильму 7 баллов.
Надоели горе, страдания, извращения, убийства и войны.
Сейчас красной все кидают в Москве, санкции✊ ✊
Наверное, фильм для реально умных людей... не проходная вещь, но для таких как я... не моего ума уровень
По поводу цен-у нас в Рубеже он 130 рэ вечером стоил✊
Не знаю, где такие цены, может на сеанс в полночь в VIP-зале или кто-то одолжил машину времени и смотрел этот фильм в 2015 ✊ , но в "Художественном" на Невском всего 350р на одного.
Возникла мысль по поводу пятимерных людей будущего. Это же уже не люди, а боги просто. Они могут быть везде и всегда сразу и делать что угодно. Как то мелко мыслят создатели фильма то,если развить идею то может и большой взрыв дело их рук.. ✊
Короче... Бог это миф - 5д люди реальность © Чтобы не оскорблять верующих скажу, что имеет место быть и другой вариант.. если бог есть, то несомненно он пятимерен . )
5000 руб за 2 билета !!! Я знал ,что в Москве все дороже,но чтобы настолько !! Я не пошел за такие деньги на BLACK SABBATH,хотя очень хотел сходить на ГЕНИЕВ МЕТАЛЛА!! Но вовремя не побеспокоился о билете,и спекулянты скупили входные билеты по 2500 , а продавали по 4500 !! и я решил,что не буду кормить этих уродов!!! Но за "киношку" 2500 руб-это просто беспредел!!!
Абсолютно согласен.✊
Да не говори✊ ✊
На мой взгляд все эти разговоры про увеличение массы тела и замедление времени при приближении к скорости света всего навсего попытки объяснить почему нельзя превысить скорость света, хотя кванты света распространяются со скоростью света без проблем и видимо с нулевой массой, может быть как волны. Насчет планеты-океана в фильме, где Купер и Холланд провели 2 часа, а на орбитальной станции прошло 23 года, то скорее всего именно они постарели на 23 года, а не космонавт на орбите, да и приливная волна должна была двигаться со скоростью миллиметр в сутки земного времени, в котором жили космонавты. Земные часы у экспедиции просто остановились бы, а вернуться обратно на орбиту при такой массе планеты и значит силе притяжения было бы просто не возможно.
Если представить космический корабль когда-то улетевший с Земли и возвращающийся к ней из конечной точки путешествия со скоростью близкой к скорости света и второй корабль летящий к Земле из той же точки отсчета с досветовой скоростью, то первый корабль несмотря на эффект замедления времени не сможет попасть на Землю до своего отлёта с ней, чтобы столкнуться с самими собой, ещё не улетевшими с Земли, иначе этот полёт станет невозможным и не приземлится на Земле в будущем, позже посадки второго корабля, летящего к Земле с досветовой скорости, т.к. скорость второго корабля явно меньше.
Я предполагаю, что природа не так проста и все возникающие эффекты со временем при приближении к скорости света на обычной скорости будут нивелированы.
Ну на Нолана конечно стоит сходить, это ж раз в пару , тройку лет происходит✊
Я смотрел,за 5000р в ИМАХе на двоих в СИТИ. Представь мое разочарование...
Но написать я хочу о другом !! Я специально шел на этот фильм в IMAX,что находится в Радуге (С-Петербург),ожидая от фильма со множеством комп.эффектов идеальной картинки и звука !!!Соответственно заплатил приличные деньги (1500 руб на троих ) И что же в итоге: тусклая ,нечеткая картинка почти без красок,которая портит впечатление от в целом неплохого фильма !!! Да еще динамики скрипели на низких частотах как в деревенском клубе!!Сразу вспомнились застойные годы,когда иностранные фильмы копировались на убогую пленку фирм Свема и ТАСМА ,а фильмы в истинном качестве можно было посмотреть только во время фестивальных показов на натуральном Кодаке!!Но тогда альтернативы этим фильмам не было,да и цена была бросовая-30-50 коп,которые просто были неощутимы для кармана обывателя!!
Сейчас нам говорят,что наши супер-кинотеатры с супер-аппаратурой вышли на мировой уровень!! А на деле ,как всегда в России, сплошное надувательство ,причем ценам выше мировых!!!Я думаю,что в США и ЕВРОПЕ за такой "прокат"зрители минимум бы потребовали деньги назад. У нас же "пипл схавает" ,что подадут!!1 Может быть я сгущаю краски и в других кинотеатрах качество картинки было лучше,но если в IMAX такое качество,что же показывали в обычных кинотеатрах? И если бы это был единичный случай,когда смотреть кино в кинотеатре противно!!! А потом покупаешь фильм на лицензионном blu-ray и убеждаешься ,что все снято просто великолепно!! Так что мне надоело платить приличные деньги за этот "совковый" лохотрон !! Или прокатчики перестанут нас разводить как лохов и начнут продавать качественный товар или они с каждым месяцем будут удивляться,что сборы от проката падают !! А у нас сейчас в отличие от "застоя" много альтертив: BLUE RAY, DVD , интернет наконец!!!! Хочется узнать мнение форумчан на этот счет!!!
если взять формулу Е= m х с (в квадрате), то, m = E/с (в квадрате). Тут скорость света известна, и равна 300 000м/сек, то есть постоянная, значит и масса будет конкретным числом. Бесконечность, это вобще что такое? Пример?✊
ps что мной и было сделано собсно ✊
pps то, что физики какими-то своими компаниями ходят и довольные, вовсе не означает, что я нефизик буду доволен ✊ , достаточно просто сказать, что каждому стоит посмотреть и составить свое мнение ✊ (при этом платить или не платить - это опять же личный выбор)
Ты обязан сходить, потому что если провалим в прокате его, то не скоро боссы Холивуда, дадут столько денег на масштабную НФ✊
Я не из-за физики, я же говорил наоборот + 100 очков за смелость и фантазию Нолана, но кино самое, что ни на есть обычное, он забыл снять. Для меня, падение уровня, уровня драматургии, очевидно с Бэтманов (если бы не Леджер, кто бы его сейчас называл культовым). Может ему пора расстаться с братом, не знаю, снять комедию может, а то я уверен, он наснимал часов 15, потом пришлось резать на 3. Для меня лично Прометей, куда более качественное кино, например, хоть и тоже не лучшее..
Где это ты вычитал, что ракета выходящая за рамки какой то скорости (интересно еще от какой скорости), выходит из общей системы Вселенной??? В какую это она выходит тогда систему? Может в пятое измерение? То есть свет, от того же солнца, отлетая от него, попадает в другой временной континуум, потом выныривает из него на поверхности Земли, будучи моложе, чем человек, который ждал рассвета минуту назад, и увидь он его раньше на минуту, то они были бы ровесниками?
Какая масса? Масса чего , фотонов?
Главной причиной, почему приписывание массы любому виду энергии считается чисто терминологически неудачным и поэтому практически вышло из употребления в стандартной научной терминологии, является следующая из этого полная синонимичность понятий массы и энергии. Кроме того, неаккуратное использование такого подхода может запутывать[9] и в конечном итоге оказывается неоправданным. Таким образом, в настоящее время термин «релятивистская масса» в профессиональной литературе практически не встречается, а когда говорится о массе, имеется в виду инвариантная масса. В то же время термин «релятивистская масса» используется для качественных рассуждений в прикладных вопросах, а также в образовательном процессе и в научно-популярной литературе. Этот термин подчёркивает увеличение инертных свойств движущегося тела вместе с его энергией, что само по себе вполне содержательно.
- Вики -
Итак. Уходя от бесконечного научного спора, который все равно бесконечен, ведь ни Торн ни Хогиннс, никто в принципе не может это все проверить. Соглашаясь, что всякий художник, может и ДОЛЖЕН не взирая, на мнение кучи обывателей, смело творить, и не согласовывать ничего, даже с физикой. На то это и НФ (сай-фай). Я перейду сразу на художественную часть.
Сюжет.
Нет конечно, убогим сюжет назвать, язык у меня не повернется. Но и конгениальным его тоже не назовешь. Как будто даже веришь по началу, врубаешься в формулировки. Потом все.. Нет, размах смелости Нолана, дай Бог ему еще 12 таких фильмов, впечатляет. Это первый режиссер, пытающийся визуализировать Черную Дыру и путешествие в нее. Это по сути 20 000 лье под водой. Жуль Верн тоже не много ошибался в океанографии, но кто это ему ставит в вину сейчас? Но ведь помимо периодических лекций, с Маликовскими пролетами вдоль горизонтов событий, нужна еще и драма. Какой то здравый смысл всего происходящего. Или основной мотив всего.
И ОН ЕСТЬ!!✊ Это ПЫЛЬНЫЕ БУРИ✊ ✊ ✊ ✊ . Проблема действительно серьезная, НО уже решенная. (тут я вспомню про РАН).
Так вот, пыльные бури, появились как только появилась суша. Но позже, как только Землю облепили всяко разные растения, то проблема исчезла. Позже, эта проблема ни раз еще "нападала" на нашу планету, в итоге как видите все ок. Действительно, влияние человека на природу, привело в ряде областей планеты, к появлению пыльных бурь. Например, Калмыкия, Казахстан, Сахара. Все мы помним, как СССР, с призывом "НАКОРМИМ ВСЮ ПЛАНЕТУ" ,распахало 1000 летние степи под картошку, и как их через пару лет сдуло, вместе с картошкой.
Проблема в том, что на расстоянии в сотни километров, ветер беспрепятственно разгоняется, сдувая и забирая с собой по миллиметру плодородный слой, и параллельно засыпая высушенной песчаной пылью, все преграды по пути. Я лично видел фото 40 летней давности, где в степях Юга России, дома были засыпаны на 2 метра пылью. Никто не умер. Вопрос решили другие профессора РАН ✊ , они сделали несколько простых алгоритмов для фермеров. А именно, лесополосы, нулевая обработка почвы, специальный севооборот. Ветер остался, и теперь он не может поднять с почвы, хоть сколько нибудь значительное количество пыли. На месте той фото с песком, теперь цветущий сад. И самое главное, кукуруза, это самое бредовое из всех видов растений, что нужно выращивать при этой ситуации. Она полностью высушивает землю под собой, не дает расти сорняку, не держит влагу в почве. То есть проблемы как бы нет, во всяком случае она в 10 000 раз проще, чем полететь в черную дыру и найти вторую часть уравнения✊ . Поэтому с таким удивлением летает по полю Индийский спутник, не понимая почему они не построят теплицы и не посадят там все на свете.✊ В общем завязка фильма так себе, то есть нет проблемы...
Сюжет часть 2.
Драма. Тут я надеялся, Нолан вырулит ситуацию, в более интересное русло. Ну типа, карусель со временем. Представить, что Мак улетел, прилетел на Землю а тут прошло 1000лет, и люди превратились в тараканов, и им в целом хорошо. Или Мак и Энн Х, прилетели каждый на свою планету, и давай на перегонки их колонизировать, а что бы посмотреть как растет популяция в реально режиме, они отлетаю на планету Океан, там сидят пять часов, и прилетаю на свои планеты, там уже Цивилизация, или конец ее. Короче очень много вариантов со Временем. В итоге, один не плохо обыгранный прием, с посланиями родственников за 23 года, его можно было сделать больше, больше загадок, больше событий, они могли бы подать через видеописьма зрителям. Главная проблема прыжков во времени - ОДИНОЧЕСТВО, отдано эпизодическому Мэтту Деймону, который ни как не влияет на настроение к сюжету, хотя бы из-за очень не большого хронометража в картине. Был и был Дэймон, все и так летели к Черной Дыре, это было ясно в начале. И мгновение одиночества с грустно копающимся роботом и Энн Х на планете, в конце. Все. Дальше разыгрывается основной мотив, выбор между желанием увидеть родственников и спасти человечество. Все по началу выбирают родственников✊ . Потом идет звездно-полосатый героизм, исключающий двоякие трактовки характеров героев....
Теперь в цифрах.
Новые эффекты: Гаргантюа.
Старые эффекты: Роботы - оквадраченный R2D2 из StarWars, земля к верх ногам - "Начало", устройство космических аппаратов - Одиссея Кубрика, планеты Океан, Лед и Камень - любой сериал Би-Би-Си, убогое исполнение.
В заключении.
Сюжетных черных дыр, было слишком много. Гаргантюа затащил Нолана и брата Нолана, за шкаф реальности. От туда с удивлением поглядывает на нас, по сути революционный продукт, в единичном исполнении - теория ученного, обрамленная гипер масштабностью Нолана.
Но ожидалось то другое...
5/10
Тогда как объяснить остановку времени, в ракете летящей со скоростью света, относительно людей живущих на Земле? Ведь масса аппарата не менялась до и во время скорости света....
И второй момент. Время на ракете замедлилось или на Земле ускорилось? Шар Земля врядли стал крутиться в 100 раз быстрее, из-за того что кто то полетел со скоростью времени. А если это на ракете замедлилось на столько, то какой смысл в такой скорости, если все становиться медленнее в сто раз?
Я как раз таки ничего не отвергаю в отличии от тебя, внимательно еще перечитай мои сообщения. Я лишь предлагаю свою гипотезу, это ты уже весь РАН на уши поднял, все небось там возле стеллажей с книгами уже неделю стоят, ждут уравнение✊ ✊
Онти Террористическая Операция?✊
Это не важно, главное ты меня понял, а имя (в рамках Времени и Космоса), изменится в транскрипции еще тысячи раз, а вот суть останется. ✊
Это не беда, сам можешь стать дедом
✊
Вот я примерно это и хотел сказать, только не получилось, терминологию подзабыл, да и фильм пока не смотрел
✊
В лагеря их надо свозить, в лагеря)). Там им думать ничто не мешает, ни жены, ни дети, ни бухло. Природа, сосны, красота. Там и до 15го измерения уже и рукой подать✊
и к замечаниям Очевидца я добавлю только это: Ага, значит взяли засунули астронавта-инженера-землепашца в многомерное пространство, и он там сразу в этой среде стрелками от часов управлять научился ✊ ...давайте посадим мартышку в комнату с 5ю компьютерами у меня вопрос к LookAss'у - с каким из них она сможет работать? ✊ , только не надо рассказывать, что пройдя горизонт событий чудесным образом выживший!!!! человеческий организм, подвергся именно таким биохимическим, физиологическим и прочим (людям под разными препаратами такое состояние организма и не снилось ✊ ) изменениям (про то что они произошли вне привычного 3хмерного пространства с его теориями, которыми тут буквально швыряются, и соответственно фактор времени мы тоже не рассматриваем, я вообще молчу...это что получается за забавная эволюция такая, как яблоком по башке Ньютона припечатало как в анекдотах и он одномоментно выдал на гора свои постулаты? надо думать зря в космос сначала собачек бедных отправляли в коробках из сплавов в вакууме побарахтаться...предлагаю собрать РАН и в полном составе отправить в ближайшую черную дыру для изучения на собственной шкуре так скажем побочных явлений ✊ а мы будем очень внимательно за стрелками на часах, оставленных академиками, следить...я даже азбуку Морзе освою...давно собирался да все недосуг), что стал многомерными кубиками в кубе управлять (нарисовано было забавно, я не спорю...хотя многомерное пространство у меня лично, не как у представителя РАН, а рядового человека, все-таки больше ассоциируется с чем-то шарообразным...в него можно уложить бесконечное кол-во углов, не обязательно 4 к каждой грани ✊ ) поэтому теории, гипотезы и прочее бла-бла-бла это очень абстрактно, а здесь мы видим попытку приложить абстракцию к конкретике, и без ляпов Нолан не обошелся, потому как полез и в физику, и в химию, и даже антроплогию присобачить пытался...прям-таки осмыслил весь путь человечества ✊ за свои скромные сколько там ему лет...✊
ps все уже прихлопну моего внутреннего тролля ✊ , а то у меня нет деда в РАН и тому подобных заведениях ✊
Именно так кричали ученые мужи Галелео Галелею, на суде
✊ ✊ ✊ ✊
А это наверное тоже научный факт?✊
В школе надо всё-таки слушать, чего рассказывают на уроках физики, чтобы ерунду не писать. Релятивистское замедление времени это не чушь, а объективный измеренный научный факт.
Это никакой не факт! Никого мы еще внутри корабля со скоростью света никуда не посылали. Это ТЕОРИЯ, мон шер. Вот нужно было в школе не просто тупо учить домашнее задание, а еще факультативы посещать. Я все это прекрасно знаю, но имею свою теорию. Теорию относительности ВРЕМЕНИ, как токового✊
я вот тоже думаю так, вирус убивающий Гайю
✊
Ну позвольте, ведь это совершенно не значит, что в космическом корабле, будет все так же, и на Земле соответственно. Вы сами подгоняете факты под свою (релятивисткую) теорию. В случае с людьми, это всего лишь ГИПОТЕЗА, и как вы правильно заметили я имею право иметь свою такую же гипотезу. А именно никакого изменения во времени не будет внутри корабля, потому что понятия ВРЕМЯ выдуманное понятие, и никакое тем более 4-ое или 5-ое измерение. Это вообще смешно. С высоты Вашей колокольни конечно видней (я имею ввиду РАН, и ноль КПД за столько денег что выделяется на этих горе-ученых), но так же можно предположить, что все исчезает и уходит в 6-ое или 7-ое измерение, или 9-ое, или Индра всем управляет, в том числе и бюджетом РАН
✊ ✊
Пойми одну вещь, наука, это прежде всего бюрократический механизм - НИИЧЕГО, да они что то делают, даже думают, но все открытия как правило происходят вне системы. Иначе мы благодаря науке, до сих пор бы думали что находимся на спине черепахи
✊ Но в целом наука нужна, для обучения и систематизации данных, а так же для распределения средств, для общения. У меня мой дед член Академии РАН, поверь мне я не хуже тебя знаю что это. Если не лучше.
Этот парадокс решаем только в том случае, если человечество всё-таки научилось создавать кротовые норы и перемещаться во времени в далёком будущем по отношению к событиям в фильме без полёта к черной дыре Гаргантюа ✊ , возможно перед своей гибелью, но решило "отмотать" тысячелетие назад и создало условия для этих открытий во времена Купера и Мерфи. Иначе получается как в повести Азимова "Конец Вечности": Б.Ш.Купер послан из Вечности в прошлое, чтобы научить Виккора Малансона уравнениям позволяющим создать Вечность, сам занимает его место, "делает открытие" публикуя уравнения, которыми его научили в Вечности и проводит эксперимент с мышкой, перемещая её во времени, после чего Вечность и возникает.✊
Согласен с Вами, для моей головы этот пародокс нерешаем. По всякому пытался представить людей 5д которые видят наше примитивное время как линейку, и вроде получилось, НО сама возможность появления этих людей из людей обычных, никак мне неясна. Есть подозрение, что надо английскую версию смотреть с субтитрами, что-то мы не уловили.
Ну может не сразу это произошло, сначала они на Сатурн типа полетели, но потом же могли попасть в любой момент времени той же Земли и внести коррекцию, после чего моментально изменяется вся временная петля или линейка времени, если для обычного земного жителя. С помощью тессеракта, который они создали и которым научились правильно пользоваться, можно и по времени перемещаться и по пространству.
А по поводу таймлайна - что, когда и с кем происходило в фильме, вот здесь схемка есть с цветными линиями для каждого персонажа..
Вообще то это парадокс. Если бы откорректировать историю планеты, то полет бы не состоялся, и следовательно никто и ничего бы не исправил. И следовательно коррекции не произошло бы
✊ ✊
Следовательно, где случаются парадоксы, там значит нет истины. И все басни про время в спять - антинаучно. Второй вопрос, что такое время в принципе. Секунды, минуты и так далее. Этом отрезки, за которые что то периодично происходит. Некая константа. Вращение Земли, Солнца и т.д. Так вот, представив что человек сможет летать со скоростью света, куда то, то мы почему то представляем что на планете Земля, при этом все должно ускориться. Странно, почему? Кто то отлетел от Земли на два дня, а на Земле прошло два года, чушь. Время Земное, понятие Земное, и для Земных существ, оно одинаково везде. В целом ВРЕМЯ наверное как понятие существует во Вселенной, ну типа после "Большого Взрыва" разлетаются галактики, потом закручиваются, обретают гравитацию, массу, но рост вселенной продолжается, а значит существует и конец, разрыв галактик в перспективе, и когда предметы растянет настолько, что оборот Земли вокруг Солнца исчезнет, то получается изчезнет и ВРЕМЯ, ибо ка считать и что тогда? Получается что понятие ВРЕМЯ, это человесеское понятие, а не 4-ое измерение. Вселенная это хаус, а человек пытается все упорядочить, вот и придумали время, а время оно ВРЕМЕННО. ✊
На этот вопрос в фильме нет четкого ответа. Непонятно в каком месте бабушки и дедушка делятся воспоминаниями о периоде пыльных бурь на Земле - на обновленной Земле или на освоенной новой планете или на орбитальной станции. Но не показывается искривление и маленький объём пространства, так что скорее всего не на орбитальной станции.
То есть для обладателей "5д виденья" вся жизнь обычного 4д человека видна сразу от начала до конца, независимо от того прожил тот её или нет. Так получается? Почему тогда Купера подвели именно к дочке в шкаф, а не к профессору или Бранд. Хотя сам отвечу - кино, семейные ценности, узы родства, папа-дочь, слезы и т.д.)
P:S Ну сильный фильм, ничего не скажешь, второй день из головы не выходит.
Хорошо, ты видишь пласты времени все сразу, это понятно, 5д... Здесь причина и следствие поменялись местами, причина получается что - "я могу находится в 5д", а следствие - "значит я себя в 5д могу отправить, дав себе координаты базы". Но он то сам, без своего же вмешательства не мог оказаться в дыре и далее в 5д пространстве, чтобы появилась причина. Замкнутый круг. Если бы ему дал координаты "кто-то третий" было бы логично. Дальше бы он стучал, кричал стой и т.д., и в итоге бы пришел к тому, что додумался бы отправить формулы. Но, координаты себе... блин застрелите меня✊
Всё это так. А вот зачем было отправлять самому себе координаты базы НАСА??? Никак мне не понять этот временной пародокс. Ведь не отправь он их себе, он бы там не оказался и люди до 5д бы не доразвивались.
Короче смешанные чувства. Фильм Гравитация , если такой можно сравнить с этим , в 100 раз круче.
5/10
куча интереснейших идей, позаимствованных у классиков нф литературы, и весьма бледное их раскрытие...
тотальный эгоцентризм всех персонажей в кадре, в результате все сводится к выяснению отношений героев и человечества и героев с человечеством, 2/3 этой проблематики было рассмотрено еще в Event Horizon 97г и более слабом Пандоруме...
лучший герой в результате оказывается робот: "уровень правдивости установить 95%, юмора 75% - принято, самоуничтожение через 10-9-8..."
из потенциально сильной сцены встречи дочки и папашки получается фарс с бабкой...невразумительная Хэтэуэй, закопавшая своего женишка и бузмно одинокая, к которой надо тут же лететь...вся тема любви вырождается в простую веру ( я одна тебе верила и считала твою азбуку морзе с секундной стрелки...видать, кукуруза закончилась, а песчаные бури нет, раз уж дочке остальное человечество не сказало, что она грибов наелась не тех ✊ )
много логических косячков, чем грешат все фантастические фильмы, так что ладно уж...
местами посредственная визуалка, которую с легкостью переплевывают приключения Клуни и Буллок в трусиках
ps по итогу это явно не 10/10, а всего лишь 8/10, хорошо, но не более...Макконахи, кстати, старался, но больше удивил Дэймон, впрочем, роль попроще была ✊
pps здесь больше от Армагеддона, чем от Прометея и это печально
ppps и концовка уж слишком оптимистична (надо же было как-то позаимствовать в условиях экономии фишечку из Начала с пейзажем, сворачивающимся в обруч), чтобы выжить человечеству надо меняться неузнаваемо...на данной стадии совершенствования шанс выживания стремится к...ну пусть будет к песчаным бурям и кукурузе
✊
pppps есть более попсовые книжки в жанре нф, которые получились лучше, чем здесь...несмотря на то, что перекос в сторону широкой аудитории виден за километр...надо же кассу засчет семейного просмотра собрать ✊ ✊ ✊
Спасибо!
Да, задрали вы уже порядком этой кубриковской "Одиссеей", "кубрикоодиссеефилы" или даже просто "фильки". Сидите тогда ночи напролет и гоняйте ее по сотому разу, любимую. А то стоит какому-нибудь щас опусу выйти на космотему, так сразу начинают ее из земли выкапывать и тыкать со слюноотделением. Я против Одиссеи этой ничего не имею (просто не очень нравится), но о том же Нолане почитать, так он не раз говорит, что Кубрик - один из его любимых режиссеров, и здесь сие как дань уважения...Впрочем, это уже даже и не важно: фильм делает свое дело (его с Кубриком невольно уже сравнивают) и о нем будут говорить, несмотря на всякие там негативные горе-отзывы хомячков в их желании пойти на перекор поп-мнению.
С другой стороны, грустно. Конечно, он знает Тарковского. "Человеку нужен человек". А человечеству?
Нет здесь Кубрика. Нет головокружительной тайны. Только меркантильная наука.
У меня, пока смотрела, мысли крутились, что не про космос ваще кино. Т.е. космос это какбэ наши заблуждения и страхи. Типа мы через них, как через тернии...куда? друг к другу, видимо.
Не скажу, что не понравилось. Нахальство Нолана впечатляет. Внезапно весь смысл фильма уместился в одном монологе д-ра Манна (спасибо Деймону, что придал ускорение этой посудине по имени Интерстеллар). Получается, нет никаких высших сил и чудес. И спасение в том, что хорошие папы воспитают умненьких детей, а те, когда надо, сделают всё, как надо. Аминь.
Молодец , на этот раз приятно почитать даже. Тебе бы заглавную рецензию писать, вместо Терновского ✊ хотя бы иногда. А кстати если бы банер на сайте Интерселара висел, продал бы свое мнение??✌️
8/10
Выкладываю статью, про которую писал, если кто не читал, думаю найдет для себя интересные моменты..
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9 главных причин того, что вы никогда не сможете вернуться в Прошлое
Согласно Альберту Эйнштейну, для того, чтобы путешествовать в будущее, нам нужно достигнуть скорости света. Для того чтобы отправиться в прошлое, нам нужно превысить скорость света.
Нынешним рекордсменом по путешествиям во времени является Сергей Крикалёв. Он пролетел примерно 337 миль вокруг земной орбиты на скорости 28 тыс.км/ч (17,450 миль в час) — и фактически переместился на 0,02 секунды в будущее. Это значит, что в этот момент он делает шаг на две сотые секунды раньше, чем вы видите, как он это делает. Таким образом, путешествие в будущее вполне возможно.
Но никто никогда не перемещался в прошлое. И никто не сможет, если только мы не превысим скорость света, что подтвердят вам следующие факты:
9. Парадокс петли
Термин получил своё название благодаря рассказу Роберта Хайнлайна «По пятам», в котором много построено именно на этом явлении.
Альтернативная история — одна из самых распространённых концепций путешествий во времени, которая основывается на возможности изменять историю, случайно или намеренно, во время временных путешествий. Единственная оговорка – утверждение, что любое изменение, внесённое путешественником во времени в историю, всегда является тем, что и так должно было случиться (смотреть пункт №3).
Но момент, который это утверждение не покрывает – это простой факт того, что любой объект, путешествующий во времени, стареет совершенно обычно. Путешествие выше скорости света не означает, что человек может остаться вечно молодым; он может вернуться на Землю через 10 лет, при том, что на ней пройдёт 1000, но он всё равно будет на 10 лет старше, и когда-нибудь умрёт. То же самое происходит и с неживыми объектами. Представим, что вы переложили свою речь на получение премии Оскар, а затем забрались в машину времени, и вернулись на 30 минут обратно, когда ещё помнили, где она была, забрали её, и вернулись сквозь прореху во времени, и отправили её на своё выступление «Линкольна». Но к этому мы вернёмся в пункте №3.
К слову: любой объект, путешествующий во времени, на момент перемещения никак не отражается в истории. Через 100 миллионов лет лист бумаги превратится в пыль, как и сам путешественник. Но шоу должно продолжаться, и Оскар отойдёт к тому же человеку, который примет его без речи, потому что она больше не существует за пределами истории, чтобы вернуть её к нему в будущее.
А теперь представим передачу самой информации назад в будущее. Представим, что вы изобрели машину времени и использовали её для путешествий в прошлое на 1 000 лет. Вы делитесь знаниями о путешествиях во времени с людьми этой эпохи, и они начинают пользоваться ей. Через 1 000 лет вы изобретаете машину времени, возвращаетесь в прошлое… и так далее. Но тогда у нас возникает проблема, поскольку не может быть больше одного источника чего-либо, в итоге изобретение путешествия во времени лишится своего, и момент появления этого изобретения настолько же неопределим, как результат деления на ноль.
8. Теория Слабой Формы Космической Цензуры
Стивен Хокинг на протяжении всей своей карьеры работал с чёрными дырами, и большая часть того, что мы о них знаем, основана на его работах. Поверхность чёрной дыры представляет собой «горизонт событий», и как только какой-либо объект пересекает его и входит в дыру, он перестаёт существовать в нашем пространстве-времени. Его притянет невероятно мощной гравитацией в бесконечно тонкий пучок энергии, который называется сингулярностью.
В своих работах Хокинг представляет теорию о том, что только ужасающая энергия чёрных дыр может создать сингулярность. Теория слабой формы космической цензуры гласит, что не существует сингулярности, не скрытой чёрной дырой, и что сингулярность никогда не будет открыта человеческому наблюдению. Сингулярность — основная из тем, рассматриваемых космологией, поскольку одна из теорий о чёрных дырах характеризует их как гравитационные поля, настолько сильные, что они наделяют все входящие в них объекты сверхсветовой скоростью. Сингулярность – двигатель гравитации чёрных дыр.
Если бы космический корабль хотел разрушить световой барьер, ему нужно было бы просто пролететь сквозь чёрную дыру, и когда бы он вылетел с другой стороны, он бы продолжил двигаться с той же скоростью – то есть корабль был бы запущен на сверхсветовой скорости, так что он смог бы вернуться на Землю в определённый момент в прошлом.
Но ни один объект не может выжить во время сингулярности чёрной дыры. Предмет может просто быть уничтожен, очевидно, нарушив закон сохранения массы. Значит, пока не доказано, что сингулярность может существовать за пределами чёрной дыры, этот метод путешествия в прошлое невозможен.
7. «Кротовые норы» нарушают законы физики
Все наши представления о путешествиях во времени основываются на том, что мы знаем о физических свойствах и взаимосвязи Вселенной. При этом мы решили, что группа математиков, совершенно далёких от физики, будет описывать физические законы на микроскопическом уровне, и назвали это квантовой физикой. Эта группа также выдвинула мощную теорию о существовании «мостов Эйнштейна-Розена», названных в честь двоих учёных, которые внесли наибольший вклад в наше понимание этой темы.
Эти «мосты» гораздо чаще называют «кротовыми норами» или «червоточинами», ведь они подобны норам, прорытым в пространстве-времени. Если бы мы могли воспользоваться ими, то ближайший путь между двумя точками в пространстве-времени равнялся бы не прямой линии, а нулю, что связано с «прокалыванием» пространства-времени в точке отправления и точке назначения, подобно проделыванию дыр в листе бумаги; затем произошло бы мгновенное складывание пространства-времени, пока две точки не достигли бы соприкосновения друг с другом, и тогда путешественник мог бы переместиться из пункта А в пункт Б, а пространство-время развернулось бы в своё первоначальное положение. Это не потребовало бы никаких физических усилий, хотя место назначения могло бы находиться на другом конце открытой на тот момент части Вселенной, и космический корабль не приблизился бы и не превзошёл скорость света, он бы просто телепортировал.
Похоже, это дало бы возможность путешествовать в прошлое без достижения скорости света, но при этом никто не учитывает, что же происходит внутри самой «кротовой норы». Физики понятия не имеют об этом и порой признают возможность того, что внутри «норы» не существует законов физики в том виде, как мы их знаем, либо их там не существует вообще. Если же мы попытаемся понять путешествие через «кротовые дыры» с точки зрения физики, то у нас даже нет отправной точки для исследований, и мы даже не прошли в этом и первую стадию.
6. Никаких туристов из будущего.
Давайте немного отойдём от математики, ведь теория, которой твёрдо придерживаются светлые умы математического сообщества, включая Стивена Хокинга, уже имеет своё вполне доступное пониманию доказательство того, что путешествия выше скорости света невозможны: насколько нам известно, среди нас нет людей из будущего. Именно для этой цели академиками и даже простыми старыми любителями научной фантастики создавались встречи, на которых они обсуждали данный вопрос, ожидая гостей из будущего. Замысел состоял в том, что в будущем люди знали бы о таких встречах точно так же, как мы сейчас знаем о Второй мировой; для нас это история. Так что если бы путешествия во времени когда-нибудь могли бы стать реальностью, путешественники давно должны были вернуться из будущего и доказать возможность таких перемещений.
Однако, разумеется, ничего такого не произошло, и поскольку мы говорим о целом будущем с настоящего момента до конца времён, то должно быть довольно много путешественников из самых разных моментов будущего, появляющихся в самых разных моментах своего прошлого. Но существует забавная критика этого представления, заключающаяся в справедливом вопросе: «С чего это кто-нибудь будет возвращаться в наше время? Путешествие в 1 сентября 1939 ещё имеет какой-то смысл, но в сегодняшний день? Если бы они хотели о чём-нибудь нас предупредить, что бы это было? Они что, вернулись бы с какой-нибудь гениальной философией о том, как создать мир во всём мире?»
Представьте: вы можете переместиться в любой момент в прошлом, куда только пожелаете. Что же вы захотите увидеть? 90 % или даже больше предполагаемых путешественников наверняка захотят выяснить, существовал ли Иисус Христос в действительности. Но захотели бы вы вернуться в настоящее время, чтобы предотвратить неминуемую войну между Израилем и ХАМАС? Пока никто не попытался.
5. Парадокс близнецов
Этот парадокс более подробно рассматривает путешествия в будущее. Он подразумевает теоретическую историю о двух новорожденных, совершенно идентичных близнецах, один из которых остаётся на Земле, а второй – путешествует до Проксимы Центавры, ближайшей звезды, находящейся на расстоянии 4 световых лет. Если космический корабль будет перемещаться на скорости, равной 80 % от скорости света, что, как ни странно, кажется вполне реалистичным, путешествие в оба конца составит 10 лет. Это означает, что оставшийся на Земле близнец будет на 10 лет старше, когда его брат вернётся.
Но на корабле команда наблюдает за тем, как Проксима Центавра и Земля движутся относительно космического корабля, и это приводит к тому, что расстояние от пункта А до пункта Б сокращается до 2,4 световых года, вместо 4. Каждый отрезок пути займёт 2,4 световых года, которые, поделённые на скорость – 80 % от скорости света – составят продолжительность полёта в 3 года, 6 лет в оба конца. Таким образом, близнец, находящийся на борту, вырастет на 6 лет за тот же период времени. Это не кажется логически невозможным.
Но что выглядит совершенно невозможным, так это если один из близнецов будет путешествовать на 101 % или больше от скорости света. Это заставит его, по крайней мере, согласно указанному выше сценарию, как мы его понимаем, перенестись в прошлое и прекратить существовать, т.е. исчезнуть с борта корабля, и не вернуться к своему брату на Землю.
4. E = MC в квадрате.
Самое известное уравнение в истории математики описывает эквивалентность массы и энергии. Как печально известно, в 1942 году оно было использовано как замечательная идея для создания нового мощного оружия. Эйнштейн и не представлял, что его творение может быть использовано для создания более крупной и более совершенной бомбы, и просто плакал, когда Энрико Ферми и Роберт Оппенгеймер объяснили, что происходило в Оук-Ридже, городе в штате Теннесси.
Помимо объяснения, сколько энергии содержится в предмете при какой массе, уравнение также предоставляет объяснение того, что происходит с массой, когда она движется быстрее. Чем быстрее движется какое-либо тело, тем больше энергии требуется для того, чтобы поддерживать это движение. Если объект достигает скорости света, он достигает бесконечной массы, а значит, требует бесконечной энергии для продолжения своего движения.
Это не делает невозможным путешествия в будущее, потому что всё, что необходимо объекту для этого – достигнуть скорости света. Фактически, вы перемещаетесь в будущее, даже когда идёте на кухню взять бутылочку пива. Расстояние, на которое вы продвинетесь в будущее, слишком незначительно для того, чтобы о нём беспокоиться. Но, технически, вы также набираете точно такое же незначительное количество массы. Энергия, необходимая для того, чтобы переместить большой объект, такой, как космический корабль, на любое значительное расстояние в будущее, если придерживаться нашей системы координат, будет больше или равна энергии, заключённой сейчас в VY Большого Пса, крупнейшей звезде, среди известных нам.
Но превышение скорости света переместит путешественника в прошлое, и это потребует безграничных, или даже больше, чем безграничных, объёмов энергии. И этого невозможно достичь.
3. Временная Петля
Этот парадокс также рассматривает один особый сценарий: изобретение первой машины времени. Изобретатель возвращается обратно в прошлое в попытке заставить своих бабушку и дедушку влюбиться друг в друга, и случайно убивает своего дедушку (см. №2). Затем, не желая исчезать из будущего, он спит со своей будущей бабушкой и становится отцом своего отца, делая, таким образом, своё существование возможным, чтобы в будущем снова вернуться в прошлое, снова стать отцом своего отца и так далее.
Этот парадокс нелогичен, потому что он описывает эффект в будущем, произошедший до того, как появится его причина в прошлом. Представьте, что вы должны были вернуться в прошлое до Большого Взрыва, каким-нибудь образом устроить Большой Взрыв и с помощью этого создать Вселенную. По правилам судьбы это даст вам возможность родиться через 13,5 миллиардов лет, чтобы создать машину времени и вернуться в прошлое, чтобы создать Вселенную, чтобы машина времени могла быть изобретена. И тогда этот процесс изначально теряет смысл.
2. Парадокс Времени
Этот парадокс, по сути, — негативная версия № 3, который также называют «парадоксом убитого дедушки». Путешествие в прошлое станет совершенно невозможным, потому что оно даст возможность вернуться в прошлое и убить самого себя. Но если вы умрёте, то кто вернётся в прошлое, чтобы убить самого себя? Критики, и в особенности фанаты научной фантастики, сразу же отвечают, что наше понимание математики развивается с каждым днём благодаря таким людям, как Ньютон, Эйнштейн, Хокинг и Митио Каку, и с этим приходит и развивается понимание логики путешествий во времени.
Лучший на данный момент аргумент против парадокса времени – это Мультивселенная, которая наполнена бесконечным количеством проекций одного и того же человека, делающего бесконечное количество вещей в бесконечное количество моментов своей жизни. Вас могут заколоть в сто лет в пьяной драке в другой Вселенной, но при этом вы умрёте от рака, будучи ребёнком, в этой. Наше нынешнее понимание квантовой механики и квантовой физики даёт немало оснований для существования Мультивселенной. А это означает разрешение временного парадокса и некоторых других, и это даст вам будущее после того, как вы убили себя в прошлом. Но всё ещё нет полностью сформированной теории о существовании Мультивселенной, а пока её существование не доказано, временной парадокс имеет место.
1. Отсутствие «Теории Всего»
Честно говоря, предыдущие статьи основаны больше на логике, чем на чистой математике, однако мы можем только строить загадки относительно всего, что касается путешествий во времени, основываясь на нашем поверхностном понимании этого вопроса. Вся жизнь Альберта Эйнштейна была сосредоточена на том, что мы теперь называем Относительностью. Он создал две теории о ней, но следующей ступенью, более важной, было связать общую теорию относительности с электромагнетизмом. Эйнштейн умер, не закончив работу над этим, и сегодняшние «великие умы» тоже недалеко от него ушли. «Высшая» форма современной математики носит название «М-теории», которая всё ещё не была полностью изложена. Она – почти религия для математиков, потому как она настолько непонятна и неизучена, что некоторые в неё даже не верят.
Эта теория описывает 11 измерений Вселенной вместо привычных 4, и лидеры в её изучении ожидают, что он сможет объединить 5 различных теорий струн, предшествовавших ей; и подумать только, что может быть единственной оставшейся ступенью до её формирования: объединение физических характеристик и законов всех 4 фундаментальных взаимодействий Вселенной. «М-теория» ищет точки соприкосновения Общей Относительности и Квантовой Гравитации с точки зрения объединения всех 4 взаимодействий. Сделать это означает взглянуть с математической точки зрения на то, как Вселенная появилась и то, как она развивалась, когда существовал бесконечно малый смысл создания всей той материи и энергии, которая заключена в ней сейчас. Понимание такого уровня физики потребует математического понимания того, как управлять пространством-временем и проецировать время в будущее и возвращать время в прошлое. Но пока никто не объединит все 4 взаимодействия в одно физическое образование, распространяющееся на каждый отрезок пространства-времени, мы не сможем достичь «когда-угодно».
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