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Люк Перри
Люк Перри
Luke Perry
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Дата рождения
11 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Люка Перри
Родился 11 октября 1966 года. Мэнсфилд, Огайо, США.
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Фильмография Люка Перри
Однажды в... Голливуде
комедия, драма
2019, США
7.0
Воины дракона
боевик, приключения, комедия
2015, США
4.0
Беспощадный шторм
боевик, ужасы, триллер
2010, Канада / Германия
3.0
Безмолвный яд
ужасы, фантастика
2009, США
3.0
Флорентин
комедия, драма
1999, США
5.0
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.0
Баффи - истребительница вампиров
мистика, ужасы
1992, США
5.0
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Издание Entertaiment Weekly опубликовало эксклюзивный кадр премьерного эпизода, посвященного памяти актера Люка Перри. На снимке можно увидеть и героиню Шэннен Доэрти. С ней фанатам предстоит познакомиться только 9 октября, но уже сейчас стало ясно, как будет выглядеть ее персонаж.
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13 сентября 2019 11:04
1969: Первый тизер-трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
Первый ролик нового фильма Квентина Тарантино — с Брэдом Питтом, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби.
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20 марта 2019 15:51
Голливуд скорбит по Люку Перри: Соболезнования коллег
Актёр скончался 4 марта на 53-м году жизни.
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5 марта 2019 14:21
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7 ноября 2018 00:00
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