Наша рецензия

Марс балагурит Ридли Скотту, всё глубже низвергающемуся в пучину банальностей и режиссерских клише, в процессе этого своего падения удалось, парадоксальным образом, создать нечто доселе невиданное: «Марсианин», кажется, первый фантастический фильм в истории, ставший гибридом бюрократического отчета, научно-популярной передачи и видеоклипа. В пику бесконечным опусам про вселение инопланетных субстанций, битвы с иными формами жизни и т. д. и т. п., во многом, кстати, вдохновленным скоттовской…