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Марсианин Марсианин
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The Martian Марсианин 2015 / США
7.9 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Марсианин»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Марс балагурит Ридли Скотту, всё глубже низвергающемуся в пучину банальностей и режиссерских клише, в процессе этого своего падения удалось, парадоксальным образом, создать нечто доселе невиданное: «Марсианин», кажется, первый фантастический фильм в истории, ставший гибридом бюрократического отчета, научно-популярной передачи и видеоклипа. В пику бесконечным опусам про вселение инопланетных субстанций, битвы с иными формами жизни и т. д. и т. п., во многом, кстати, вдохновленным скоттовской…

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SKY 9 октября 2015, 16:21
Вчера посмотрел - фильм отличный
9 октября 2015, 16:21 Ответить
гном 10 октября 2015, 16:16
зачет фильму!!!!!!!!!!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
RETRIVER 11 октября 2015, 23:34
Начнем с того, что после нескольких "сдувшихся" картин Скота, он решил пойти по "проторреной дорожке" - взять и экранизировать книгу. Она к слову написано не так давно в 2011 году. И сказать что там "некая альтернативная встеленная" это не сказать ничего.



Потому что друзья, мне еще понятно оправдание автора, который явно не любит все что связанно с Россией, но теперь становиться ясно, что особый здравомыслием, режиссер тоже отличаться не хочет. Либо он просто струсил. Почему? Да все просто.



После просмотра фильма вы узнаете:



Что ботаника - рулит

Без юмора жизнь трудна и одинока

Учение свет

NASA и КИТАЙ единственные страны развивающие космические программы!





Да именно так! России там нет! И это при развитие нашей космической индустрии! Ее просто нет, с многолетним опытом запусков, различных программ и специалистов!



В довершении, когда ты понимаешь сидя в кресле, что автор и режиссер намеренно игнорируют огромный пласт развития космоса Российской Федерацией, ты смотришь очень затянутый хэппи-энд. Каких либо крутых поворотов, психологическое давления на героев, драмы, вы не увидите.



Взращенная картошка, полиэтилен, скотч и один немецкий космонавт во всей это программе (который умеет делать бомбы)



Отвратительная политически ориентированная картина, которая не лишена шикарных планов и качественной картинки.



Грустно. Не нужно мешать мечты и политику.



Моя оценка: 6/10
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Eka 11 октября 2015, 23:34
Нудятина в квадрате. Понравились только начало (как потерялся) и конец (как спасали), остальные полтора часа можно спокойно проспать.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
роман 11 октября 2015, 23:34
Слабая работа Ридли Скотта. Не провал, не шедевр, а как-то никак. Можно и не смотреть.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
elfiki 13 октября 2015, 00:21
Отличный фильм!
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Андрей Александров 19 октября 2015, 00:57
Фильм не для веселого просмотра, надо подумать и переживать! Очень понравился!!!
19 октября 2015, 00:57 Ответить
Андрей 17 июня 2016, 15:09
Оценка
фильм смотреть было интересно!
хотя тут экшена нет никакого, но сюжет захватывает.
придираться по реалистичности не стану ;))
спецэффекты и виды Марса было интересно наблюдать, актёры играли хорошо, много старых, знакомых лиц...
хотя, второй раз, наверно, смотреть не буду
17 июня 2016, 15:09 Ответить
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