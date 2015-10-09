Марс балагурит Ридли Скотту, всё глубже низвергающемуся в пучину банальностей и режиссерских клише, в процессе этого своего падения удалось, парадоксальным образом, создать нечто доселе невиданное: «Марсианин», кажется, первый фантастический фильм в истории, ставший гибридом бюрократического отчета, научно-популярной передачи и видеоклипа. В пику бесконечным опусам про вселение инопланетных субстанций, битвы с иными формами жизни и т. д. и т. п., во многом, кстати, вдохновленным скоттовской…
Потому что друзья, мне еще понятно оправдание автора, который явно не любит все что связанно с Россией, но теперь становиться ясно, что особый здравомыслием, режиссер тоже отличаться не хочет. Либо он просто струсил. Почему? Да все просто.
После просмотра фильма вы узнаете:
Что ботаника - рулит
Без юмора жизнь трудна и одинока
Учение свет
NASA и КИТАЙ единственные страны развивающие космические программы!
Да именно так! России там нет! И это при развитие нашей космической индустрии! Ее просто нет, с многолетним опытом запусков, различных программ и специалистов!
В довершении, когда ты понимаешь сидя в кресле, что автор и режиссер намеренно игнорируют огромный пласт развития космоса Российской Федерацией, ты смотришь очень затянутый хэппи-энд. Каких либо крутых поворотов, психологическое давления на героев, драмы, вы не увидите.
Взращенная картошка, полиэтилен, скотч и один немецкий космонавт во всей это программе (который умеет делать бомбы)
Отвратительная политически ориентированная картина, которая не лишена шикарных планов и качественной картинки.
Грустно. Не нужно мешать мечты и политику.
Моя оценка: 6/10
хотя тут экшена нет никакого, но сюжет захватывает.
придираться по реалистичности не стану ;))
спецэффекты и виды Марса было интересно наблюдать, актёры играли хорошо, много старых, знакомых лиц...
хотя, второй раз, наверно, смотреть не буду
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