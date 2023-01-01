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Скоро в прокате "Нюрнберг"
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К звездам
К звездам, 2018: актеры и роли
Ad Astra
К звездам
2018 / США / Бразилия
Трейлер
6.2
Оцените
82
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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К звездам, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Грэй
James Gray
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Рут Негга
Ruth Negga
Лив Тайлер
Liv Tyler
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Джон Ортис
John Ortiz
Лорен Дин
Loren Dean
Грег Брайк
Greg Bryk
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
Лиза Гэй Хэмилтон
Lisa Gay Hamilton
Джон Финн
John Finn
Грег Брайк
Greg Bryk
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