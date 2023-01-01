Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К звездам К звездам
Киноафиша Фильмы К звездам К звездам, 2018: актеры и роли
Ad Astra К звездам 2018 / США / Бразилия
6.2 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

К звездам, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Грэй Джеймс Грэй James Gray
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Рут Негга Рут Негга Ruth Negga Лив Тайлер Лив Тайлер Liv Tyler Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Джон Ортис Джон Ортис John Ortiz Лорен Дин Лорен Дин Loren Dean Грег Брайк Грег Брайк Greg Bryk Кимберли Элиз Кимберли Элиз Kimberly Elise Лиза Гэй Хэмилтон Лиза Гэй Хэмилтон Lisa Gay Hamilton Джон Финн Джон Финн John Finn Грег Брайк Грег Брайк Greg Bryk
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши