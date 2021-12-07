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Джеймс Грэй
Джеймс Грэй
James Gray
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Джеймс Грэй
James Gray
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Дата рождения
14 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джеймс Грэй
Режиссер, актер. Родился 14 апреля 1969 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Грэй
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.0
Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
6.0
Хичкок/Трюффо
документальный
2015, Франция / США
6.0
Роковая страсть
триллер, детектив, мелодрама, драма
2013, США
6.0
Любовники
драма
2008, США
7.0
Хозяева ночи
криминал, драма
2007, США
6.0
Ярды
триллер, мелодрама, драма, криминал
2000, США
7.0
Маленькая Одесса
драма, криминал
1994, США
6.0
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Звезда «Наследников» Джереми Стронг получил роль в новом фильме Джеймса Грэя «Время Армагеддона»
Он подглядывал за реальным сантехником, чтобы сыграть схожую роль в кино.
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7 декабря 2021 11:54
Энтони Хопкинс и Джереми Стронг пополнили актерский состав фильма «Время Армагеддона»
Одну из ролей сыграет Энн Хэтэуэй.
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13 октября 2021 10:33
Мастерица перевоплощений: Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в новом фильме Джеймса Грэя
Остальные роли исполнят Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек, Роберт Де Ниро и Дональд Сазерленд.
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18 марта 2021 13:51
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