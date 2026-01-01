Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лорен Дин
Loren Dean
Киноафиша
Персоны
Лорен Дин
Лорен Дин
Loren Dean
Дата рождения
31 июля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Биография Лорена Дина
Родился 31 июля 1969 года. Лас-Вегас, Невада, США.
Развернуть
Популярные фильмы
7.4
Враг государства
(1998)
7.3
Скажи что-нибудь
(1989)
6.8
Космические ковбои
(2000)
Фильмография Лорена Дина
6.3
К звездам
Ad Astra
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.8
Космические ковбои
Space Cowboys
приключения, триллер, комедия, фантастика
2000, США / Австралия
7.4
Враг государства
Enemy of the State
боевик, драма, триллер
1998, США
6.5
Миссис Уинтерборн
Mrs. Winterbourne
комедия, мелодрама, драма
1996, США
6.2
1492: Завоевание рая
1492: Conquest of Paradise
драма, приключения, биография, исторический
1992, Франция / Великобритания / Испания
6
Билли Батгейт
Billy Bathgate
драма, криминал
1991, США
7.3
Скажи что-нибудь
Say Anything...
мелодрама, комедия, драма
1989, США
Показать еще
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить