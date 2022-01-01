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Лорен Дин
Лорен Дин
Loren Dean
О персоне
Фильмография
Лорен Дин
Loren Dean
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Дата рождения
31 июля 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Лорена Дина
Родился 31 июля 1969 года. Лас-Вегас, Невада, США.
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Фильмография Лорена Дина
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.0
Космические ковбои
приключения, триллер, комедия, фантастика
2000, США / Австралия
7.0
Враг государства
боевик, драма, триллер
1998, США
7.0
Миссис Уинтерборн
комедия, мелодрама, драма
1996, США
6.0
1492: Завоевание рая
драма, приключения, биография, исторический
1992, Франция / Великобритания / Испания
6.0
Билли Батгейт
драма, криминал
1991, США
6.0
Скажи что-нибудь
мелодрама, комедия, драма
1989, США
7.0
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