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Кимберли Элиз

Kimberly Elise
Кимберли Элиз
Кимберли Элиз Kimberly Elise
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Дата рождения
17 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Миннеаполис, Миннесота, США
Рост
170 см
Биография Кимберли Элиз

Родилась 17 апреля 1967 года. Миннеаполис, Миннесота, США.

Фильмография Кимберли Элиз
К звездам
К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.0
Жажда смерти
Жажда смерти
боевик, триллер, драма 2017, США
7.0
Рождество Мэйерсов
Рождество Мэйерсов
комедия, драма 2016, США / Китай
6.0
Песни о любви
Песни о любви
драма 2011, США
7.0
Большие дебаты
Большие дебаты
драма 2007, США
7.0
Гордость
Гордость
спорт, драма 2007, Германия / США
6.0
Дневник безумной черной женщины
Дневник безумной черной женщины
комедия, драма, мелодрама 2005, США
6.0
Маньчжурский кандидат
Маньчжурский кандидат
мистика, драма, фантастика 2004, США
6.0
Все фильмы
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