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Кимберли Элиз
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
О персоне
Фильмография
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
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Дата рождения
17 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Миннеаполис, Миннесота, США
Рост
170 см
Биография Кимберли Элиз
Родилась 17 апреля 1967 года. Миннеаполис, Миннесота, США.
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Фильмография Кимберли Элиз
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.0
Жажда смерти
боевик, триллер, драма
2017, США
7.0
Рождество Мэйерсов
комедия, драма
2016, США / Китай
6.0
Песни о любви
драма
2011, США
7.0
Большие дебаты
драма
2007, США
7.0
Гордость
спорт, драма
2007, Германия / США
6.0
Дневник безумной черной женщины
комедия, драма, мелодрама
2005, США
6.0
Маньчжурский кандидат
мистика, драма, фантастика
2004, США
6.0
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