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Лиза Гэй Хэмилтон
Лиза Гэй Хэмилтон
Lisa Gay Hamilton
О персоне
Фильмография
Лиза Гэй Хэмилтон
Lisa Gay Hamilton
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Дата рождения
25 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Биография Лизы Гэй Хэмилтон
Родилась 25 марта 1964 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Лизы Гэй Хэмилтон
Отчаянный ход
драма, военный
2019, США
6.0
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.0
Жизнь короля
драма
2013, США
6.0
Укрытие
драма
2011, США
3.0
Список контактов
боевик, триллер
2008, США
6.0
Правда о Чарли
триллер, детектив
2002, США / Германия
5.0
Настоящее преступление
криминал, драма, мистика
1999, США
6.0
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