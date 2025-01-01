Эта атака была полна ярости. Я понимаю эту ярость. Я видел эту ярость в своём отце и видел её в себе. Потому что я зол на то, что он уехал. Он нас бросил. Знаешь, когда я смотрю на эту злость, если отложить её в сторону, я вижу только боль. Я просто вижу боль. Думаю, она держит меня за стеной, стеной от отношений, от открытия себя и, знаешь, от настоящей заботы о ком-то. И я не знаю, как это преодолеть. Не знаю, как это обойти. И меня это беспокоит. И я не хочу быть таким парнем. Я не хочу быть как мой отец.