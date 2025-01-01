Roy McBride[Последние слова]Я спокоен и собран. Я хорошо выспался, без дурных снов. Я активен и сосредоточен. Я осознаю всё вокруг и тех, кто рядом. Я внимателен. Я сконцентрирован на главном, исключая всё остальное. Я не знаю, что будет в будущем, но меня это не тревожит. Я буду опираться на тех, кто рядом, и разделю их бремя, как они разделят моё. Я буду жить и любить.
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Roy McBrideСколько раз в жизни я накосячил: говорил, когда надо было слушать, был резким, когда следовало быть нежным.
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H. Clifford McBrideНам нужно найти то, что наука считает невозможным. Я не мог потерпеть неудачу.
Roy McBrideПапа, ты не потерпел. Теперь мы знаем. Мы — всё, что у нас есть.
Female Flight AttendantКонечно, это будет 125 долларов.
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Roy McBrideОн запечатлел странные и далекие миры с невиданной доселе точностью. Они были красивы, величественны... полны трепета и изумления. Но под их возвышенной поверхностью... не было ничего. Ни любви, ни ненависти. Ни света, ни тьмы. Он мог видеть только то, чего не было... и упускал то, что было прямо перед ним.
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Roy McBrideОпять начинается. Борьба за ресурсы. Что, чёрт возьми, я тут делаю?
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Roy McBrideЯ сосредоточен только на самом главном, исключая всё остальное. Я буду принимать только прагматичные решения. Не позволю себе отвлекаться. Не дам своему разуму зацикливаться на неважном. Не буду ни на кого и ни на что полагаться. Не допущу уязвимости из-за ошибок.
Roy McBrideВ конце концов, сын расплачивается за грехи отца.
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Roy McBrideЯ такой эгоист... Я такой эгоист... Я такой эгоист... Я эгоистичный человек...
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Roy McBrideЯ жду того дня, когда моя одиночество закончится. И я вернусь домой.
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Roy McBrideЭта атака была полна ярости. Я понимаю эту ярость. Я видел эту ярость в своём отце и видел её в себе. Потому что я зол на то, что он уехал. Он нас бросил. Знаешь, когда я смотрю на эту злость, если отложить её в сторону, я вижу только боль. Я просто вижу боль. Думаю, она держит меня за стеной, стеной от отношений, от открытия себя и, знаешь, от настоящей заботы о ком-то. И я не знаю, как это преодолеть. Не знаю, как это обойти. И меня это беспокоит. И я не хочу быть таким парнем. Я не хочу быть как мой отец.
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Roy McBrideОтсутствие гравитации и длительность путешествия сказываются на мне и физически, и морально. Я один. Я всегда думал, что предпочитаю быть один. Я один. Но признаюсь, это меня изматывает. Я один. Я один.
Roy McBride[Прибытие на лунную базу]Все наши надежды на освоение космоса... прикрыты ларьками с напитками и продавцами футболок. Просто воссоздание того, от чего мы бежим на Земле. Мы — пожиратели миров. Если бы сейчас мой отец это увидел... он бы все снес.
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Roy McBrideОн запечатлел странные и далекие миры с невиданной ранее детализацией. Они были прекрасны, великолепны, полны благоговения и изумления. Но под их возвышенными поверхностями не было ничего. Ни любви, ни ненависти. Ни света, ни тьмы. Он мог видеть только то, чего не было, и упускал то, что было прямо перед ним.
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Roy McBrideБольшинство из нас проводят всю жизнь в скрытности.
H. Clifford McBrideЭто дом. Это путешествие в один конец, сынок. Ты про Землю? Там для меня никогда ничего не было. Мне никогда не было дела ни до тебя, ни до твоей матери... ни до каких-то твоих мелких идей. Тридцать лет... я дышал этим воздухом, ел эту еду... терпел эти трудности... и ни разу не думал о доме.
Roy McBrideЯ вижу себя со стороны. Улыбаюсь, показываю одну сторону. Это спектакль с моим взглядом на выход. Всегда на выходе. Просто не трогай меня.
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EveМне кажется, я всё время ищу тебя, пытаюсь с тобой связаться, быть рядом, и это ужасно бесит. Знаешь, у меня своя жизнь. Я — отдельный человек. И я не могу просто ждать тебя.
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Roy McBrideМеня научили разделять всё на части. Кажется, именно так я и живу.
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Thomas PruittИ я понял там, что путешествие в неизведанное может служить чему-то простому — бегству. Я говорю тебе это, Рой, потому что нам нужно допустить возможность, что твой отец может прятаться от нас.
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Roy McBrideСаморазрушительная сторона. Вот что она мне всегда говорила. Я должен что-то чувствовать.
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Roy McBrideМой пункт назначения. Семь недель с тех пор, как я покинул Землю. Без воздуха, без солнца... без деревьев и птиц.
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Roy McBrideКапитан, у меня небольшая утечка кислорода в скафандре, я сейчас проверю заплатку.