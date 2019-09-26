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Космос — последний рубеж. Это путешествие астронавта Роя Макбрайда (Брэд Питт). Его новая миссия: найти на Нептуне пропавшего 29 лет назад отца, предотвратить вызванные им на Земле проблемы и разрешить внутренний конфликт, который тревожит его всю жизнь. В будущем режиссера «К звездам» Джеймса Грэя полеты на Луну, космические пираты и обезьяны в космосе — самое обычное дело. Отправиться на Нептун и обратно, чтобы справиться с личным кризисом? Запросто. Но это не…