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Джон Ортис

John Ortiz
Джон Ортис
Джон Ортис John Ortiz
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Дата рождения
23 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Ортиса

Родился 23 мая 1968 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.

Фильмография Джона Ортиса
The Mothership
приключения, драма, фантастика 2022, США
0.0
Между небом и землёй
Между небом и землёй
драма, мелодрама, фантастика 2022, США
5.0
Наездница
Наездница
драма 2020, США
5.0
Бамблби
Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
К звездам
К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.0
Багровая мята
Багровая мята
боевик, триллер, драма 2018, США
7.0
Парадокс Кловерфилда
Парадокс Кловерфилда
ужасы, фантастика, триллер, детектив 2017, США
5.0
Собачья жизнь
Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.0
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