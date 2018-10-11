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Джон Ортис
Джон Ортис
John Ortiz
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Джон Ортис
John Ortiz
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Дата рождения
23 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Ортиса
Родился 23 мая 1968 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Ортиса
The Mothership
приключения, драма, фантастика
2022, США
0.0
Между небом и землёй
драма, мелодрама, фантастика
2022, США
5.0
Наездница
драма
2020, США
5.0
Бамблби
фантастика, боевик
2018, США
8.0
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.0
Багровая мята
боевик, триллер, драма
2018, США
7.0
Парадокс Кловерфилда
ужасы, фантастика, триллер, детектив
2017, США
5.0
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.0
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