Кто такой Джек Ричер, и почему все о нем говорят?

4 февраля на Amazon Prime Video состоялась премьера нового сериала о Джеке Ричере — простом военном полицейском в отставке, приключения которого стали неожиданно популярными. Киноафиша решила разобраться в истории этого персонажа и причинах его успеха.