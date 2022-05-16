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Алан Ричсон
Алан Ричсон
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Алан Ричсон
Alan Ritchson
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Дата рождения
28 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гранд-Форкс, Северная Дакота, США
Рост
188 см
Биография Алана Ричсона
Родился 28 ноября 1984 года. Гранд-Форкс, Северная Дакота, США.
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Фильмография Алана Ричсона
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
0.0
Цикада 3301: Квест для хакера
боевик, комедия, триллер
2021, США
5.0
Призраки войны
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
5.0
Девушка-невидимка
драма, фэнтези, мелодрама
2019, США
5.0
Офисный беспредел
комедия, ужасы
2018, США
6.0
Шафер напрокат
комедия
2015, США
6.0
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
7.0
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Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон получил роль в «Форсаже 10»
В семье появился новый крупный парень.
Написать
16 мая 2022 10:20
Кто такой Джек Ричер, и почему все о нем говорят?
4 февраля на Amazon Prime Video состоялась премьера нового сериала о Джеке Ричере — простом военном полицейском в отставке, приключения которого стали неожиданно популярными. Киноафиша решила разобраться в истории этого персонажа и причинах его успеха.
Написать
22 февраля 2022 12:25
Amazon продлил сериал «Джек Ричер» на второй сезон через три дня после премьеры первого
Проект получил хорошие оценки от критиков и зрителей.
Написать
8 февраля 2022 13:01
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