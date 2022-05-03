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Луи Летерье
Луи Летерье
Louis Leterrier
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Луи Летерье
Louis Leterrier
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Дата рождения
17 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Луи Летерье
Родился 17 июня 1973 года. Париж, Франция.
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Фильмография Луи Летерье
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
0.0
Шутки в сторону 2
боевик, комедия
2022, Франция
5.0
Братья из Гримсби
комедия
2016, США
7.0
Иллюзия обмана
криминал, триллер
2013, США
8.0
Битва Титанов
боевик, фэнтези, драма
2010, США
6.0
Невероятный Халк
боевик
2008, США
7.0
Перевозчик 2
боевик
2005, Франция / США
7.0
Дэнни Цепной пес
боевик, приключения, криминал
2005, Франция / США
7.0
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«Форсаж 10» обрел нового режиссера
Им стал постановщик «Перевозчика» и «Невероятного Халка».
Написать
3 мая 2022 11:20
Джоэл Эдгертон возглавил актерский состав фантастического сериала «Темная материя»
Актер сыграет физика, который оказывается в лабиринте альтернативных реальностей.
Написать
30 марта 2022 14:45
Полицейские Омар Си и Лоран Лафитт берутся за новое дело в первом трейлере экшен-комедии «Шутки в сторону 2»
Первая часть вышла десять лет назад.
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16 марта 2022 14:40
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