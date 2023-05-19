«Форсаж 10»: Рецензия Киноафиши

Не мудрствуя лукаво, десятая часть главной семейной саги XXI века стартует с той же точки, что и прошлая. Завершив свою последнюю гонку, Доминик (Вин Дизель) и Летти (Мишель Родригез) наслаждаются размеренной жизнью, однако обстоятельства вынуждают их вновь взяться за старое. На сей раз к авантюристам в завязке наведывается непосредственно Сайфер (Шарлиз Терон), нуждающаяся в помощи. Несколькими годами ранее кибертеррористка убила Елену, бывшую возлюбленную Дома, тайно родившую от него сына Брайана (Лео Абело Перри). Но так как во вселенной «Форсажа» у каждого есть право на искупление, Сайфер благополучно переходит на сторону добра, помогая команде Торетто одолеть очередного суперзлодея.

За 20 лет Доминик и его близкие прошли путь от уличных гонщиков до международных агентов, спасающих мир почаще всяких там Итанов Хантов. В молодости члены квазисемьи промышляли грабежом фур с DVD-плеерами, теперь же им по плечу удрать от русской атомной подлодки, остановить бронированный автопоезд на улицах Тбилиси и протаранить спутник в открытом космосе. Поэтому гигантская шарообразная бомба, словно Колобок, катающаяся по Риму, для банды и не проблема вовсе. Ибо, как завещал Дом: «Нет ничего невозможного, главное — верить». Атаку на Вечный город организовал психопат Данте (Джейсон Момоа), мотивация которого раскрывается уже во вступительной сцене. На экране безукоризненно воссоздается сцена ограбления из знаковой пятой части (именно тогда франшиза окончательно эволюционировала из кальки Need for Speed в масштабный шпионский боевик). Флешбэк дает понять, что преступник — одержимый местью сын наркобарона Эрнана Рейеса (Жоаким ди Алмейда), павшего по вине Торетто. Зачем-то выждав многолетнюю паузу, Данте все же выходит из тени и превращает жизнь Доминика в кошмар наяву.

Форсаж 10

Пожалуй, игра Момоа — лучшее, что есть во всем этом безумном киноаттракционе. Прекрасно осознавая, на какой берег его выбросило, Аквамен откровенно валяет дурака. Данте в его исполнении делает педикюр трупам, ссылается на «Лебединое озеро» и в целом ведет себя так, словно перед нами не десятый «Форсаж», а триквел «Образцового самца». Свой харизмой актер, с игривой улыбкой разгуливающий в атласных блузках, без труда затмевает весь звездный ансамбль. Впрочем, одним антагонистом создатели решили не ограничиваться. Секретную правительственную службу, за которую Доминик и Ко годами выполняли всю грязную работу, с некоторых пор возглавляет Эймс (Алан Ричсон), сменивший на этом посту без вести пропавшего Мистера Никто (Курт Рассел). И если предыдущих агентов «можно было подкупить шашлыком и бутылкой пива», то новый начальник шашлыки не жалует, поэтому сотрудничать с «сектой Торетто» не собирается. Кроме прочих в сюжет также вводится Тесс (Бри Ларсон), дочь Мистера Никто, которая противостоит твердолобому Эймсу и получает в подарок от Доминика его легендарный крест. Чтобы зритель запутался окончательно, создатели продолжают возвращать на экран всех ключевых персонажей киноэпопеи, включая тех, кого давно похоронили (да-да, Хан отныне не единственный вовремя восставший из могилы). Двухчасовая лента разваливается на фрагменты, зато каждый участник действия получает свою минуту славы. Так, реабилитировавшийся в глазах общественности Миротв… то есть Джейкоб (Джон Сина) работает в дуэте с 10-летним Брайаном, из чего получается милейший бадди-муви, тогда как уже упомянутый Хан (Сон Ган) наконец сходится лицом к лицу со своим «убийцей» Декардом Шоу (Джейсон Стэйтем), а бразильский стритрейсер Диего (Луис Да Силва — мл.), о существовании которого вряд ли вспомнят даже хардкорные фанаты, совершает камбэк не только для напоминания об одном из мемов, но и для организации единственной за фильм автогонки.

Форсаж 10

Невзирая на рваное повествование и удививший многих уход Джастина Лина, «Форсаж» не сбился с курса, намеченного три кинокартины назад. Ценители позднего периода франшизы получат именно то, чего ожидают: самоироничный блокбастер, представляющий собой эквивалент индийского кино в Голливуде. Финал этого античного эпоса с пацанскими цитатами, плевать хотевшего на законы физики, поделен на два фильма, но станет ли одиннадцатая часть последней — большой вопрос: после премьеры Вин Дизель намекнул на возможное продолжение. Оно и неудивительно. Подобно любой уважающей себя мыльной опере, «Форсаж» будет выходить до тех пор, пока есть спрос. А если учесть стабильно высокие кассовые сборы, до финишной черты еще ехать и ехать.