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Киноафиша Новости Следующая часть «Форсажа» расскажет о конфликте героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Момоа

Следующая часть «Форсажа» расскажет о конфликте героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Момоа

26 июня 2023 13:56
Следующая часть «Форсажа» расскажет о конфликте героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Момоа

Стало известно рабочее название фильма.

Прояснилось вероятное название спин-оффа «Форсажа», в котором снимутся Дуэйн Джонсон и Джейсон Момоа. По информации производственного еженедельника Production Weekly, следующая глава франшизы выйдет в прокат под названием «Форсаж: Хоббс и Рейес».

Предстоящая картина должна стать прямым продолжением сцены после титров «Форсажа 10», в которой эксцентричный антагонист Данте Рейес (Момоа) угрожает по телефону местью спецагенту Люку Хоббсу (Джонсон). В концовке пятой части последний находился на мосту вместе Домиником Торетто (Вин Дизель), и именно он застрелил наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда), отца Данте.

Предполагается, что грядущий боевик будет следующей лентой франшизы и приведет к событиям «Форсажа 11», который станет финалом основной серии. Изначально планировалось, что гоночная сага завершится дилогией, но во время мировой премьеры свежего блокбастера Вин Дизель намекнул на трилогию, вероятно, имея виду проект Джонсона.

Дуэйн Джонсон перестал сниматься в основной линейке после конфликта с Дизелем во время производства «Форсажа 8». Актер переключился на спин-офф о своем персонаже и герое Джейсона Стэйтема, но на предложения Дизеля вернуться Джонсон отвечал отказом. В этом году звезды полностью урегулировали разногласия.

Сценарий «Хоббса и Рейеса» написал постоянный автор франшизы Крис Морган. Имя режиссера и сроки начала съемок пока не оглашены. Релиз «Форсажа 11» намечен на 4 апреля 2025 года.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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