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Джастин Лин
Джастин Лин
Justin Lin
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Джастин Лин
Justin Lin
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Дата рождения
1 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джастин Лин
Режиссер. Родился 1 января 1973 года. Тайбэй, Тайвань.
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Фильмография Джастин Лин
Форсаж 9
боевик, криминал
2021, США
7.0
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Форсаж 5
боевик, приключения
2011, США
8.0
Форсаж 4
боевик
2009, США
7.0
Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер
2006, США / Германия
7.0
Поединок
драма, мелодрама, спорт
2006, США
5.0
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Режиссер нескольких частей «Форсажа» снимет фильм по веб-комиксу «Ванпанчмен»
Разойдясь с Вином Дизелем, Лин готов взяться за создание новой крупной кинофраншизы.
Написать
14 июня 2022 15:06
По данным СМИ, режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за разногласий с Вином Дизелем
В каждой семье бывают ссоры.
Написать
4 мая 2022 14:06
«Форсаж 10» обрел нового режиссера
Им стал постановщик «Перевозчика» и «Невероятного Халка».
Написать
3 мая 2022 11:20
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