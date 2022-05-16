Не мудрствуя лукаво, десятая часть главной семейной саги XXI века стартует с той же точки, что и прошлая. Завершив свою последнюю гонку, Доминик (Вин Дизель) и Летти (Мишель Родригез) наслаждаются размеренной жизнью, однако обстоятельства вынуждают их вновь взяться за старое. На сей раз к авантюристам в завязке наведывается непосредственно Сайфер (Шарлиз Терон), нуждающаяся в помощи. Несколькими годами ранее кибертеррористка убила Елену, бывшую возлюбленную Дома, тайно родившую от него сына…
Только о теней, встающих в зале где записывали видео, не хватало.
Как будто один динамик из монитора.
Деньги потрачены впустую.
Нудно, пресно, неинтересно
Фильм очень не понравился, не правильное и не привычное поведение актёров, Вин Дизель стал какой то эмоциональный и озвучка кошмар. Негр Тайриз больше не позитивный а агрессивный какой то и совершенно без юмора. Думаю в режисере Луи Летерье вся проблема.
Надеюсь 11 часть орсажа напишет кто нибудь из предыдущих режиссёров!
Дерьмо. Пора остановиться и прекратить портить впечатление о первых частях фильма!
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