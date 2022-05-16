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Форсаж 10 Форсаж 10
Киноафиша Фильмы Форсаж 10 Отзывы о фильме «Форсаж 10»
Fast X Форсаж 10 2023 / США
7.8 Оцените
289 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Форсаж 10»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Не мудрствуя лукаво, десятая часть главной семейной саги XXI века стартует с той же точки, что и прошлая. Завершив свою последнюю гонку, Доминик (Вин Дизель) и Летти (Мишель Родригез) наслаждаются размеренной жизнью, однако обстоятельства вынуждают их вновь взяться за старое. На сей раз к авантюристам в завязке наведывается непосредственно Сайфер (Шарлиз Терон), нуждающаяся в помощи. Несколькими годами ранее кибертеррористка убила Елену, бывшую возлюбленную Дома, тайно родившую от него сына…

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Овик Геворкян 16 мая 2022, 09:36
Оценка
Жду не даждусьс
16 мая 2022, 09:36 Ответить
Артём Менях 15 ноября 2022, 18:22
Это последняя гонка
15 ноября 2022, 18:22 Ответить
User 16 ноября 2022, 08:16
Надеюсь будет , что-то новое
16 ноября 2022, 08:16 Ответить
User 30 января 2023, 07:04
пон
30 января 2023, 07:04 Ответить
setnikolas 23 февраля 2023, 16:52
Трейлер фильма интересный, но сам фильм всё покажет!
23 февраля 2023, 16:52 Ответить
fack.ml 28 февраля 2023, 17:20
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣юмороной
28 февраля 2023, 17:20 Ответить
Дмитрий Тюрин 27 марта 2023, 20:50
Трейлер вроде ничего, но складывается впечитление, что многое у же повторяется. Да и кстати когда у Торрето сын так загорел?
27 марта 2023, 20:50 Ответить
Дмитрий Морозов 8 апреля 2023, 08:41
Оценка
Подскажите пожалуйста А будут показывать в кинотеатре???
8 апреля 2023, 08:41 Ответить
damirov2287 26 апреля 2023, 16:53
Оценка
Выйдет ли в России?
26 апреля 2023, 16:53 Ответить
damirov2287 26 апреля 2023, 17:02
в ответ на сообщение Дмитрий Морозов от 8 апреля 2023, 08:41
Оценка
25 мая в России
26 апреля 2023, 17:02 Ответить
User 7 мая 2023, 18:52
жду 🥲
7 мая 2023, 18:52 Ответить
Артём Исанов 10 мая 2023, 18:32
Оценка
🔥🔥🔥
10 мая 2023, 18:32 Ответить
dasharagner 12 мая 2023, 11:09
Оценка
жду не дождусь 🤤
12 мая 2023, 11:09 Ответить
Алина Минасян 14 мая 2023, 11:10
Оценка
Махарошие я вас жду, люблю , скорее бы 😍
14 мая 2023, 11:10 Ответить
Роман Антонов 17 мая 2023, 00:13
Family
17 мая 2023, 00:13 Ответить
pankatiken891 18 мая 2023, 07:21
Оценка
Когда фильм?
18 мая 2023, 07:21 Ответить
Денис Кошурников 18 мая 2023, 10:49
в ответ на сообщение damirov2287 от 26 апреля 2023, 16:53
25 мая в россии
18 мая 2023, 10:49 Ответить
Денис Кошурников 18 мая 2023, 10:50
17-25 в сша
18 мая 2023, 10:50 Ответить
Алёна Марисниченко 20 мая 2023, 03:49
Кто-то сказал семья?!) ждём 25))
20 мая 2023, 03:49 Ответить
Cherry Boom 21 мая 2023, 14:17
Оценка
Вчера была в кинотеатре, посмотрела очень понравилось, всем советаю.
21 мая 2023, 14:17 Ответить
atretak415 22 мая 2023, 14:35
Оценка
5 звезд за аквамена
22 мая 2023, 14:35 Ответить
Annisa Firdaus 23 мая 2023, 10:28
в ответ на сообщение Cherry Boom от 21 мая 2023, 14:17
скажите пожалуйста, фильм на русском или английском языке?
23 мая 2023, 10:28 Ответить
Den Alyanov 24 мая 2023, 08:42
Оценка
Самая скучная часть. Очень мало юмора, гонок и красивых девушек на этих гонках. Половина картины - это повтор и отсылка к "форсаж 9". Момент файтинга, где Стейтем, еле как побил корейца вообще без комментариев. Сама игра актёров не плохая, но сюжет ужасен. К тому же у фильма много частей и они имеют огромное количество расхождений по сюжету, из-за чего невозможно всё связать в одну общую картину. Удовольствие от просмотра данного фильма не получил. На данный момент - это худший "форсаж". Просто огромное количество фантастики, которое также портит отношение к фильму. Единственное, что спасает фильм от провала - " Аквамен" Красиво сыграл, претензий нет! Фильм реально на один раз, очень разочаровал.
24 мая 2023, 08:42 Ответить
Юра Черников 24 мая 2023, 09:29
в ответ на сообщение Annisa Firdaus от 23 мая 2023, 10:28
Оценка
Трейлер на русском. Наверное, и фильм на русском
24 мая 2023, 09:29 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2023, 13:27
в ответ на сообщение Den Alyanov от 24 мая 2023, 08:42
Добрый день! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий 😕 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 13:27 Ответить
User 26 мая 2023, 00:07
Оценка
Полный отстой
26 мая 2023, 00:07 Ответить
Dmitry Alexandrov 26 мая 2023, 00:47
Оценка
Фильм очень классный, советую, моя оценка 10 из 10 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
26 мая 2023, 00:47 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2023, 11:52
в ответ на сообщение Dmitry Alexandrov от 26 мая 2023, 00:47
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
26 мая 2023, 11:52 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2023, 11:53
в ответ на сообщение User от 26 мая 2023, 00:07
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
26 мая 2023, 11:53 Ответить
azat.f2798 26 мая 2023, 18:03
Оценка
Пиратская озвучка👎
26 мая 2023, 18:03 Ответить
Кемир Аманмуродов 26 мая 2023, 21:58
Оценка
обалдеть. Смотрите до конца. Там такое будет в конце!!
26 мая 2023, 21:58 Ответить
mprikol90 27 мая 2023, 10:36
Оценка
Фильм - срыв башни. Одни взрывы, разрушения и неожиданные моменты. Как кино-аттракцион наверно лучший. Весь фильм держит в приятном напряжении от происходящего на экране. Сцена после титров присутствует. Корче советую) 😀11/10
27 мая 2023, 10:36 Ответить
User 27 мая 2023, 11:37
дубляж те же актеры ?
27 мая 2023, 11:37 Ответить
Тяга Бархатная 27 мая 2023, 14:23
ФИЛЬМ ПОЛНЫЙ КРИНЖ БАБА СМОГЛА РАСХРЕНАЧИТЬ ТОЛПУ БРОНИРОВАННЫХ МУЖИКОВ ДВЕРЬЮ
27 мая 2023, 14:23 Ответить
Киноафиша.инфо 27 мая 2023, 14:58
в ответ на сообщение mprikol90 от 27 мая 2023, 10:36
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
27 мая 2023, 14:58 Ответить
Владимир Дорофеев 28 мая 2023, 18:11
Оценка
Просто шикарнейший фильм, ждем теперь 11 часть, хорошо что будет продолжение, просто в восторге, фильм однозначно рекомендую к просмотру тем более всем фанатам линейки форсажа 👍👍👍👍👍👍👍👍
28 мая 2023, 18:11 Ответить
pankatiken891 28 мая 2023, 18:22
Оценка
Фильм бомба!
28 мая 2023, 18:22 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 18:58
в ответ на сообщение Владимир Дорофеев от 28 мая 2023, 18:11
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
28 мая 2023, 18:58 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 18:58
в ответ на сообщение pankatiken891 от 28 мая 2023, 18:22
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
28 мая 2023, 18:58 Ответить
Дмитрий Михайлин 30 мая 2023, 06:32
Оценка
Экранная запись с отвратительным звуком и мутной картинкой.
Только о теней, встающих в зале где записывали видео, не хватало.
Как будто один динамик из монитора.
Деньги потрачены впустую.
30 мая 2023, 06:32 Ответить
Артур Кравинов 30 мая 2023, 13:46
Оценка
Фильм бомба. Жду продолжения.
30 мая 2023, 13:46 Ответить
Антон Литинский 30 мая 2023, 21:53
Оценка
Лютейший бред! Жалко потраченного времени и самое страшное,что скорее всего будет продолжение.
30 мая 2023, 21:53 Ответить
User 31 мая 2023, 02:06
Оценка
Пришел с девушкой очень понравилось,так как мы сидели на последнем ряду и было позитивно,хотел бы сказать ходите по чаще в кино с девушками,в следующий раз хочу сделать предложение для девушки😏
31 мая 2023, 02:06 Ответить
User 31 мая 2023, 13:58
Оценка
Довольна , постарались
31 мая 2023, 13:58 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2023, 17:51
в ответ на сообщение User от 31 мая 2023, 13:58
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
31 мая 2023, 17:51 Ответить
ognennaya711987 1 июня 2023, 00:31
Оценка
Огонь! Но это не последняя часть)
1 июня 2023, 00:31 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июня 2023, 12:01
в ответ на сообщение ognennaya711987 от 1 июня 2023, 00:31
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
1 июня 2023, 12:01 Ответить
Эля Федорова 1 июня 2023, 16:04
Почему фильм не входит в прокат? Когда выйдет ?
1 июня 2023, 16:04 Ответить
Александр Коркин 1 июня 2023, 20:52
Оценка
Фильм классный советую всем посмотреть фанатом форсажа. Надеюсь на продолжение 11 части. И в полне вероятно эта не последняя гонка.
1 июня 2023, 20:52 Ответить
Человек 1 июня 2023, 22:51
Оценка
Крутой фильм!👍 Лучше прошлой части!💪 Жду с нетерпением следующую часть!🎉
1 июня 2023, 22:51 Ответить
User 2 июня 2023, 11:23
Оценка
Конец ужасный
2 июня 2023, 11:23 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 11:33
в ответ на сообщение Александр Коркин от 1 июня 2023, 20:52
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:33 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 11:33
в ответ на сообщение Человек от 1 июня 2023, 22:51
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
2 июня 2023, 11:33 Ответить
Денис Погоняев 2 июня 2023, 19:55
Оценка
Это дичайший кал и лютый кринж. Ушел даже половины фильма не посмотрев. Расписывать смысла нет, так как просто не о чем рассказать. Фильм — пустышка с дешевыми эффеками.
2 июня 2023, 19:55 Ответить
Киноафиша.инфо 3 июня 2023, 12:55
в ответ на сообщение Денис Погоняев от 2 июня 2023, 19:55
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
3 июня 2023, 12:55 Ответить
Марк Кузнецов 3 июня 2023, 13:03
в ответ на сообщение User от 27 мая 2023, 11:37
Оценка
Нет будут новые фильм был озвучен в Грузии
3 июня 2023, 13:03 Ответить
Марк Кузнецов 3 июня 2023, 13:08
Оценка
Посмотрел фильм был в невероятном шоке фильм посмотреть стоит если смотрел все части и сиквел, и смотреть надо в кино тогда точно фильм зайдёт, тем кто любит фантастику и боевики тем подойдёт или просто посмотреть вечером после работы фильм норм
3 июня 2023, 13:08 Ответить
Марк Кузнецов 3 июня 2023, 13:11
в ответ на сообщение Эля Федорова от 1 июня 2023, 16:04
Оценка
В России не выйдет официально из-за ухода Юниверсал с Российского рынка
3 июня 2023, 13:11 Ответить
Михаил Федотов 4 июня 2023, 12:56
Оценка
Перевод уже не тот , вообще фуфло
4 июня 2023, 12:56 Ответить
User 4 июня 2023, 13:37
Оценка
Перевод полный отстой
4 июня 2023, 13:37 Ответить
Тахмина Сулейманова 4 июня 2023, 15:04
Оценка
Офигенный фильм
4 июня 2023, 15:04 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2023, 15:13
в ответ на сообщение Тахмина Сулейманова от 4 июня 2023, 15:04
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
4 июня 2023, 15:13 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2023, 15:14
в ответ на сообщение Марк Кузнецов от 3 июня 2023, 13:08
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
4 июня 2023, 15:14 Ответить
Максим Манукян 4 июня 2023, 17:43
Оценка
Лутший фильм
4 июня 2023, 17:43 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2023, 19:26
в ответ на сообщение Максим Манукян от 4 июня 2023, 17:43
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
4 июня 2023, 19:26 Ответить
Мили Калова 5 июня 2023, 17:33
Оценка
почему больше нет в прокате форсажа?..
5 июня 2023, 17:33 Ответить
romankonycev536 5 июня 2023, 18:22
Оценка
Очень крутой фильм, продолжение истории фильмов про гонки так называемую семью Доминика. Пойду на него ещё раз )
5 июня 2023, 18:22 Ответить
User 7 июня 2023, 19:50
Оценка
Перевод ужасен
7 июня 2023, 19:50 Ответить
gransortx 10 июня 2023, 10:33
Оценка
Очень понравился! Одним словом, кайф!
10 июня 2023, 10:33 Ответить
Киноафиша.инфо 10 июня 2023, 13:56
в ответ на сообщение gransortx от 10 июня 2023, 10:33
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 июня 2023, 13:56 Ответить
tankist39392 11 июня 2023, 11:43
в ответ на сообщение Den Alyanov от 24 мая 2023, 08:42
В каком кинотеатре смотрел
11 июня 2023, 11:43 Ответить
User 11 июня 2023, 12:24
Оценка
Фильм - никчемный! Сценарий и диалоги прописаны неинтересно. Спецэффекты сделаны не качественно. Актеры играют спустя рукава.
Нудно, пресно, неинтересно
11 июня 2023, 12:24 Ответить
User 11 июня 2023, 12:43
Оценка
Фильм полное разочарование!!! Ушли с просмотра, жалко потраченного времени! Бред полный!!! Прощай Форсаж….(
11 июня 2023, 12:43 Ответить
Киноафиша.инфо 11 июня 2023, 16:31
в ответ на сообщение User от 11 июня 2023, 12:24
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 16:31 Ответить
Киноафиша.инфо 11 июня 2023, 16:31
в ответ на сообщение User от 11 июня 2023, 12:43
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 16:31 Ответить
Максим Знаменщиков 11 июня 2023, 17:56
Оценка
Фильм классный, особенно когда идет потеря Чейкоба , грустно стало, а так испытываешь все эмоции в фильме.
11 июня 2023, 17:56 Ответить
Моя Связь 12 июня 2023, 11:51
Оценка
Я всегда смотрел все части и не по одному разу, но эту часть я посмотрю только один раз!
Фильм очень не понравился, не правильное и не привычное поведение актёров, Вин Дизель стал какой то эмоциональный и озвучка кошмар. Негр Тайриз больше не позитивный а агрессивный какой то и совершенно без юмора. Думаю в режисере Луи Летерье вся проблема.
Надеюсь 11 часть орсажа напишет кто нибудь из предыдущих режиссёров!
12 июня 2023, 11:51 Ответить
Эмир Реджепов 15 июня 2023, 10:16
Оценка
С каждым фильмом становится все больше похожим на индийский фильм
15 июня 2023, 10:16 Ответить
Асик Ташханов 16 июня 2023, 07:56
Оценка
Классна фильм 🔥😈
16 июня 2023, 07:56 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 10:03
в ответ на сообщение Асик Ташханов от 16 июня 2023, 07:56
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился!
16 июня 2023, 10:03 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 10:04
в ответ на сообщение Моя Связь от 12 июня 2023, 11:51
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
16 июня 2023, 10:04 Ответить
User 18 июня 2023, 00:37
Оценка
Не интересная сказка .
18 июня 2023, 00:37 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 12:14
в ответ на сообщение User от 18 июня 2023, 00:37
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:14 Ответить
User 21 июня 2023, 10:58
Оценка
очень интересный
21 июня 2023, 10:58 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июня 2023, 11:41
в ответ на сообщение User от 21 июня 2023, 10:58
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
21 июня 2023, 11:41 Ответить
Фёдор Достоевский 21 июня 2023, 22:09
Оценка
Я, лично, редко такое смотрю, но мне понравилось. Это прекрасно, все очень круто снято, нормальная озвучка, 10 из 10!!!
21 июня 2023, 22:09 Ответить
sosova.marya 21 июня 2023, 22:15
Оценка
Фильм бомба! Там ТАКОЕ…. Идите не пожалеете!!!! Фысший класс!!!!
21 июня 2023, 22:15 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2023, 11:56
в ответ на сообщение sosova.marya от 21 июня 2023, 22:15
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
22 июня 2023, 11:56 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2023, 11:56
в ответ на сообщение Фёдор Достоевский от 21 июня 2023, 22:09
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
22 июня 2023, 11:56 Ответить
User 26 июня 2023, 14:57
Оценка
Я люблю воласатых мужиков
26 июня 2023, 14:57 Ответить
Vitamin Min 28 июня 2023, 13:53
Оценка
Фильм фуфло! Сюжет довольно неплохо, но проработка кадров и общая картина оставляет желать лучшего. Состав актеров Ван лав) Вин Дизель поправился :D
28 июня 2023, 13:53 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2023, 16:17
в ответ на сообщение Vitamin Min от 28 июня 2023, 13:53
Добрый день! Спасибо за отзыв!
28 июня 2023, 16:17 Ответить
Зоя 30 июня 2023, 13:12
Оценка
Фильм получился лучше, чем я ожидала. Муж всё-таки уговорил сходить на форсаж, я всё отнекивалась. Сюжет захватывающий, погони суперские (хоть их и не так много...), Вин Дизель как всегда шикарный, но его новый голос))... это смех...
30 июня 2023, 13:12 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 19:26
в ответ на сообщение Зоя от 30 июня 2023, 13:12
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
30 июня 2023, 19:26 Ответить
Александр Кросовский 2 июля 2023, 09:20
Оценка
Чушь полнейшая. Не фильм а комикс.
Дерьмо. Пора остановиться и прекратить портить впечатление о первых частях фильма!
2 июля 2023, 09:20 Ответить
Александр Кросовский 2 июля 2023, 09:23
Оценка
Местами индийский фильм я бы сказал.
2 июля 2023, 09:23 Ответить
makargotlov654 6 июля 2023, 18:08
Оценка
Отличный фильм
6 июля 2023, 18:08 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2023, 19:05
в ответ на сообщение makargotlov654 от 6 июля 2023, 18:08
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
6 июля 2023, 19:05 Ответить
Alex First 8 июля 2023, 10:07
Оценка
Самый отвратительный форсаж, хочется стереть себе память после просмотра
8 июля 2023, 10:07 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июля 2023, 12:11
в ответ на сообщение Alex First от 8 июля 2023, 10:07
Добрый день! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий 😕 Спасибо за отзыв!
8 июля 2023, 12:11 Ответить
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