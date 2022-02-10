Содержание:

Виктор Добронравов – Фильмы

- Виктор Добронравов – «Рубеж»

- Виктор Добронравов – «Т-34»

- Виктор Добронравов – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Виктор Добронравов – Личная жизнь

Виктор Добронравов родился 8 марта 1983 года в семье народного артиста Фёдора Добронравова и учительницы Ирины Добронравовой. Большую часть детства провёл в родном Таганроге, в свободное время занимаясь театральных кружках вместе с младшим братом Иваном. В конце 80-х семья переехала в Воронеж, а спустя ещё несколько лет — в Москву, Аркадий Райкин заметил отца Добронравова и пригласил в труппу «Сатирикона». Будущий актер после школы поступил в Щукинское училище, которое с успехом окончил в 2004 году и вошёл в состав основной труппы театра им. Вахтангова. С 2004 года Добронравов успел поучаствовать не в одном десятке популярных постановок, включая «Евгения Онегина», «Маскарад», «Царскую охоту», «Собаку на сене», «Чулимск прошлым летом», «Царь Эдип».

Виктор Добронравов – Фильмы

Добронравов дебютировал в эпизодической роли в драме Сергея Урсуляка «Сочинение ко дню победы». После этого он появился в многосерийной мелодраме «Московские окна» 2001 года, а также сыграл эпизодические роли в картинах «Кодекс чести», «Антикиллер-2» и «Побег». С 2005 по 2006 год снимался в сериале «Не родись красивой» в роли курьера Федора. В 2007 году режиссёр «Не родись красивой» Александр Назаров пригласил Добронравова на главную роль в свой новый сериал «Всё возможно». После этого он также появлялся на телевидении в картинах «Сваты», «Чкалов», «Оттепель», «Горюнов» и других проектах. После этого актер сыграл в фильмах «О чём говорят мужчины», «Девушка с косой», «Зеркала». Также Добронравов работает в качестве актера озвучивания в таких сериалах, как «Мамочки», «Ангел-хранитель», «Четвертая смена». В 2018 году Добронравов появился в военном блокбастере «Т-34», ленте «Рубеж», комедии «Ну здравствуй, Оксана Соколова!».

Виктор Добронравов – «Рубеж»

В 2018 году Добронравов исполнил роль майора медицинской службы Бориса Грачева в военной драме Дмитрия Тюрина «Рубеж». Главный герой фильма – успешный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный). В своей жизни он добился многого, но превратился в циничного человека, которому чуждо любое проявление чувств, но однажды он встречает женщину, в которую без памяти влюбляется. Однако в это же время Михаил необъяснимым образом перемещается в 1941 год на знаменитый Невский пятачок, где десятки тысяч советских воинов пали смертью героев, в битве за Ленинград.

Виктор Добронравов – «Т-34»

Военный исторический фильм Алексея Сидорова 2018 года. Действие начинается в 1941 году на Волоколамском рубеже, где во время боя подбит танк младшего лейтенанта Ивушкина (Александр Петров), уничтоживший танковую роту гауптмана Клауса Ягера (Винценц Кифер). В живых остаются два члена экипажа – Ивушкин и Василёнок (Виктор Добронравов), которые попадают в плен к немцам. Ближе к концу войны, в 1944 году командование вермахта поручает Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск. В качестве мишеней будут использоваться захваченные на фронте новейшие Т-34, и для испытаний немцам нужно пушечное мясо. Они выбирают Ивушкина командиром военнопленных, которые станут живыми мишенями.

Виктор Добронравов – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Веселая производственная комедия Кирилла Васильева 2018 года о неудавшемся актере Илье (Виктор Добронравов), которому наконец-то улыбается удача, и он получает работу на «Мужском радио». По этому счастливому поводу он закатывает бурную вечеринку, на которой не знает меры – и наутро просыпается без голоса. Илья впадает в панику и бежит к доктору, там ему говорит, что единственный выход – это укол прямо в голосовые связки. После этой неприятной процедуры Илья прилетает в студию и решает, что проблема исчерпана. Он уже готов приступить к работе, пока не обнаруживает, что его голос стал женским (Валентина Мазунина).

Виктор Добронравов – Личная жизнь

С 2010 года Добронравов женат на фотографе Александре Торгушниковой. У пары две дочери — Василиса и Варвара.