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Виктор Добронравов

Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
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Дата рождения
8 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Таганрог, СССР (Россия)
Рост
175 см
Личные связи
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Братья Федор Добронравов
Федор Добронравов
Отец и сын
Биография Виктора Добронравова

Содержание:
Виктор Добронравов – Фильмы
  - Виктор Добронравов – «Рубеж»
  - Виктор Добронравов – «Т-34»
  - Виктор Добронравов – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Виктор Добронравов – Личная жизнь

Виктор Добронравов родился 8 марта 1983 года в семье народного артиста Фёдора Добронравова и учительницы Ирины Добронравовой. Большую часть детства провёл в родном Таганроге, в свободное время занимаясь театральных кружках вместе с младшим братом Иваном. В конце 80-х семья переехала в Воронеж, а спустя ещё несколько лет — в Москву, Аркадий Райкин заметил отца Добронравова и пригласил в труппу «Сатирикона». Будущий актер после школы поступил в Щукинское училище, которое с успехом окончил в 2004 году и вошёл в состав основной труппы театра им. Вахтангова. С 2004 года Добронравов успел поучаствовать не в одном десятке популярных постановок, включая «Евгения Онегина», «Маскарад», «Царскую охоту», «Собаку на сене», «Чулимск прошлым летом», «Царь Эдип».

Виктор Добронравов – Фильмы

Добронравов дебютировал в эпизодической роли в драме Сергея Урсуляка «Сочинение ко дню победы». После этого он появился в многосерийной мелодраме «Московские окна» 2001 года, а также сыграл эпизодические роли в картинах «Кодекс чести», «Антикиллер-2» и «Побег». С 2005 по 2006 год снимался в сериале «Не родись красивой» в роли курьера Федора. В 2007 году режиссёр «Не родись красивой» Александр Назаров пригласил Добронравова на главную роль в свой новый сериал «Всё возможно». После этого он также появлялся на телевидении в картинах «Сваты», «Чкалов», «Оттепель», «Горюнов» и других проектах. После этого актер сыграл в фильмах «О чём говорят мужчины», «Девушка с косой», «Зеркала». Также Добронравов работает в качестве актера озвучивания в таких сериалах, как «Мамочки», «Ангел-хранитель», «Четвертая смена». В 2018 году Добронравов появился в военном блокбастере «Т-34», ленте «Рубеж», комедии «Ну здравствуй, Оксана Соколова!».

Виктор Добронравов – «Рубеж»

В 2018 году Добронравов исполнил роль майора медицинской службы Бориса Грачева в военной драме Дмитрия Тюрина «Рубеж». Главный герой фильма – успешный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный). В своей жизни он добился многого, но превратился в циничного человека, которому чуждо любое проявление чувств, но однажды он встречает женщину, в которую без памяти влюбляется. Однако в это же время Михаил необъяснимым образом перемещается в 1941 год на знаменитый Невский пятачок, где десятки тысяч советских воинов пали смертью героев, в битве за Ленинград.

Виктор Добронравов – «Т-34»

Военный исторический фильм Алексея Сидорова 2018 года. Действие начинается в 1941 году на Волоколамском рубеже, где во время боя подбит танк младшего лейтенанта Ивушкина (Александр Петров), уничтоживший танковую роту гауптмана Клауса Ягера (Винценц Кифер). В живых остаются два члена экипажа – Ивушкин и Василёнок (Виктор Добронравов), которые попадают в плен к немцам. Ближе к концу войны, в 1944 году командование вермахта поручает Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск. В качестве мишеней будут использоваться захваченные на фронте новейшие Т-34, и для испытаний немцам нужно пушечное мясо. Они выбирают Ивушкина командиром военнопленных, которые станут живыми мишенями.

Виктор Добронравов – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Веселая производственная комедия Кирилла Васильева 2018 года о неудавшемся актере Илье (Виктор Добронравов), которому наконец-то улыбается удача, и он получает работу на «Мужском радио». По этому счастливому поводу он закатывает бурную вечеринку, на которой не знает меры – и наутро просыпается без голоса. Илья впадает в панику и бежит к доктору, там ему говорит, что единственный выход – это укол прямо в голосовые связки. После этой неприятной процедуры Илья прилетает в студию и решает, что проблема исчерпана. Он уже готов приступить к работе, пока не обнаруживает, что его голос стал женским (Валентина Мазунина).

Виктор Добронравов – Личная жизнь

С 2010 года Добронравов женат на фотографе Александре Торгушниковой. У пары две дочери — Василиса и Варвара.

Интересные факты о Викторе Добронравове
  • Добронравов – вокалист группы «Ковер-Квартет».
  • Актер также увлекается баскетболом, в юности был чемпионом Москвы, так что он очень хотел сняться в фильме «Движение вверх», но его не взяли в актерский состав из-за небольшого роста.
  • Для картины «Т-34» было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон и железнодорожная станция.
Фильмография Виктора Добронравова
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.0
Одна
Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.0
Неведомое
триллер, мистика 2022, Россия
0.0
Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Фортануло
Фортануло
короткометражный, комедия 2021, Россия
0.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Герой 115
Герой 115
биография, военный 2020, Россия
0.0
Пальма
Пальма
драма 2020, Россия
7.0
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Фотографии Виктора Добронравова Все фотографии
Виктор Добронравов с семьей Виктор Добронравов с женой Виктор Добронравов с Иваном Добронравовым Виктор Добронравов с отцом
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Иван Добронравов
Иван Добронравов
Братья Федор Добронравов
Федор Добронравов
Отец и сын
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