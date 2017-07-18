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Винценц Кифер
Винценц Кифер
Vinzenz Kiefer
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Винценц Кифер
Vinzenz Kiefer
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Дата рождения
29 января 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Винценца Кифера
Родился 29 января 1979 года. Вайльбург, Германия.
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Фильмография Винценца Кифера
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф
драма, криминал, биография, исторический
2009, Германия / Франция / Чехия
8.0
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Завершились съемки фильма «Т-34»
Накануне завершились съемки военно-приключенческого экшна Алексея Сидорова – «Т-34». Съемки символично стартовали 23 февраля и проходили в Калужской и Московской областях, в
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