Содержание:

Фильмы и сериалы с Ириной Старшенбаум

- Ирина Старшенбаум – «Крыша мира»

- Ирина Старшенбаум – «Притяжение»

Личная жизнь Ирины Старшенбаум

Ирина Старшенбаум – российская актриса, родилась 30 марта 1992 года в Москве. На Ирину оказала сильное влияние ее мама, которая работала стилистом-парикмахером, ее бабушка и дедушка работали в той же сфере. С детства девушка была «манекеном», ей часто меняли прически и делали сложные окрашивания. Со школьных лет Ирина мечтала стать актрисой, как ее двоюродная сестра – актриса Анна Старшенбаум. По окончании школы будущая актриса окончила столичный Университет печати имени Федорова по специальности «Медиабизнес и связи с общественностью» и параллельно с этим прошла курс театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики. Получив высшее образование, Ирина пошла работать на телевидение ведущей развлекательных ток-шоу, а также время от времени сотрудничала с театрами, например, «Театр.doc».

Фильмы и сериалы с Ириной Старшенбаум

Актерская карьера Ирины Старшенбаум началась в 2013 году с предложения сняться в восьмисерийной драме «Переезд» Игоря Кечаева. В сериале Ирине досталась одна из главных ролей, парализованной девушки, прикованной к инвалидной коляске. На экраны проект вышел в 2015 году, а партнерами Старшенбаум по проекту стали Любава Грешнова, Дмитрий Миллер, Александр Пашков и др.

2015 год стал весьма плодотворным для начинающей актрисы, так как с ее участием на телеэкраны вышли сразу несколько проектов: короткометражка «Кроп» и сериал «Крыша мира», который и стал для нее первым шагом на пути к популярности.

Ирина Старшенбаум – «Крыша мира»

Комедийный ситком «Крыша мира» телеканала «СТС» стал настоящим прорывом в карьере Ирины. В этом проекте ей досталась интересная роль авантюристки Ольги Шубиной, а вместе с ней над сериалом трудились Алексей Бардуков, Илья Глинников и Николай Козак. На данный момент вышло три сезона шоу.

Ирина Старшенбаум – «Притяжение»

Всероссийскую узнаваемость Ирина Старшенбаум получила благодаря роли в фантастической ленте Федора Бондарчука «Притяжение» (2017), первым в современной истории российского кинематографа об инопланетном вторжении. В интервью позже Ирина признавалась в том, что чтобы получить свою роль, она проходила все этапы проб наравне с остальными, без использования каких-либо связей в мире кино.

В 2017 году Старшенбаум также исполнила одну из главных ролей в социальной драме «Учителя», освящающей вечную проблему отцов и детей, и драме с элементами триллера «Черная вода».

Личная жизнь Ирины Старшенбаум

Весной 2016 году в СМИ появилась новость о том, что исполнитель главной роли фильма «Притяжение», актер Александр Петров бросил свою девушку после десяти лет отношений ради Ирины, а несколько месяцев спустя, в сентябре, Ирина и Александр официально подтвердил эти слухи. Выяснилось, что их роман закрутился как раз на съемках этого блокбастера Бондарчука. Чуть позже в прессе проскользнул слух о беременности молодой актрисы, но в январе 2017 года она выложила в социальную сеть «Инстаграм» фотографии в купальнике, где виден ее плоский живот.