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Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
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Дата рождения
30 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия
Рост
170 см
Личные связи
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
родные сестры Александр Петров
Александр Петров
вместе с 2016 года
Биография Ирины Старшенбаум

Содержание:

Фильмы и сериалы с Ириной Старшенбаум
  - Ирина Старшенбаум – «Крыша мира»
  - Ирина Старшенбаум – «Притяжение»
Личная жизнь Ирины Старшенбаум

Ирина Старшенбаум – российская актриса, родилась 30 марта 1992 года в Москве. На Ирину оказала сильное влияние ее мама, которая работала стилистом-парикмахером, ее бабушка и дедушка работали в той же сфере. С детства девушка была «манекеном», ей часто меняли прически и делали сложные окрашивания. Со школьных лет Ирина мечтала стать актрисой, как ее двоюродная сестра – актриса Анна Старшенбаум. По окончании школы будущая актриса окончила столичный Университет печати имени Федорова по специальности «Медиабизнес и связи с общественностью» и параллельно с этим прошла курс театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики. Получив высшее образование, Ирина пошла работать на телевидение ведущей развлекательных ток-шоу, а также время от времени сотрудничала с театрами, например, «Театр.doc».

Фильмы и сериалы с Ириной Старшенбаум

Актерская карьера Ирины Старшенбаум началась в 2013 году с предложения сняться в восьмисерийной драме «Переезд» Игоря Кечаева. В сериале Ирине досталась одна из главных ролей,  парализованной девушки, прикованной к инвалидной коляске. На экраны проект вышел в 2015 году, а партнерами Старшенбаум по проекту стали Любава Грешнова, Дмитрий Миллер, Александр Пашков и др.

2015 год стал весьма плодотворным для начинающей актрисы, так как с ее участием на телеэкраны вышли сразу несколько проектов: короткометражка «Кроп» и сериал «Крыша мира», который и стал для нее первым шагом на пути к популярности.

Ирина Старшенбаум – «Крыша мира»

Комедийный ситком «Крыша мира» телеканала «СТС» стал настоящим прорывом в карьере Ирины. В этом проекте ей досталась интересная роль авантюристки Ольги Шубиной, а вместе с ней над сериалом трудились Алексей Бардуков, Илья Глинников и Николай Козак. На данный момент вышло три сезона шоу.

Ирина Старшенбаум – «Притяжение»

Всероссийскую узнаваемость Ирина Старшенбаум получила благодаря роли в фантастической ленте Федора Бондарчука «Притяжение» (2017), первым в современной истории российского кинематографа об инопланетном вторжении. В интервью позже Ирина признавалась в том, что чтобы получить свою роль, она проходила все этапы проб наравне с остальными, без использования каких-либо связей в мире кино.

В 2017 году Старшенбаум также исполнила одну из главных ролей в социальной драме «Учителя», освящающей вечную проблему отцов и детей, и драме с элементами триллера «Черная вода».

Личная жизнь Ирины Старшенбаум

Весной 2016 году в СМИ появилась новость о том, что исполнитель главной роли фильма «Притяжение», актер Александр Петров бросил свою девушку после десяти лет отношений ради Ирины, а несколько месяцев спустя, в сентябре, Ирина и Александр официально подтвердил эти слухи. Выяснилось, что их роман закрутился как раз на съемках этого блокбастера Бондарчука. Чуть позже в прессе проскользнул слух о беременности молодой актрисы, но в январе 2017 года она выложила в социальную сеть «Инстаграм» фотографии в купальнике, где виден ее плоский живот.

Интересные факты о Ирине Старшенбаум
  • В 2015 году актриса была ведущей VI Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага».
  • Зимой 2018 года вместе с другими российскими актерами и музыкантами записала коллективное видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой принять закон о защите прав животных.
  • Дебют Ирины на большом экране состоялся в картине «Притяжение» в 2017 году.
Фильмография Ирины Старшенбаум
Сестры
ужасы 2022, Россия
0.0
Джетлаг
Джетлаг
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Кощей. Начало
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.0
Общага
Общага
драма 2021, Россия
7.0
Вторжение
Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.0
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
#Зановородиться
#Зановородиться
документальный 2018, Россия
0.0
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Ирина Старшенбаум Ирина Старшенбаум Ирина Старшенбаум Ирина Старшенбаум
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Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
родные сестры Александр Петров
Александр Петров
вместе с 2016 года
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