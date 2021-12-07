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Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
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Алексей Сидоров
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Дата рождения
22 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Алексея Сидорова
Родился 22 августа 1968 года. Северодвинск, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Сидорова
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.0
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.0
Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал
2011, Россия
7.0
Бой с тенью
боевик, драма
2005, Россия
7.0
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Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира»
За режиссуру отвечает создатель «Т-34» и «Бригады».
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7 декабря 2021 14:50
Появился первый трейлер драмы о шахматах «Чемпион мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским
В основу сюжета лег реальный шахматный поединок, который приравнивался к противостоянию СССР и стран Запада.
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15 сентября 2021 15:10
Андрей Звягинцев возглавил рейтинг главных российских режиссеров десятилетия
Одержать победу ему помогли многочисленные кинонаграды.
Написать
1 сентября 2020 12:44
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Режиссер «Бригады» пошел вразнос: вскрылась правда о избиении актера во время съемок
Стало известно имя пострадавшего актера.
Написать
25 января 2022 10:10
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