Священная война священна. Любое упоминание её всуе - преступление, требующее извинений, рубища и дороги в Каноссу. Без all inclusive и обратного билета. Надежда проговориться и остаться при этом незамеченным - детский самообман. Вокруг толпы паладинов, которые слышат и ловят каждый твой вздох. Они чтут дедов, блюдут пост, разбираются в каждом аспекте военного ремесла, отечественной истории и в игре World of Tanks. Если бьют - то сразу в нокаут. Любой разговор о Священной войне - провокация,…
Герои, на мой взгляд, хороши, особенно сыгравший белоруса. По голливудски немного переигрывали в соответствии с ролями "добрый и злой". Что портило ту искренность и душевность, которая создавалась в краткие моменты патриотических порывов душ героев команды.
Пожалуй не удались, опять же на мой взгляд, сцены любви. Развития отношений вообще не было. Девушка на протяжении фильма оставалась какой-то "пятой ногой" у собаки. А любовные сцены в лесу выглядели ненужными.
Финальные танковые бои выгляделм эпично. Не знаю насколько такие бои были бы в принципе возможны, но эти сцены были не пустыми техническими постановками,а насыщенными на проявление дружбы, любви, силы моментами.
Очень жаль что в угоду голливудской зрелищности не удалось показать "вид из танка" как он есть . Кто хотя бы раз бывал внутри танка знает, обзора почти нет. Консервная банка.
з.ы. а мне энергия С. Петрова (которого слишком много во всех фильмах) очень понравилась. маленький живчик с непререкаемой харизмой и чувством юмора, легкостью безбашенного кутилы, которому веришь как командиру и другу, за которым можно пойти чтобы умереть... или стать легендой. Отличный актер, которому пусть завидуют Безруков и Козлов.
Как можно было сниматься в этом, Петров?! 😂😂😂😂😂😂😂
Посмотрел сегодня, 4 января 2019 года, фильм «Т-34». На первом утреннем сеансе полный зал. Конечно это современный, во многом компьютерный фильм. Отличные спецэффекты. Но далеко ни это главное. Если Вы хотите правду о буднях войны, то смотрите «Белый тигр» Карена Шахназарова. Здесь фэнтази. Но оно сделано так, что не оставляет в зале никого равнодушным ни на минуту. Отличная работа сценариста и режиссера Алексея Сидорова и продюсера Антона Златопольского на деньги Леонарда Блаватника. «Т-34» с достоинством продолжает серию патриотических фильмов и может быть внесен в список, начинающийся картиной «Движение вверх». Подобрана прекрасная актерская команда.
Александр Петров явно поднялся в своем творчестве на одну ступень выше. Его герой убедителен. Без истерии, принятой сегодня чуть ли не эталоном пафоса.
Ирина Старшенбаум доказала всем и, в первую очередь, себе, что способна играть серьезные драматические роли.
Я качественно изменил свое отношение к Виктору Добронравову. Это его лучшая роль в кино!
В ансамбле актеров особое место принадлежит Винценцу Киферу (Германия), сыгравшему главного врага наших доблестных танкистов. Это действительно серьезный противник. Но один эпизод, когда погибающий фашист жмет руку нашему парню, признавая его как достойного соперника, отдавая дань тому, как настоящему солдату и победителю, сыгранная только глазами, вызывает уважение к актеру Киферу.
Сценарий пересказывать бессмысленно. Экшен во всей свое красоте, где каждый кадр таит новые испытания для четырех советских танкистов и одной девушки.
Зритель ни на секунду не сомневатся, что «наше дело правое и победа будет за нами».
И это правильный посыл авторов и команды, сделавшей этот фильм, россиянам. Мы выстояли в Великой Отечественной войне! И как-нибудь уж сумеем преодолеть испытания на прочность сегодняшнего дня!
Идите в кино всей семьей. Нравственное начало картины повысит любовь Вашу и ваших детей к своей Великой Родине, к её великим сынам !
P.S. Не забудьте носовые платки. До слез прошибает!
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вторая - тоже интересно смотреть, но изюмление в кажную секунду просмотра.
на любителя.
второй раз смотреть не буду. точно.
и детям не надо смотреть.
Только раздражают и отвлекают голодные, постоянно жующие и шуршащие упаковками люди!
Жаворонок 1964г. Который получил приз на канском фестивале....
А в этом фильме много комп графики. А все реальные события в Жаворонке.
Кино, которое ждали... Вот он, тот фильм, который подтверждает твои мысли о том, что живешь ты в самой лучшей стране мира. Лучшей потому, что рядом с тобой настоящие люди: честные душой, веселые и добрые. Не предатели, не смотря ни на что.
Россия - русский - это не про национальность. Ту, которая в паспорте. Это про состояние души, мудрость огромного количества людей на бескрайней территории, ощущающих себя единой страной.
Спасибо авторам и актерам за гордость от причастности к этой стране, за простоту и величие, за уважение к истории. Все актеры просто вытянули выигрышный лотерейный билет. Такие роли будут жить в веках. Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Юрий Борисов, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян очень органично передали историческую правду о войне.
Это кино точно не про танк как железку. Это про то, что наша Родина - танк. Я горжусь тем, что я россиянка!
Смотрела 2 раза с внуком и еще пойду обязательно! Заразила восторгом всю семью и в субботу пойдем с братом и мужем.
К просмотру рекомендую.
фильм не очень интересный, сюжет странный.
и что, актёров уже других нет??? или я сам стремлюсь смотреть фильмы с Петровым ;)))
понравилась только операторская работа и монтаж!
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