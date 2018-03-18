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Священная война священна. Любое упоминание её всуе - преступление, требующее извинений, рубища и дороги в Каноссу. Без all inclusive и обратного билета. Надежда проговориться и остаться при этом незамеченным - детский самообман. Вокруг толпы паладинов, которые слышат и ловят каждый твой вздох. Они чтут дедов, блюдут пост, разбираются в каждом аспекте военного ремесла, отечественной истории и в игре World of Tanks. Если бьют - то сразу в нокаут. Любой разговор о Священной войне - провокация,…