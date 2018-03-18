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Киноафиша Фильмы Т-34 Отзывы о фильме «Т-34»
Т-34 2018 / Россия
8.1 Оцените
627 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Т-34»

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Наша рецензия

Священная война священна. Любое упоминание её всуе - преступление, требующее извинений, рубища и дороги в Каноссу. Без all inclusive и обратного билета. Надежда проговориться и остаться при этом незамеченным - детский самообман. Вокруг толпы паладинов, которые слышат и ловят каждый твой вздох. Они чтут дедов, блюдут пост, разбираются в каждом аспекте военного ремесла, отечественной истории и в игре World of Tanks. Если бьют - то сразу в нокаут. Любой разговор о Священной войне - провокация,…

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Николай Рыбин 18 марта 2018, 19:14
слишком много Петрова в последних фильмах, не его это роль, куда дели паренька из трейлера 2016?
18 марта 2018, 19:14 Ответить
Viktor Kalinyuk 18 марта 2018, 22:06
когда премьера Т-34
18 марта 2018, 22:06 Ответить
Киноафиша.инфо 19 марта 2018, 10:32
в ответ на сообщение Viktor Kalinyuk от 18 марта 2018, 22:06
добрый день! Премьера запланирована на 27 декабря 2018 года
19 марта 2018, 10:32 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2018, 10:53
Сергей, добрый день! После премьеры будет доступен в крупных онлайн-кинотеатрах
28 мая 2018, 10:53 Ответить
Светлана Вяткина 20 ноября 2018, 21:21
Здравствуйте. Как можно забронировать билеты на фильм Т-34
20 ноября 2018, 21:21 Ответить
asabin56 16 декабря 2018, 21:45
Оценка
В последнее время американский голливуд такую бредятина снимать начал, надежда остаётся только на российское кино..
16 декабря 2018, 21:45 Ответить
Eugen (REBEL) Sharapoff 17 декабря 2018, 16:57
Это ремейк фильма Жаворонок 1964 года
17 декабря 2018, 16:57 Ответить
Vladimir Sokolov 18 декабря 2018, 22:20
в ответ на сообщение Николай Рыбин от 18 марта 2018, 19:14
тот же вопрос
18 декабря 2018, 22:20 Ответить
Лена Лепёхина 21 декабря 2018, 21:51
так 27 декабря или 1 января?
21 декабря 2018, 21:51 Ответить
Руслан Планов 27 декабря 2018, 17:32
Ну и что посмотрел кто сеголня фильм???
27 декабря 2018, 17:32 Ответить
Руслан Планов 27 декабря 2018, 17:33
в ответ на сообщение Лена Лепёхина от 21 декабря 2018, 21:51
Сегодня идет уже
27 декабря 2018, 17:33 Ответить
u_r_s_perm 27 декабря 2018, 19:51
Оценка
Фильм понравился, наконец то начали снимать наше кино о войне.
27 декабря 2018, 19:51 Ответить
dalg-res-3791 28 декабря 2018, 15:42
Оценка
Как всегда в России,кто про что,а они -про танк..
28 декабря 2018, 15:42 Ответить
Артём Чернецов 1 января 2019, 08:59
офнитесь
1 января 2019, 08:59 Ответить
Александр Шибанов 1 января 2019, 11:23
Оценка
Очень достойное кино по своей тематике.
1 января 2019, 11:23 Ответить
tkachevf 1 января 2019, 19:14
Оценка
Фильм супер, графика на высоте всем советую посмотреть.
1 января 2019, 19:14 Ответить
onv820717 1 января 2019, 22:27
Оценка
Очень достойное кино, всего в меру, тема полностью раскрыта, и при всей своей "тяжести" военной тематики, можно посмотреть с детьми (+12), не боясь, что они увидят какие-то сцены особой жестокости, насилия, откровенные сцены. Конечно, это драма, с элементами боевика, но есть что-то и от приключенческого жанра. И о юморе не позабыли - в зале частенько хохот стоял. Но и комок в горле - тоже..
1 января 2019, 22:27 Ответить
rmkhafizov 1 января 2019, 23:49
Оценка
Хороший фильм, стоит посмотреть.
1 января 2019, 23:49 Ответить
sergei.idrisov 2 января 2019, 12:38
в ответ на сообщение Светлана Вяткина от 20 ноября 2018, 21:21
Оценка
Здравствуйте!!! С новым 2019 годом Вас!!! Я пытался забронировать билеты в Синема-5 в Меркурий. Но мне девушка ответила по телефону мы не бронируем. Приезжаете и покупаете билеты. В итоге в ночь 1 на 2 января я с сыном ходили на фильм Т-34.Фильм замечательный, отличный.
2 января 2019, 12:38 Ответить
Андрей Петров 2 января 2019, 15:12
Оценка
Хороший фильм Т- 34 полный зал был пустых мест не было
2 января 2019, 15:12 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 января 2019, 17:03
Оценка
Отличный фильм, на одном дыхании. Из-за того, что много сцен внутри танка, такое ощущение, что сам являешься участником сражения. Американцам далеко до этого фильма по душевности содержания и таким спец.эффектам, которые сочетают в себе реальность происходящего и зрелищность. Фильм не перегружен боевыми сценами. Их ровно столько, сколько необходимо душе человека, который чтит и помнит подвиги советских солдат, сопереживая с героями всё, что выпало на их долю. А многих этот фильм заставит по другому посмотреть на военные подвиги солдат, в данном случае танкистов, о которых до этого фильма не и задумывались.
2 января 2019, 17:03 Ответить
Ильгизар Дистанов 2 января 2019, 17:16
Оценка
Фильм очень понравился. Заставляет задуматься, пересмотреть свои ценности. Плюсы фильма затмевают имеющиеся недочеты или минусы, поэтому рекомендуем к просмотру. Пойдем еще раз.
2 января 2019, 17:16 Ответить
Михаил Поносов 2 января 2019, 18:37
Оценка
Фильм интересный (художественный - не докумментальный), есть несколько интересных ходов. К просмотру однозначно!
2 января 2019, 18:37 Ответить
Сергей Зернов 2 января 2019, 21:07
Оценка
Фильм сказка! Трейлер хороший!
2 января 2019, 21:07 Ответить
Владимир Карасев 3 января 2019, 00:00
Оценка
Давно не смотрел хороших русских фильмов, но этот фильм Агонь! Жена вообще не любит кино про войну, но фильм ей как и мне очень понравился. Хороший сценарий, спецэффекты, игра актеров. Вообщем понравилось всё! Фильм всем советую к просмотру. Не пожалеете!
3 января 2019, 00:00 Ответить
poshehonec 3 января 2019, 07:00
Оценка
Отличный фильм! В меру патриотичный и динамичный. Немножко фантастичный, но, мне кажется, хорошая сказка в НГ - это хорошо)
3 января 2019, 07:00 Ответить
Дмитрий Трофимович 3 января 2019, 08:55
Оценка
фильм снят по голливудски с хэппиэндом и сюжетом, который мог бы произойти.... если бы не был столь фантастичным для реальной жизни. Сам сюжет прост: противостояние немецкого и советского офицера, индивидуализма и дружбы, циничности и любви, но соединенных неписанными правилами офицерской чести и мужского противостояния.
Герои, на мой взгляд, хороши, особенно сыгравший белоруса. По голливудски немного переигрывали в соответствии с ролями "добрый и злой". Что портило ту искренность и душевность, которая создавалась в краткие моменты патриотических порывов душ героев команды.
Пожалуй не удались, опять же на мой взгляд, сцены любви. Развития отношений вообще не было. Девушка на протяжении фильма оставалась какой-то "пятой ногой" у собаки. А любовные сцены в лесу выглядели ненужными.
Финальные танковые бои выгляделм эпично. Не знаю насколько такие бои были бы в принципе возможны, но эти сцены были не пустыми техническими постановками,а насыщенными на проявление дружбы, любви, силы моментами.
Очень жаль что в угоду голливудской зрелищности не удалось показать "вид из танка" как он есть . Кто хотя бы раз бывал внутри танка знает, обзора почти нет. Консервная банка.
з.ы. а мне энергия С. Петрова (которого слишком много во всех фильмах) очень понравилась. маленький живчик с непререкаемой харизмой и чувством юмора, легкостью безбашенного кутилы, которому веришь как командиру и другу, за которым можно пойти чтобы умереть... или стать легендой. Отличный актер, которому пусть завидуют Безруков и Козлов.
3 января 2019, 08:55 Ответить
Сергей Андреев 3 января 2019, 14:03
Оценка
Хороший фильм! Пошли на него со смешанным чувством скептицизма, но неожиданно понравился. В общем, не пожалели, о потраченном времени и деньгах.
3 января 2019, 14:03 Ответить
valiullin68 3 января 2019, 14:09
Оценка
такой фильм должен быть только в 3D
3 января 2019, 14:09 Ответить
Мария Иренкова 3 января 2019, 21:52
Оценка
Фильм великолепный, шикарный, незабываемый! ЭТОТ ФИЛЬМ ДЛЯ ДУШИ!!! У меня просто нет слов, это незабываемо!!! И мне искренне жаль, что многие истолковывают суть и смысл с бытовой, материальной точки зрения. Фильм очень многогранный и чувственный! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто создавал этот шедевр кино, отдельное СПАСИБО актёрскому составу (прекрасная игра) !!!
3 января 2019, 21:52 Ответить
Анна Кирсанова 3 января 2019, 22:23
Оценка
Понравился однозначно! Советую посмотреть патриотичный, красивый фильм, гордимся нашими героями, защитниками Родины!
3 января 2019, 22:23 Ответить
Дмитрий Сиротин 3 января 2019, 22:42
Оценка
Фильм Супер! Просто Фильм с большой буквы! Держал в интриге до самого конца! Гордость берет за наших соотечественников, ломавших хребет ВОВ!
3 января 2019, 22:42 Ответить
Наталья Меркулова 3 января 2019, 23:35
Оценка
на очень многих сеансах,реально засыпала,очень переживала,что не смогла взять билет на дневной сеанс,,,,НО тут реально была взбудараженная сюжетом фильма,очень понравилось!Сюжет держал меня в напряжение до конца фильма.Домой шли с мужем и обсуждали моменты.ОТЛИЧНО ! Не жалею что посетила сеанс.
3 января 2019, 23:35 Ответить
1mari.demchenko1 3 января 2019, 23:53
Оценка
На мой взгляд, слишком гладко всё. Но юмор Добронравова зачёт! Стоит один раз посмотреть.
3 января 2019, 23:53 Ответить
Elena Pashkevich 4 января 2019, 00:03
Оценка
Сюжет захватывающий, отличные артисты, все бы нормально, если бы не склонность режиссера к замедленному полету снарядов и пуль и не слишком гладкий до нереальности сюжет. Так и не поняли, куда это экипаж в 44-м летом пробирался из Германии, причем Тюрингии. Чехия тогда тоже была под гитлеровцами и освобождалась только в 1945 году.
4 января 2019, 00:03 Ответить
Elena Pashkevich 4 января 2019, 00:05
в ответ на сообщение Дмитрий Трофимович от 3 января 2019, 08:55
Оценка
Насчет Петрова согласна! Отличный актер с непередаваемым обаянием и харизмой.
4 января 2019, 00:05 Ответить
Геннадий Коржавин 4 января 2019, 11:16
Какая цена билета на фильмы в Байкаловском кинотеатре?
4 января 2019, 11:16 Ответить
ЕЛЕНА К 4 января 2019, 12:16
Оценка
Фильм очень очень впечатлил давно не было достойно фильма о наших героев. Рекомендую всем посмотреть 👍👍👍😍
4 января 2019, 12:16 Ответить
kond-74 4 января 2019, 12:21
Оценка
Фильм Просто СУПЕРСКИЙ !!! Ходил с женой и двумя сыновьями ... одному 11 , другому 15 лет , — Фильм Понравился Всем !!! Побольше бы такого отечественного кино !!! Режиссёру и Актёрам Огромная Благодарность !!!
4 января 2019, 12:21 Ответить
tihiy-l 4 января 2019, 12:22
Оценка
Фильм на раз.. Скучный, глупый.. Нельзя про войну снимать такое кино.. За ветеранов обидно... Фильм для Петрова, однозначно.. Не рекомендую....
4 января 2019, 12:22 Ответить
mikhajlov.maks2012 4 января 2019, 13:53
Оценка
Замечательный фильм, хоть и на современный лад, но по другому молодёжь не поймёт.......
4 января 2019, 13:53 Ответить
Алексей Осадчий 4 января 2019, 16:01
Оценка
Наши сняли прям эфектно и сюжет супер. Когда шел ожидал худшего. Советую!!! И именно в IMax чтоб вкусить спецэфекты.
4 января 2019, 16:01 Ответить
Лидия Войник 4 января 2019, 17:21
в ответ на сообщение https://intrade.bar/68731 от 2 января 2019, 17:03
Оценка
С Вами полностью согласна,такие же ощущения испытывали с мужем при просмотре!Филь отличный,а главное для меня,что хочется его пересмотреть не один раз.Обычно все на оборот,а тут нет.Теперь хотим сходить вмете с сыном,ему точно такой фильм понравится.Очень хочется,чтобы все кто трудился над созданием этого прекрасного фильма получили награду!
4 января 2019, 17:21 Ответить
stecy-l 4 января 2019, 17:59
Оценка
Хуже ничего не видела
Как можно было сниматься в этом, Петров?! 😂😂😂😂😂😂😂
4 января 2019, 17:59 Ответить
um007 4 января 2019, 18:38
Оценка
Броня крепка и танки наши быстры
Посмотрел сегодня, 4 января 2019 года, фильм «Т-34». На первом утреннем сеансе полный зал. Конечно это современный, во многом компьютерный фильм. Отличные спецэффекты. Но далеко ни это главное. Если Вы хотите правду о буднях войны, то смотрите «Белый тигр» Карена Шахназарова. Здесь фэнтази. Но оно сделано так, что не оставляет в зале никого равнодушным ни на минуту. Отличная работа сценариста и режиссера Алексея Сидорова и продюсера Антона Златопольского на деньги Леонарда Блаватника. «Т-34» с достоинством продолжает серию патриотических фильмов и может быть внесен в список, начинающийся картиной «Движение вверх». Подобрана прекрасная актерская команда.
Александр Петров явно поднялся в своем творчестве на одну ступень выше. Его герой убедителен. Без истерии, принятой сегодня чуть ли не эталоном пафоса.
Ирина Старшенбаум доказала всем и, в первую очередь, себе, что способна играть серьезные драматические роли.
Я качественно изменил свое отношение к Виктору Добронравову. Это его лучшая роль в кино!
В ансамбле актеров особое место принадлежит Винценцу Киферу (Германия), сыгравшему главного врага наших доблестных танкистов. Это действительно серьезный противник. Но один эпизод, когда погибающий фашист жмет руку нашему парню, признавая его как достойного соперника, отдавая дань тому, как настоящему солдату и победителю, сыгранная только глазами, вызывает уважение к актеру Киферу.
Сценарий пересказывать бессмысленно. Экшен во всей свое красоте, где каждый кадр таит новые испытания для четырех советских танкистов и одной девушки.
Зритель ни на секунду не сомневатся, что «наше дело правое и победа будет за нами».
И это правильный посыл авторов и команды, сделавшей этот фильм, россиянам. Мы выстояли в Великой Отечественной войне! И как-нибудь уж сумеем преодолеть испытания на прочность сегодняшнего дня!
Идите в кино всей семьей. Нравственное начало картины повысит любовь Вашу и ваших детей к своей Великой Родине, к её великим сынам !
​​​​​​​P.S. Не забудьте носовые платки. До слез прошибает!
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4 января 2019, 18:38 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 4 января 2019, 21:00
Оценка
немцы с каким то маниакальным упорством хотели узнать фамилию и звание главного героя. даже семь раз не расстреливали его после побегов а просто пытали понемногу без особого вреда для здоровья
4 января 2019, 21:00 Ответить
m-a-c-h-o_m-a-n 4 января 2019, 21:16
Оценка
Честно говоря был приятно удивлён! Ходили всей семьёй понравилось все, от и до, просто супер. Если думаете пойти или нет, то слово нет неуместно, стоит и ещё как!
4 января 2019, 21:16 Ответить
e.kuratchenko 4 января 2019, 22:06
Оценка
Очень понравился! Весь фильм с мокрыми ладошками
4 января 2019, 22:06 Ответить
orislav1989 5 января 2019, 02:09
Стыдно смотреть. И больно… Визуально всё хорошо, но смысл! Просто нет цензурных выражений для описания. Начиная со сцены, где танкистов нет настроения, и командир начинает их мотивировать. В 41. Под Москвой. Серьёзно!?! И бойцы с кислыми минами… Хочется плеваться. Фильм хороший если убрать все диалоги и оставить только графику, будет хорошая короткометражка и то не про войну, а про популярную компьютерную игру.
5 января 2019, 02:09 Ответить
santehstroyservis 5 января 2019, 09:57
Оценка
Доброго времени суток, всех с Новым годом! Фильм интересный, но с фантастикой конечно перегнули. Но такое кино несомненно все же нужно, чтобы наши поколения не забывали и знали, что делали те простые парни, ради сегодняшней и последующей жизни.
5 января 2019, 09:57 Ответить
Алексей Старун 5 января 2019, 13:23
Оценка
Отличное кино, сюжет, спецэффекты!!! Собирательные образы реальных героев войны! У меня у самого дед танкистом войну провоевал, много историй слышал, что не написано в книгах и повестях! Фильм достойный, смотреть нужно, с первых минут держит в напряжении! Один из тех фильмов, когда кино лучше чем трейлеры))) Один минус, опять интимные сцены на поле боя))) Достаточно одного поцелуя, а переспим потом!
5 января 2019, 13:23 Ответить
tatiana17082009 5 января 2019, 22:21
Оценка
Фильм очень понравился!
5 января 2019, 22:21 Ответить
Алексей Старун 6 января 2019, 00:36
в ответ на сообщение santehstroyservis от 5 января 2019, 09:57
Оценка
Разве там есть фантастика!? Сама история вымышленная, но не фантастика!
6 января 2019, 00:36 Ответить
santehstroyservis 6 января 2019, 01:24
в ответ на сообщение Алексей Старун от 6 января 2019, 00:36
Оценка
Когда задумали бежать с полигона и напролом промчались через командный пункт, в реальной жизни в лучшем случае закидали бы гранатами сверху донизу, понятие фантастика в данном контексте не буквально принимай.
6 января 2019, 01:24 Ответить
alfiya7163 6 января 2019, 15:34
Оценка
СУПЕР фильм....Шикарнейший... Это лучший фильм начала 2019 года. Хорошая актерская игра, сюжет, графика...Всё очень четко продумано, проделана большая работа над фильмом. Смотрится фильм на одном дыхании...Я впечатлена.
6 января 2019, 15:34 Ответить
bs1303 6 января 2019, 16:19
Оценка
Отличный фильм, очень понравилось!!! Так держать 👍👍👍
6 января 2019, 16:19 Ответить
bs1303 6 января 2019, 16:20
Оценка
Отличный фильм, очень понравилось!!! Молодцы, так держать 👍👍👍
6 января 2019, 16:20 Ответить
2964064 6 января 2019, 18:38
Оценка
Вооооообще не оправдал надежд, не тратьте свое время
6 января 2019, 18:38 Ответить
2964064 6 января 2019, 18:40
Оценка
Писал отзыв про фильм полицейский с рублевки, беру слова обратно
6 января 2019, 18:40 Ответить
alekc-kv 6 января 2019, 22:08
Фильм очень понравился, посмотрел на одном дыхании, очень советую всем
6 января 2019, 22:08 Ответить
Катя Картохина 7 января 2019, 00:16
Оценка
Потрясающий фильм!!!!! Всем советую его посмотреть. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
7 января 2019, 00:16 Ответить
тамара помозова 7 января 2019, 02:51
Оценка
Не впечатлило ! Сплошная фантастика , надуманная , танкисты погибают , потом оживают , как в сказке и так не один раз .Смешно ! Артисты хорошие , только за счет их держится фильм . Один раз посмотрела , ожидала бэольшего ,разочаровалась.Это не фильм о войне - это пародия на войну !
7 января 2019, 02:51 Ответить
waziani 7 января 2019, 12:16
в ответ на сообщение Дмитрий Трофимович от 3 января 2019, 08:55
А с детьми идти можно?Любовные сцены не перегибали?
7 января 2019, 12:16 Ответить
Андрей Елагин 7 января 2019, 12:43
Нормальный такой фильм, не супер конечно, но посмотреть пойдет, есть одно но. Это реклама перед началом и трейлеры. Начало фильма по сайту в 10.40. И что вы думаете ? Ровно 20 минут реклама стрейлерами!!!!! Хочется спросить, ребят вы че ???!!! Народ сидел нервничал не слабо.
7 января 2019, 12:43 Ответить
kristina.lukyanchuk.88 7 января 2019, 16:12
Оценка
Патриотичный фильм,советую к просмотру.Кинозал был полный,в конце фильма зрители стали аплодировать.
7 января 2019, 16:12 Ответить
Александр Верхорубов 7 января 2019, 16:46
Оценка
Хороший фильм, с четкой сюжетной линией, юмора маловато, подойдет для просмотра с семьей. Актеры хорошо сыграли свои роли. Актерам 10.
7 января 2019, 16:46 Ответить
Дмитрий Мастеров 7 января 2019, 17:23
Оценка
Фильм снят очень красиво, общий замысел вроде тоже интересный, но вот сценарий просто ужасный. Такое чувство, что тот, кто его писал, имеет представление и о войне и о танковом бое только по World of tanks. Бред полный. Для любителей боевиков типа "Коммандо" о том, как стадо идиотов гоняется за бессмертным (в прямом смысле) героем и никак не может попасть, может и пойдет, но вот все заявления про историчность рассыпаются в самом начале фильма. Не буду перечислять всех деталей, но и техника не вся соответствует эпохе, и сам бой показан с точки зрения игромана, а не реального боя. Если кому интересно - почитайте воспоминания танкистов о реальных боях, посмотрите хронику. Одним словом, своей рекламы фильм не стоит. Первый и последний раз его смотрел.
7 января 2019, 17:23 Ответить
oleg.72 8 января 2019, 00:03
Оценка
Хороший фильм
8 января 2019, 00:03 Ответить
Марина Поликарпова 8 января 2019, 06:28
в ответ на сообщение um007 от 4 января 2019, 18:38
Оценка
На протяжении всего фильма было чувство неловкости от той глупости, что показывали на экране. В предыдущей рецензии был совет взять с собой носовые платки- а то на &quot;слезу прошибает&quot;. Во время нашего сеанса в зале периодически был слышан смех (и мой в том числе)- от надуманности, несоответствия действительности и до такой степени банальных фраз и диалогов, что создавалось впечатление, будто сценарий писал очень недалекий человек. Реально- жалко потерянного времени и денег. И уж точно не тот фильм, который хочется пересматривать- хотя бы как хорошую режиссерскую или графическую работу. Это далеко не &quot;Аватар&quot; с его спецэффектами. А к вопросу о поднятии духа патриотизма- так &quot;Легенда N17&quot; вызвала его гораздо больше- люди аплодировали в зале. А после этого фильма все выходили в замешательстве - из серии &quot;Что я только что посмотрел&quot;. Во всяком случае, восторженных возгласов, как например, после &quot;Богемской рапсодии&quot;, не было.
8 января 2019, 06:28 Ответить
alex 8 января 2019, 13:50
Оценка
первая половина - оочень интересно смотреть.
вторая - тоже интересно смотреть, но изюмление в кажную секунду просмотра.
на любителя.
второй раз смотреть не буду. точно.
и детям не надо смотреть.
8 января 2019, 13:50 Ответить
Эльнур Эльнур 8 января 2019, 14:06
Давно не выходил с кино с такими эмоциями!Фильм классный!Стоит посмотреть!
8 января 2019, 14:06 Ответить
6854369 8 января 2019, 19:43
Оценка
Хороший фильм, рекомендую.
8 января 2019, 19:43 Ответить
nv.neon 8 января 2019, 21:00
Оценка
Фильм интересный и снят на мировом уровне современных технологий,главное жизненно и впервые хороший конец,что для нашего кино редкость. Обычно наши герои погибают ,а здесь они победили живыми,чему зритель рад и уходит счастливым.
8 января 2019, 21:00 Ответить
shushukina.alena 10 января 2019, 00:34
Оценка
Фильм превосходный!!! Совсем не пожалела что сходила 🔥
10 января 2019, 00:34 Ответить
um007 10 января 2019, 11:33
в ответ на сообщение um007 от 4 января 2019, 18:38
Оценка
Вам надо покинуть эту страну, которую Вытак ненавидите!
10 января 2019, 11:33 Ответить
Юрий Селиверстов 11 января 2019, 11:27
Оценка
Сейчас российский кинематограф в создании фильма делает ставку на спецэффекты, наверное стараются догнать голливуд.
11 января 2019, 11:27 Ответить
Владислав Биценко 11 января 2019, 21:24
в ответ на сообщение Elena Pashkevich от 4 января 2019, 00:03
И снаряды у них почему-то не заканчивались(Было 6 штук)
11 января 2019, 21:24 Ответить
Евген Речкалов 12 января 2019, 17:03
Оценка
Захватывающий фильм
12 января 2019, 17:03 Ответить
katerina_17_90 12 января 2019, 21:06
Оценка
Отличный фильм. Стоит идти, не думая
12 января 2019, 21:06 Ответить
Алина Белева 12 января 2019, 22:58
Оценка
Посмотрели сегодня с мужем фильм. Очень понравился. Конечно, сюжет несколько фантастический, но люблю фильмы, которые оканчиваются хорошим. Немного звук напрягал. Когда диалоги, то все отлично. А когда музыка или бой слишком много сабвуфера. Ну это, я думаю, не от звука фильма зависит, а от самого кинотеатра. А ещё просто бесило малолетний придурок, который на протяжении всего фильма ЖРАЛ (иначе не скажешь) попкорн из ведра, при этом комментируя происходящее. На замечания ноль эмоций. Пришлось деду сего чада сделать замечание, чтоб приструнил внука. Вообще, очень не нравится это заимствование у пиндосов: есть во время сеанса. Ну, и, конечно, как всегда, только зажёгся свет (приглушённо), пол зала схватились с мест и устремилось в гардероб. Хотя фильм ещё шел минут 5. Люди, зачем вы ходите в кино, если вы там непрерывно дуете, пьете, а потом, сломя голову, пытаетесь покинуть кинотеатр? А фильму и актерам: "Браво!"
12 января 2019, 22:58 Ответить
Александр Держицкий 13 января 2019, 00:13
Оценка
Патриотичный экшен, в современном стиле съемки с замедлением кадра. Рекомендую сходить на фильм.
13 января 2019, 00:13 Ответить
s.svetlana19930 13 января 2019, 03:09
Оценка
Отличный филиал!
13 января 2019, 03:09 Ответить
nik-ksu7 13 января 2019, 14:01
Оценка
Фильм отличный!!!!! Смотрели с сыном (8 лет). Фильм так понравился, что сын настоял на повторном просмотре))) Посмотрели ещё раз, так же с большим удовольствием!!
Только раздражают и отвлекают голодные, постоянно жующие и шуршащие упаковками люди!
13 января 2019, 14:01 Ответить
Сергей Луговской 13 января 2019, 17:46
Оценка
Смотрел 2-й раз, с большим удовольствием. Фильм понравился.
13 января 2019, 17:46 Ответить
Игорь Золотарёв 14 января 2019, 12:06
Оценка
Фильм огонь
14 января 2019, 12:06 Ответить
sozonov092 14 января 2019, 12:13
Оценка
Отличный фильм!!! Спецэффекты на высоте,актерам действительно веришь и переживаешь за персонажей.Сам сценарий довольно средненький,но за всем остальным его недостатков не замечаешь. Если хотите увидеть в кой-то веки интересный российский фильм,то сходить однозначно стоит
14 января 2019, 12:13 Ответить
Наташа Бондарчук (Сербул) 14 января 2019, 19:36
Если вы хотите посмотреть по-настоящему хорошее кино,то обязательно идите... давно таких н
14 января 2019, 19:36 Ответить
vik02nan 14 января 2019, 20:05
Оценка
Шикарный фильм, действительно на одном дыхание, даже любовь добавили, ну куда же без неё 🥰💕💕💕
14 января 2019, 20:05 Ответить
kruglayanna87 14 января 2019, 20:29
Оценка
Фильм супер!
14 января 2019, 20:29 Ответить
blondnataly1 15 января 2019, 19:12
Оценка
Очень хороший фильм!!!!! Советую всем посмотреть обязательно!!!!
15 января 2019, 19:12 Ответить
galo4kina.e 18 января 2019, 22:13
Оценка
Фильм класс!!! Ходили семьей,
18 января 2019, 22:13 Ответить
mountin85 20 января 2019, 10:48
в ответ на сообщение Николай Рыбин от 18 марта 2018, 19:14
Оценка
Тоже интересно, он больше подходит под обращ
20 января 2019, 10:48 Ответить
Антон Марченков 20 января 2019, 11:26
Они играть то умеют? Во всех российских фильмах одно и тоже. Отожравшиеся танкисты. Тьфу.
20 января 2019, 11:26 Ответить
Сергей Артамонов 20 января 2019, 22:46
Фильм хороший.Вот только большая часть фильма скопирована с фильма
Жаворонок 1964г. Который получил приз на канском фестивале....
А в этом фильме много комп графики. А все реальные события в Жаворонке.
20 января 2019, 22:46 Ответить
Дженни_Кодес 22 января 2019, 13:06
Оценка
Прежде чем идти на фильм, посмотрите "Жаворонок" 64 года, и почитайте что-то про события, которые легли в основу. Будет гораздо интереснее. "Т 34" - я бы назвала его фильм-военная-сказка. Придираться совершенно не хочу ни к чему! Я определила для себя ЖАНР, и в нём нет никаких противоречий. Актёры играют блестяще. Постановочная режиссура на высоте. Детям от 12 надо смотреть такие фильмы, чтобы они хоть как-то представляли себе войну! Мне очень понравился актёр Винценс Кифер в роли главного, так сказать, злодея. Наши актёры - даже известные - в роли смотрятся органично. Фильм долгий, но смотрится на одном дыхании. Романтичная линия - это для барышень, ну как же без этого! ))) Пули летают красиво! Мне супер-понравился этот эффект! Не люблю, когда тупо стреляют "дыщ-дыщ", всё в дыму. Здесь всё похоже не компьютерную игру. Но зато нам успевают показать людей на войне! Именно людей!
22 января 2019, 13:06 Ответить
Дженни_Кодес 22 января 2019, 13:08
в ответ на сообщение Антон Марченков от 20 января 2019, 11:26
Оценка
Нам режиссёр показал, что они ни хрена не отожравшиеся! Как они на капусту набросились! А делать их намеренно тощими, заставляя актёра сбрасывать 10 кг. - кому нужна эта реалистичность?
22 января 2019, 13:08 Ответить
Дженни_Кодес 22 января 2019, 13:12
в ответ на сообщение Дмитрий Мастеров от 7 января 2019, 17:23
Оценка
Ну, многих бы хороших кинофильмов не было, если бы всё должно было быть, как в жизни! Режиссёры не претендуют на документальность!
22 января 2019, 13:12 Ответить
Дженни_Кодес 22 января 2019, 13:13
в ответ на сообщение Алексей Старун от 6 января 2019, 00:36
Оценка
История не вымышленная. Почитайте! Таких историй было несколько! Правда, так хорошо они не заканчивались(((
22 января 2019, 13:13 Ответить
Дженни_Кодес 22 января 2019, 13:14
в ответ на сообщение Мария Иренкова от 3 января 2019, 21:52
Оценка
Да вот именно! Придираются к каким-то мелочам! Сравнивают технику и т.п..... Не могут просто расслабиться и получить удовольствие от режиссёрского вИдения)
22 января 2019, 13:14 Ответить
alyena.08 22 января 2019, 23:02
Оценка
Хороший фильм.
22 января 2019, 23:02 Ответить
Иванова Лариса 24 января 2019, 15:24
Оценка
Кино, которое ждали
Кино, которое ждали... Вот он, тот фильм, который подтверждает твои мысли о том, что живешь ты в самой лучшей стране мира. Лучшей потому, что рядом с тобой настоящие люди: честные душой, веселые и добрые. Не предатели, не смотря ни на что.
Россия - русский - это не про национальность. Ту, которая в паспорте. Это про состояние души, мудрость огромного количества людей на бескрайней территории, ощущающих себя единой страной.
Спасибо авторам и актерам за гордость от причастности к этой стране, за простоту и величие, за уважение к истории. Все актеры просто вытянули выигрышный лотерейный билет. Такие роли будут жить в веках. Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Юрий Борисов, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян очень органично передали историческую правду о войне.
​​​​​​​ Это кино точно не про танк как железку. Это про то, что наша Родина - танк. Я горжусь тем, что я россиянка!
Смотрела 2 раза с внуком и еще пойду обязательно! Заразила восторгом всю семью и в субботу пойдем с братом и мужем.
24 января 2019, 15:24 Ответить
Elena Maximova 26 января 2019, 20:14
Оценка
Такие понятные "современному" зрителю стрелялки. "Танчики". Актеры то недоигрывают, то переигрывают, одним словом, не верю. Возмущает, что такой материал, глубокий и трагичный, брошен под ноги конъюнктуре.
26 января 2019, 20:14 Ответить
Ivan Savchenko 27 января 2019, 00:10
Оценка
Фильм бомбовый, советую посмотреть его и не один раз 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
27 января 2019, 00:10 Ответить
ev_geny 27 января 2019, 19:09
Оценка
Фильм очень достойный, смотрели с женой - нам понравилось. Кто не смотрел ещё, то советую посмотреть
27 января 2019, 19:09 Ответить
rafik.ivanov.85 31 января 2019, 09:00
Оценка
Норм можно посмотреть , если совсем уж не чего больше смотреть .
31 января 2019, 09:00 Ответить
Антон Чехов 3 февраля 2019, 18:01
Оценка
Очень хороший фильм! Люблю фильмы про ВОВ, рекомендую к просмотру
3 февраля 2019, 18:01 Ответить
Слава Шефер 5 февраля 2019, 17:28
одни фейк комменты вот как деньги делают с русского кино то есть ховна
5 февраля 2019, 17:28 Ответить
eddin 5 февраля 2019, 21:48
Оценка
90% экранного времени - бред сивой кобылы. Фильм сняли люди, воспитанные игрой в танчики. Печально, если хвалебные отзывы реальные. Смотрите хорошие фильмы о войне: "На войне, как на войне", "Судьба человека", "В бой идут одни старики", "Они сражались за Родину", как минимум.
5 февраля 2019, 21:48 Ответить
Сергей Варик 19 февраля 2019, 10:32
Оценка
Очень прикольно наблюдать, на попытки влить негатива, на вполне нормальный фильм)))))
19 февраля 2019, 10:32 Ответить
reykh-94 24 февраля 2019, 22:52
Оценка
Фильм отличный. Затрагивает моменты сражение легендарного танка конструктора Кошечкина. И оправдывает поговорку:"Один в поле воин". Спасибо большое.
24 февраля 2019, 22:52 Ответить
reykh-94 24 февраля 2019, 22:59
Оценка
Фильм отличный. Спасибо большое за киносеанс. Вечная Слава танкистам Красной Армии.
24 февраля 2019, 22:59 Ответить
magurina 25 марта 2019, 03:11
Денег нет!но вы держитесь
25 марта 2019, 03:11 Ответить
bob-37 4 мая 2019, 10:39
Оценка
Понравился. Смотрел в кино. Потом даже пересмотрел дома на большом экране еще раз, когда появился в хорошем качестве в открытом доступе. Фильм отличный, сюжет основан на реальных исторических событиях, конечно же, с финалом не как в истории, а "для красивого кино". Спецэффекты - супер, на высшем уровне, как у Бекмамбетова, а вот Михалкова зря приглашали, не нужно его присутствие в хороших и кассовых фильмах, пускай отдыхает от российского кинематографа и без него, я уверен, справились бы.
К просмотру рекомендую.
4 мая 2019, 10:39 Ответить
Воронова Воронова 11 августа 2019, 17:42
Оценка
Ну крутой фильм!Душевный! Супер 👍👏💐
11 августа 2019, 17:42 Ответить
Владимир Замятин 30 сентября 2019, 08:49
Оценка
Уважаемый Алексей Леонидович.Вы создали отличный фильм.теперь Вам надо развить дальше свой успех.снять народный фильм,с подлинными эпизодами,не только ,по воспоминаниям участников войны,но и из мирной жизни нашего народа.у меня есть предложения,по таким эпизодам.Такой фильм будет способствовать значительному подъёму имиджа России,
30 сентября 2019, 08:49 Ответить
Андрей 15 февраля 2020, 13:25
Оценка
5 баллов из 10ти!
фильм не очень интересный, сюжет странный.
и что, актёров уже других нет??? или я сам стремлюсь смотреть фильмы с Петровым ;)))
понравилась только операторская работа и монтаж!
15 февраля 2020, 13:25 Ответить
maksimvinicenko52 1 марта 2020, 12:41
Оценка
фильм очень классный я бы его смотрел каждый день мне он очень понравился и особенно когда наши русские сбежали от немцов на нашей т-34 и я ставлю 10 балов за этот фильм
1 марта 2020, 12:41 Ответить
Max Dryha 25 марта 2020, 00:04
Оценка
полный шлак... как такое смотреть можно???
25 марта 2020, 00:04 Ответить
Юданов Александр 28 мая 2020, 12:39
Оценка
Фантастический фильм о войне, пропитанный вонью каналов ТНТ и НТВ, лучше б я посмотрел на сварку... два раза
28 мая 2020, 12:39 Ответить
Сергей 6 июня 2020, 09:11
Оценка
Хороший фильм
6 июня 2020, 09:11 Ответить
Денис Колосов 15 июля 2020, 23:23
Оценка
Хороший фильм, посмотреть можно, актёры супер! 😎
15 июля 2020, 23:23 Ответить
Наталья Ивасив 25 января 2021, 12:56
Когда будет фильм т34 в кинотеатре?
25 января 2021, 12:56 Ответить
Игорь Яковлев 18 июля 2021, 11:01
Оценка
Полное убожество
18 июля 2021, 11:01 Ответить
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