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Артур Сопельник

Артур Сопельник
Артур Сопельник
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Дата рождения
26 мая 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Биография Артур Сопельник

Фильмография Артур Сопельник
Вечный холод
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези 2015, Россия
0.0
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Статьи о персоне
«Кадетство» аукнулось: Артур Сопельник ошеломил признанием Знаменитый образ надолго стал ассоциироваться с артистом.
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26 мая 2022 11:05
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