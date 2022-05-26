Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Артур Сопельник
Артур Сопельник
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Артур Сопельник
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 мая 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Биография Артур Сопельник
Развернуть
Фильмография Артур Сопельник
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези
2015, Россия
0.0
Все фильмы
Статьи о персоне
«Кадетство» аукнулось: Артур Сопельник ошеломил признанием
Знаменитый образ надолго стал ассоциироваться с артистом.
Написать
26 мая 2022 11:05
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас