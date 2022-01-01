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Артем Быстров
Артем Быстров
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Артем Быстров
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Дата рождения
19 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Артема Быстрова
Родился 19 марта 1985 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Артема Быстрова
Тибра
триллер
2022, Россия
0.0
Маленький воин
комедия
2021, Россия
6.0
5 недель
комедия
2021, Россия
5.0
Скажи ей
драма
2020, Россия
7.0
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.0
Спасибо деду за победу
комедия, семейный
2018, Россия
6.0
Крик тишины
драма, исторический
2018, Россия
6.0
Землетрясение
драма
2016, Россия
7.0
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