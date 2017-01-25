«Притяжение»: Рецензия Киноафиши

На Финляндию надо было падать… (с)

«А из нашего окна космолета тень видна», - примерно так могли хвастать обыватели Северного Чертанова, после того как им прямо на голову свалился неопознанный инопланетный корабль. Свалился не по собственный воле. Бедолага попал под метеоритный дождь, после чего был добит бравыми парнями из российского ВВС. Так что посадка оказалась, мягко говоря, незапланированной. И, в общем, не самой удачной.

Кадр из фильма Федора Бондарчука «Притяжение»

Вот вы, кстати, зря смеетесь. Без жертв-то не обошлось. Падая, инопланетный гость, разворошил почти половину района. И многие земляне, прописанные в этом самом Чертанове, стали требовать инопланетной крови. Начальство, однако, от карательных мер воздерживалось, а так как визитер особой агрессии не проявлял, то солдаты просто обнесли место падения хлипким заборчиком и стали тот заборчик усиленно охранять. Не тут-то было. Праведный гнев народа так просто не утихает. И вот одна возмущенная старшеклассница (Ирина Старшенбаум) – дочь полковника Лебедева (Олег Меньшиков) – вооружившись до зубов пистолетом отца, побежала к своему парню и заявила, что жаждет мести. Артем (Александр Петров), пацан на редкость крутой, барышню поддержал, друганы его тоже не отказались… и летучий отряд из пятерых чертановских недорослей отправился на войну с инопланетной цивилизацией.

Кадр из фильма Федора Бондарчука «Притяжение»

Споры о новой работе Федора Бондарчука начались почти за полгода до выхода фильма в прокат. А после первых показов баталии и вовсе разгорелись нешуточные. Как ни странно, большая часть зрителей от «Притяжения» в полном восторге: интернет тонет в восторженных дифирамбах, в утверждениях, что «это революция в российском кино», что «мы вышли на один уровень с Голливудом» и т.д. Но есть и те, кто, мягко говоря, слегка недоволен. Мол, «не фильм, а собрание глупостей», «опять на экране рашка-невкусняшка» и т.д. Истина же, как водится, скорее всего, находится где-то посередине.

Олег Меньшиков в фильме Федора Бондарчука «Притяжение»

Все зависит от того, что вы ждете от «Притяжения». На мой взгляд, это масштабный зрелищный проект, отличное кино для подростков, и серьезный шаг в деле освоения блокбастеров. Шаг действительно очень удачный. Умение создавать фильмы этого жанра не приходит само, не сваливается с неба – Голливуд осваивал его десятки лет. Освоим и мы. Собственно, мы уже начали. И, судя по «Притяжению», у нас получается. Повторюсь: по меркам зрелищного кино, это очень хороший фильм. (А уж по нашим, отечественным меркам, и того круче).

Кадр из фильма Федора Бондарчука «Притяжение»

Значит ли это, что «Притяжение» идеально? Конечно же, нет. Здесь отличные диалоги, да и сюжет не топчется на месте, а постоянно идет вперед, развивается, не буксует: условия игры то и дело меняются, меняются и персонажи, что очень и очень здорово. Но, видимо, сценарные дыры еще никто отменить не в силах. Почему высшие существа, которым доступна тайна бессмертия, так легко позволяют подстрелить свой корабль? Нет, я понимаю, что наши ВВС впереди вселенной всей, но все-таки… Пришельцы либо сильны, либо нет, давайте определяться.

Ирина Старшенбаум в фильме Федора Бондарчука «Притяжение»

А старшеклассники, которые сами, своими силами делают инопланетянину переливание крови? Мол, он дышит нашим воздухом, значит, и земная кровь ему подойдет. Рептилии, кстати, тоже дышат воздухом – давайте и им человечью кровь переливать будем, ага. Или концерт (большое скопление народа) во время инопланетного вторжения? Школы, которые продолжили работать? Сетка Рабица, которой оградили потенциально опасный объект, даже не задумавшись о какой бы то ни было эвакуации? Скажите, почему я во все это не верю?!

Александр Петров в фильме Федора Бондарчука «Притяжение»

Есть и еще один момент. Скорее всего, некоторые зрители столкнутся с эффектом обманутых ожиданий. Потому что, несмотря на трейлеры и рекламу, фильм не о космосе от слова «совсем». Он о нас, грешных. И «инопланетные вкусности» занимают на экране катастрофически мало времени. «Разборок» между чертановской шпаной и полицией больше в разы. Само по себе это не так уж и плохо. (Тем более, что всякого рода стычки сняты очень эффектно). Агрессия, манипуляция массовым сознанием, природа возникновения массовых протестов, стихийное поведение толпы – вот что волнует авторов «Притяжения». И они выводят это на экран грамотно и в очень зрелищной форме. Но лично я до сих пор не уверена, как примут это те, кто пришел «просто позырить на инопланетян».

Кадр из фильма Федора Бондарчука «Притяжение»

К тому же, в фильме очень много «заимствований». Как вольных, так и невольных. Начиная от вертящегося в космосе корабля (привет тем, кто сталкивался с «Пассажирами»), и заканчивая броней, явно снятой с плеча одного из любимых героев комиксов Marvel. (Про рекламный слоган «Это наша Земля» – пламенный привет всем любителям колбасных изделий – тактично умолчим). Конечно, это не столь уж и важно, но все-таки… Чуть больше оригинальности фильму бы явно не помешало.

Ирина Старшенбаум в фильме Федора Бондарчука «Притяжение»

Тем не менее, «Притяжение» удивляет. Хотя бы тем, что оно лучше, чем можно было бы предполагать. Удивляет графиком, масштабом, динамикой, сценами боя. Зрелищностью, в конце-то концов. Не назову его совершенным, идеальным, революционным – конечно же, нет. Но для нашего зрелищного кино это серьезная заявка на будущее. Вот серьезно. Да, мы только учимся – но уже и многое можем. А «Притяжение» – тому свидетель.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26 января

Расписание и покупка билетов на фильм «Притяжение»