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«А из нашего окна космолета тень видна», - примерно так могли хвастать обыватели Северного Чертанова, после того как им прямо на голову свалился неопознанный инопланетный корабль. Свалился не по собственный воле. Бедолага попал под метеоритный дождь, после чего был добит бравыми парнями из российского ВВС. Так что посадка оказалась, мягко говоря, незапланированной. И, в общем, не самой удачной. Кадр из фильма Федора Бондарчука «Притяжение» Вот вы, кстати,…