Юлия Лебедева[закадровый голос]Когда я была маленькой, мы с мамой любили сидеть и смотреть в ночное небо, вот так, мечтая, что мы не одни во всей Вселенной, что звёзды — это глаза ангелов, которые нас охраняют. Но когда мама заболела, ни один из них не помог. Тогда я поняла — там никого нет. Только тишина, пустота и холод.
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TeacherРебята, я... Я понимаю, как это тяжело для всех вас. Мы все потеряли близких, друзей, соседей. Несмотря на горечь утрат, нельзя поддаваться злости. Нельзя. Мы ждали тысячи лет, чтобы встретить пришельцев. Вы все должны осознать, как это важно.