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Киноафиша Фильмы Притяжение Цитаты из фильма Притяжение

Цитаты из фильма Притяжение

Saul Ваша планета запрещена для открытых визитов.
Полковник Лебедев Почему?
Saul Чрезвычайно агрессивная социальная среда.
Saul Несмотря на почти идеальные климатические условия.
Saul Четыре миллиарда насильственных смертей за последние 5000 лет.
Saul За тот же период около 15 000 крупных военных конфликтов.
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Hakon [о собаке Джулии] Это существо страдает. Ей больно.
Julia Lebedeva Да, я знаю. Она уже очень старая. Папа говорит, что пора усыпить.
Hakon Усыпить?
Julia Lebedeva Убить её. Но я не могу. Чару — часть семьи. Я купила её вместе с мамой. А теперь её нет.
Hakon Ты любишь думать о матери, а из-за этого заставляешь это существо так страдать?
Julia Lebedeva Нет, не так. Просто мне она нужна.
Hakon Почему?
Julia Lebedeva Вы, ребята, не очень с чувствами, да?
Hakon Мы видим и чувствуем так же, как и вы.
Julia Lebedeva Я не про эти чувства. Благодарность. Одиночество. Ненависть. И любовь.
Hakon Любовь и ненависть нужны, чтобы побороть страх смерти. Когда смерти нет, нет нужды ни в любви, ни в ненависти.
Julia Lebedeva Потрясающе. Пойду поменяю статус на такой.
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[первые строки]
Юлия Лебедева [закадровый голос] Когда я была маленькой, мы с мамой любили сидеть и смотреть в ночное небо, вот так, мечтая, что мы не одни во всей Вселенной, что звёзды — это глаза ангелов, которые нас охраняют. Но когда мама заболела, ни один из них не помог. Тогда я поняла — там никого нет. Только тишина, пустота и холод.
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Teacher Ребята, я... Я понимаю, как это тяжело для всех вас. Мы все потеряли близких, друзей, соседей. Несмотря на горечь утрат, нельзя поддаваться злости. Нельзя. Мы ждали тысячи лет, чтобы встретить пришельцев. Вы все должны осознать, как это важно.
Mironov Это не важно!
Teacher Мы понятия не имеем, какие у пришельцев моральные нормы. Что они думают о жизни и смерти. Знают ли они боль утраты.
Julia Lebedeva Если они не понимают, почему я должен объяснять это пришельцам? Зачем нам этот контакт? Почему бы просто не выгнать их отсюда, а?
Teacher Потому что это уникальный шанс для всего человечества.
Julia Lebedeva Шанс умереть? Отдать наши дома каким-то уродам?
Teacher Настоящий шанс понять что-то о себе. Узнать, кто мы. Может, даже найти свой дом.
Julia Lebedeva Я и так знаю всё о себе. Я — дом, я их сюда не звал!
Teacher Юля...
Julia Lebedeva Им надо уйти. Мы их не приглашали, и Света была бы жива!
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Юлия Лебедева Всё было прекрасно, пока вы тут не появились.
[зажигает сигарету]
Хакон Зачем ты это делаешь?
Юлия Лебедева Что?
Хакон Вдыхать — вредно.
Юлия Лебедева Тебе-то что? Это своего рода традиция: когда сюда прилетает высшая раса, чтобы нас уничтожить, мы все начинаем курить. Типа, быстрее сдадимся. Понимаешь?
Хакон Мы не хотим вас уничтожать. Вы сами себе вредите.
Юлия Лебедева Мне сейчас нужен переводчик, который говорит на языке пришельцев.
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Lyuba Юля, какой у тебя пароль от Wi-Fi? Я сфоткал этого НЛО и надо выложить.
Julia Lebedeva Ну, это девять девяток, но официально я не должна знать. Здесь, в казарме полковника, пароль от Wi-Fi дают только за хорошее поведение.
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Google А что, если кто-нибудь заметит?
Julia Lebedeva Я скажу, что это была твоя идея, и что ты меня сюда силой затащил. Если посадят — поцелую!
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