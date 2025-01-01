Teacher Ребята, я... Я понимаю, как это тяжело для всех вас. Мы все потеряли близких, друзей, соседей. Несмотря на горечь утрат, нельзя поддаваться злости. Нельзя. Мы ждали тысячи лет, чтобы встретить пришельцев. Вы все должны осознать, как это важно.

Mironov Это не важно!

Teacher Мы понятия не имеем, какие у пришельцев моральные нормы. Что они думают о жизни и смерти. Знают ли они боль утраты.

Julia Lebedeva Если они не понимают, почему я должен объяснять это пришельцам? Зачем нам этот контакт? Почему бы просто не выгнать их отсюда, а?

Teacher Потому что это уникальный шанс для всего человечества.

Julia Lebedeva Шанс умереть? Отдать наши дома каким-то уродам?

Teacher Настоящий шанс понять что-то о себе. Узнать, кто мы. Может, даже найти свой дом.

Julia Lebedeva Я и так знаю всё о себе. Я — дом, я их сюда не звал!