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Черная вода Черная вода
Киноафиша Фильмы Черная вода

Черная вода, 2016

2016 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр ленты «Гуляй, Вася!», а также фильма «Неадекватные люди» Роман Каримов выпускает в прокат свой новый фильм «Черная вода». В съёмках отечественного хоррора приняли участие Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Килиманджара»), Дмитрий Богдан («30 свиданий», «Плюс один»), Евгений Алёхин («Арбузные корки»), Инна Егорова (эпизодическая роль в фильме «Птица») и другие.

В центре сюжета ленты «Черная вода» окажутся трое молодых людей: братья Максим и Пётр, а также девушка Полина. Они решают отправиться в маленькую деревушку и заселяются на заброшенный корабль, история которого окутана множеством страшных легенд. Однажды ночью Полина пропадает. Но не успевают ребята отправиться на поиски, как она возвращается. После этого случая начинается настоящий ужас, и у героев зарождается подозрение, что перед ними совсем не Полина...

- Режиссёр Роман Каримов также выступил в качестве соавтора сценария, который он писал совместно с Александром Лунгиным (сын Павла Лунгина) и Сергеем Осипьяном (ученик Александра Кайдановского)

- Саундтрек к трейлеру фильма «Черная вода»  был взять из библиотеки Imagine Music «Quicksilver» из альбома «Razor Vol. 1» 

- В 2017 году Роман Каримов выпускает сразу два своих фильма: «Черная вода» и «Днюха»

Трое молодых людей - Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, -  приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это... уже не Полина

 

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера в мире 11 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Дмитрий Богдан
Дмитрий Богдан
Евгений Алехин
Евгений Алехин
Сергей Белый
Наталья Шапошникова
Наталья Шапошникова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная вода 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
 «Черная вода» – новая работа Романа Каримова, известного, по большей части, своей дебютной комедией «Неадекватные люди». На этот раз режиссер предпочел жанр психологического триллера. Максим забирает из клиники брата Диму, который лечится там от наркозависимости. Захватив с собой девушку Максима Полину, они отправляются за город, где собираются отремонтировать старый заброшенный корабль. На корабле и вокруг него начинают происходить странные вещи, и это…
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Валентин 10 июля 2017, 14:16
первый мистический триллер от Романа Каримова... комедии он снимает лучше
Чёрная водаПервый, да не совсем первый блин комом. У Романа Каримова… Читать дальше…
kira0791 14 июля 2017, 11:25
это НЕ ужасы!
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