Черная вода, 2016

Режиссёр ленты «Гуляй, Вася!», а также фильма «Неадекватные люди» Роман Каримов выпускает в прокат свой новый фильм «Черная вода». В съёмках отечественного хоррора приняли участие Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Килиманджара»), Дмитрий Богдан («30 свиданий», «Плюс один»), Евгений Алёхин («Арбузные корки»), Инна Егорова (эпизодическая роль в фильме «Птица») и другие.
В центре сюжета ленты «Черная вода» окажутся трое молодых людей: братья Максим и Пётр, а также девушка Полина. Они решают отправиться в маленькую деревушку и заселяются на заброшенный корабль, история которого окутана множеством страшных легенд. Однажды ночью Полина пропадает. Но не успевают ребята отправиться на поиски, как она возвращается. После этого случая начинается настоящий ужас, и у героев зарождается подозрение, что перед ними совсем не Полина...
- Режиссёр Роман Каримов также выступил в качестве соавтора сценария, который он писал совместно с Александром Лунгиным (сын Павла Лунгина) и Сергеем Осипьяном (ученик Александра Кайдановского)
- Саундтрек к трейлеру фильма «Черная вода» был взять из библиотеки Imagine Music «Quicksilver» из альбома «Razor Vol. 1»
- В 2017 году Роман Каримов выпускает сразу два своих фильма: «Черная вода» и «Днюха»
Трое молодых людей - Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, - приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это... уже не Полина
Чёрная водаПервый, да не совсем первый блин комом. У Романа Каримова… Читать дальше…