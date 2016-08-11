Черная вода, 2016

Режиссёр ленты «Гуляй, Вася!», а также фильма «Неадекватные люди» Роман Каримов выпускает в прокат свой новый фильм «Черная вода». В съёмках отечественного хоррора приняли участие Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Килиманджара»), Дмитрий Богдан («30 свиданий», «Плюс один»), Евгений Алёхин («Арбузные корки»), Инна Егорова (эпизодическая роль в фильме «Птица») и другие.

В центре сюжета ленты «Черная вода» окажутся трое молодых людей: братья Максим и Пётр, а также девушка Полина. Они решают отправиться в маленькую деревушку и заселяются на заброшенный корабль, история которого окутана множеством страшных легенд. Однажды ночью Полина пропадает. Но не успевают ребята отправиться на поиски, как она возвращается. После этого случая начинается настоящий ужас, и у героев зарождается подозрение, что перед ними совсем не Полина...