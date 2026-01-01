Никита Кукушкин – российский актер театра и кино. Его запоминающаяся внешность, талант и неординарность разжигают у поклонников неподдельный интерес к его биографии и личной жизни. Никита быстро обрел популярность, причем как у театральной публики «Гоголь-центра», так и у кинозрителей.

Он родился 14 ноября 1990 года в Москве. Семья была неполной, воспитывался он только матерью Тамарой Алексеевной. Своего отца мальчик не знал. Будучи целыми днями занятой на работе, мать не могла постоянно следить за проделками своего сорванца сына, который с ранних лет отличался неугомонным характером и склонностью к проказам. Поэтому ребенок часто оказывался в совершенно неподходящих для него местах, где его и находила мама.

Учась в школе с театральным уклоном, мальчик доставлял своими выходками немало хлопот и своим педагогам, поэтому заслужил репутацию задиры и хулигана. В этом заведении он проучился до 9 класса. 10 и 11 классы Никита заканчивал в обычной московской школе.

Творческие способности Кукушкина проявились еще в детстве. Он увлекался музыкой, философией, задумывался об усовершенствовании мира. Когда ему было шестнадцать, он выступал на сцене музыкального детского театра, после чего понял, что его призвание – профессия актера. Однако в Школу-студию МХАТ парень поступил лишь с третьей попытки. После окончания учебного заведения в 2012 году Никита начал работать в «Гоголь-центре» в Москве, где стал одним из ведущих актеров. Вскоре пришли и первые роли в кино.

Дебютными для Никиты Кукушкина были роли в сериале «Кадетство» в 2006 году, в фильме «Околофутбола» 2013 года, где он снялся в эпизоде, а также в драматической картине о подростках «Класс коррекции», вышедшей в 2014 году и принесшей ему награду на фестивале «Амурская осень».

Личная жизнь популярного актера сложилась счастливо: с 2016 года он женат на актрисе Анне Назаровой, с которой воспитывает дочь Софию.

Никита Кукушкин все чаще появляется в кино и плотно занят в театре, причем не только как актер, но и как режиссер: в 2019 году он поставил на сцене «Гоголь-центра» спектакль «Боженька». Он занимается благотворительностью, и в конце 2020 года запустил приложение «Помощь», в котором пользователь может выбрать любого нуждающегося в своем городе и помочь ему финансово.

В России включен в реестр иностранных агентов.