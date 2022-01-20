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Никита Кукушкин

Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
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Дата рождения
14 ноября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
169 см
Биография Никиты Кукушкина

Никита Кукушкин – российский актер театра и кино. Его запоминающаяся внешность, талант и неординарность разжигают у поклонников неподдельный интерес к его биографии и личной жизни. Никита быстро обрел популярность, причем как у театральной публики «Гоголь-центра», так и у кинозрителей.

Он родился 14 ноября 1990 года в Москве. Семья была неполной, воспитывался он только матерью Тамарой Алексеевной. Своего отца мальчик не знал. Будучи целыми днями занятой на работе, мать не могла постоянно следить за проделками своего сорванца сына, который с ранних лет отличался неугомонным характером и склонностью к проказам. Поэтому ребенок часто оказывался в совершенно неподходящих для него местах, где его и находила мама.

Учась в школе с театральным уклоном, мальчик доставлял своими выходками немало хлопот и своим педагогам, поэтому заслужил репутацию задиры и хулигана. В этом заведении он проучился до 9 класса. 10 и 11 классы Никита заканчивал в обычной московской школе.

Творческие способности Кукушкина проявились еще в детстве. Он увлекался музыкой, философией, задумывался об усовершенствовании мира. Когда ему было шестнадцать, он выступал на сцене музыкального детского театра, после чего понял, что его призвание – профессия актера. Однако в Школу-студию МХАТ парень поступил лишь с третьей попытки. После окончания учебного заведения в 2012 году Никита начал работать в «Гоголь-центре» в Москве, где стал одним из ведущих актеров. Вскоре пришли и первые роли в кино.

Дебютными для Никиты Кукушкина были роли в сериале «Кадетство» в 2006 году, в фильме «Околофутбола» 2013 года, где он снялся в эпизоде, а также в драматической картине о подростках «Класс коррекции», вышедшей в 2014 году и принесшей ему награду на фестивале «Амурская осень».

Личная жизнь популярного актера сложилась счастливо: с 2016 года он женат на актрисе Анне Назаровой, с которой воспитывает дочь Софию.

Никита Кукушкин все чаще появляется в кино и плотно занят в театре, причем не только как актер, но и как режиссер: в 2019 году он поставил на сцене «Гоголь-центра» спектакль «Боженька». Он занимается благотворительностью, и в конце 2020 года запустил приложение «Помощь», в котором пользователь может выбрать любого нуждающегося в своем городе и помочь ему финансово.

Интересные факты о Никите Кукушкине
  • До работы в спектакле «Отморозки» имел длинные черные вьющиеся волосы до плеч, затем их пришлось сбрить, в таком образе актер решил остаться.
  • Не придает значения одежде: может пойти куда угодно в майке и на босу ногу.
  • Со своей будущей женой до свадьбы встречался на протяжении десяти лет.
  • Никита проявляет активную гражданскую позицию: ходит на митинги и создает проекты, в которых использует свой актерский талант, чтобы говорить на волнующие его темы. Так, он несколько раз снимался в «обращениях к россиянам» Невладимира Невладимировича Непутина, в котором сыграл двойника Владимира Путина, решившего рассказать гражданам России правду о делах в стране.
  • В одном из своих интервью Никита рассказал о том, как его охарактеризовал Федор Бондарчук: «Никита, вы – странная смесь Тома Харди и Фредди Меркьюри».
Фильмография Никиты Кукушкина
Капитан Волконогов бежал
Капитан Волконогов бежал
триллер, драма 2021, Россия / Эстония / Франция
6.0
Карамора
триллер 2021, Россия
6.0
Северный ветер
Северный ветер
драма 2020, Россия
7.0
Главбух. История одной фирмы
Главбух. История одной фирмы
комедия, драма 2019, Россия
4.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
Невод
Невод
драма 2017, Россия
5.0
Хармс
Хармс
драма, биография 2017, Россия / Литва / Македония
7.0
Вечный холод
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези 2015, Россия
0.0
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