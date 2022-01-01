Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Притяжение Притяжение
Киноафиша Фильмы Притяжение Музыка из фильма «Притяжение» (2017)
Притяжение 2017 / Россия
7.3 Оцените
218 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Музыка из фильма «Притяжение» (2017)

Вся информация о фильме
Притяжение (Официальный саундтрек)
Притяжение (Официальный саундтрек) 32 композиции. Ирина Старшенбаум, Иван Бурляев, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, L'One, Евгений Коряковский, Олег Меньшиков, Максим Евсеев, Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум, Евгений Михеев, Евгений Коряковский, Александр Назаров, Григорий Данцигер, Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Александр Петров, Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев, Александр Петров, Макс Корж, Жак Энтони, Сергей Гармаш, Ульяна Куликова, Олег Меньшиков
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Когда я была маленькая Ирина Старшенбаум 0:38
2 Intro Иван Бурляев 1:26
3 Готов вызволить принцессу из башни Александр Петров, Ирина Старшенбаум 0:17
4 Ракета (feat. Влади & Баста) L'One 3:15
5 Самые страшные события Евгений Коряковский, Олег Меньшиков, Максим Евсеев 0:18
6 Invasion Иван Бурляев 1:20
7 Юля и Артём Александр Петров, Ирина Старшенбаум 0:09
8 Closer (Movie Version) Паулина Андреева 3:34
9 Это война, да? Александр Петров, Ирина Старшенбаум 0:18
10 School Иван Бурляев 2:06
11 Он меня спас, я ему должна Ирина Старшенбаум, Евгений Михеев 0:13
12 Two Hearts Иван Бурляев 0:57
13 Уникальный шанс для всего человечества Евгений Коряковский 0:10
14 Shower Иван Бурляев 1:04
15 Корабль притягивает воду Александр Назаров, Григорий Данцигер 0:11
16 Never Forgive Иван Бурляев, Дмитрий Носков 1:42
17 Родину защищать! Александр Петров, Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев 0:06
18 Брат за брата (feat. NEL & Паанда) L'One 3:02
19 Любовь Ирина Старшенбаум 0:15
20 Triangle Иван Бурляев 1:53
21 Ты не такая как все Александр Петров 0:16
22 Эндорфин Макс Корж 4:28
23 Shot Иван Бурляев, Дмитрий Носков 3:08
24 Это наша Земля... Александр Петров 0:21
25 Наш район Жак Энтони 2:39
26 No Regrets Иван Бурляев 1:15
27 А что будет через полчаса? Сергей Гармаш, Ульяна Куликова 0:06
28 Two Worlds Collide Иван Бурляев 5:20
29 А что вы с ней делаете? Олег Меньшиков 0:17
30 Outerspace Иван Бурляев 1:46
31 Возвращение L'One 3:32
32 Closer Паулина Андреева 3:58
Доступен список песен из фильма «Притяжение» (2017) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Притяжение» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Приложение киноафиши