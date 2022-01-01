|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Когда я была маленькая
|Ирина Старшенбаум
|0:38
|2
|Intro
|Иван Бурляев
|1:26
|3
|Готов вызволить принцессу из башни
|Александр Петров, Ирина Старшенбаум
|0:17
|4
|Ракета (feat. Влади & Баста)
|L'One
|3:15
|5
|Самые страшные события
|Евгений Коряковский, Олег Меньшиков, Максим Евсеев
|0:18
|6
|Invasion
|Иван Бурляев
|1:20
|7
|Юля и Артём
|Александр Петров, Ирина Старшенбаум
|0:09
|8
|Closer (Movie Version)
|Паулина Андреева
|3:34
|9
|Это война, да?
|Александр Петров, Ирина Старшенбаум
|0:18
|10
|School
|Иван Бурляев
|2:06
|11
|Он меня спас, я ему должна
|Ирина Старшенбаум, Евгений Михеев
|0:13
|12
|Two Hearts
|Иван Бурляев
|0:57
|13
|Уникальный шанс для всего человечества
|Евгений Коряковский
|0:10
|14
|Shower
|Иван Бурляев
|1:04
|15
|Корабль притягивает воду
|Александр Назаров, Григорий Данцигер
|0:11
|16
|Never Forgive
|Иван Бурляев, Дмитрий Носков
|1:42
|17
|Родину защищать!
|Александр Петров, Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев
|0:06
|18
|Брат за брата (feat. NEL & Паанда)
|L'One
|3:02
|19
|Любовь
|Ирина Старшенбаум
|0:15
|20
|Triangle
|Иван Бурляев
|1:53
|21
|Ты не такая как все
|Александр Петров
|0:16
|22
|Эндорфин
|Макс Корж
|4:28
|23
|Shot
|Иван Бурляев, Дмитрий Носков
|3:08
|24
|Это наша Земля...
|Александр Петров
|0:21
|25
|Наш район
|Жак Энтони
|2:39
|26
|No Regrets
|Иван Бурляев
|1:15
|27
|А что будет через полчаса?
|Сергей Гармаш, Ульяна Куликова
|0:06
|28
|Two Worlds Collide
|Иван Бурляев
|5:20
|29
|А что вы с ней делаете?
|Олег Меньшиков
|0:17
|30
|Outerspace
|Иван Бурляев
|1:46
|31
|Возвращение
|L'One
|3:32
|32
|Closer
|Паулина Андреева
|3:58