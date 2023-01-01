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Притяжение Притяжение
Киноафиша Фильмы Притяжение Притяжение, 2017: актеры и роли
Притяжение 2017 / Россия
6.4 Оцените
221 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Притяжение, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федор Бондарчук Федор Бондарчук Fyodor Bondarchuk
В ролях
Олег Меньшиков Олег Меньшиков Oleg Menshikov Александр Петров Александр Петров Alexander Petrov Риналь Мухаметов Риналь Мухаметов Ирина Старшенбаум Ирина Старшенбаум Людмила Максакова Людмила Максакова Татьяна Шитова Татьяна Шитова Tatyana Shitova
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