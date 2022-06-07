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Людмила Максакова
Людмила Максакова
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Людмила Максакова
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Дата рождения
26 сентября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Людмилы Максаковой
Родилась 26 сентября 1940 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Людмилы Максаковой
Притяжение
фантастика, мелодрама
2017, Россия
7.0
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.0
Смеситель
триллер
2001, Россия
4.0
Десять негритят
триллер, детектив, драма
1987, СССР
8.0
Летучая мышь
комедия, мюзикл
1979, СССР
7.0
Отец Сергий
драма
1978, СССР
6.0
Осень
мелодрама
1974, СССР
7.0
Пропажа свидетеля
криминал
1971, СССР
6.0
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Статьи о персоне
«Ревность вышла боком»: 81-летняя Максакова поплатилась за неосторожные слова
Станислав Садальский возмутился фотографией актрисы с молодым коллегой.
Написать
7 июня 2022 15:40
Пенсии не хватит: вскрылась правда о миллионных тратах 81-летней Максаковой
Знаменитость внимательно следит за своим внешним видом.
1 комментарий
11 апреля 2022 14:55
От зарплаты до зарплаты: жизнь 81-летней Максаковой вызвала оторопь
Актриса не собирается завершать карьеру.
Написать
1 апреля 2022 14:50
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