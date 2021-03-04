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Рашн Юг Рашн Юг
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Рашн Юг, 2021

2021 / Россия
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4 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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Романтическая комедия с Риналем Мухаметовым и Стасей Милославской
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Причины посмотреть Факты О фильме

На Чёрном море разворачивается история любви Артёма (Семен Трескунов) и девушки Ксюши (Стася Милославская). В Краснодарском крае столичную парочку ждут незабываемые приключения.

Студент без памяти влюблён в прекрасную сокурсницу, но та не обращает на него внимания. Невзирая на прежние неудачи, молодой человек не опускает руки. В надежде добиться желаемого он покидает Москву и отправляется в курортный Геленджик. Именно сюда приезжает девушка его мечты на летние каникулы. Под лучами палящего солнца непутевый парнишка попадает в самые неожиданные передряги.

Артём никогда прежде не проводил отпуск на Кубани. Ему открываются живописные виды, но наслаждаться отдыхом у студента нет времени. Пока тысячи туристов нежатся на пляже, главный герой сражается с конкурентами. У его возлюбленной Ксюши появились новые ухажёры. За сердце красавицы борется мужественный Никита (Риналь Мухаметов). Курсант военно-морского училища ведёт образ жизни настоящего казака: твёрдо стоит на своём, много пьёт и решает вопросы с помощью кулаков. Вторым претендентом становится сын влиятельного чиновника Петра Ивановича (Роман Мадянов). В распоряжении мажора Игоря (Александр Метёлкин) не только деньги, но и мастерство соблазнения. Перед коварным сердцеедом не способна устоять ни одна молодая девушка.

Казалось бы, у застенчивого Артёма нет в борьбе с Никитой и Игорем ни единого шанса. Но не стоит списывать юношу со счетов раньше времени. За эти две недели его жизнь перевернётся с ног на голову. Поездку в Геленджик студент запомнит надолго!

 

 

Продюсер фильма — Фёдор Бондарчук. Его компания Art Pictures Studio, основанная в 1992 году, ставила «9 роту», «Духless», «Батальон», «Притяжение» и «Спутник».

— По мнению Бондарчука, фильм «Рашн Юг» актуален как никогда прежде. Дело не только в повышенном интересе россиян к внутреннему туризму, но и в демонстрации природных локаций, редко фигурирующих в отечественном кинематографе.

— Исполнитель роли казака Никиты Риналь Мухаметов уже работал с Бондарчуком над фантастическими боевиками «Притяжение» и «Вторжение».

— Режиссёр фильма Антон Федотов — известный телевизионный продюсер. За плечами сотрудника канала СТС шоу «Миша портит всё», а также сериалы «Кухня», «Дылды» и «Гости из прошлого».

— Съёмки фильма стартовали в августе 2020 года, когда в России были сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В качестве локации постановщик Федотов выбрал Краснодарский край.

— Дата премьеры намечена на 14 февраля 2021 года. Таким образом, продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко сохраняют традицию выпуска крупных хитов о любви на День Святого Валентина. В послужном списке кинематографистов две части спортивной мелодрамы «Лёд».

— Для максимальной аутентичности в съёмках были задействованы реальные кубанские казаки. Их можно встретить в массовой сцене свадьбы в Кабардинке.

— В одном из эпизодов появляется певец Олег Газманов.

— Молодой актёр Семен Трескунов уже снимался в проектах СТС «Ивановы-Ивановы» и «Семейный бизнес». Также он работал с Бондарчуком над «Призраком».

Красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский, самоуверенный моряк и простодушный студент из Воронежа одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов, вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы все время подсказывает ей разное.

мало голосов Оцените
4 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 марта 2021
Премьера в мире 4 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Антон Федотов
Антон Федотов
В ролях
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Стася Милославская
Стася Милославская
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рашн Юг 2 постера
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Наша рецензия
Молодой и скромный студент Артем (звезда текущего сезона Семен Трескунов, успевший засветиться и в «Родных» Ильи Аксенова, и в «Смертельных иллюзиях» Олега Асадулина) грызет гранит науки и не строит амбициозных планов на жизнь. Отправившись с товарищем на соревнования по прыжкам в воду, он видит Ее — статную красавицу Ксюшу (Стася Милославская, переодевшаяся из трико фехтовальщицы в фильме «На острие» в облегающий купальник). Искра, буря, безумие и,…
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Валентина Шадрина 17 марта 2021, 10:28
Смотрела на выходных и поймала себя на мысли, что места-то знакомые! Очень приятное чувство ностальгии, ещё и актёры играют здорово, что как будто… Читать дальше…
Валерия Темникова 23 марта 2021, 16:18
Хороший фильм. По-своему я бы даже сказала умный, что ли? Поднимает важные вопросы о том, как правильно выстраивать здоровые отношения, почему они… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах и сериалах незадолго до премьеры ромкома «Рашн Юг», где сыграла главную роль — девушку Ксюшу, за чьи руку и сердце борются трое мужчин.
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