Рашн Юг, 2021

На Чёрном море разворачивается история любви Артёма (Семен Трескунов) и девушки Ксюши (Стася Милославская). В Краснодарском крае столичную парочку ждут незабываемые приключения.

Студент без памяти влюблён в прекрасную сокурсницу, но та не обращает на него внимания. Невзирая на прежние неудачи, молодой человек не опускает руки. В надежде добиться желаемого он покидает Москву и отправляется в курортный Геленджик. Именно сюда приезжает девушка его мечты на летние каникулы. Под лучами палящего солнца непутевый парнишка попадает в самые неожиданные передряги.

Артём никогда прежде не проводил отпуск на Кубани. Ему открываются живописные виды, но наслаждаться отдыхом у студента нет времени. Пока тысячи туристов нежатся на пляже, главный герой сражается с конкурентами. У его возлюбленной Ксюши появились новые ухажёры. За сердце красавицы борется мужественный Никита (Риналь Мухаметов). Курсант военно-морского училища ведёт образ жизни настоящего казака: твёрдо стоит на своём, много пьёт и решает вопросы с помощью кулаков. Вторым претендентом становится сын влиятельного чиновника Петра Ивановича (Роман Мадянов). В распоряжении мажора Игоря (Александр Метёлкин) не только деньги, но и мастерство соблазнения. Перед коварным сердцеедом не способна устоять ни одна молодая девушка.

Казалось бы, у застенчивого Артёма нет в борьбе с Никитой и Игорем ни единого шанса. Но не стоит списывать юношу со счетов раньше времени. За эти две недели его жизнь перевернётся с ног на голову. Поездку в Геленджик студент запомнит надолго!