Рашн Юг, 2021

На Чёрном море разворачивается история любви Артёма (Семен Трескунов) и девушки Ксюши (Стася Милославская). В Краснодарском крае столичную парочку ждут незабываемые приключения.
Студент без памяти влюблён в прекрасную сокурсницу, но та не обращает на него внимания. Невзирая на прежние неудачи, молодой человек не опускает руки. В надежде добиться желаемого он покидает Москву и отправляется в курортный Геленджик. Именно сюда приезжает девушка его мечты на летние каникулы. Под лучами палящего солнца непутевый парнишка попадает в самые неожиданные передряги.
Артём никогда прежде не проводил отпуск на Кубани. Ему открываются живописные виды, но наслаждаться отдыхом у студента нет времени. Пока тысячи туристов нежатся на пляже, главный герой сражается с конкурентами. У его возлюбленной Ксюши появились новые ухажёры. За сердце красавицы борется мужественный Никита (Риналь Мухаметов). Курсант военно-морского училища ведёт образ жизни настоящего казака: твёрдо стоит на своём, много пьёт и решает вопросы с помощью кулаков. Вторым претендентом становится сын влиятельного чиновника Петра Ивановича (Роман Мадянов). В распоряжении мажора Игоря (Александр Метёлкин) не только деньги, но и мастерство соблазнения. Перед коварным сердцеедом не способна устоять ни одна молодая девушка.
Казалось бы, у застенчивого Артёма нет в борьбе с Никитой и Игорем ни единого шанса. Но не стоит списывать юношу со счетов раньше времени. За эти две недели его жизнь перевернётся с ног на голову. Поездку в Геленджик студент запомнит надолго!
— Продюсер фильма — Фёдор Бондарчук. Его компания Art Pictures Studio, основанная в 1992 году, ставила «9 роту», «Духless», «Батальон», «Притяжение» и «Спутник».
— По мнению Бондарчука, фильм «Рашн Юг» актуален как никогда прежде. Дело не только в повышенном интересе россиян к внутреннему туризму, но и в демонстрации природных локаций, редко фигурирующих в отечественном кинематографе.
— Исполнитель роли казака Никиты Риналь Мухаметов уже работал с Бондарчуком над фантастическими боевиками «Притяжение» и «Вторжение».
— Режиссёр фильма Антон Федотов — известный телевизионный продюсер. За плечами сотрудника канала СТС шоу «Миша портит всё», а также сериалы «Кухня», «Дылды» и «Гости из прошлого».
— Съёмки фильма стартовали в августе 2020 года, когда в России были сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В качестве локации постановщик Федотов выбрал Краснодарский край.
— Дата премьеры намечена на 14 февраля 2021 года. Таким образом, продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко сохраняют традицию выпуска крупных хитов о любви на День Святого Валентина. В послужном списке кинематографистов две части спортивной мелодрамы «Лёд».
— Для максимальной аутентичности в съёмках были задействованы реальные кубанские казаки. Их можно встретить в массовой сцене свадьбы в Кабардинке.
— В одном из эпизодов появляется певец Олег Газманов.
— Молодой актёр Семен Трескунов уже снимался в проектах СТС «Ивановы-Ивановы» и «Семейный бизнес». Также он работал с Бондарчуком над «Призраком».
Красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский, самоуверенный моряк и простодушный студент из Воронежа одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов, вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы все время подсказывает ей разное.