10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке

8 февраля на платформе Wink Originals состоялась премьера сериала «Фишер», основанного на реальной истории советского маньяка. За один день сериал посмотрели более 500 тысяч зрителей. Рассказываем, почему главный детективный триллер начала 2023-го года нельзя пропустить.

Звездный актерский состав

Ни один качественный сериал не может обойтись без хороших актеров, выступающих для зрителей проводниками в созданный на экране мир, будь то светлые безоблачные просторы других планет или мрачные осыпающиеся городские пространства позднего СССР. К счастью, авторам «Фишера» удалось собрать по-настоящему впечатляющую команду исполнителей для своего проекта.

Центральные роли в шоу играют три звезды первой величины: Иван Янковский, внук Олега Янковского, который может быть известен многим зрителям по фильмам «Текст» и «Огонь», Александра Бортич, прославившаяся на всю Россию благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки» и картине «Я худею», и Александр Яценко, сыгравший во всемирно признанных отечественных драмах «Капитан Волконогов бежал» и «Аритмия». А персонажей второго плана воплотили Сергей Гилев («Пищеблок»), Анна Снаткина («Два холма»), Роман Евдокимов («Мажор в Сочи») и другие артисты.

Фишер

Яркие персонажи

Важным залогом успеха любого детективного сериала является наличие в шоу яркого и продуманного главного героя. Разве можно представить романы Артура Конана Дойла без Шерлока Холмса или сериал «Коломбо» без обаятельного персонажа Питера Фалька? Однако создатели «Фишера» решили пойти еще дальше и подарить нам вместо одного целых трех харизматичных действующих лиц. Расследование ужасных преступлений, совершенных серийным убийцей, вынуждает объединить силы дерзкого регионального следователя Евгения Бокова (Янковский), его интеллигентного напарника Валерия Козырева (Яценко) и молодую сотрудницу правоохранительных органов Наталью Добровольскую (Бортич). Поначалу герои ссорятся и не доверяют друг другу, но со временем решают отринуть разногласия ради высшей цели — торжества справедливости.

Фишер

Гнетущая атмосфера

Хотя на данный момент на экраны вышли две серии шоу (всего планируется выпустить восемь эпизодов), уже сейчас можно с уверенностью сказать, что одной из его безусловных сильнейших сторон стала густая мрачная атмосфера, словно болото, затягивающее зрителей в сюжет во время просмотра. Напряженная история разворачивается в темных разваливающихся коридорах полицейских отделений, гнетущих природных просторах, гниющих деревянных домах и других атмосферных локациях, создающих поистине ужасающую, но в то же время притягательную картину. Агония жертв маньяка будто бы замирает в декорациях сериала, не давая героям и аудитории почувствовать себя в безопасности ни на секунду.

Фишер

Качественное воссоздание эпохи 1980-х

Даже невооруженным глазом можно подметить, как много сил авторы сериала вложили в воссоздание эпохи 1980-х: от бытовых предметов эпохи до характеров людей тех лет и отношений между ними. Практически каждая сцена шоу наполнена самыми разнообразными элементами, характерными для последнего десятилетия СССР, что придает происходящим событиям незабываемое чувство исторической подлинности. Однако назвать их хоть и приятными, но внешними по отношению к истории декорациями было бы грубой ошибкой: особенности сеттинга очень часто оказывают влияние на сюжет, делая персонажей и их детективное дело лишь частью общего масштабного исторического пейзажа.

Фишер

Операторская работа

Конечно же, ни один из потрясающих визуальных аспектов «Фишера» невозможно было бы реализовать без работы великолепного оператора проекта Ивана Лебедева. Его камера всегда выискивает самые удачные ракурсы, показывая любой объект или событие как бы не полностью, частично, что способствует созданию очень важного для детектива чувства вечно близкой, но ускользающей истины. Кроме того, он мастерски «плывет» по узким коридорам советских администраций и квартир вместе с героями сериала, создавая ощущение неразрывности окружающего их мира, где кровавый серийный убийца совершенно спокойно сосуществует с роскошными дачами московских чиновников и личными драмами каждого отдельного персонажа. Ранее Лебедев также успел поработать над мелодрамой «Лед-2» и российским мегахитом «Чебурашка».

Фишер

Детективный сюжет

Главным достижением создателей «Фишера», которое практически гарантирует проекту широкий зрительский успех, стал продуманный и интригующий детективный сюжет сериала. С самого начала истории авторы представляют зрителям набор вопросов и улик, которые, казалось бы, достаточно легко приводят аудиторию к очевидным выводам и разгадке. Но то оказывается лишь иллюзия — каждый ответ порождает новые вопросы, а каждая улика может обернуться тупиком. Сценаристы шоу Сергей Кальварский («История российского шоу-бизнеса») и Наталья Капустина («Города и веси») выстроили последовательную историю, полную тонких деталей, неожиданных открытий и сурового реализма. Их работа вполне может тягаться с лучшими иностранными представителями жанра мрачных психологических детективов, такими как «Настоящий детектив» и «Лютер».

Фишер

Основано на реальных событиях

Сюжет «Фишера» ощущается очень правдоподобным не только благодаря талантливой работе сценаристов, но и благодаря тому, что он действительно был снят по мотивам реальных событий. В его основу легла история одного из самых печально известных серийных убийц за всю историю России, Сергея Головкина. С 1986 по 1992 год этот преступник замучил и убил по меньшей мере одиннадцать мальчиков, хотя, по разным версиям, реальное число его жертв может достигать сорока человек. Прекрасная работа с подлинной и весьма мрачной исторической натурой придает этому проекту особую глубину, попросту недостижимую для чисто художественных произведений.

Фишер

Команда

Разработкой «Фишера» занимались настоящие профессионалы своего дела. Постановщиками шоу выступили супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Ранее семейный дуэт уже работал вместе над такими популярными проектами, как «Доктор Преображенский» и «Черная весна». Последний из них вышел на экраны лишь в январе этого года, но уже успел получить сотни положительных отзывов как от профессиональных критиков, так и от простых зрителей. Скорее всего, и «Черная весна», и «Фишер» еще не раз попадут на первые полосы СМИ, добившись широкого признания на фестивалях и кинопремиях ближайшего наградного сезона. Функции продюсеров проекта исполнили Федор Бондарчук («Притяжение»), Жора Крыжовников («Самый лучший день»), Вячеслав Муругов («За час до рассвета») и другие видные деятели индустрии.

Кадр с премьеры сериала

Реалистичный быт служителей закона

Зачастую создатели детективных шоу пренебрегают реалистичностью в воссоздании работы полиции, показывая хранителей порядка то беспомощными невеждами, то всемогущими супергероями. Однако авторам «Фишера» удалось элегантно избавить своих персонажей от такой участи. Весь демонстрируемый на экране ход расследования выглядит максимально правдоподобно. При просмотре зрители наверняка не раз поймают себя на мысли, что и сами бы поступили так же на месте главных героев и именно по этому же пути повели расследование. Такое дотошное внимание к деталям вовсе не удивительно, ведь авторы проекта целый год проводили консультации с реальными следователями тех лет, в том числе с теми из них, кто отвечал за дело Сергея Головкина, изучали документальные материалы и стенограммы допросов, пытаясь как можно более точно воспроизвести последовательность действий следствия.

Фишер

Отличный саундтрек

Отдельно стоит выделить саундтрек сериала. Его созданием занимался композитор Сергей Карпачев, ранее приложивший руку к таким популярным шоу, как «Карамора» и Happy End. На сей же раз у автора получилось сочинить очень глубокую, гнетущую и сюрреалистичную серию композиций, отлично подчеркивающих мрачную атмосферу «Фишера». Каждый напряженный момент сюжета отражается в музыке на все 100%, каждая драматическая сцена звучит так, что пробирает до глубины души. Особых похвал, безусловно, заслуживает мелодия к вступительной заставке сериала, представляющая собой своеобразную психоделическую переработку песни «Крылатые качели». Благодаря ней аудитория погружается в настрой проекта с первых же секунд и выходит из него только на финальных титрах.

Фишер

К просмотру доступны уже 4 серии, а новые эпизоды сериала «Фишер» выходят на платформе Wink по средам.

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